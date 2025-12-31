WCLV Program Guide 12-29-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Nielsen, Carl Humoresque-Bagatelles, Op 11 Peter Seivewright, p Naxos 8.553574 NIELSEN, C.: Piano Music, Vol. 1 5:32

0:05:32 Haydn, Franz Joseph String Quartet in d, Op. 76, No. 2, "Fifths (Quinten)" Takacs Quartet London 421360-2 String Quartets, Op. 76 1-3 19:44

0:26:48 Bosmans, Henriette Concert Piece for Flute and Chamber Orch Netherlands Radio Chamber Orch/Jac van Steen NM Classics 92095 n/a 9:45

0:36:33 Diepenbrock, Alphons Lydische Nacht (1913) Royal Concertgebouw Orch/Hans Vonk Radio Nederland RCO-08005 (14) n/a 18:16

0:54:49 Diepenbrock, Alphons Song, "Mandoline" Roberta Alexander, s; Rudolf Jansen, p NM Classics 92051 Songs 2 1:48

1:00:00 Puccini, Giacomo La Bohème Vittorio Grigolo, t; Teatro Regio di Parma Orch/Giorgio Morandi Sony 75257-2 Vittorio Grigolo: The Italian Tenor 5:00

1:05:00 Puccini, Giacomo Capriccio Sinfonico Berlin Radio Sym/Riccardo Chailly London 444154-2 Puccini: Orchestral Music 12:22

1:17:22 Ponchielli, Amilcare Capriccio for Oboe and Piano Heinz Holliger, ob; Gabriel Bürgin, p Philips 426288-2 Heinz Holliger at the Opera 10:35

1:29:38 Sowerby, Leo Symphony for Jazz Orchestra (Monotony) (1925) Andy Baker Orch/Andrew Baker Cedille CDR-90000205 Leo Sowerby 25:04:00

1:54:42 Capers, Valerie Portraits in Jazz (1976) Helen Walker-Hill, p Leonarda LE-339 Kaleidoscope: Music By African-American Women 1:23

2:00:00 Haydn, Franz Joseph The Creation Freiburg Baroque Orch/René Jacobs Harmonia Mundi HMC-992039.40 (2) Joseph Haydn * The Creation * René Jacobs 5:20

2:05:20 Dello Joio, Norman Family Album Debra Torok, p Albany TROY-468 Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies 6:21

2:11:41 Dello Joio, Norman Homage to Haydn Louisville Orch/Leonard Slatkin Albany TROY-024 Dello Joio/ Schickele/ Persichetti 17:56

2:29:37 Renaudin Vary, Lucienne Post-scriptum on Haydn Lucienne Renaudin Vary, tr Warner 9029633426 Trumpet Concertos 1:29

2:31:06 Haydn, Franz Joseph Cello Concerto No. 1 in C, H VIIb:1 Yo-Yo Ma, vc; English Chamber Orch/Jose-Luis Garcia CBS MK-36674 Cello Concerti No. 1 (C Major) No. 2 (D Major) 23:41

2:54:47 Brahms, Johannes Wiegenlied Op.49, no.4, "Lullaby" Yo-Yo Ma, vc; Kathryn Stott, p Sony 10316-2 Songs from the Arc of Life 1:48

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Gould, Morton Latin-American Symphonette Orch/Morton Gould RCA 61505-2 Copland, Gould - Composers Conduct 5:35

3:05:35 Schulhoff, Erwin Three Tangos Amsterdam Ebony Band/Werner Herbers Channel Classics CCS-6994 Ensemble Works Vol.1 7:06

3:12:41 Piazzolla, Astor Six Tango Etudes for Flute Solo Patrick Gallois, f DG 449185-2 Piazzolla For Two - Tangos For Flute And Guitar 1:40

3:14:21 Gade, Jacob Don Q, Son of Zorro film music (1925) Oslo Phil/Mariss Jansons EMI/Ang CDC5-56576-2 World Encores 4:06

