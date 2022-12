Program Guide 09-11-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

00:39:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 4 in G minor

Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola; Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

01:18:00 00:21:03 Arvo Pärt Symphony No. 3

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 55619

01:40:00 00:44:16 Sergei Taneyev Piano Quintet in G minor Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

02:26:00 00:32:02 John Field Piano Concerto No. 2 in A flat

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

03:00:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

03:33:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

04:16:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

04:57:00 00:19:12 Georg Matthias Monn Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

05:18:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:38:00 00:06:50 Johan Halvorsen Passacaglia for Violin & Viola

Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:04:05 Wolfgang Amadeus Mozart Lacrimosa from Requiem

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus Sony 86793

06:10:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

06:24:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

06:34:00 00:07:41 Anton Arensky Allegro from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:44:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:51:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

06:55:00 00:04:03 John Philip Sousa March "The Free Lance"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

07:10:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

07:23:00 00:05:04 Johannes Brahms How Lovely is Thy Dwelling Place

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

07:33:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:46:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

08:05:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

08:10:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

08:20:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song "Auf dem Wasser zu singen"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

08:28:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quartet Chandos 10761

08:37:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

08:43:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Decca 16871

08:51:00 00:03:11 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Eaken Piano Trio Naxos 554099

09:01:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

09:11:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

09:32:00 00:02:39 Hugo Friedhofer The Best Years of Our Lives: Theme

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

09:37:00 00:04:42 Hugo Friedhofer The Sun Also Rises: Prologue

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

09:55:00 00:02:55 Gregorian Chant Salve Regina

Harry Christophers Members of; The Sixteen Decca 10836

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:31 George Gershwin Rag "Rialto Ripples"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

10:02:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers

Richard Dowling, piano Klavier 77035

10:09:00 00:06:54 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:17:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

10:26:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

10:31:00 00:12:44 Frank Bennett West Side Variants

London Symphony Orchestra Eric Stern Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

10:44:00 00:04:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

10:51:00 00:27:59 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

11:20:00 00:06:18 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

11:28:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

11:36:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

11:45:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

11:56:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka "Express" Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

12:20:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:29:00 00:06:53 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

12:37:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:44:00 00:10:53 Frederick Loewe Paint Your Wagon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:56:00 00:01:53 Karl King March "Rough-Riders"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

13:36:00 00:22:24 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:19 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

14:03:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

14:10:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

14:21:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer

Almeda Trio Albany 1386

14:31:00 00:10:35 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Eclectra 2059

14:44:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

14:56:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:03:00 00:11:32 Richard Wagner Rienzi: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

15:18:00 00:29:29 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

15:48:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

16:06:00 00:02:46 Arvo Pärt Psalm 95 "Cantate Domino"

Paul Hillier Theatre of Voices; Christopher Bowers-Broadbent,o Harm Mundi 907182

16:11:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

16:28:00 00:04:57 Jerry Goldsmith Twilight Zone-The Movie: End Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

16:33:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

16:41:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

16:53:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

16:57:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage

Florilegium Channel 7595

17:05:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D

András Schiff, piano Teldec 17141

17:22:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A

Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

17:40:00 00:05:16 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Bourrée & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

17:46:00 00:03:47 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

17:52:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

17:55:00 00:03:58 Michael Daugherty Mount Rushmore: George Washington

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:45 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

18:30:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

18:36:00 00:02:32 Miguel Llobet Catalan Folksong "Canço del lladre"

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45975

18:42:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

18:55:00 00:03:08 Kurt Weill The Threepenny Opera: Ballad of Mack the Knife

RIAS Chamber Ensemble John Mauceri Ute Lemper, soprano Decca 425204

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:17 Friedrich Kuhlau Elisa: Overture Op 29

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

19:15:00 00:37:33 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

CIM LIVE from Kulas Hall at the Cleveland Institute of Music - CIM Orchestra/Kimbo Ishii-Eto, guest conductor; Jiana Peng, piano, student artist

20:04:00 00:17:53 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

20:26:00 00:22:14 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

21:10:00 00:38:12 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by flutist Harold Jones

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from "The Wakeful Night"

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:07:00 00:05:17 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Sarabande

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

23:12:00 00:08:36 Arvo Pärt Variationen zur Gesundung von Arinuschka

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

23:20:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:23:00 00:05:40 Frédéric Chopin Nocturne No. 3 in B major Op 9

Nelson Freire, piano Decca 14053

23:28:00 00:05:40 Sir Edward Elgar Romance Op 62

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:36:00 00:07:03 Arvo Pärt For Lennart in Memoriam

Tonu Kaljuste Tallinn Chamber Orchestra ECM 12599

23:43:00 00:05:37 Johann Sebastian Bach Andante from Solo Violin Sonata No. 2

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

23:48:00 00:06:37 Domenico Scarlatti Sonata in F minor

Soyeon Lee, piano Naxos 570010

23:57:00 00:02:23 Hugo Wolf Mörike Lieder: Auf ein altes Bild

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947