Program Guide 07-14-2013

SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone: Herbert Blomstedt, conductor

00:02:00 01:17:30 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat major

01:20:00 00:38:40 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Michael Tilson Thomas, conductor

LIVE AT THE CONCERTGEBOUW with Hans Haffmans

02:02:00 00:29:21 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109

(Warner 256460221 CD) [28:31]

02:31:00 00:25:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A

Friedrich Gulda, piano (Teldec 8.42970 ZK) [25:42]

02:56:00 00:26:10 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

(Teldec 91184 CD) [26:23]

03:23:00 00:05:29 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria

László Pólgar, bass

03:28:00 00:02:47 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano

Barbara Bonney, soprano & Thomas Hampson, baritone)

03:31:00 00:08:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Sextet "Sola, sola.. Mille"

Roberta Alexander, soprano & Hans

Peter Blochwitz, tenor & Edita Gruberova, soprano & Anton Scharinger, baritone

& Barbara Bonney & László Pólgar (Teldec 244 188-2) [16:52]

03:49:00 Johann Strauss Jr: Tales from the Vienna Woods Op 325

(Teldec 8.43337) [09:26]

04:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Epistle Sonata in C KV 329

Boston Early Music Festival Orchestra; Andrew Parrott, conductor DENON 9573

Paul McCartney (arr Frank Gabriel Campos): Here, There, and Everywhere

Frank Gabriel Campos, trumpet; Nicholas Walker, bass Hockett Hall, Ithaca College,

Ithaca, NY 4:21

Paul McCartney (arr Time for Three): Blackbird

Time for Three - Zachary DePue, violin; Nicolas Kendall, violin; Ranaan Meyer, double bass

Ilfeld Auditorium, Las Vegas, New Mexico 5:03

Piano Puzzler: John C. from Charlotte, SC

Piano Puzzler Payoff: George Gershwin: Prelude for Piano No. 2 - "Blue Lullaby"

John O'Connor, piano Telarc 80542 3:14

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 in G K 216

Nigel Armstrong, violin Los Angeles Chamber Orchestra Andrew Shulman, conductor

Royce Hall, Westwood, CA 23:54

05:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Zoltan Kodaly: Three Hungarian Dances

David Oistrach, violin; Naum Walter, piano Berlin Classics 2132 4:33

Frederic Chopin: Ballade No. 3 in A-flat Op 47

Leif Ove Andsnes, piano Carnegie Hall Carnegie Hall, New York City 7:15

Zoltan Kodaly: Variations on a Hungarian Folksong "The Peacock"

Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnnFalleta, conductor

Kleinhans Music Hall, Buffalo, New York, USA 25:58

Joao Gilberto (arr Colin Jacobsen): Undiu

Dawn Upshaw, soprano The Knights; Eric Jacobsen, conductor

Ravinia Festival, Martin Theatre, Highland Park, IL 9:37

6:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Archiv I

MUSICA SACRA

07:02:00 00:04:32 Josquin Desprez Pater noster

King's Singers Naxos 572987

07:08:00 00:22:13 Clément Janequin Messe "La Bataille"

Dominique Visse Ensemble Clément Janequin Harm Mundi 2908304

07:32:00 00:22:02 Orlande de Lassus Missa "Tous les regrets"

Paul Van Nevel Huelgas Ensemble Harm Mundi 2908304

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois

09:00 FROM THE TOP with Christopher O’Riley: Recorded: October 5, 2012 in Troy New York

Miriam Liske-Doorandish, cello, age 18 from Eggleston, VA

In the Style of Albeniz by Rodion Shchedrin, accompanied

by Christopher O'Riley, piano.

Matt Haimovitz, cello - "Empty Room" by Arcade Fire (arr O'Riley)

from the O'Riley/Haimovitz album, "Shuffle. Play. Listen."

Requiem Op 66 for three cellos and piano by David Popper

Matt Haimovitz, cello 1; Miriam Liske-Doorandish, cello 2; Taeguk Mun,

cello 3; Christopher O'Riley, piano

Taeguk Mun, cello, age 18 from Westbury, NY

Humoresque Op 5 by Mstislav Rostropovich,

accompanied by Christopher O'Riley, piano.

