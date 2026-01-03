WCLV Program Guide 1-2-2026

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Sarasate, Pablo de Two Spanish Dances, Op 21 Rachel Barton, v; Samuel Sanders, p Dorian DOR-90183 SARASATE, P.: Spanish Dances / Serenade andalouse / Miramar / Introduction and Tarantella / Muiniera 5:49

0:05:49 Lecuona, Ernesto Malagueña Orch/Morton Gould RCA 68922-2 Lecuona Sinfonica 4:50

0:10:39 Brouwer, Leo Tres Danzas Concertantes Jason Vieaux, g; Julien Labro, band Azica ACD-71309 Infusion 14:23

0:26:33 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 41 in C, K. 551, "Jupiter" Berlin Phil/Herbert von Karajan EMI/Ang CDM7-69012-2 Symphony No. 40 in G Minor/ Symphony No. 41 in C, 'Jupiter' 28:04:00

0:54:37 Marais, Marin Pièce luthée Marku Luolajan-Mikkola, viga; Annamari Pölhö, hc Marquis Classics 81207-2 Marais 'Suite d'un Gout Etranger' 1:52

1:00:00 Baker, David N Images of Childhood Czech National Sym Orch/Paul Freeman Albany TROY-499 Paul Freeman Introduces: Petering, Petering, Baker, Gemrot, Gemrot (Vol. 8) 5:30

1:05:30 Debussy, Claude Images, Set 1 Seong-Jin Cho, p DG 479 8308 Images - Children's Corner - Suite Bergamasque - L'isle Joyeuse 16:19

1:23:22 Price, Florence String Quartet in a Catalyst Quartet Azica ACD-71346 Florence Price 31:44:00

1:55:06 Price, Florence Three Negro Spirituals Deborah Moriarty; Zhihua Tang, p Blue Griffin BGR-633 Connecting Cultures 1:53

2:00:00 Puccini, Giacomo Manon Lescaut (1893) Lyon Opéra Orch/Kent Nagano Erato 17071-2 Sole & Amore: Puccini Arias 5:06

2:05:06 Saint-Saens, Camille Violin Concerto No. 3 in b, Op. 61 Andrew Wan, v; Montreal Sym Orch/Kent Nagano Analekta AN2-8770 Saint-Saens: Complete Violin Concertos 30:26:00

2:35:32 Ibert, Jacques Cinq pièces en Trio Chicago Chamber Musicians Cedille CDR-90000040 20th Century French Wind Trios 1:24

2:36:56 Haydn, Franz Joseph Baryton Trio No. 107 in D John Hsu, baryton; David Miller, vi; Loretta O'Sullivan, vc Dorian DOR-90233 HAYDN, J.: Baryton Trios - Nos. 50, 52, 57, 59, 67, 107 13:15

2:50:11 Haydn, Franz Joseph London Trio No. 4 in G, H IV:4 Bernard Goldberg, Jeffrey Khaner, f's; Loren Mallory Hampton, vc Price-Less D-1077-X n/a 4:29

2:54:40 Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "Here's a health to my true love," H XXXIa:49 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:31

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Waxman, Franz Taras Bulba (1962) London Phil Orch/John Mauceri LPO 86 Genius of Film Music 1960s-80s 5:09

3:05:09 Waxman, Franz Tristan and Isolde Fantasy Svetlin Roussev, v; Yeol Eum Son, p Naive V-8122 Franz Waxman 5:56

3:11:05 Wagner, Richard Tristan und Isolde Frankfurt Radio Sym Orch/Eliahu Inbal Denon 81757-9715-2 Tchaikovsky: Symphony No.6 "Pathétique" / Wagner: Tristan Und Isolde: Vorspiel Und Liebestod 18:43

3:29:48 Finck, Heinrich Uncur New York Kammermusiker Dorian DOR-90133 Chamber Music (Renaissance) - PHILIDOR, P.D. / BUSNOYS, A. / LUZZASCHI, L. / MONTEVERDI, C. (A Renaissance Tour of Europe) (New York Kammermusiker) 1:25

3:31:13 Prokofiev, Serge Violin Sonata No. 2 in D, Op. 94b Augustin Hadelich, v; Robert Kulek, p Avie AV-2216 Augustin Hadelich * Robert Kulek * Echoes of Paris 23:23

