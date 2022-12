Program Guide 10-18-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:32 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

00:18:00 01:05:14 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425438

01:25:00 00:23:47 Baldassare Galuppi Nisi Dominus

Dresden Instrumental Concert Peter Kopp Roberta Invernizzi, soprano; Lucia Cirillo, soprano; Sara Mingardo, alto; Dresden Vocal Concert Archiv 4776145

01:50:00 00:52:13 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Myung-Whun Chung Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901803

02:44:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

03:10:00 00:33:53 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin; Jian Wang, cello DeutGram 469529

03:45:00 00:42:28 Aaron Copland Symphony No. 3

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

04:29:00 00:25:09 Gian Carlo Menotti Sebastian: Suite

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

04:55:00 00:20:07 Jerome Moross Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

05:16:00 00:18:02 Michael Easton Beasts of the Bush

State Orchestra of Victoria Brett Kelly Margaret Haggart, narrator Naxos 554368

05:35:00 00:06:30 Pablo de Sarasate Caprice basque Op 24

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

05:58:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C Op 67

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

06:05:00 00:03:06 Claude Debussy Preludes Book 2: Les fées sont

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

06:10:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

06:20:00 00:04:46 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

06:28:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

06:39:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

06:48:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

06:51:00 00:03:06 Thomas Tallis O sacrum convivium

Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

06:57:00 00:03:49 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel May Festival Chorus Telarc 80144

07:05:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

07:13:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

07:24:00 00:02:08 Sergei Rachmaninoff Prelude in B major Op 32

John Lill, piano Nimbus 5555

07:28:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

07:39:00 00:06:51 Béla Bartók Finale from Music for Strings, Percussion & Celesta

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443173

07:46:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

07:51:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

07:57:00 00:02:03 Arcangelo Corelli Allegro from Concerto Grosso Op 6

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

08:05:00 00:03:06 Aaron Copland Fanfare for the Common Man

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

08:10:00 00:08:00 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

08:20:00 00:05:10 Sir Edward Elgar Finale from Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:28:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

08:40:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:51:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti

Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

08:55:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

09:27:00 00:06:11 Michael Giacchino Super 8: Suite

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:34:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

09:46:00 00:07:30 Jean-Baptiste Arban Variations on "The Carnival of Venice"

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

09:55:00 00:03:29 Richard Roblee Down Home

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

10:03:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

10:06:00 00:01:19 Francis Poulenc Nocturne No. 2 in F

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:09:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

10:19:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

10:27:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

10:32:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:47:00 00:01:58 Antonín Dvorák Cypress No. 6

Cypress String Quartet Avie 2275

10:50:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

11:20:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

11:28:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

11:38:00 00:08:35 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

11:49:00 00:06:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 6 Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

11:57:00 00:01:43 Giacomo Puccini March "Electric Shock"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

12:10:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:18:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:27:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:36:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll "Gavotte Pavlova"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:45:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:57:00 00:02:02 Scott Joplin Solace

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Keith Lockhart, piano Telarc 80112

13:00:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

13:36:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: A look at the Beck Center production of “33 Variations” with director Sarah May, pianist Stuart Raleigh, actors Maryann Nagel and Dana Hart, Beck Center Artistic Director Scott Spence and WCLV's Bill O'Connell

14:05:00 Ludwig van Beethoven Excerpts from Variations on a Waltz by Diabelli Op 120

15:00:00 00:06:32 Jorge Martínez Zárate Tres Danzas del Ballet "Estancia"

Duo Amaral DuoAmaral 501592

15:11:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

15:15:00 00:03:41 Thomas Lupo Miserere mei

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

15:20:00 00:04:17 Johannes Brahms Ballade No. 1 in D minor Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

15:28:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

15:50:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Largo & Allegro

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

15:55:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

15:58:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

16:06:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

16:14:00 00:13:22 Aaron Copland Finale from Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

16:29:00 00:02:53 Frederick Hollander Sabrina: Main Title

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:37:00 00:05:37 Louis Théodore Gouvy Finale from Fantaisie symphonique Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

16:42:00 00:06:25 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

16:52:00 00:03:06 Peter Schickele Two Rounds "Hedi McKinley" and "D'Indy's Turkey"

Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo; Peter Schickele, vocal Telarc 80666

16:56:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach

Verdehr Trio Crystal 745

17:05:00 00:04:30 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

17:12:00 00:10:35 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

New Century Chamber Orch NSS Music 10

17:24:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:40:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

17:46:00 00:03:32 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

17:52:00 00:03:19 Stephen Paulus The Road Home

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

17:56:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

18:09:00 00:11:23 Baldassare Galuppi Harpsichord Concerto in G

I Solisti Italiani Edoardo Farina, harpsichord Denon 78838

18:23:00 00:06:24 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

18:32:00 00:05:49 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

18:40:00 00:14:58 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

18:55:00 00:02:57 Isaac Albéniz Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

19:02:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

19:30:00 00:23:56 Josef Suk Serenade for Strings in E flat Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

19:55:00 00:03:27 Franz Liszt Schubert Song "Frühlingsglaube"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

20:02:00 00:14:38 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

20:18:00 00:36:36 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G Op 88

Myung-Whun Chung Vienna Philharmonic DeutGram 469046

20:55:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

21:02:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

21:21:00 00:33:27 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Cleveland Orchestra George Szell David Oistrakh, violin; Mstislav Rostropovich, cello EMI 65701

21:55:00 00:03:23 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

23:02:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:07:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:16:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:23:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

23:35:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

23:45:00 00:08:06 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:55:00 00:02:08 Sergei Rachmaninoff Prelude in B major Op 32

John Lill, piano Nimbus 5555