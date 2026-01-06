WCLV Program Guide 1-4-2026
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Berlioz, Hector Les Troyens BBC Sym Orch/Sir Andrew Davis Chandos CHSA-5169 (2) n/a 5:28
0:05:28 Berlioz, Hector Les Troyens Boston Sym Orch/Charles Munch RCA 68444-2 (8) Munch Conducts Berlioz 10:59
0:16:27 Waxman, Franz Carmen Fantasy Maxim Vengerov, v; Israel Phil/Zubin Mehta Teldec 17045-2 The Road I Travel 9:57
0:28:09 Wolf-Ferrari, Ermanno String Quintet in C, Op 24 Fritz Ruf, vi; Leopold String Quartet MD+G Recordings L-3310/11 (2) n/a 27:14:00
0:55:23 Wolf, Hugo Mörike Lieder Anna Grevelius, ms; Sholto Kynoch, p Stone Records 5.06019E+12 Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 1 1:34
1:00:00 Godowsky, Leopold Alt Wien Itzhak Perlman, v; Samuel Sanders, p Angel SZ-37560 Itzhak Perlman: Encores 2:15
1:02:15 Dvorák, Antonín Ciganske Melodie (Gypsy Melodies), Op 55 Itzhak Perlman, v; Samuel Sanders, p EMI/Ang CDC7-47467-2 n/a 2:57
1:05:12 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 38 in D, K. 504, "Prague" Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 452496-2 (19) The Symphonies 31:40:00
1:38:40 Dvorák, Antonín Humoresques, Op. 101 Lorin Maazel, v; Barton Weber, p RCA 68414-2 Virtuoso Violin 3:12
1:41:52 Wagner, Richard Tannhäuser Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel Sony SK-47178 Tannhäuser Without Words 12:56
1:54:48 Berio, Luciano Duetti for two violins, Vol I (1979-83) Accademia Bizantina Denon CO-75448 n/a 1:50
2:00:00 Schumann, Clara Three Romances, Op 21 Jean-Pierre Armengaud, p Grand Piano GP-930 Clara Schumann: Piano Music, Vol. 1 5:43
2:05:43 Brahms, Johannes Piano Trio #2 in C, Op 87 Myra Hess, p; Josef Szigeti, v; Pablo Casals, vc Sony SMK-66571 Brahms: Piano Trio No.2/ Mendelssohn: Piano Trio No.1 30:46:00
2:36:29 Schumann, Robert Spanische Liebeslieder, Op. 138 Christoph Berner, p; Camillo Radicke, p Harmonia Mundi HMC-902050 Robert Schumann * Spanische Liebeslieder 1:39
2:38:08 Mana-Zucca Bolero de Concert, Op. 72/2 Nanette Kaplan Solomon, p Albany TROY-1580 Badinage: The Piano Music of Mana-Zucca 3:41
2:41:49 Ravel, Maurice Boléro Cincinnati Pops/Erich Kunzel Telarc CD-80703 Boléro * Kunzel * Cincinnati Pops Orchestra 13:26
2:55:15 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 4 (1730): 22e ordre in D/d Carole Cerasi, hc Metronome METCD-1100 (10) Couperin: Complete Works for Harpsichord 1:47
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor, Op. 27, No. 2, "Moonlight" Béla Fleck, banjo; Gary Hoffman, vc; Edgar Meyer, db Sony SK-89610 Bela Fleck: Perpetual Motion 5:07
3:05:07 WITT, Friedrich Septet in F Consortium Classicum CPO 777486-2 Chamber Works For Winds & Strings: Friedrich Witt, Carl Friedrich Zu Lowenstein-wertheim-freudenberg 23:51
3:28:58 Ibert, Jacques Symphonic Suite, "Paris" (1930) Mahattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark Newport Classic NPD-85531 Vive Ibert! (Jacques Ibert Orchestral Works) 1:25
3:30:23 Ibert, Jacques Escales (Ports of Call) (1922) Los Angeles Phil/André Previn Philips 426255-2 French Classics - Various Composers 15:23
3:45:46 Hailstork, Adolphus An American Port of Call Chicago Sinfonietta/Paul Freeman Cedille CDR-90000061 African Heritage Symphonic Series, Vol. 2 8:32
3:54:18 Hailstork, Adolphus Bassoon Set Lecolion Washington, bn Albany TROY-1038 Karen Walwyn: Dark Fires, Vol. 2 1:43
4:00:00 Mendelssohn, Felix Athalie Boston Pops/Arthur Fiedler MHS 514551-F Marches In Hi-Fi 5:25