3:18:27 Gade, Niels Symphony #4 in B-Flat, Op 20 Stockholm Sinfonietta/Neeme Järvi BIS CD-338 The Complete Symphonies, Volume 1 - No.3 In A Minor / No. 4 In B Flat 20:33

3:39:00 Tartini, Giuseppe Violin Sonata in g, "Devil's Trill" Rachel Barton Pine, v; David Schrader, hc; JM Rozendaal, vc Cedille CDR-90000041 Instrument of the Devil 15:57

3:54:57 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in f, Kk 238 Hédi Salànki, hc Price-Less D-16565 n/a 1:43

4:00:00 Glinka, Mikhail A Life for the Tsar Shtokolov, Bolshoi Theatre Orch/Mansurov CBS M-34569 Opera Arias 5:28

4:05:28 Rimsky-Korsakov, Nicolai The Maid of Pskov Moscow Sym/Igor Golovchin Naxos 8.553513 Rimsky-Korsakov 22:01

4:29:08 Schubert, Franz Piano Sonata in B, D 575 Mitsuko Uchida, p Philips 462596-2 Piano Sonatas D. 845 & D. 575 26:03:00

4:55:11 Erart, Jehan El mois de mai Les Menestriers Picards Calliope CAL-9512 Josquin Des Près / Robin & Marion 1:36

5:00:00 Grainger, Percy My Robin is to the Greenwood Gone (1912) English Chamber Orch/Benjamin Britten London 425159-2 Salute To Percy Grainger 5:35

5:05:35 Britten, Benjamin Simple Symphony, Op. 4 Orpheus Chamber Orch DG 423624-2 Prokofiev: Classical Symphony, Bizet: Symphony in C, Britten: Simple Symphony 17:43

5:23:18 Leigh, Walter Harpsichord Concertino Jory Vinicour, hc; Chicago Phil/Scott Speck Cedille CDR-90000188 20th Century Harpsichord Concertos 8:56

5:33:53 Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 5 in D, BWV 1050 Music of the Baroque/Thomas Wikman Mintel Archive 10 Music of the Baroque 21:27

5:55:20 Telemann, Georg Philipp Brockes-Passion Birgitte Christensen, s; Berlin Academy for Ancient Music/René Jacobs Harmonia Mundi HMC-902013.14 (2) Brockes-Passion

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:55:40Agustín Barrios: Waltz No. 3 in d Op 8 # 3 (1919) Kristo Käo, guitarKitarrikool 2008 4:29

06:07:14Pablo de Sarasate: Caprice basque Op 24(1881) Leonidas Kavakos, violinDecca 4789377 5:18

06:13:27Aaron Copland: Quiet City(1940) Philip Smith, trumpet New York Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 10:29

06:25:58Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations(1897)Royal Scottish National Orchestra Andrew Penny Naxos 553469 12:37

06:39:39George Frideric Handel: Concerto Grosso in D Op 3 # 6 (1734)Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 907415 6:14

06:46:57Frédéric Chopin: Ballade No. 4 in f Op 52(1842) Ingrid Fliter, pianoEMI 14899 10:59

06:58:35Henry Fillmore: March 'His Excellency'(1909)Virginia Grand Military Band Loras John Schissel Walking Frog 430 2:08

07:04:50John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 Op 23(1875)New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 7:35

07:13:12Felix Mendelssohn: Overture for Wind Instruments Op 24(1824)London Symphony Claudio Abbado Deutsche Gram 423104 9:42

07:23:43Enrique Granados: Valses poéticos(1887) Benjamin Grosvenor, pianoDecca 4785334 10:19

07:37:16Jean-Philippe Rameau: Platée: Airs(1749)Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 1:56

07:39:56Friedrich von Flotow: Martha: Overture(1847)Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:21

07:49:39George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm'(1934) Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 8:43

07:58:56Thomas Weelkes: Since Robin Hood(1608) King's SingersEMI 63052 1:04

08:06:58Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: Overture(1924)The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 5:47

08:14:11Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra(1980)Boston Pops John Williams Decca 4851590 13:52

