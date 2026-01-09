© 2026 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 1-9-2026

Ideastream Public Media
Published January 9, 2026 at 9:06 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Handel, George Frideric Rinaldo Alison Melville, r; Baroque chamber ensemble            Pipistrelle         PIP-1110          The Business of Angels * English Recorder Music from the Stuart Era        5:46
0:05:46 Handel, George Frideric Music for the Royal Fireworks    Tafelmusik/Jeanne Lamon            Sony    SK-63073         Handel: Music For The Royal Fireworks, Concerti a Due Cori            19:03
0:26:24 Halvorsen, Johann        Norwegian Rhapsody #2 in G    Trondheim Sym/Ole Kristian Ruud    Simax   PSC-1085         Norwegian Rhapsodies  11:57
0:38:21 Grondahl, Agathe Backer          Suite for Piano, Op 20   Natalia Strelchenko, p            Arena   AR-08014         Agathe Backer-Grondahl: Complete Piano Music Vol II            17:09
0:55:30 Poulenc, Francis           Suite française (1935)   London Wind Orch/Denis Wick            ASV     CDWHL-2067   Shepherd's Hey: Wind Music of Grainger, Milhaud and Poulenc            1:38
1:00:00 Vaughan Williams, Ralph           O vos omnes    Cambridge Singers/John Rutter            Collegium         COLCD-113      Hail, Gladdening Light: Music of the English Church            5:25
1:05:25 Gipps, Ruth      Symphony No. 4, Op. 61 (1972) BBC Welsh National Orch/Rumon Gamba Chandos           CHAN-20078    Ruth Gipps       31:58:00
1:39:01 Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 1 in E major, Op. 8, RV 269, “Spring” Anne Akiko Meyers, v; English Chamber Orch/David Lockington  E One   EOM-CD-7790     n/a       9:55
1:48:56 Cervo, Dimitri   Concerto, The Brazilian Four Seasons"  Fábio Brum, tr; Seville Royal Sym Orch/Noam Zur     Naxos  8.579119          Alchemy           6:25
1:55:21 Massenet, Jules            Cléopâtre          St. Etienne Orch/Patrick Fourniller            Koch    3-1032-2 (2)      Cleopatre          1:52
2:00:00 Joplin, Scott      Solace (A Mexican Serenade)    Joe Brent, m; Lara Downes, p            Rising Sun Music          RS-016 Reflections: Scott Joplin Reconsidered   5:14
2:05:14 Giuliani, Antonio            Two-Mandolin Concerto in E      Ugo Orlandi, m; Dorina Frati, m; I Solisti Veneti/Claudio Scimone            Erato    ECD-88165       ARIE DI RINALDO            15:19
2:20:33 Fauré, Gabriel   Cinq Mélodies de Venise, Op 58 Elly Ameling, s; Dalton Baldwin, p            EMI/Ang           CMS7-64079-2 (4)        n/a       1:41
2:22:14 Giuliani, Mauro  Potpourri tiré de l'Opéra Tancredi, Op 76            Cavatina Duo            Bridge  9448     Cavatina Duo at the Opera        13:55
2:36:09 Rossini, Gioachino        William Tell       Monte Carlo National Opera Orch/Antonio de Almeida            Philips  422843-2          Rossini: Ballet Music     17:42
2:53:51 Lassus, Orlandus (Roland de)    Motet, "Sicut rosa"        Charles Geyer, tr; Barbara Butler, tr           D'Note  DND-1026        n/a       1:53
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Butterworth, George      Two English Idylls (1911)           English Chamber Orch/Jeffrey Tate          EMI/Ang           CDC7-47945-2  The Banks of Green Willow       5:19
3:05:19 Mozart, Wolfgang Amadeus       Violin Sonata No. 17 in C, K. 296           Chiara Banchini, v; Temenuschka Vesselinova, forte-p  Harmonia Mundi            HMC-901468/9 (2)            Mozart: Sonatas 'Opus II' for Pianoforte and Violin          19:37
3:24:56 Mozart, Wolfgang Amadeus       Missa Brevis in G, K. 49 Soloists; Chamber Cho of Europe/Nicol Matt         Brilliant 96648   Mozart: Complete Masses         1:43
3:26:39 Janácek, Leoš   Idyll (1878)        Rotterdam Phil/James Conlon    Erato    ECD-88095            Janacek: Danses Lachiennes     28:28:00
3:55:07 Janácek, Leoš   Moravian Dances          Slovak Phil/Libor Pesek Records Int'l            7008-2  Janacek: Orchestral Works- Danube, Incidental Music To "Schluck Und Jau", Moravian Dances, Suite, Op.3    1:32
4:00:00 Duphly, Jacques           La pothouïn       Alexandre Tharaud, p    Harmonia Mundi            HMC-901956    Couperin           5:19
4:05:19 Rebel, Jean-Féry          Violin Sonata #7 in g      Andrew Manze, v; Richard Egarr, hc; Jaap ter Linden, viga     Harmonia Mundi            HMU-907221    Rebel: Violin Sonatas            10:43
4:16:02 Milhaud, Darius La Cheminée du roi René, Op. 205        New York Woodwind Quintet            Boston Skyline  BSD-139           The Best of the New York Woodwind Quintet, Vol. 2            13:17
4:30:59 Elgar, Edward   Froissart Overture, Op 19          English Sym Orch/William Boughton            Nimbus NI-5206 Elgar 'Enigma Variations' and Overtures 14:23
4:45:22 Arne, Thomas   Overture #8 in g Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood            L'Oiseau Lyre   4759117           Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood          9:06
4:54:28 Vaughan Williams, Ralph           Six Studies in English Folksong (1926)   Eugene Dowling, tuba; Edward Norman, p          Pro Arte            TBCDD-595      n/a       1:32
5:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus       Andante in C, K. 315     Lisa Beznosiuk, f; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood   L'Oiseau Lyre   417622-2          Flute And Harp Concerto • Flute Concerto No. 1 • Andante In C • Bassoon Concerto        5:46
5:05:46 Mozart, Wolfgang Amadeus       Violin Concerto No. 3 in G, K. 216          Julia Fischer, v; Netherlands Chamber Orch/Yakov Kreizberg Pentatone         PTC-5186064    n/a            23:37
5:30:47 Fine, Irving       Diversions for Orchestra Moscow Radio Sym/Joel Spiegelman            Delos   DE-3139           FINE, I.: Music for Orchestra / Diversions / Symphony / Blue Towers / Toccata concertante (Moscow Radio Symphony, Spiegelman)   8:26
5:39:13 Benshoof, Ken  Six Diversions (2005)    Karl-Ove Mannberg, v; Lena Johnson, p            Bluebell ABCD-112        American Visions          15:30
5:54:43 Dello Joio, Norman        Diversions        Debra Torok, p  Albany  TROY-359            Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies 1:43

