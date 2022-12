Program Guide 07-05-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier

Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

00:28:00 00:49:10 Gustav Mahler Songs from "Des Knaben Wunderhorn"

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop;

Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

01:19:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor

London Mozart Players Matthias Bamert

David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

02:00:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Bamberg Symphony Dennis Russell Davies

János Starker, cello RCA 68027

02:27:00 00:24:01 Gustav Mahler Adagio from Symphony No. 10 in F sharp

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4779060

02:53:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Dresden State Orchestra Sir Colin Davis

Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

03:44:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

04:14:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

04:49:00 00:27:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko

Simon Trpceski, piano Avie 2191

05:18:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola;

Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

05:37:00 00:05:58 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Minuet of the Will-o'-the Wisps

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:05:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:10:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

06:20:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:29:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

06:40:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn;

Christian Rutherford, horn Archiv 419219

06:55:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble "El Abanico"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:10:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet;

Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

07:20:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:25:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

07:29:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture "Name Day" Op 115

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

07:40:00 00:05:51 Felix Draeseke Scherzo from Symphony No. 1 Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

07:50:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D

David Greilsammer, piano Sony 792969

07:55:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

07:58:00 00:01:36 Ludwig van Beethoven Turkish March from "The Ruins of Athens" Op 113

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

08:05:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:10:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

08:20:00 00:06:17 René Clausen Magnificat

Charles Bruffy Kansas City Chorale Chandos 5105

08:25:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Chamber Ensemble Joshua Smith, flute;

Yolanda Kondonassis, harp; Franklin Cohen, clarinet;

Martin Chalifour, violin Telarc 80361

08:40:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

08:55:00 00:02:31 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano

St Cecilia Academy Chorus EMI 98936

08:57:00 00:03:15 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

09:05:00 00:18:15 Miklós Rózsa Quo Vadis: Choral Suite

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel

Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

09:40:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

09:50:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:18 Karl King March "Tiger Triumph"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

10:02:00 00:05:16 Luther Henderson Tuba Tiger Rag

Canadian Brass Steinway 30008

10:10:00 00:07:23 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Van Cliburn, piano RCA 60358

10:19:00 00:05:56 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 3 Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

10:27:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

10:31:00 00:14:24 Franz Danzi Wind Quintet in G minor Op 56

Quintett.Wien Nimbus 5479

10:46:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

10:50:00 00:31:41 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras

Emanuel Ax, piano Sony 63371

11:24:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

11:34:00 00:06:20 Domenico Scarlatti Sonata in C

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

11:42:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

11:50:00 00:08:05 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4780037

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi

Stephen Geber, cello Decca 430201

12:22:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:29:00 00:05:13 Fritz Kreisler Gypsy Caprice

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

12:36:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:47:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

13:33:00 00:24:56 Maurice Ravel Mother Goose Ballet

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Ascanio: Waltz-Finale

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

14:03:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

14:13:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

14:25:00 00:07:55 Albert Lortzing Hans Sachs: Overture

A. F. Guhl Berlin Radio Symphony MarcoPolo 220310

14:34:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

14:47:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

14:56:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

CHOICE CD’S

15:00:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

15:09:00 00:06:50 Johan Halvorsen Passacaglia for Violin & Viola

Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

15:18:00 00:07:21 Norman Dello Joio Bagatelles

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

15:28:00 00:12:18 Michael Daugherty Radio City: Ode to the Old World

Carl St. Clair Pacific Symphony Naxos 559749

15:43:00 00:14:13 Avner Dorman Concerto Grosso Metropolis Ensemble

Andrew Cyr Arnaud Sussmann, violin; Lily Francis, violin;

Eric Nowlin, viola; Michal Korman, cello;

Aya Hamada, harpsichord Naxos 559620

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

16:06:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

16:11:00 00:12:08 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff

Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

16:27:00 00:03:49 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel

May Festival Chorus Telarc 80144

16:32:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

16:41:00 00:06:57 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano;

Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

16:51:00 00:04:17 John Cacavas Star Spangled Spectacular: Songs of Cohan

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

16:55:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

17:05:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Christina Dahl, piano S&W 1

17:12:00 00:07:20 Calvin Custer The American Frontier

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

17:22:00 00:14:32 Ernö Dohnányi American Rhapsody Op 47

Alun Francis Frankfurt Radio Symphony CPO 999308

17:40:00 00:04:52 Henri Vieuxtemps Souvenir d'Amérique "Yankee Doodle"

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

17:46:00 00:03:21 Samuel Barber Commando March

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

17:52:00 00:03:02 Richard Hayman Armed Forces Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

17:55:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:17:45 Antonio Salieri Variations on "La Folia di Spagna"

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

18:25:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

18:29:00 00:05:23 Sir Charles Hubert H. Parry Scherzo from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

18:34:00 00:11:19 Astor Piazzolla Le Grand Tango

Joanna Patterson Zakany, viola; Christina Dahl, piano S&W 1

18:54:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Bamberg Symphony Dennis Russell Davies

János Starker, cello RCA 68027

19:29:00 00:25:45 Adalbert Gyrowetz Symphony in D Op 12

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:01:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:18:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello;

Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:10:05 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy

Jeffrey Khaner, flute Decca 417488

21:13:00 00:40:17 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded at The City Club of Cleveland,

a citadel of free speech, David M. Walker, Founder & CEO of

Comeback America Initiative (recorded 5/17/13)

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:12 John Field Nocturne No. 16 in F

London Mozart Players Matthias Bamert

Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

23:07:00 00:11:35 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 2 in G

Emmanuel Pahud, flute; Christoph Poppen, violin; Hariolf Schlichtig,

viola; Jean-Guihen Queyras, cello EMI 56829

23:20:00 00:07:43 Frederick Delius Caprice & Elegy

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin János Starker, cello RCA 63665

23:27:00 00:10:20 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425438

23:39:00 00:03:52 Gabriel Fauré Nocturne No. 3 in A flat major Op 33

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

23:42:00 00:12:17 Ernö Dohnányi Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9455

23:56:00 00:02:51 Stephen Goss Blue Orchid from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322