08:28:52Frederick Delius: Winter Night 'Sleigh Ride'(1890)Royal Philharmonic John Rutter Collegium 133 5:45

08:35:31Joseph Haydn: Concerto No. 3 for 2 WindsH 7h:3 (1786) Benoît Fromanger, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 506019 15:35

08:51:51Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men(1938)National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 4:02

08:57:08Gaspar Sanz: Canarios(1680) Alexandre Lagoya, guitar Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 446002 2:44

09:03:26Luigi Boccherini: Symphony No. 3 in D Op 12 # 1 (1771)German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999172 21:27

09:27:13Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Quartet in E-Flat Op 16(1796) Andreas Ioannides, pianoNaxos 500250 7:19

09:28:27Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Quartet in E-Flat Op 16(1796) Andreas Ioannides, pianoNaxos 500250 7:19

09:35:40Peter Boyer: Silver Fanfare(2004)London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 4:08

09:41:26Aaron Copland: An Outdoor Overture(1938)Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3140 9:13

09:52:04Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & ViolinBWV 1060 (1740) Debra Nagy, oboeLes Délices 2025 5:21

09:57:58Florence Price: The White Rose(1940) Reginald L. Mobley, countertenor Agave BaroqueAcis 20445 1:23

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:11Johann Strauss Jr: Nightingale Polka Op 222(1859)Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 3:03

10:04:10Johann Strauss: Radetzky March Op 228(1848)Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony3:34

10:08:36Franz Schubert: Rondo in AD 951 'Grand Rondeau' (1828) Martha Argerich, pianoDeutsche Gram 4795096 13:05

10:23:24Ferdinand Ries: Rondo from Sextet in g Op 142(1814) Benjamin Frith, piano Nash EnsembleHyperion 68380 05:59

10:30:48Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: ChaconneBWV 1004 (1720) Awadagin Pratt, pianoEMI 55025 14:48

10:47:50Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 8 in d(1955)London Philharmonic Bernard Haitink EMI 57086 30:27

11:19:36Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème'(1987) Christopher Warren-Green, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 12:23

11:32:34Richard Wagner: Die Feen: Overture(1834)Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

11:45:32Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 123S 161/6 (1849) Benjamin Grosvenor, pianoDecca 4851450 7:22

11:53:22John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen(1998) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 51333 6:06

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:44Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314(1867)Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:44

12:16:58Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 in g Op 25(1861)Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 38:44

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

13:00:52Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Harmoniemusik(1788) Members of Netherlands Wind EnsemblePhilips 4788977 39:08

13:41:20Claude Debussy: Children's Corner Suite(1908)Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 16:59

15:51:13Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 5K 219 'Turkish' (1775) Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 8:30

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:45Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture(1898)Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 6:06

16:13:21Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112(1919)Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

16:28:31Max Steiner: Adventures of Don Juan: Suite(1948)National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 9:32

16:28:43Max Steiner: Adventures of Don Juan: Suite(1948)National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 9:32

16:39:23Felix Bernard: Winter Wonderland(1934)Northern Lights Orch Petri Juutilainen WSchatz 5 4:35

16:46:10Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 in F Op 54(1804) HJ Lim, pianoEMI 64952 9:40

16:57:12Traditional: O Tannenbaum (O Christmas Tree)Musica SacraRichard Westenburg Deutsche Gram 429732 2:22

17:05:09Margaret Bonds: Credo: I Believe in the Prince of Peace(1960)Dessoff Choirs & Orchestra Malcolm J. Merriweather Avie 2589 6:06

17:12:39Antonín Dvorák: Adagio from Symphony No. 6 Op 60(1880)Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 13:05

17:27:00Philip Lane: Wassail Dances(1973)City of Prague Philharmonic Gavin Sutherland Naxos 557099 7:58

17:39:49Alan Hovhaness: Angel of Light from Symphony No. 22 Op 236'City of Light' (1971)Seattle Symphony Alan Hovhaness Delos 3137 3:51

17:45:17Nikolai Rimsky-Korsakov: Dubinushka Op 62(1906)Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 3:44

