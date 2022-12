Program Guide 10-14-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

00:37:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

01:22:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

02:01:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's "Tristan und Isolde"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

02:39:00 00:33:50 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37263

03:14:00 00:30:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 6612

03:46:00 00:30:15 Johannes Brahms String Quartet No. 1 in C minor Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 431650

04:18:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

04:53:00 00:22:12 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

05:17:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

05:38:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from "Capriol Suite"

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

06:10:00 00:08:22 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra EMI 54479

06:20:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

06:25:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

06:40:00 00:06:13 Max Bruch Scherzo from Symphony No. 3 Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

06:51:00 00:02:57 Emilio Pujol Tristango en Vos

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

06:55:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:03:42 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ah! sì, ben mio

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

07:07:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

07:10:00 00:06:10 Carl Maria von Weber Rondo from Clarinet Concerto No. 1 Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

07:17:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

07:22:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

07:25:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8

Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

07:37:00 00:02:12 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

07:40:00 00:06:29 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from "Kismet" Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:51:00 00:02:11 Gregorian Chant Iacobe servorum

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

07:55:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:57:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:05:00 00:01:56 Michael Praetorius Terpsichore: Bransle de la torche

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

08:10:00 00:05:54 Franz Schubert Scherzo No. 2 in D flat

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

08:20:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody

Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

08:25:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture "The Fair Melusina" Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

08:36:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

08:40:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

08:48:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:51:00 00:03:13 Giuseppe Verdi Il trovatore: Di quella pira

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

08:55:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Orchestra Silva 1094

09:05:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:26:00 00:02:20 Henry Mancini The Great Waldo Pepper: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:34:00 00:03:47 John Barry Out of Africa: Main Title

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

09:40:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

09:50:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

09:55:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:26 Robert Schumann Abendlied Op 107

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

10:03:00 00:04:08 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude "Morning Mood"

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

10:12:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

10:23:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or

Pascal Rogé, piano Decca 421713

10:30:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

10:35:00 00:15:15 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Peter Takács, piano Cambria 1175

10:53:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat Op 6

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

11:23:00 00:04:37 Giuseppe Verdi Aïda: Celeste Aïda

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

11:30:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from "Fennimore and Gerda"

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

11:37:00 00:06:12 Carl Maria von Weber Rondo brillante Op 52

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

11:44:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:15:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

12:24:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

12:32:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:46:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz "Where the Lemons Blossom" Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:57:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra EMI 57086

13:33:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54858

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

14:03:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2

Tiempo Libre James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

14:10:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Orchestra Mercury 434352

14:22:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

14:34:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

14:44:00 00:13:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

MONDAY MOZART

15:00:00 00:21:46 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 20 in D

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

15:24:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

15:34:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F

Quintett.Wien Nimbus 5479

15:46:00 00:06:25 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

15:48:00 00:09:29 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

16:06:00 00:04:08 Joaquín Turina Fandanguillo Op 36

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

16:12:00 00:10:18 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

16:27:00 00:06:59 Hans Zimmer King Arthur: Woad to Ruin

London Music Works Silva 1398

16:37:00 00:02:24 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

16:41:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:51:00 00:04:18 Giuseppe Verdi Don Carlo: Dio, che nell'alma infondere

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Franco Vassallo, baritone; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

16:56:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:05:00 00:04:56 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

17:12:00 00:07:51 Richard Wagner Christopher Columbus: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 49196

17:22:00 00:12:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

17:39:00 00:04:23 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Quando le sere al placido

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

17:46:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Un ballo in maschera: Di tu se fedele

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

17:52:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:55:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:58 Robert Schumann Konzertstück Op 86

CBC Radio Orchestra Mario Bernardi Anton Kuerti, piano CBC 5218

18:28:00 00:03:57 Johannes Brahms Romance in F Op 118

Wu Han, piano ArtistLed 10501

18:35:00 00:02:21 Felix Mendelssohn Song without Words No. 9 in E Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

18:40:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

18:54:00 00:03:49 Richard Strauss Morgen! Op 27

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:23:00 00:30:57 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

19:56:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey!

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:03 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 466993

20:25:00 00:30:10 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

20:56:00 00:03:44 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Lorin Maazel, conductor; Yefim Bronfman, piano

21:06:00 00:51:33 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

22:05:00 00:47:07 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:48 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Thomas Zehetmair, violin Teldec 44944

23:10:00 00:11:00 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54898

23:23:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

23:30:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

23:36:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:47:00 00:06:13 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

23:55:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

23:56:00 00:01:46 Antonio Vivaldi Largo from "Winter" Concerto in F minor

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013