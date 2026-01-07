WCLV Program Guide 1-7-2026

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Kay, Ulysses Bassoon Sonata Lecolion Washington, bn; Mark Ensley, p Albany TROY-1038 Legacy * Works for Bassoon by African-American Composers 5:32

0:05:32 Gottschalk, Louis Moreau Cakewalk Boston Pops Orch/Arthur Fiedler RCA 61501-2 Hershy Kay - Stars And Stripes / Cakewalk 25:19:00

0:32:31 Byrd, William Sellenger's Round Martin Souter, virginal The Gift of Music CCLCD-832 Music for Virginal 6:43

0:39:14 Various Variations on an Elizabethan Theme ("Sellenger's Round") Guildhall String Ensemble/Robert Salter RCA 7846-2-RC Britten, Tippett, Walton 15:53

0:55:07 Britten, Benjamin Folksong Settings Peter Pears, t; Benjamin Britten, p London 430063-2 Folk Songs 1:44

1:00:00 Verdi, Giuseppe Un Giorno di Regno Royal Phil/Lamberto Gardelli Philips 422429-2 (2) Un Giorno Di Regno 5:26

1:05:26 Verdi, Giuseppe Luisa Miller I Solisti Italiani Denon CO-18070 Operisti 10:15

1:15:41 Prokofiev, Serge The Love for Three Oranges Suite, Op. 33a National Sym/Leonard Slatkin RCA 68801-2 Prokofiev: 6th Symphony; Suite from "The Love For Three Oranges" 15:41

1:33:06 Haydn, Franz Joseph String Quartet in B-Flat, Op. 76, No. 4, "Sunrise" Kuijken String Quartet Denon CO-18045/46 (2) Haydn: 6 'Erdody' Quartets, Op. 76 22:09

1:55:15 Price, Florence Song, "Sunset" Michael Hawes, tr; Eugenia Jeong, p One Voice Music OVM-01 Florence Price - Her Song 1:51

2:00:00 Bach, Johann Sebastian Prelude and Fugue in c, BWV 549, 'Arnstadt' Lionel Rogg, o Harmonia Mundi HMX-290772.833 (12) Bach: Complete Organ Works 5:26

2:05:26 Telemann, Georg Philipp Darmstadt Overture (Suite) in g Concentus Musicus Wien/Nikolaus Harnoncourt MHS 11218-L (2) n/a 19:09

2:24:35 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 133, "Ich freue mich in dir" Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:47

2:26:22 Holst, Imogen Suite for String Orchestra BBC Concert Orchestra/Alice Farnham NMC NMCD-280 n/a 15:56

2:42:18 Holst, Gustav St Paul's Suite, Op. 29, No. 2 Lake Effect Clarinet Quartet Lake Effect Clarinet Quartet n/a Cooler By the Lake 12:53

2:55:11 Holst, Gustav Six Choral Folk Songs, Op. 36b Orphei Drängar/Robert Sund BIS CD-733 The Singing Apes (And Other Songs Of Love And War) 1:26

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Cimarosa, Domenico Il Mercato di Malmantile Sinfonia Finlandia Jyväskylä/Patrick Gallois Naxos 8.572734 CIMAROSA: Overtures, Vol. 3 5:40

3:05:40 Taneyev, Sergei String Quintet in D, Op 14 Taneyev String Quartet, Benjamin Morozov, vc Melodiya MCD-138 n/a 36:42:00

3:42:22 Scriabin, Alexander Preludes, Op 67 Piers Lane, p Hyperion CDA-67057/8 (2) n/a 1:50

3:44:12 Cimarosa, Domenico Oboe Concerto in C Anthony Camden, ob; City of London Sinfonia/Nicholas Ward Naxos 8.553433 Italian Oboe Concertos, Vol. 1 11:34

3:55:46 Mozart, Wolfgang Amadeus Missa Brevis in B-Flat, K. 194 Soloists; Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant 96648 Mozart: Complete Masses 1:43

4:00:00 Medtner, Nikolai Six Fairy Tales, Op 51 Hamish Milne, p Hyperion CDA-67491/2 (2) n/a 5:31

4:05:31 Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 1 in f-sharp minor, Op. 1 Mikhail Pletnev, p; Philharmonia Orch/Libor Pesek Virgin 90724-2 n/a 26:57:00

4:34:08 Portugese Anon 18th c Six Sonatas of the Lisbon Court Trumpet Corps Dallas Sym Trumpets, Paul Riedo, o Crystal CD-234 Music For Ceremony & Celebration- Handel, Purcell, Et Al 8:59

4:43:07 Gottschalk, Louis Moreau Variations on the Portugese National Anthem Philip Martin, p Hyperion CDA-67536 Gottschalk Vol 8 11:42

4:54:49 Anonymous, Portuguese Trumpet Sonata No. 5 Wallace Collection Nimbus NI-5065 Rule Britannia: A Stirring Collection of British Music 1:42

5:00:00 Lortzing, Albert Du, mit dem Fruhlingsangesichte Camerata Vocale Gummersbach/Gus Anton Koch 3-1079-2 n/a 1:52

5:01:52 Lortzing, Albert Walzerlied Camerata Vocale Gummersbach/Gus Anton Koch 3-1079-2 n/a 3:29