17:50:36Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27K 595 (1791) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:32

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:31Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 in E-FlatH 16:49 (1789) Paul Lewis, pianoHarmonia Mundi 902371 22:52

18:32:51Camille Saint-Saëns: Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation(1890) Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow BIS 1359 3:33

18:38:37François Devienne: Rondo from Flute Concerto No. 7(1787) Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow BIS 1359 4:50

18:45:14Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 3 Op 52(1907)Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 8:54

18:55:10Francis Poulenc: Finale from Flute Sonata(1957) Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi BIS 1679 3:17

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:12Peggy Glanville-Hicks: Etruscan Concerto(1954) Keith Jarrett, piano Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 13:59

19:16:16Ottorino Respighi: La boutique fantasque(1919)Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 41:37

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

George Gershwin: The Man I Love Lucienne Renaudin Vary, trumpet; L'Orchestre National de Lille; Roberto Rizzi Brignoli, conductor Album: The Voice of the Trumpet Warner Classics 9029588832 Music: 4:16

Manuel de Falla: Siete Canciones Populares Españolas Lucienne Renaudin Vary, trumpet; Giorgi Gigashvili, piano EBU, Mecklenburg Vorpommern Festival, Church of the Holy Spirit, Wismar, Germany Music: 11:53

Johann Sebastian Bach, arr. Zoltán Kodály: Ach, was ist doch unser Leben, BWV 743 Clive Greensmith, cello; Anna Petrova, piano Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith Colleges, Geneva, NY Music: 5:20

Franz Schubert: Symphony No. 8 in B minor, D. 759, "Unfinished" Orchestra della Swizzera italiana; Tabita Berglund, conductor EBU, LAC Lugano, Lugano, Switzerland Music: 24:52

Edward Elgar: Sospiri Janine Jansen, violin; Antonio Pappano, piano Album: 12 Stradivari London/Decca 4851817 Music: 4:22

Wynton Marsalis: String Quartet No. 1, "At The Octoroon Balls": Mvt 3 Verona Quartet San Antonio Chamber Music Society, Trinity Baptist Church, San Antonio, TX Music: 4:56

Edward Elgar: Violin Sonata in E minor, Op. 82: Mvt 2 Geneva Lewis, violin; Nathan Lewis, piano

University of Georgia Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, Athens, GA Music: 8:32

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 39 in E-flat Major, K. 543 Rotterdam Philharmonic Orchestra; Lahav Shani, conductor Grand Hall, de Doelen, Rotterdam, Netherlands Music: 29:04

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

22:01:24Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57(1903)Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 19:08

22:21:12Charles Ives: Symphony No. 2(1902)Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 38:18

23:00 QUIET HOUR

23:02:46Florence Price: Andante ma non troppo from Symphony No. 3(1940)Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4861900 9:28

23:12:14Cécile Chaminade: Andante from Piano Trio No. 1 Op 11(1880)Neave TrioChandos 20238 4:29

23:16:43Maria Schneider: All Night, in Gusty Winds(2011) Dawn Upshaw, soprano Australian Chamber OrchestraArtistShare 121 2:17

23:19:09Johannes Brahms: Intermezzo in c-Sharp Op 117 # 3 (1892) Orli Shaham, pianoCanary 15 6:09

23:25:18Joseph Joachim: Notturno Op 12(1858) Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Deutsche Gram 15312 9:19

23:34:38Robert Schumann: Romance in F-Sharp Op 28 # 2 (1839) Orli Shaham, pianoCanary 15 3:19

23:38:07Stéphan Elmas: Andante from Piano Concerto No. 2(1887) Howard Shelley, piano Tasmanian Symphony Howard Shelley Hyperion 68319 9:16

23:47:24Heino Eller: Symphonic Poem 'Twilight'(1917)Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8656 5:59

23:53:23Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Romance Op 19(1938)New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 4:03

23:57:36William Grant Still: Song for the Lonely(1953) Titus Underwood, oboeRising Sun 1 2:30