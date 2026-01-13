WCLV Program Guide 1-13-2026
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Handel, George Frideric Jephtha (1751) Mark Padmore, t; English Concert/Andrew Manze Harmonia Mundi HMU-907422 As Steals the Morn * Handel Arias & Scenes for Tenor * Padmore 5:39
0:05:39 Brahms, Johannes Variations & Fugue on a Theme by Handel, Op.24 Vladimir Ashkenazy, p London 430771-2 Brahms Handel Variations 26:55:00
0:34:10 Villa-Lobos, Heitor Danças Caracteristicas Africanas Brazilian Guitar Quartet Delos DE-3409 Brazilian Guitar Quartet Plays Villa-Lobos 11:21
0:45:31 Saint-Saens, Camille Africa, Op. 89 Stephen Hough, p; City of Birmingham Sym/Sakari Oramo Hyperion CDA-67331/2 (2) Saint-Saens * The Complete Piano Concertos 9:42
0:55:13 Trad South African Njenge Bhadhi Chicago Children's Choir/Josephine Lee Chicago Children's Choir n/a n/a 1:38
1:00:00 Spohr, Ludwig (Louis) Festmarsch in D Swiss Italian Orch/Howard Shelley Hyperion CDA-67939 n/a 5:22
1:05:22 Spohr, Ludwig (Louis) String Quartet #3 in d, Op 11, "Quatuor brillant" New Budapest String Quartet Marco Polo 8.223254 Spohr: String Quartets (Complete) Vol. 4 19:53
1:26:55 Takemitsu, Toru Toward the Sea III (1989) Auréle Nicolet, f; Naoko Yoshino, h Philips 442012-2 n/a 10:50
1:37:45 MacDowell, Edward Sea Pieces, Op 55 Bohuslav Martinu Phil/Charles Anthony Johnson Albany TROY-224 MACDOWELL, E.: Suites Nos. 1 and 2 / Sea Pieces 16:49
1:54:34 Gipps, Ruth Sea-shore Suite, Op. 3b Juliana Koch, ob; Michael McHale, p Chandos CHAN-20290 Piper of Dreams 1:42
2:00:00 Yanover, Gretchen Willow Waltzes On Gretchen Yanover, vc's Gretchen Yanover n/a n/a 5:00
2:05:00 Bach, Johann Sebastian Cello Suite No. 4 in E-flat, BWV 1010 Antonio Meneses, vc Avie AV-0052 (2) Antonio Meneses * J S Bach * The 6 Cello Suites 22:38
2:27:38 Bach, Johann Sebastian St John Passion, BWV 245 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:32
2:29:10 Ravel, Maurice Alborada del Gracioso Lyon Opera Orch/Kent Nagano Erato 14331-2 Ravel: Le Tombeau de Couperin/ Pavane pour une Infante Defunte/ Ma Mere L'Oye/ Une Barque sur L'Ocean/ Alborada del Graci 8:00
2:37:10 Ravel, Maurice Rapsodie espagnole London Sym Orch/Michael Tilson Thomas CBS MK-44800 Bolero: Rhapsodie Espagnole 17:13
2:54:23 Anonymous 16th century, English Desperada Hesperion XXI/Jordi Savall Alia Vox AV-9804 Elizabethan Consort Music, 1558-1603 1:48
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Marais, Marin Couplets de Folies Lucie Horsch, r; Academy of Ancient Music London 4834722 Baroque Journey 5:23
3:05:23 Telemann, Georg Philipp Overture (Suite) in D Le Concert des Nations/Jordi Savall, vi da gamba Alia Vox AVSA-9877 Corelli * Telemann * Rameau * Le Concerto Spirituel au Temps de Louis XV 19:52
3:25:15 Burleigh, Henry Thacker I Don't Feel No-Ways Tired Alchemy Viols/Philip Spray Navona Records NV-6650 Deep River: Spirituals' Cross-Currents 1:50
3:27:05 Schubert, Franz Moments musicaux, D 780 Maria-Joao Pires, p DG 427769-2 Schubert: Sonata D. 784, 6 Moments Musicaux D. 780, 2 Scherzi D. 593 28:14:00
3:55:19 Gliere, Reinhold Taras Bulba (ballet, 1952) Odessa Phil/Hobart Earle ASV CDDCA-988 Gliere: Taras Bulba/ Stankovych: Rasputin 1:36
4:00:00 Krebs, Johann Ludwig Chorale Prelude, "Herzlich Lieb hab' ich dich, o Herr" Ute Hartwich, tr; Franz Raml, o MD&G Recordings MDG-6140971-2 (2) Johann Ludwig Krebs 5:24
4:05:24 Abel, Carl Friedrich Symphony #4 in F Cantilena/Adrian Shepherd Chandos CHAN-8648 Abel 8:44
4:14:08 Goldberg, Johann Gottlieb Two-Violin Sonata in B-flat Rebel/Jörg-Michael Schwarz Bridge 9478 Goldberg: Beyond the Variations 9:40
4:25:39 Enescu, George Orchestra Suite No. 1 in C, Op. 9 Romanian Radio/TV Orch/Josif Conta Marco Polo 8.223144 Enescu: Suites Nos. 1 and 2, Concert Overture 29:18:00
4:54:57 Bach, Johann Sebastian Five Little Preludes, BWV 939-943 Angela Hewitt, p Hyperion CDA-67121/2 (2) Bach 1:26
5:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Concert Aria, "Ah, non lasciarmi, no," K. 486a Lucia Popp, s; Salzburg Mozarteum Orch/Leopold Hager Philips 422523-2 (8) Mozart: Arias, Vocal Ensembles, Canons 5:32
5:05:32 Clementi, Muzio Piano Sonata in f, Op 13/6 Ian Hobson, p Arabesque Z-6594 Field: Piano Sonatas Nos. 1-4 14:15
5:21:34 Reicha, Antonin Wind Quintet in E-Flat, Op 88/2 Vega Wind Quintet LDR LDRC-1002 Vega Wind Quintet 24:08:00
5:45:42 Beethoven, Ludwig van Coriolan Overture, Op.62 Berlin Phil/Herbert von Karajan DG D-210385 (2) Symphonies and Overtures Part 2 8:57
5:54:39 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-7): 12e ordre Kenneth Gilbert, hc Harmonia Mundi HMA-190354.56 (3) Francois Couperin: Second Livre de Clavecin 1:44
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)
Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 'American' (1893)
Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars in G (1720)
Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks (1874)
Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Dixit Dominus (1610)
Carl Nielsen: Maskarade: Overture (1906)
Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)
Daryl Runswick: Patter Matter (1978)
John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)
Jean Sibelius: Scène de ballet (1891)
Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)
