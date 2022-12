Program Guide 10-30-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

00:38:00 00:25:15 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

01:05:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

01:40:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

02:06:00 00:58:04 Anton Bruckner Mass No. 3 in F minor

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Jane Eaglen, soprano; Birgit Remmert, alto; Deon van der Walt, tenor; Alfred Muff, bass; Mozart Choir of Linz EMI 56168

03:05:00 00:24:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

03:31:00 00:40:58 Amy Beach Symphony in E minor Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

04:13:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

04:39:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

05:16:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

05:38:00 00:03:45 Lars-Erik Larsson Pastoral

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

05:55:00 00:03:24 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gigue

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

06:10:00 00:09:03 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone Camerata Salzburg

Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

06:20:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

06:25:00 00:09:54 Ludwig Thuille Gavotte & Finale from Sextet for Piano &

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

06:35:00 00:02:21 Traditional Appalachian Barn Dance

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

06:40:00 00:06:32 Ludwig van Beethoven Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 730111

06:47:00 00:02:48 Antonín Dvorák Humoresque No. 4 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:51:00 00:03:56 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

06:55:00 00:02:46 John Philip Sousa March "The Thunderer"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

07:10:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

07:20:00 00:04:50 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Plácido Domingo, tenor DeutGram 437841

07:25:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

07:26:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:40:00 00:04:28 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:46:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

07:51:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34

Duo Amaral DuoAmaral 501592

07:55:00 00:02:34 Anonymous Allegro from Concerto in D for Trumpet & Wind Ensemble

Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

07:58:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:05:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

08:10:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

08:20:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars

Lara Downes, piano Steinway 30016

08:25:00 00:09:16 Amy Beach Finale from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

08:35:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

08:40:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

08:51:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka "Tritsch-Tratsch" Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

08:55:00 00:04:06 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: Marian & La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:16:39 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

09:35:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

09:55:00 00:03:17 Padre Antonio Soler Sonata No. 2 in E flat major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:47 Nicola Matteis Ground after the Scotch Humor

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

10:01:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Octave

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

10:07:00 00:09:12 Felix Mendelssohn Athalia: Overture Op 74

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

10:18:00 00:05:22 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

Cleveland Quartet Telarc 80178

10:25:00 00:03:50 Dmitri Shostakovich Three Fantastic Dances Op 5

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 1846

10:30:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

10:47:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

10:50:00 00:31:55 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major

Sandor Vegh Camerata Salzburg Capriccio 10203

11:24:00 00:06:19 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn on the

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

11:32:00 00:06:34 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Robert Cassidy, piano Albany 1348

11:40:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

11:49:00 00:07:25 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction &

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:17:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:25:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:35:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz "Vienna Blood" Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:46:00 00:05:17 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

12:52:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

13:29:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

14:02:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:07:00 00:09:36 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

14:18:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

14:28:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

14:40:00 00:09:57 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

14:52:00 00:06:57 Joachim Raff Finale from Symphony No. 4 Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:04:00 00:16:12 Ludwig van Beethoven Kyrie & Gloria of Mass in C op 86

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80248

15:24:00 00:19:12 Ludwig van Beethoven Great Fugue in B-flat Op 133

Cristoph von Dohnanyi Cleveland Orchestra MAA 75

15:46:00 00:09:44 Olivier Messiaen No. 1 from Trois Petites Liturgies

Kent Nagano Radio France Chorus Orchestre National de France Erato 12702

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:08 Peter Warlock Bethlehem Down

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

16:06:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

16:12:00 00:10:46 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

16:27:00 00:03:21 Aaron Copland Simple Gifts from "Appalachian Spring"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 469376

16:35:00 00:03:41 Gabriel Fauré Ave Maria Op 93

Harry Christophers Women of the; The Sixteen; Huw Williams, organ Decca 10836

16:41:00 00:07:29 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

16:51:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

16:56:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:05:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:12:00 00:10:51 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F major Op 8

Israel Philharmonic Orchestra Lorin Maazel Shlomo Mintz, violin DeutGram 469376

17:25:00 00:10:50 Peter Warlock Capriol Suite Academy St. Martin in Fields

Iona Brown Christopher Parkening, guitar EMI 55052

17:40:00 00:04:15 Victor Manuel Amaral Ramírez Saggio: Súplica

Duo Amaral DuoAmaral 501592

17:46:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

17:52:00 00:02:17 Frédéric Chopin Waltz No.11 in G flat major Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:56:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:45 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin; David Watkin, cello; Anthony Robson, oboe; Felix Warnock, bassoon VirginClas 59266

18:32:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

18:38:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

18:44:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Duo Amaral DuoAmaral 501592

18:54:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:55 Carl Philipp Emanuel Bach Cello Concerto in A major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

19:23:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

19:57:00 00:01:52 Sergei Prokofiev Prelude in C Op 12

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:20:00 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919)

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

20:24:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring

Aaron Copland Chamber Ensemble CBS 42431

CONCERT HALL

21:01:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

21:09:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

21:26:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

21:36:00 00:19:54 Sir Granville Bantock Celtic Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Hyperion 66450

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims

music by composer George Walker

LATE PROGRAM

23:02:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

23:13:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:24:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:30:00 00:07:49 Peter Warlock Serenade for String Orchestra

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

23:40:00 00:07:02 Sergei Rachmaninoff Prelude in B minor Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:47:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

23:55:00 00:02:34 Federico Moreno Tórroba Burgalesa in F sharp minor

David Russell, guitar Telarc 80451

23:56:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243