"Open Country Joy" for 5 Cellos by John McLaughlin (arr David Sanford)

Matt Haimovitz, cello 1; Leana Rutt, cello 2; Taeguk Mun, cello 3;

Miriam Liske-Doorandish, cello 4; Bryan Holt, cello 5

WCLV CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

10:05:00 00:16:52 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

10:24:00 00:15:14 Claude Debussy Printemps

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:43:00 00:10:52 Benjamin Godard Suite Op 116

City of London Sinfonia Richard Hickox

Susan Milan, flute Chandos 8840

10:54:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

WCLV CLASSICAL WEEKEND

11:02:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis

Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

11:20:00 00:04:08 Gerald Finzi Love's Labour's Lost: Introduction Op 28

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

11:26:00 00:10:57 Gerald Finzi Elegy "The Fall of the Leaf"

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 64721

11:40:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

11:54:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

BBC NEWS; CLASSICAL WEEKEND

12:09:00 00:03:33 François Joseph Gossec Offrande à la liberté

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3101

12:14:00 00:09:05 Claude Joseph Rouget de Lisle Hymne à la Liberté "La Marseillaise"

Baltimore Symphony Orchestra David Zinman Sylvia McNair, soprano;

Richard Leech, tenor; Baltimore Symphony Chorus;

Children's Chorus Telarc 80164

12:24:00 00:04:45 Jacques Offenbach Le roi Carotte: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:30:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:45:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

12:55:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music;

this week, analysis and history of Beethoven’s Piano Concertos Nos. 4 & 5

WCLV CLASSICAL WEEKEND

15:04:00 00:28:55 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 1 in F major Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80382

15:35:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

15:48:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

15:51:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO - The Cleveland Orchestra/Franz Welser-Möst;

Cleveland Orchestra Chamber Chorus – recorded live in Severance Hall

16:03:00 00:13:12 Igor Stravinsky Concerto for Strings in D

16:19:00 00:07:00 Igor Stravinsky Kyrie & Gloria from Mass

16:28:00 00:05:00 Andrea Gabrieli Kyrie & Gloria from Missa Brevis

16:36:00 00:49:36 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

17:27:00 00:31:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

DINNER CLASSICS

18:02:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton

Martin Jones, piano Nimbus 5366

18:14:00 00:14:23 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

18:27:00 00:01:44 Pieter Hellendaal March

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

MUSIC AND THE SPOKEN WORD with the Mormon Tabernacle Choir

18:58:00 00:00:51 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 2 in F

Chamber Orchestra of Europe

Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

19:18:00 00:20:51 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner

Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

19:41:00 01:15:03 Bedrich Smetana Má vlast

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

21:00 INNOVATIONS - Mark Satola hosts a program featuring works by Cleveland area composers,

presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild.

Howie Smith: Songs for the Children (1986)

Howie Smith, wind controller/alto saxophone;

Cleveland Chamber Symphony/Edwin London (Albany 298) 11:38

Loris Chobanian: Sonata for Guitar (1996)

William Kanengiser, guitar (private CD) 14:24

Monica Houghton: String Quartet No. 1 (2001)

Ruth Marie Bridge, Daisuke Yamamoto, violins; Joanna Patterson, viola;

Jared Balance, cello (private CD) 13:57

Edward J. Miller: Seven Sides of a Crystal (1984)

Peter Takács, piano (Centaur 2938) 12:08

22:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: At the Walt Disney Concert Hall - solo performances of music

from France, and an American concerto from AGO 2004, featuring the eye- and ear-catching

Glatter-Gotz/Rosales organ.

Louis Marchand: Five Verses for the Te Deum.

Guillaume Calaviere: Piece d'orgue.

Louis Vierne: Final from Organ Symphony No. 2 Op 20--Olivier Latry (r. 5/8/05)

Leo Sowerby: Organ Concerto No. 1 in C--Robert Parris, organist;

Los Angeles Philharmonic/Alexander Mickelthwate (r. 7/8/04)

LATE PROGRAM

23:02:00 00:13:08 Anton Bruckner Adagio from String Quintet Melos Quartet

Enrique Santiago, viola Harm Mundi 901421

23:15:00 00:09:33 Vítezslav Novák Slovak Suite: The Night Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

23:26:00 00:09:20 Jean Sibelius Andantino from Symphony No. 3 Op 52

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:36:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola;

David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:43:00 00:11:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento No. 15

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

23:56:00 00:02:42 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: La Fileuse Op 80

Sir Andrew Davis New Philharmonia Orchestra Sony 62644