4:05:25 Mendelssohn, Felix Songs Without Words, Op 102 Howard Shelley, p Hyperion CDA-68368 Felix Mendelssohn 12:19
4:17:44 Mendelssohn, Fanny Songs Without Words, Op 8 Sarah Cahill, p FHR FHR-131 The Future is Female, Vol 1, In Nature 3:27
4:22:36 Tubin, Eduard Symphony #1 in c (1934) Swedish Radio Sym Orch/Neeme Järvi BIS CD-351 Symphony No. 1 • Balaika Concerto • Music For Strings 32:21:00
4:54:57 Scheidt, Samuel Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway & Sons 30008 Canadian Brass Takes Flight 1:35
5:00:00 Komatsu, Hajime Four Japanese Folk Songs Suite No. 2 Apollo Chamber Players Navona Records NV-6038 Blurred Boundaries 5:34
5:05:34 Miyagi, Michio Haru No Umi Jean-Pierre Rampal, f; Lily Laskine, h CBS MK-34568 Sakura: Japanese Melodies For Flute And Harp 7:25
5:14:46 Rachmaninoff, Sergei Symphony No. 3 in a, Op. 44 Royal Liverpool Phil Orch/Vasily Petrenko EMI 6 79019 2 Rachmaninoff: Symphony No. 3, Caprice Bohémien, Vocalise 40:40:00
5:55:26 Anonymous 17th century, English The Miller of the Dee Broadside Band/Jeremy Barlow Harmonia Mundi HMA-1901039 Popular Tunes In 17th Century England 1:40
06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr
05:55:19Frederic Hand: For Julian(2007) Frederic Hand, guitarWillow 1036 4:19
06:10:25Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in C Op 9 # 5 (1722) Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 9:05
06:20:34Johann Sebastian Bach: Motet 'Singet dem Herrn ein neues Lied'BWV 225 (1726) Monteverdi Choir Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 716 16:31
06:37:27Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in GRV 146 (1727)Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38
06:44:19George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 4 'O sing unto the Lord a New Song'(1718) Lynne Dawson, soprano The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Chandos 504 14:35
07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone:
NICOLAS de GRIGNY:Pieces d’orgue (Kyrie en taille a 5; Fugue a 5 renferme le chant Kyrie) –Balint Karosi (1979 Fisk/House of Hope Presbyterian Church, Saint Paul, MN) PD Archive (r. 5/2/25)
CHARLES GOUNOD:Marche Pontificale –Eric Anderson (1875 Hook & Hastings/Cathedral of the Holy Cross, Boston, MA) PD Archive (r. 2/23/25)
CHELSEA CHEN:Children’s Dances –Henry Dangerfield (1927 Casavant-2001 Schantz/St. Andrew’s Lutheran Church, Mahtomedi, MN) PD Archive (r. 5/4/25)
PAUL FEY:Festival Improvisation –Paul Fey (1964-2025 Wicks/Bethel Lutheran Church, Rochester, MN) PD Archive (r. 10/5/25)
SAMUEL BACKMAN:Encore-Improvisation –Samuel Backman (1928 Hinners-1956 Wicks-1997 Orvold/Holy Cross Catholic Church, Minneapolis, MN) PD Archive (r. 11/6/25)
VINCENT YOUMANS:Sing Hallelujah –Mark Herman (2025 Wurlitzer hybrid/Carma Laps, Franklin, WI) PD Archive (r. 7/26/25)
SIGFRID KARG-ELERT:Voices of the Night, Op. 142, no. 1 –Ken Cowan (1926 Votteler-Holtkamp-Sparling/St. John Cantius Catholic Church, Cleveland, OH) PD Archive (r. 11/2/25)
JACOB ADLER:Kosmogonik –Ilona Kubaiczyk-Adler (1978 Sipe/Center for Faith and Life, Luther College, Decorah, IA) PD Archive (r. 3/9/25)
Filler - de GRIGNY: Cromorne en taille a 2 parties fr Pieces d’orgue
08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois:
Music for Epiphany goes beyond portraying the arrival of the Three Kings to the manger, and makes known the arrival of the Savior to all nations. Tune in as Peter DuBois shares music of proclamation and celebration as the Christmas season draws to a close.