5:05:21 Mendelssohn, Felix String Symphony No. 8 in D English String Orch/William Boughton Nimbus NI-5142 Mendelssohn The Complete String Symphonies Volume 2 25:45:00

5:32:54 Waxman, Franz Carmen Fantasy Jascha Heifetz, v; Orch/Donald Voorhees RCA 7963-2-RG Rozsa: Concerto For Violin And Orchestra / Spohr: Concerto No. 8 9:30

5:42:24 Bizet, Georges Carmen Suite No.1 NBC Sym/Arturo Toscanini RCA 66924-2 (2) French Orchestral Music 12:33

5:54:57 Alkan, Charles-Valentin 25 Preludes, Op 31 Olli Mustonen, p London 433055-2 n/a 1:29

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gregorian Chant: Ave maris stella (1300)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture (1811)

Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729)

Lionel Bart: Selections from 'Oliver!' (1968)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

George Gershwin: Shall We Dance: Final Ballet 'Watch Your Step!' (1937)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Maidens' Dance (1953)

Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872)

Samuel Coleridge-Taylor: Scherzo from Clarinet Quintet in f-Sharp (1895)

André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773)

Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)

Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God (1798)

Adrian Munsey: The Distance Between (2008)

Hieronymus Praetorius: Vulnerasti cor meum (1625)

Boris Lyatoshinksy: Lento from Symphony No. 2 (1936)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé (1934)

Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba (1943)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E (1799)

Igor Stravinsky: Valse (1915)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: Their land brought forth frogs (1739)

Antonio Salieri: Angiolina: Overture (1800)

Ralph Vaughan Williams: In the Fen Country (1904)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Les Toreadors (1875)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b (1738)

Zoltán Kodály: Dances of Galánta (1933)

Carl Orff: Carmina burana: On the Green (1936)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jennifer Higdon: Joy Ride from Harp Concerto (2018)

Mason Bates: Ford's Farm (2012)

Francis Poulenc: Aubade 'Concerto choreographique' (1929)

Francis Poulenc: Mouvements perpétuels (1918)

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in E-Flat 'Storm at Sea' (1725)

Johannes Brahms: Liebeslieder Waltzes (1869)

Ulysses Kay: Theater Set: Overture (1968)

William Grant Still: Pastorela (1946)

Florence Price: Village Scenes (1942)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Clarinet Trio in a (1891)

Robert Schumann: Cello Concerto in a (1860)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat (1944)

Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' (1848)

Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)

Frédéric Chopin: Tarantelle (1841)

Goff Richards: Homage to the Noble Grape (1988)

John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' (1580)

Anonymous: Greensleeves to a Ground (1600)

Johann Sebastian Bach: Fugue from Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 6 'Fantaisies symphoniques' (1953)

Giuseppe Verdi: Andantino from String Quartet (1873)

Ludwig van Beethoven: Arietta from Piano Sonata No. 32 (1822)

Franz Waxman: Rebecca: Suite (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' (1943)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 30 'Joke' (1781)

Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso (1863)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)

Carl Nielsen: Allegro sanguineo from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)

Frederick Delius: Late Swallows (1919)

Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat (1793)

Francis Poulenc: 'C' (1943)

Francis Poulenc: Suite in C (1920)

Alexander Glazunov: Solemn Overture (1900)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Camille Saint-Saëns: Septet in E-Flat (1881)

Michael Haydn: Symphony No. 32 in D (1786)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 28 (1765)

Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony (1795)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Francis Poulenc: Sinfonietta (1947)

Reynaldo Hahn: Piano Concerto in E (1931)

20:00 OVATIONS:

Cleveland Composers Guild



Ty Alan Emerson: Pan Songs

Dylan Moffitt, steelpan



Gracelynn Jack: Less Than Ten Days

Barton Samuel Rotberg, violin; Sungeon Kim, piano

1st Prize Winner, 11th Cleveland Composers Guild Collegiate Composition Contest



Karen Griebling: Petroglyph Dances

Karen Griebling, viola; Drew Hosler, alto saxophone; Eric Charnofsky, piano



Inna Onofrei: Astghik and Nane

Derek Snyder, cello; Megan Denman, piano



Matthew C. Saunders: Sonatina

Opal Curry, oboe; Eric Charnofsky, piano



Ryan Charles Ramer: Coup d’Essai

John Gamin, piano



Chris Neiner: Afterlove

Jazmin Pascual, clarinet; Maria Beyens, violin; Brandon Phelps, cello; Chris Neiner, piano

21:00 OVATIONS POSTLUDE

George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725)

Tomás Luis de Victoria: Popule meus (1585)

Dmitri Shostakovich: Nocturne from Violin Concerto No. 1 (1955)

Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)

Franz Liszt: Consolation No. 3 (1850)

Frederick Delius: Romance (1896)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)

Traditional: The Water is Wide

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

George Walker: Lyric for Strings (1990)

William Grant Still: Lyric Quartette (1945)

Richard Strauss: Four Songs (1894)

Florence Price: Five Preludes (1932)

Sergei Prokofiev: Moderato from Flute Sonata in D (1943)

Adolphus Hailstork: Celebration (1975)

23:00 QUIET HOUR

Franz Liszt: Nocturne 'En rêve' (1885)

Carl Maria von Weber: Romanze from Clarinet Concerto No. 2 (1811)

Ludwig van Beethoven: Larghetto from Violin Concerto (1806)

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Flute Quartet No. 2 (1777)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)