3:54:36 Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy London 410162-2 (2) Sergei Prokofiev: Cinderella / Mazurka 1:36

4:00:00 Murcia, Santiago de Marizapalos Paul O'Dette, g Harmonia Mundi HMU-907212 ¡Jácaras!- 18th Century Spanish Baroque Guitar Music Of Santiago De Murcia 5:20

4:05:20 Turina, Joaquin Danzas fantásticas, Op 22 London Phil/Enrique Bátiz EMI/Ang CDD7-63886-2 n/a 17:10

4:24:06 Dvorák, Antonín Die Waldtaube (The Wild Dove), Op 110 Bavarian Radio Sym Orch/Rafael Kubelik DG 435074-2 (2) The 9 Symphonies 18:58

4:43:04 Foster, Stephen Old Folks at Home Arthur Woodley, b-br; New York Harmonie Ensemble, Collegiate Chorale/Steven Music & Arts CD-926 Dvorák Discoveries 7:09

4:50:13 Foster, Stephen Old Folks' Quadrilles Paula Robison, f; Krista Feeney, v; John Feeney, db Arabesque Z-6679 By the Old Pine Tree 4:03

4:54:16 Foster, Stephen Katy Bell Jan De Gaetani, ms; Leslie Guinn, br; Robert Sheldon, tr; Gilbert Kalish, p Nonesuch 79158-2 Songs By Stephen Foster 1:53

5:00:00 Debussy, Claude L'isle joyeuse Werner Haas, p Philips 438718-2 (2) Complete Piano Music Volume 1 5:07

5:05:07 Poot, Marcel A Cheerful Overture Belgian Radio/TV Phil/Alexander Rahbari Marco Polo 8.223418 Flemish Romantic Music 4:20

5:09:27 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 44 in e, "Trauer" Orpheus Chamber Orch DG 415365-2 Symphonies No. 44 "Trauer-Symphonie" • No. 77 23:32

5:34:49 Pierné, Gabriel Piano Concerto in c, Op 12 Stephen Coombs, p, BBC Scottish Sym Orch/Ronald Corp Hyperion CDA-67348 The Complete Works For Piano And Orchestra 19:41

5:54:30 Kapsberger, Giovanni Ciachone Paul O'Dette, chittarone Harmonia Mundi HMU-907020 Kapsberger: Il Tedesco Della Tiorba, Pieces For Lute 1:45

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:55:38Franz Liszt: Variations on Mendelssohn's 'Wedding March'S 410 (1851) Arcadi Volodos, pianoSony 60893 4:40

06:06:59Johannes Brahms: Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38(1865) Gabriel Schwabe, celloNaxos 503293 5:10

06:12:40Gustav Holst: First Suite for Military Band Op 28 # 1 (1909)Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80606 10:22

06:24:05Antonín Dvorák: Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88(1889)Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 10:25

06:35:28Robert Schumann: Introduction & Concert Allegro Op 134(1853) Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano Deutsche Gram 4795327 12:27

06:48:36Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar(1828) Gil Shaham, violinDeutsche Gram 437837 8:29

06:57:21E. E. Bagley: National Emblem March(1906)St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 2:45

07:04:19Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D Op 3 # 3 (1737)Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:43

07:12:26John Ireland: Tritons(1899)London Symphony Richard Hickox Chandos 8994 11:11

07:24:25Isaac Albéniz: Azulejos(1909)Brazilian Guitar QuartetDelos 3466 9:05

07:36:41André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin(1773)Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 2:43

07:40:56Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in g Op 9 # 8 (1722) Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 550739 10:06

07:52:03Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice'(1864) Wynton Marsalis, trumpet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 7:30

08:06:58Ernö Dohnányi: Rondo from Serenade for Strings Op 10(1902)NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 4:07

08:12:35Fela Sowande: Selections from 'African Suite'(1955)London Symphony Paul Freeman Sony 586215 14:39

08:28:46Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 1(1911)Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0007 8:25

08:38:11Robert Russell Bennett: Symphonic Songs for Band(1957)U.S. Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 13:26