09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills
09:03:06Giovanni Battista Pergolesi: Violin Concerto in B-Flat(1735) Bettina Mussumeli, violin I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 13:30
09:18:12Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Part 5BWV 248 (1734) RIAS Chamber Chorus Academy for Early Music Berlin René Jacobs Harmonia Mundi 2908304 23:21
09:43:13Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6BWV 1051 (1710)Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 15:28
10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey
10:02:28Peter Tchaikovsky: The Seasons: January Op 37 # 1 (1876) Lang Lang, pianoSony 511758 5:23
10:08:10Lü Wencheng: Autumn Moon on a Calm Lake(1935) Lang Lang, pianoDeutsche Gram 8233 4:08
10:13:18Josef Suk: Serenade for Strings in E-Flat Op 6(1892)Orpheus Chamber OrchestraDeutsche Gram 447109 23:56
10:39:54Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80(1880)Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 203 10:55
10:51:51Ludwig van Beethoven: Piano Concerto in D Op 61a(1806) Jeno Jandó, piano Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 43:21
11:36:01Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance(1936)Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 4:19
11:41:28Giovanni Battista Pergolesi: Concerto for 2 Harpsichords in C(1730) Emer Buckley, harpsichord I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 10:34
11:53:02Frédéric Chopin: Mazurka No. 37 Op 59 # 2 (1845) Vassily Primakov, pianoBridge 9289 2:16
11:55:43Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17(1891) Leonidas Kavakos, violinDecca 4789377 4:00
12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Valerie Kahler
Igor Stravinsky, arr. Samuel Dushkin: Divertimento (from "The Fairy's Kiss"): Mvt 2 Alena Baeva, violin; Vadym Kholodenko, piano Album: Fantasy Alpha 1021 Music: 4:10
José Pablo Moncayo: Huapango RAI National Symphony Orchestra; Ana Maria Patino-Osorio, conductor EBU, Arturo Toscanini Rai Auditorium, Turin, Italy Music: 8:09
Frederic Chopin: Sonata No. 3 in B minor, Op. 58 Vadym Kholodenko, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Macalester College, Saint Paul, MN Music: 27:04
Antonín Dvořák: String Quartet No. 14 in A-flat Major, Op. 105: Mvt 2 Juilliard String Quartet Syracuse Friends of Chamber Music, St. Paul's Episcopal Church, Syracuse, NY Music: 7:08
Gaspar Cassado: Suite for Solo Cello: Mvt 2 Alisa Weilerstein, cello Album: Solo Decca 002160802 Music: 4:32
Viet Cuong: Flora: Mvts 1 & 3 WindSync Lillian & Robert Utsey Chamber Music Series, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson University, Clemson, SC Music: 12:16
Franz Schubert, arr. Alisa Weilerstein: Fantasie in C Major, D. 934 Alisa Weilerstein, cello; Inon Barnatan, piano Spoleto Festival USA Chamber Music Series, Dock Street Theatre, Charleston, SC Music: 26:02
Errollyn Wallen: Photography: Mvt 1 ROCO; Mei-Ann Chen, conductor ROCO, Denney Theater, Kinder High School for the Performing and Visual Arts, Houston, TX Music: 4:11
14:00 THE LOS ANGELES PHILHARMONIC with Brian Lauritzen
16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance
18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
19:02:11Antonín Dvorák: Piano Concerto in g Op 33(1876) Rudolf Firkusny, piano Cleveland Orchestra George Szell United Archives 13 36:31
19:40:26Josef Suk: Fairy Tale: Suite Op 16(1900)Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572323 30:27
20:00 CLASSICAL MUSIC
20:12:17Josef Bohuslav Foerster: Symphony No. 4 in c Op 54'Easter Eve' (1905)Prague Symphony Orchestra Václav Smetácek Supraphon 111822 41:37
20:55:03Wayne Barlow: The Winter's Passed(1934) Bert Lucarelli, oboe Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Koch Intl 7187 5:15
21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild
Christpher Auerbach-Brown: Trio for Violin, Cello and Piano (1994-96) — Karin Harrell, violin; Alan Harrell, cello; Amy Tarantino, piano (private CD) 17:00
Margi Griebling-Haigh: Casse-tete (2006) — Solaris Woodwind Quintet (CCG 03-17-13) 13:01
Dawn Sonntag: Variations on a 13th Century Melody (2005) — Almeda Trio (CCG 04-26-13) 7:27
Ty Alan Emerson: Iron and Aire — Gary Louis, alto saxophone; Janice Martin, violin; Kirsten Taylor, piano (private CD) 17:33
22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,
The Case for College with Timothy Fields and R.J. Nemer
23:00 QUIET HOUR
22:58:13Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 in B-Flat Op 17 # 1 (1834) Vassily Primakov, pianoBridge 9289 2:08
23:02:00Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 (1915)Voces8Decca 22601 3:01
23:05:02Ernest Bloch: Abodah(1929) Brian Thornton, celloThornton 2013 7:51
23:12:53Ludwig van Beethoven: Für EliseWoO 59 (1810) Valentina Lisitsa, pianoDecca 17091 3:14
23:16:15Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 Op 30'Romantic' (1930)St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 8:02
23:24:17George Frideric Handel: Messiah: He was despised(1741) Elizabeth Shammash, mezzo-soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 8:53
23:33:11Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 (1839)Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 2:32
23:35:53Johannes Brahms: Andante from String Quartet No. 2 Op 51 # 2 (1873)Chiara String QuartetAzica 71289 9:34
23:45:28R. Nathaniel Dett: O Holy Lord(1916) Nathaniel Dett ChoraleBrainerd Blyden-Taylor Marquis 293 5:40
23:51:09Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits(1762) Frederic Hand, guitarWillow 1036 5:19
23:56:37Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56(1897) Kathryn Stott, pianoHyperion 66911 2:40