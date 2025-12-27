WCLV Program Guide 12-26-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1: Bourrée (1723)
Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols (1912)
Various: 'Songs of Angels' Pt. 1 (1993)
Traditional: Sheep under the Snow, Apples in Winter & Little Christmas Reel
Simon Wills: A Prelude & Fugue for Christmas (2004)
Johann Melchior Molter: Concerto Pastorale (1740)
Stuart Thompson: The Holly and the Ivy (2011)
Daryl Runswick: Troika / O Little Town of Bethlehem (1995)
Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: March (1908)
Johann Sebastian Bach: Mass in b: Sanctus (1749)
Robert Russell Bennett: The Many Moods of Christmas: Medley No. 3 (1963)
Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' (1946)
Vincenzo Bellini: Norma: Overture (1831)
Francis Poulenc: L'embarquement pour Cythère (1951)
Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)
Traditional: Sleep, Baby Jesus
Traditional: Frost & Snow, 28th of January & Dominion Reel
Lowell Mason: Joy to the World (1839)
Paul Ferguson: The Little Drummer Boy (2003)
Alfred Burt: A Christmas Greeting (1954)
Georg Philipp Telemann: Finale from Concerto for 2 Horns (1733)
Johann Nepomuk Hummel: Allegro from Piano Trio No. 3 (1811)
Various: 'Songs of Angels' Pt. 3 (1993)
John Wasson: Jingle Bells Fantasy (2000)
Robert Wendel: The Little Drummer Boy's Bolero (1999)
Jean Sibelius: Tapiola (1926)
Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Scène d'amour (1958)
Bruce Healey: Medley 'Sing With Us of Christmas' (1999)
Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away (1959)
Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: December (1841)
Peter Tchaikovsky: The Seasons: December 'Christmas' (1876)
Johann Christian Bach: Piano Quintet in D (1780)
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)
Randol Alan Bass: A Feast of Carols (1985)
Vince Guaraldi: O Tannenbaum (1965)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Suite (1892)
Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)
Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)
Leonard Bernstein: Anniversary for Aaron Copland (1943)
13:00 THE BIG WORK AT ONE
Michael Praetorius: Christmas Mass (1620)
14:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Ferruccio Busoni: Fantasia after Bach (1909)
Camille Saint-Saëns: Christmas Oratorio (1858)
Francesco Manfredini: Concerto Grosso in C 'Christmas' (1718)
Jean Sibelius: Tapiola (1926)
Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)
Max Steiner: Beyond the Forest: Suite (1949)
Anatoly Liadov: Baba-Yaga (1905)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
François Joseph Gossec: Christmas Suite (1790)
Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Pas de deux & Final Waltz (1892)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto (1791)
Philip Stopford: Lully, Lulla, Lullay (2011)
Antonio Vivaldi: Concerto for Oboe & Bassoon in G (1720)
Emmanuel Chabrier: España (1883)
Ludwig van Beethoven: Six Variations on Paisiello's 'Nel cor più non mi sento' (1795)
Leroy Anderson: Suite of Carols for Brass (1955)
Florence Price: Dances in the Canebrakes (1953)
Traditional: Suo gân
Traditional: Sussex Carol 'On Christmas Night'
Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne (1884)
Arthur Benjamin: Jamaican Rumba (1938)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 in G (1800)
Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)
Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)
Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)
Franz Schubert: Kyrie from Mass No. 6 (1828)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Valerie Coleman: Umoja: Anthem of Unity (2019)
Karl Goldmark: Rustic Wedding Symphony (1875)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Jessie Montgomery: Peace Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano Album: Here With You Cedille 207 Music: 4:39
Valerie Coleman: Umoja: Anthem of Unity St. Louis Symphony Orchestra; Stephane Deneve, conductor St. Louis Symphony Orchestra, Touhill Performing Arts Center, St. Louis, MO Music: 13:50
Judith Lang Zaimont: Serenade Melissa White, violin; Paul Wiancko, cello; Awadagin Pratt, piano Album: Eternal Evolution Navona 5846 Music: 5:14
Jessie Montgomery: Rounds for Piano and Strings Awadagin Pratt, piano; Minnesota Orchestra; Mei-Ann Chen, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 13:57
Frederic Chopin: Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58: Mvt 1 Isata Kanneh-Mason, piano
University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 9:20
Antonin Dvorak, arr. PUBLIQuartet: Improvisations on Dvorak's String Quartet No. 12 "American" movement 4 PUBLIQuartet Album: What is American Bright Shiny Things 171 Music: 4:15
George Frideric Handel: Concerto Grosso No. 6 in G minor: Movement 4 Allegro Atlanta Symphony Orchestra; Nathalie Stutzmann, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 3:02
Tania Leon: Alma Amelia Lukas, flute; Stewart Goodyear, piano Chamber Music Northwest, Kaul Auditorium, Reed College, Portland, OR Music: 6:34
Antonín Dvořák: Piano Quartet No. 2 in E-flat Major, Op. 87 Benjamin Hochman, piano; Susie Park, violin; Melissa Reardon, viola; Raman Ramakrishnan, cello Portland Chamber Music Festival, Hannaford Hall, Portland, ME Music: 32:56
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Ralph Vaughan Williams: Christmas Cantata 'Hodie' (1954)
23:00 QUIET HOUR
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal (1936)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)
Percy Grainger: Colleen Dhas (1904)
Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927)
Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade (1893)
Claude Debussy: Estampes: Pagodes (1903)
Henry Cowell: Hymn and Fuguing Tune No. 10 (1955)
Johannes Brahms: Waldesnacht (1874)
Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 (1812)
Morten Lauridsen: O magnum mysterium (1994)