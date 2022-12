Program Guide 09-20-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:03 Claude Debussy La Boîte à Joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

00:36:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

01:13:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

01:31:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat

Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

02:08:00 00:26:50 Keith Jarrett Sonata for Violin & Piano

Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

02:36:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

03:23:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

03:57:00 00:46:27 E. J. Moeran Symphony in G minor

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8577

04:45:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54858

05:14:00 00:19:35 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 28 in E flat Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

05:35:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

06:10:00 00:10:07 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

06:24:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai "Douce dame jolie"

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

06:30:00 00:10:38 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:40:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:51:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

06:58:00 00:02:55 John Philip Sousa March "A Century of Progress"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

07:13:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

07:21:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:27:00 00:02:59 Leroy Anderson Chicken Reel

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:33:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

07:45:00 00:06:07 Hans Gál Rondo from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

07:55:00 00:02:56 Rev. Robert Lowry Beautiful River

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

08:05:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony

Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

08:10:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.2 in A minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:20:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from "Fennimore and Gerda"

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

08:25:00 00:09:50 Franz Waxman Prince Valiant: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

08:35:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:40:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

08:55:00 00:03:16 Charlie Chaplin A King in New York: Now That It's Ended

Eckart Runge, cello; Jacques Ammon, piano Genuin 12220

08:56:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:05:00 00:17:09 Benjamin Britten Young Person's Guide to Orchestra Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

09:28:00 00:05:34 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

09:40:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

09:50:00 00:07:59 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Halcyon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

09:55:00 00:03:11 Richard Rodgers The Sound of Music: My Favorite Things

Jenny Lin, piano Steinway 30011

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

10:07:00 00:02:04 Johann Sebastian Bach Alleluia from Cantata No. 51

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44652

10:11:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:19:00 00:05:08 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

10:27:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale

Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

10:31:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

10:46:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:50:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

11:24:00 00:06:38 Hector Berlioz Serenade from "Harold in Italy" Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

11:33:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

11:42:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

11:51:00 00:06:14 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:15:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:24:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:34:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:41:00 00:12:33 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

12:54:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:36:50 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Berlin Philharmonic Zubin Mehta Mischa Maisky, cello DeutGram 2054

13:39:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:40 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

14:01:00 00:02:39 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

14:04:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

14:19:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

14:29:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

14:41:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

14:54:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

SEPTEMBER CHOICE CD’S

15:00:00 00:09:45 Domenico Cimarosa Gaius Marius: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

15:12:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Corrente & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

15:20:00 00:10:05 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

John Axelrod Verdi Symphony Milan Telarc 34658

15:32:00 00:14:04 Georges Bizet Variations chromatiques

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

15:48:00 00:08:32 Anton Arensky Fantasia on Russian Folksongs Op 48

Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:32 Brian Dykstra Greater Liberation Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:06:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

16:12:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

16:29:00 00:04:56 Alan Menken Pocahontas: Colors of the Wind

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:34:00 00:05:28 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 4 Op 48

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

16:41:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

16:52:00 00:02:51 Horacio Salgán Don Agustín Bardi

Mirian Conti, piano Steinway 30010

16:56:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

17:05:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 2

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

17:12:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

17:23:00 00:10:46 Carl Maria von Weber Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

17:39:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

17:47:00 00:02:46 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

17:52:00 00:02:59 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

17:56:00 00:02:37 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

18:20:00 00:05:16 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Bourrée & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

18:38:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

18:43:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

18:55:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:48 Adalbert Gyrowetz Symphony in E flat Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

19:21:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:39 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

20:20:00 00:32:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:19:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

21:23:00 00:31:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Wednesday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Mayoral Debate, City of Cleveland: Mayor Frank Jackson & Ken Lanci

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:17 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Sarabande

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

23:07:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:19:00 00:07:57 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:26:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:36:00 00:05:37 Johann Sebastian Bach Andante from Solo Violin Sonata No. 2

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

23:41:00 00:05:59 Johann Joachim Quantz Arioso from Flute Concerto in G

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:47:00 00:07:55 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

23:56:00 00:02:44 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777