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 (1807)
Louis Moreau Gottschalk: The Union (1862)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 82: Ich habe genug (1727)
Frédéric Chopin: Etude No. 12 'Revolutionary' (1832)
André Grétry: Céphale et Procris: Air (1773)
Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)
Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins 'L'Estro Armonico' (1711)
Igor Stravinsky: Tango in d (1940)
Kenneth J. Alford: March 'On the Quarterdeck' (1917)
Frederick Delius: Spring Idyll (1889)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1798)
Stephen Sondheim: Into the Woods: Agony (1987)
Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus (1876)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 (1880)
Sir Edward Elgar: Romance in d (1910)
Franz Waxman: Auld Lang Syne Variations (1947)
Franz Waxman: The Philadelphia Story: Suite (1940)
Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933)
Sir Arthur Sullivan: Macbeth: Overture (1888)
George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You (1930)
Percy Grainger: Molly on the Shore (1907)
Giuseppe Verdi: Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo è burla' (1893)
Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)
James Horner: Legends of the Fall: Main Theme (1994)
Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)
Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande Suite (1898)
Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)
Camille Saint-Saëns: Ave Maria (1913)
Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Cécile Chaminade: Etudes de concert: Impromptu (1886)
Camille Saint-Saëns: La jota aragonese (1881)
Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat (1785)
Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar (1780)
George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture (1879)
Anton Bruckner: Te Deum (1884)
Franz Schubert: Piano Trio in B-Flat (1812)
Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz (1842)
Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat (1816)
Jean Sibelius: Symphony No. 7 in C (1924)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 2 'London' (1920)
Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)
Jake Runestad: Let My Love Be Heard (2014)
Ola Gjeilo: Sacred Heart (Ubi caritas III) (2014)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E (1820)
Antonín Dvorák: Legend No. 2 (1881)
Antonín Dvorák: Legend No. 3 (1881)
Joaquín Rodrigo: Plegaria de la Infanta de Castilla (1938)
Sir Edward Elgar: Enigma Variations (1899)
Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)
Carlos Gomes: Sonata for Strings (1894)
Max Steiner: Now, Voyager: Suite (1942)
Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)
John Knowles Paine: Allegro from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)
Earl Wild: Virtuoso Etude on 'I Got Rhythm' (1973)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 (1791)
Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)
Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato (1849)
Felix Mendelssohn: Finale from Cello Sonata No. 2 (1843)
Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 3 (1873)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat (1781)
Johann Christian Bach: Finale from Sinfonia Concertante (1775)
Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata in D (1787)
Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in E-Flat 'St. Anne' (1739)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns (1849)
John Knowles Paine: Symphony No. 1 in c (1875)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Stewart Goodyear: Congotay Stewart Goodyear, piano Album: Phoenix Bright Shiny Things 154
Music: 4:21

Richard Wagner: Overture to "The Flying Dutchman", WWV 63 Zurich Philharmonia; Gianandrea Noseda, conductor EBU, Opera House, Zurich, Switzerland Music: 10:15

Franz Schubert: The Shepherd on the Rock (Der Hirt auf dem Felsen), D. 965 Susanna Phillips, soprano; Anthony McGill, clarinet; Myra Huang, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 11:25

Johann Nepomuk Hummel: Piano Quintet in E-flat minor, Op. 87 Stewart Goodyear, piano; Eunice Kim, violin; Caitlin Lynch, viola; Ani Aznavoorian, cello; Susan Cahill, double bass Festival Mozaic, Harold J. Miossi Cultural & Performing Arts Center, Cuesta College, San Luis Obispo, CA Music: 20:57

Adolphus Hailstork: Symphony No. 1: Mvt 3 Scherzo: Allegretto Virginia Symphony Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Album: Adolphus Hailstork: An American Port Of Call Naxos Music: 4:31

Miguel del Aguila: Blindfold Music for Wind Quintet Imani Winds Chamber Music Northwest, Alberta Rose Theatre, Portland, OR Music: 11:17

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 15 in F Major, K. 533 Richard Goode, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Macalester College, Saint Paul, MN Music: 20:30

Florent Schmitt: Legende Nikki Chooi, violin; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 10:22

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
John Knowles Paine: Symphony No. 2 in A 'In Springtime' (1880)
John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 (1875)

23:00 QUIET HOUR
Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn (1948)
Peter Warlock: An Old Song (1917)
Johann Pachelbel: Canon in D (1700)
Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 (1785)
E. J. Moeran: Lonely Waters (1928)
Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)
Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)
Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)
Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)
Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)
Arts & Culture