08:52:46Dmitri Shostakovich: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35(1933) Alain Lefèvre, piano London Mozart Players Matthias Bamert Analekta 9283 6:57

09:03:46William Wallace: Sir William Wallace(1905)BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66848 20:32

09:26:50Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes'(1936)Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 7:01

09:35:40William Boyce: Allegro from Symphony No. 4 Op 2 # 1 (1760)Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 3:09

09:39:42Georges Bizet: Carmen Suite No. 1(1875)London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

09:54:07Justin Holland: Sweet Memories of Thee(1871) Kevin Cooper, guitarAcis 20445 5:25

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:04Frédéric Chopin: Waltz No. 5 in A-Flat Op 42(1840) Ran Dank, pianoAvie 2475 3:57

10:04:12Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 4S 696 (1885) Leif Ove Andsnes, pianoEMI 57002 3:02

10:09:24Sir Michael Tippett: Concerto for Double String Orchestra(1939)City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9409 23:12

10:33:40Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Horns, 2 Oboes & BassoonRV 574 (1720) Pascale Giguére, violin Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 11:13

10:46:09Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1'From My Life' (1876)Cleveland QuartetTelarc 80178 5:22

10:52:10Johan Svendsen: Symphony No. 2 in B-Flat Op 15(1876)Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 49769 32:37

11:26:12Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18(1869)Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62647 8:52

11:36:37Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko Op 5(1869)Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 10:53

11:48:01Reinhold Glière: Scherzo from Symphony No. 2 Op 25(1908)New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 7:12

11:55:37Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 2(1897)London Symphony Neeme Järvi Chandos 8614 4:19

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:51Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F Op 93(1812)Cleveland Orchestra Rafael Kubelik Deutsche Gram 459463 26:02

12:34:53Franz Schubert: Symphony No. 8 in b'Unfinished' (1822)Cleveland Orchestra George Szell CBS 42415 23:13

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

13:00:44Sergei Rachmaninoff: The Bells Op 35(1913) Bavarian Radio Chorus Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons BR Klassik 900154 39:07

13:41:03Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 9 in DK 311 (1778) Rafal Blechacz, pianoDeutsche Gram 11952 16:54

13:59:45Eric Whitacre: Water Night(1995) Elora Festival SingersNoel Edison Naxos 559677 4:30

14:04:45Eric Whitacre: Sleep(1999) Elora Festival SingersNoel Edison Naxos 559677 4:21

14:10:33Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35(1881) Antonio Pompa-Baldi, pianoCentaur 2712 17:12

14:28:49Igor Stravinsky: Fireworks Op 4(1908)Chicago Symphony Pierre Boulez Deutsche Gram 437850 3:47

14:33:17George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture(1749)Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

14:42:55Franz Schubert: An die MusikD 547 (1817) Fritz Wunderlich, tenorDeutsche Gram 4796018 2:18

14:46:18José Mauricio Nuñes Garcia: Requiem(1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 35:18

15:22:41Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances(1551)Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler Berlin Classics 1090 7:10

15:31:11Ernesto Lecuona: Valses fantásticos(1951) Kathryn Stott, pianoEMI 56803 16:26

15:50:33John Williams: Star Wars: Throne Room & Finale(1977)Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram8:27

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:59Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 in G Op 41(1885) Charles Owen, pianoAvie 2240 6:30

16:11:27Pietro Antonio Locatelli: Concerto Grosso in f Op 1 # 8 'Christmas' (1721) Elizabeth Wallfisch, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Hyperion 66981 13:18

16:27:12Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Oh, Lady Be Good!'(1973) Joanne Polk, pianoSteinway 30090 4:30

16:32:59Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18(1869) Olga Kern, pianoHarmonia Mundi 907399 9:10

16:43:08Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67(1883)Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 12:25

16:57:09Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluia from 'Exsultate, jubilate'K 165 (1773) Cyndia Sieden, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7685 2:39

17:04:34Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Flute Quartet No. 1K 285 (1777) Sonora Slocum, fluteAcis 98573 6:56

17:13:01Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 2 Divertissement(1892)Royal Concertgebouw Orchestra Antal Doráti Philips 4788977 11:39

17:26:09Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for Flute & HarpK 299 (1778) Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 8:35

17:39:15Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze(1713)Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:56

