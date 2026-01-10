WCLV Program Guide 1-12-2026

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Verdi, Giuseppe Il trovatore Sutherland, Pavarotti; London Opera Cho, National Phil/Bonynge

Verdi, Giuseppe Il Trovatore Monte Carlo National Opera Orch/Antonio de Almeida

Strauss, Richard Le bourgeois gentilhomme, Op. 60 Chicago Sym Orch/Fritz Reiner

Schulhoff, Erwin Le Bourgeois Gentilhomme (1926) Amsterdam Ebony Band/Werner Herbers

Lully, Jean-Baptiste Le Bourgeois Gentilhomme Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel

Trad, Afro-American Spiritual, I'm a Pilgrim Chanticleer

Schuman, William New England Triptych Seattle Sym/Gerard Schwarz

Schumann, Robert Abegg Variations, Op. 1 Lise de la Salle, p

Giuliani, Mauro Guitar Concerto #1 in A, Op 30 Julian Bream, g; Melos Ensemble

Giuliani, Mauro Pièces faciles et agréables, Op 74 Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g

Holst, Gustav Six Choral Folk Songs, Op. 36b Holst Singers/Stephen Layton

Lane, Philip Suite of Cotswold Folkdances (1978) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Irish Trad Folksong, "The Lark in the Clear Air" Cambridge Singers/John Rutter; Duke Dobing, f

Carwithen, Doreen Suffolk Suite London Sym Orch/Richard Hickox

Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "Galla water", H XXXIa:15 Eisenstadt Haydn Trio

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 52 in c Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 2, BWV 870/91 Léon Berben, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Chopin, Frédéric Nocturnes, Op. 27 Vladimir Horowitz, p

Hellendaal, Pieter Concerto grosso in d, Op 3/5 Andrew Manze, v; European Community Baroque Orch/Roy Goodman, v

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 2, BWV 870/91 Léon Berben, hc

Tchaikovsky, Peter Piano Concerto No. 1 in b-flat, Op. 23 Vladimir Horowitz, p; NBC Sym Orch/Arturo Toscanini

Moszkowski, Moritz Etudes, Op 72 Vladimir Horowitz, p

SOUSA, John Phillip Sound Off Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell

SOUSA, John Phillip The High School Cadets March Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell

Mozart, Wolfgang Amadeus March in D, K. 290 Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

Arriaga, Juan Crisostomo String Quartet #3 in E-Flat Voces String Quartet

Schreker, Franz Prelude to A Drama BBC Phil/Vasili Sinaisky

Chopin, Frédéric Preludes, Op.28 Rafal Blechacz, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in D, K. 485 Aleck Karis, p

Saint-Saens, Camille Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28 Jascha Heifetz, v; Orch/William Steinberg

Shostakovich, Dmitri Two-Piano Concertino, Op 94 Natalia Zusman; Inna Heifetz, p's

Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Amadeus Ensemble/Julius Rudel

Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Helmut Wildhaber, t; Scottish Chamber Orch/Charles Mackerras

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Ermanno Wolf-Ferrari: Finale from Suite Concertino (1933)

Édouard Lalo: Deux Aubades (1872)

Joseph Haydn: Adagio from Piano Trio No. 33 (1793)

Sir Edward Elgar: Bach's Fantasia & Fugue in c (1922)

Antonín Dvorák: Scherzo from String Quintet No. 3 'American' (1893)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Nimbus 2000 (2001)

Johannes Hanssen: Valdres March (1904)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos in g (1720)

Jerome Moross: Fugue from Symphony No. 1 (1942)

Joseph Achron: Hebrew Melody (1911)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)

Thomas Tomkins: O Praise the Lord (1620)

Sholom Secunda: Bei mir bist du schön (1932)

Richard Rodgers: South Pacific: Overture (1949)

Arthur Honegger: Pacific 231 (1923)

Johannes Brahms: Intermezzo in e (1892)

Josef Strauss: Polka 'Fireproof' (1869)

Peter Tchaikovsky: Minuet from Suite No. 4 'Mozartiana' (1887)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

George Frideric Handel: Allegro from Concerto No. 2 for 2 Wind Ensembles (1748)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes (1897)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Scott Joplin: Solace (1909)

Ludwig van Beethoven: Entrata from Serenade in D (1801)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Festa popolare (1911)

Ermanno Wolf-Ferrari: Strimpellata from Suite Concertino (1933)

Aaron Copland: The Tender Land: Suite (1954)

Roy Harris: The Girl I Left Behind Me from Symphony No. 4 (1939)

Johann Stamitz: Symphony in D (1757)

Georg Philipp Telemann: Orchestral Suite for 3 Oboes & Bassoon

Ermanno Wolf-Ferrari: Doctor Cupid: Overture (1913)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck (1784)

Béla Bartók: Suite No. 1: Finale (1905)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Symphony No. 4 in C (1947)

George Gershwin: Cuban Overture (1932)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

TBA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz von Suppé: Boccaccio: Overture (1879)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Ermanno Wolf-Ferrari: Finale from Serenade for Strings (1893)

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes (1949)

Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' (1898)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 1 'Spring' (1841)

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Rebecca Clarke: Finale from Piano Trio (1921)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony in d (1864)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 2 (1908)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Michi Wiancko: La Follia Variations after Geminiani (2007)

Richard Strauss: Symphonia Domestica (1903)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Kevin Day: Cello Sonata: Mvt 3 Thomas Mesa, cello; Michelle Cann, piano Album: Our Stories: Contemporary Works by Black and Latinx Composers Navona 6571 Music: 4:28

Gabriela Ortiz: Kauyumari RAI National Symphony Orchestra; Ana Maria Patino-Osorio, conductor EBU, Arturo Toscanini Rai Auditorium, Turin, Italy Music: 8:00

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1, S.514 Michelle Cann, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 12:06

Robert Schumann: Cello Concerto in A minor, Op. 129 Victor Julien-Laferriere, cello; Berlin Radio Symphony Orchestra; Giedre Slekyte, conductor EBU, Konzerthaus, Berlin, Germany Music: 22:38

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031: Mvt 3 James Austin Smith, oboe; Bridget Kibbey, harp Album: Distance TwoPianists Records Music: 4:18

Leonard Bernstein: Three Dance Episodes from "On the Town" Argovia Philharmonic; Rune Bergmann, conductor EBU, Buhne Aarau, Alte Reithalle, Aarau, Switzerland Music: 10:32

Edvard Grieg: String Quartet No. 2 in F Major, EG 117 Zagreb Quartet EBU, Journalist Building, Big Hall, Zagreb, Croatia Music: 17:23

Joseph Haydn: Divertimento in C Major for winds, strings & continuo, Hob.II:11, "The Birthday" Sooyun Kim, flute; James Austin Smith, oboe; Ani Kavafian, violin; Chad Hoopes, violin; David Finckel, cello; Anthony Manzo, bass Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA Music: 14:12

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Antonin Dvorak String Quintet ‘American’ Op.97 (1893)

Antonin Dvorak The Noonday Witch (1896)

23:00 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)

Adrian Willaert: Pater Noster & Ave Maria (1532)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Umberto Giordano: Fedora: Intermezzo (1898)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Claude Debussy: Syrinx (1912)