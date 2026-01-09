WCLV Program Guide 1-9-2026
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Handel, George Frideric Rinaldo Alison Melville, r; Baroque chamber ensemble Pipistrelle PIP-1110 The Business of Angels * English Recorder Music from the Stuart Era 5:46
0:05:46 Handel, George Frideric Music for the Royal Fireworks Tafelmusik/Jeanne Lamon Sony SK-63073 Handel: Music For The Royal Fireworks, Concerti a Due Cori 19:03
0:26:24 Halvorsen, Johann Norwegian Rhapsody #2 in G Trondheim Sym/Ole Kristian Ruud Simax PSC-1085 Norwegian Rhapsodies 11:57
0:38:21 Grondahl, Agathe Backer Suite for Piano, Op 20 Natalia Strelchenko, p Arena AR-08014 Agathe Backer-Grondahl: Complete Piano Music Vol II 17:09
0:55:30 Poulenc, Francis Suite française (1935) London Wind Orch/Denis Wick ASV CDWHL-2067 Shepherd's Hey: Wind Music of Grainger, Milhaud and Poulenc 1:38
1:00:00 Vaughan Williams, Ralph O vos omnes Cambridge Singers/John Rutter Collegium COLCD-113 Hail, Gladdening Light: Music of the English Church 5:25
1:05:25 Gipps, Ruth Symphony No. 4, Op. 61 (1972) BBC Welsh National Orch/Rumon Gamba Chandos CHAN-20078 Ruth Gipps 31:58:00
1:39:01 Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 1 in E major, Op. 8, RV 269, “Spring” Anne Akiko Meyers, v; English Chamber Orch/David Lockington E One EOM-CD-7790 n/a 9:55
1:48:56 Cervo, Dimitri Concerto, The Brazilian Four Seasons" Fábio Brum, tr; Seville Royal Sym Orch/Noam Zur Naxos 8.579119 Alchemy 6:25
1:55:21 Massenet, Jules Cléopâtre St. Etienne Orch/Patrick Fourniller Koch 3-1032-2 (2) Cleopatre 1:52
2:00:00 Joplin, Scott Solace (A Mexican Serenade) Joe Brent, m; Lara Downes, p Rising Sun Music RS-016 Reflections: Scott Joplin Reconsidered 5:14
2:05:14 Giuliani, Antonio Two-Mandolin Concerto in E Ugo Orlandi, m; Dorina Frati, m; I Solisti Veneti/Claudio Scimone Erato ECD-88165 ARIE DI RINALDO 15:19
2:20:33 Fauré, Gabriel Cinq Mélodies de Venise, Op 58 Elly Ameling, s; Dalton Baldwin, p EMI/Ang CMS7-64079-2 (4) n/a 1:41
2:22:14 Giuliani, Mauro Potpourri tiré de l'Opéra Tancredi, Op 76 Cavatina Duo Bridge 9448 Cavatina Duo at the Opera 13:55
2:36:09 Rossini, Gioachino William Tell Monte Carlo National Opera Orch/Antonio de Almeida Philips 422843-2 Rossini: Ballet Music 17:42
2:53:51 Lassus, Orlandus (Roland de) Motet, "Sicut rosa" Charles Geyer, tr; Barbara Butler, tr D'Note DND-1026 n/a 1:53
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Butterworth, George Two English Idylls (1911) English Chamber Orch/Jeffrey Tate EMI/Ang CDC7-47945-2 The Banks of Green Willow 5:19
3:05:19 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Sonata No. 17 in C, K. 296 Chiara Banchini, v; Temenuschka Vesselinova, forte-p Harmonia Mundi HMC-901468/9 (2) Mozart: Sonatas 'Opus II' for Pianoforte and Violin 19:37
3:24:56 Mozart, Wolfgang Amadeus Missa Brevis in G, K. 49 Soloists; Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant 96648 Mozart: Complete Masses 1:43
3:26:39 Janácek, Leoš Idyll (1878) Rotterdam Phil/James Conlon Erato ECD-88095 Janacek: Danses Lachiennes 28:28:00
3:55:07 Janácek, Leoš Moravian Dances Slovak Phil/Libor Pesek Records Int'l 7008-2 Janacek: Orchestral Works- Danube, Incidental Music To "Schluck Und Jau", Moravian Dances, Suite, Op.3 1:32
4:00:00 Duphly, Jacques La pothouïn Alexandre Tharaud, p Harmonia Mundi HMC-901956 Couperin 5:19
4:05:19 Rebel, Jean-Féry Violin Sonata #7 in g Andrew Manze, v; Richard Egarr, hc; Jaap ter Linden, viga Harmonia Mundi HMU-907221 Rebel: Violin Sonatas 10:43
4:16:02 Milhaud, Darius La Cheminée du roi René, Op. 205 New York Woodwind Quintet Boston Skyline BSD-139 The Best of the New York Woodwind Quintet, Vol. 2 13:17
4:30:59 Elgar, Edward Froissart Overture, Op 19 English Sym Orch/William Boughton Nimbus NI-5206 Elgar 'Enigma Variations' and Overtures 14:23
4:45:22 Arne, Thomas Overture #8 in g Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 4759117 Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood 9:06
4:54:28 Vaughan Williams, Ralph Six Studies in English Folksong (1926) Eugene Dowling, tuba; Edward Norman, p Pro Arte TBCDD-595 n/a 1:32
5:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Andante in C, K. 315 Lisa Beznosiuk, f; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 417622-2 Flute And Harp Concerto • Flute Concerto No. 1 • Andante In C • Bassoon Concerto 5:46
5:05:46 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 3 in G, K. 216 Julia Fischer, v; Netherlands Chamber Orch/Yakov Kreizberg Pentatone PTC-5186064 n/a 23:37
5:30:47 Fine, Irving Diversions for Orchestra Moscow Radio Sym/Joel Spiegelman Delos DE-3139 FINE, I.: Music for Orchestra / Diversions / Symphony / Blue Towers / Toccata concertante (Moscow Radio Symphony, Spiegelman) 8:26
5:39:13 Benshoof, Ken Six Diversions (2005) Karl-Ove Mannberg, v; Lena Johnson, p Bluebell ABCD-112 American Visions 15:30
5:54:43 Dello Joio, Norman Diversions Debra Torok, p Albany TROY-359 Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies 1:43
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 (1807)
Louis Moreau Gottschalk: The Union (1862)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 82: Ich habe genug (1727)
Frédéric Chopin: Etude No. 12 'Revolutionary' (1832)
André Grétry: Céphale et Procris: Air (1773)
Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)
Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins 'L'Estro Armonico' (1711)
Igor Stravinsky: Tango in d (1940)
Kenneth J. Alford: March 'On the Quarterdeck' (1917)
Frederick Delius: Spring Idyll (1889)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1798)
Stephen Sondheim: Into the Woods: Agony (1987)
Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus (1876)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 (1880)
Sir Edward Elgar: Romance in d (1910)
Franz Waxman: Auld Lang Syne Variations (1947)
Franz Waxman: The Philadelphia Story: Suite (1940)
Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933)
Sir Arthur Sullivan: Macbeth: Overture (1888)
George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You (1930)
Percy Grainger: Molly on the Shore (1907)
Giuseppe Verdi: Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo è burla' (1893)
Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)
James Horner: Legends of the Fall: Main Theme (1994)
Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)
Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande Suite (1898)
Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)
Camille Saint-Saëns: Ave Maria (1913)
Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Cécile Chaminade: Etudes de concert: Impromptu (1886)
Camille Saint-Saëns: La jota aragonese (1881)
Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat (1785)
Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar (1780)
George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture (1879)
Anton Bruckner: Te Deum (1884)
Franz Schubert: Piano Trio in B-Flat (1812)
Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz (1842)
Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat (1816)
Jean Sibelius: Symphony No. 7 in C (1924)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 2 'London' (1920)
Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)
Jake Runestad: Let My Love Be Heard (2014)
Ola Gjeilo: Sacred Heart (Ubi caritas III) (2014)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E (1820)
Antonín Dvorák: Legend No. 2 (1881)
Antonín Dvorák: Legend No. 3 (1881)
Joaquín Rodrigo: Plegaria de la Infanta de Castilla (1938)
Sir Edward Elgar: Enigma Variations (1899)
Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)
Carlos Gomes: Sonata for Strings (1894)
Max Steiner: Now, Voyager: Suite (1942)
Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)
John Knowles Paine: Allegro from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)
Earl Wild: Virtuoso Etude on 'I Got Rhythm' (1973)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 (1791)
Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)
Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato (1849)
Felix Mendelssohn: Finale from Cello Sonata No. 2 (1843)
Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 3 (1873)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat (1781)
Johann Christian Bach: Finale from Sinfonia Concertante (1775)
Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata in D (1787)
Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in E-Flat 'St. Anne' (1739)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns (1849)
John Knowles Paine: Symphony No. 1 in c (1875)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Stewart Goodyear: Congotay Stewart Goodyear, piano Album: Phoenix Bright Shiny Things 154
Music: 4:21
Richard Wagner: Overture to "The Flying Dutchman", WWV 63 Zurich Philharmonia; Gianandrea Noseda, conductor EBU, Opera House, Zurich, Switzerland Music: 10:15
Franz Schubert: The Shepherd on the Rock (Der Hirt auf dem Felsen), D. 965 Susanna Phillips, soprano; Anthony McGill, clarinet; Myra Huang, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 11:25
Johann Nepomuk Hummel: Piano Quintet in E-flat minor, Op. 87 Stewart Goodyear, piano; Eunice Kim, violin; Caitlin Lynch, viola; Ani Aznavoorian, cello; Susan Cahill, double bass Festival Mozaic, Harold J. Miossi Cultural & Performing Arts Center, Cuesta College, San Luis Obispo, CA Music: 20:57
Adolphus Hailstork: Symphony No. 1: Mvt 3 Scherzo: Allegretto Virginia Symphony Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Album: Adolphus Hailstork: An American Port Of Call Naxos Music: 4:31
Miguel del Aguila: Blindfold Music for Wind Quintet Imani Winds Chamber Music Northwest, Alberta Rose Theatre, Portland, OR Music: 11:17
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 15 in F Major, K. 533 Richard Goode, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Macalester College, Saint Paul, MN Music: 20:30
Florent Schmitt: Legende Nikki Chooi, violin; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 10:22
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
John Knowles Paine: Symphony No. 2 in A 'In Springtime' (1880)
John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 (1875)
23:00 QUIET HOUR
Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn (1948)
Peter Warlock: An Old Song (1917)
Johann Pachelbel: Canon in D (1700)
Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 (1785)
E. J. Moeran: Lonely Waters (1928)
Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)
Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)
Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)
Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)
Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)