17:45:17Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers(1905)Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 4:17

17:51:50Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'(1934)Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:44George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks(1749)Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 19:10

18:28:19Eric Whitacre: Lux aurumque(2000) Capella SFRagnar Bohlin Delos 3485 4:04

18:34:11Eric Whitacre: Goodnight, Moon(2011) Hila Plitmann, soprano London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 5:01

18:41:00Herbert Howells: Paradise Rondel(1925)London Symphony Richard Hickox Chandos 9410 9:32

18:51:59Eric Whitacre: Sleep, My Child(2008) Eric Whitacre SingersEric Whitacre Decca 16636 6:13

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:00:35Sir Michael Tippett: Fantasia Concertante on a Theme by Corelli(1953)Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4756117 20:56

19:22:46Amy Beach: Piano Concerto in c-Sharp Op 45(1899) Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 34:51

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Cesar Franck: Violin Sonata in A: Movement 1 Allegretto ben moderato Lara St. John, violin; Matt Herskowitz, piano Album: Key of A: Beethoven Sonata #9; Franck Sonata Ancalagon Music: 04:25

Cesar Franck: Piano Quintet in F minor: Movements 2-3 David Coucheron, violin; Helen Hwaya Kim, violin; Catherine Lynn, viola; Brad Ritchie, cello; Elizabeth Pridgen, piano Atlanta Chamber Players, Ahavath Achim Synagogue, Atlanta, GA Music: 18:20

William Grant Still: Three Visions Suite Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, SCMS Center for Chamber Music, Seattle, WA Music: 11:17

George Enescu: Octet in C-Major for Strings, Op. 7: Movements 1 and 2 Tres Modere and Meme temp West-Eastern Divan Ensemble University of Georgia Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 12:47

Paul Patterson: Allusions for 2 Solo Violins and Strings movement 3: Beneath the Surface Harriet Mackenzie, violin; Philippa Mo, violin; English String Orchestra; Kenneth Woods, conductor Album: An Eventful Morning in East London: 21st Century Violin Concertos Nimbus 6295 Music: 4:29

Paquito D'Rivera: Three Pieces for Clarinet and Piano Franklin Cohen, clarinet; Amy Yang, piano; Jamey Haddad, percussion ChamberFest Cleveland, Mixon Hall, Cleveland Institute of Music, Cleveland, OH Music: 9:03

Paul Wiancko: Cities of Air Tara Helen O'Connor, flute; Alexi Kenney, violin; Livia Sohn, violin; Ayane Kozasa, viola; Paul Wiancko, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theatre, Charleston, SC Music: 9:44

Edward Elgar: In the South (Alassio) Op. 50 English Symphony Orchestra; Kenneth Woods, conductor The Elgar Festival, Worcester Cathedral, Worcester, England Music: 23:46

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

21:59:48Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Quintet in AK 581 (1789) David Shifrin, clarinet Emerson String QuartetDeutsche Gram 459641 31:42

22:32:37Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 23 in FK 590 (1790)Dover QuartetCedille 167 24:14

23:00 QUIET HOUR

23:00:12Rupert Ignaz Mayr: Passacaglia-Grave(1700) Members of Cologne Musica AntiquaArchiv 453418 6:44

23:06:57Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings(1749)Virtuosi Saxoniae Ludwig Güttler Capriccio 10218 9:40

23:16:38Johann Sebastian Bach: Andante from Concerto after TorelliBWV 979 (1717) Alexandre Tharaud, pianoHarmonia Mundi 901871 3:23

23:20:08Eric Whitacre: The Seal Lullaby(2004) Lavinia Meijer, harp Voces8Decca 4785703 4:07

23:24:16Eric Whitacre: Her Sacred Spirit Soars(2002) Eric Whitacre SingersEric Whitacre Decca 16636 6:50

23:31:07Eric Whitacre: i thank you God for most this amazing day(1999) Elora Festival SingersNoel Edison Naxos 559677 6:21

23:37:38Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Trio Op 114(1891) Afendi Yusuf, clarinetSteinway 30109 7:53

23:45:31Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy Op 46(1880) Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Deutsche Gram 21290 8:22

23:53:55Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Träume(1858) Anne Akiko Meyers, violineOne Music 7780 4:27