Program Guide 07-31-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:29 Alexander Glazunov Symphony No. 4 in E flat major Op 48

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

00:37:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

01:12:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

01:54:00 00:27:50 Johannes Brahms Cello Sonata No. 2 in F major Op 99

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

02:24:00 00:58:04 Anton Bruckner Mass No. 3 in F minor

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Jane Eaglen, soprano; Birgit Remmert, alto; Deon van der Walt, tenor; Alfred Muff, bass; Mozart Choir of Linz EMI 56168

03:23:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

04:00:00 00:28:07 Leonard Bernstein Fancy Free Ballet

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

04:30:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

05:04:00 00:17:35 Lowell Liebermann Music for Harp Op 116

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

05:23:00 00:13:01 Francis Poulenc Sonata for Flute & Piano

Paul Fried, flute; Christopher O'Riley, piano GoldenTone 1

05:38:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Members ofCleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin Albany 1325

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

06:10:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:18:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

06:29:00 00:11:51 Johann Strauss Jr Waltz "Tales from the Vienna Woods" Op 325

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 45808

06:40:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

06:50:00 00:02:22 Giuseppe Verdi Aïda: Sacred Dance of the Priestesses

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

06:55:00 00:02:23 John Philip Sousa March "The Washington Post"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

07:10:00 00:07:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 94

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:20:00 00:03:27 John Lennon/Paul McCartney She's Leaving Home

Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:24:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

07:25:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:40:00 00:07:06 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

07:50:00 00:02:27 Ron Goodwin Frenzy: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

07:53:00 00:04:23 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

07:58:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:05:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight!

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

08:10:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

08:20:00 00:03:43 John Williams Angela's Ashes: The Lanes of Limerick

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

08:27:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Cleveland Orchestra Paavo Järvi Christian Tetzlaff, violin TCO 908

08:40:00 00:06:54 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:48:00 00:02:13 Alan Menken The Little Mermaid: Under the Sea

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:53:00 00:06:36 Richard Rodgers The Sound of Music: Entr'acte

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:16:39 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

09:27:00 00:04:30 Cole Porter I Get a Kick Out of You

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:32:00 00:03:07 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

09:40:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

09:45:00 00:07:11 Sérgio Assad Crossings from "Interchange"

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar;

John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

09:55:00 00:02:17 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 4 "You Have Set

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:31 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Semyon Bychkov Orchestra of Paris Philips 432145

10:02:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

10:06:00 00:08:12 Carl Maria von Weber Preziosa: Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

10:14:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

10:20:00 00:04:36 George Butterworth English Idyll No. 2

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

10:24:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

10:50:00 00:35:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

11:25:00 00:05:55 Hannah Lash Stalk

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

11:31:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

11:36:00 00:09:49 Felix Mendelssohn Scherzo & Finale from String Symphony

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:13:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:20:00 00:06:43 Scott Joplin Solace

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

12:27:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

2013 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION, live from Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art – Session 1 of the First Round as 28 contestants vie for honors in one of the world’s most prestigious events of its kind

13:00 COMPETITOR: Ruoyu Huang

Sonata in D KK 45 - Scarlatti (3:00)

Sonata in F K 17 - Scarlatti (3:00)

Preludes Op 28 Nos 1-12 - Chopin (12:00)

Etude in e Op 25 No 5 - Chopin (1:20)

Ballade in G Op 23 No 1 - Chopin (1:20)

13:30 COMPETITOR: Pavel Yeletskiy

Seven Piece from Jatekok (1983-1998) - Kurtag (6:00)

Sonata No 23 in f Op 57 ("Appassionata) - Beethoven (23:00)

14:15 COMPETITOR:: Jin Uk Kim

"Le Loriot" from Catalogue d'Oiseaux (1956-1958)- Messiaen (8:08)

Klavierstucke Op 76 - Brahms

I. Intermezzo in A-flat (2:44mins)

II. Intermezzo in B-flat (2:40mins)

III. Capriccio in C-sharp (3:35mins)

14:45 COMPETITOR: Konstantin Shamray

Toccata in f-sharp, BWV 910 - Bach (11:00)

Sonata in F K 533/494 - Mozart (18:00)

15:15 COMPETITOR: Nino Kotrikadze

Prelude and Fugue in e-flat Op 87 No 14 - Shostakovich (7:25)

Sonata No 14 in c K 457 - Mozart (17:12)

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:29 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

16:11:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

16:27:00 00:11:41 Jerome Moross The War Lord: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1049

16:35:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams

Fanfare from "Bugler's Dream" & Olympic John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

16:41:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

16:52:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

16:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte

David Russell, guitar Telarc 80584

17:05:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from "Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

17:12:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

17:22:00 00:12:19 James Hewitt New Medley Overture in C major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

17:39:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

17:46:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

17:52:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

17:56:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

BBC NEWS; SYMPHONY AT SEVEN AT SIX with John Simna

18:11:00 00:16:37 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

18:29:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

2013 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION, live from Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art – Session 2 of the First Round as 28 contestants vie for honors in one of the world’s most prestigious events of its kind

19:00 COMPETITOR: Qi Xu

Prelude and fugue in b WTC II No 24 BWV 8983 - Bach (3:40)

Etude in C Op 10 No 1 - Chopin (2:00)

Sonata No 31 in A-flat Op 110 - Beethoven (19:00)

Catenaires (2006) - Carter (3:50)

19:30 COMPETITOR: Gehui Xu

Partita No 2 in c BWV 826 - Bach (18:36)

Sonata in C Hob XVI 48 - Haydn (9:18)

20:15 COMPETITOR: Jiayan Sun

Musica Ricercata Nos 3 4 6 10 (1951-1953) - Ligeti (6:00)

Seven Fantasies Op 116 - Brahms (23:00)

20:45 COMPETITOR: Arseny Tarasevich-Nikolaev

Sonata in c Hob XVI 20 - Haydn (20:00)

Etude in D-flat Op 25 No 8 - Chopin (2:00)

Ballade No 2 in F Op 38 - Chopin (7:00)

CONCERT HALL

21:16:00 00:17:27 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

21:35:00 00:18:10 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by pianist Monica Gaylord

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from "Never Far Away"

San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:11:00 00:10:08 Florent Schmitt La Tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:23:00 00:05:59 Johann Joachim Quantz Arioso from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:28:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Adagio from Keyboard Concerto No. 3

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

23:35:00 00:06:44 Rupert Ignaz Mayr Passacaglia-Grave in B flat

Cologne Musica Antiqua Members of Archiv 453418

23:43:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:48:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer

David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

23:56:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430