Camille Saint-Saëns: Chanson 'Danse macabre' (1873)
Rebecca Clarke: Lullaby (1918)
Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)
Antonio Caldara: Cajo Marzio Coriolano: Overture (1717)
Max Bruch: Kol Nidrei (1881)
Alan Silvestri: Forrest Gump: Feather Theme (1994)
George Harrison: Here Comes the Sun (1969)
Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)
Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Four Seasons Suite (1683)
Louiguy: La vie en rose (1946)
Percy Grainger: Shepherd's Hey! (1913)
Florence Price: Fantasie Negre No. 2 (1932)
Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings (1905)
Nicolò Paganini: Caprice No. 24 (1820)
Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)
Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)
Armas Järnefelt: Berceuse (1909)
Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)
Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)
Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)
Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance 'The Hurdy-Gurdy Men' (1791)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781)
André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712)
Antonio Rosetti: Horn Concerto in d (1780)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Quintet (1782)
William Schuman: New England Triptych: When Jesus Wept (1957)
Felix Mendelssohn: String Quartet No. 5 in E-Flat (1838)
Richard Addinsell: Suicide Squadron: Warsaw Concerto (1941)
Ralph Vaughan Williams: Coastal Command: Suite (1942)
Gordon Jacob: Trio for Flute, Oboe & Piano (1958)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 2 in F 'Cambridge' (1883)
Leó Weiner: Serenade for Small Orchestra (1906)
Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima (1832)
Ariel Ramírez: Misa Criolla: Kyrie (1964)
Jacques Ibert: Divertissement (1930)
Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat (1828)
Franz Schubert: Impromptu No. 8 in f (1828)
Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)
Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D (1882)
Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet (1774)
Cécile Chaminade: Piano Trio No. 1 in g (1880)
Vladimir Cosma: The Tall Blond Man with One Black Shoe: Main Theme (1972)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 (1896)
Ernö Dohnányi: American Rhapsody (1953)
Bernard Herrmann: The Day the Earth Stood Still: Suite (1951)
Richard Addinsell: Journey to Romance: Invocation (1946)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 in C (1772)
Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894)
François Devienne: Flute Concerto No. 8 in G (1794)
John Williams: The Force Awakens: Scherzo for X-Wings (2015)
Traditional: Guide Me, O Thou Great Jehovah
Ignacio de Jerúsalem: Dixit Dominus (1760)
Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 'Bear' (1786)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Claude Debussy: Images: Ibéria (1912)
Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899)
Ernesto Lecuona: Malagueña (1927)
Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in g (1740)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Michael Haydn: Symphony No. 31 in F (1785)
Vasily Kalinnikov: Symphony No. 1 in g (1895)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Maurice Ravel: Piano Trio in A Minor: Mvt 2 Merz Trio Album: Ink Bright Shiny Things 148 Music: 4:22
Carlos Simon: Four Black American Dances Minnesota Orchestra; Thomas Sondergard, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 15:21
Igor Stravinsky, arr. Guido Agosti: The Firebird for piano Llewellyn Sanchez Werner, piano Beaches Fine Arts Series, St. Paul's By the Sea Episcopal Church, Jacksonville Beach, FL Music: 11:52
Maurice Ravel, arr. Mason Jones: Le Tombeau de Couperin for Wind Quintet Atlanta Chamber Players: Todd Skitch, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Jesse McCandless, clarinet; Anthony Georgeson, bassoon; Susan Welty, horn Ahavath Achim Synagogue, Atlanta, GA Music: 15:04
Jean Sibelius: Andante Festivo Sphinx Virtuosi; Damon Gupton, conductor Album: Sphinx Virtuosi Live in Concert White Pine Music 227 Music: 4:21
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 9 Sphinx Virtuosi Lillian & Robert Utsey Chamber Music Series, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson University, Clemson, SC Music: 8:04
Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D Major, IAB. 14 Goldmund Quartet Chamber Music Northwest, The Old Church Concert Hall, Portland, OR Music: 28:42
Carlo Gesualdo, arr. Brandon Ridenour: Due Sospiros (Two Sighs) American Brass Quintet Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 6:04
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)
Vasily Kalinnikov: Symphony No. 2 in A (1897)
Peter Tchaikovsky: The Maid of Orleans: Gypsy Dance (1879)
23:00 QUIET HOUR
Leroy Anderson: Forgotten Dreams (1954)
Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)
Traditional: Scarborough Fair
Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1865)
Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)
Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)
Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)
Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song 'Indian' (1895)
Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto (1844)
Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)