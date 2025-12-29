WCLV Program Guide 12-28-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Punto, Giovanni Horn Concerto #10 in F Barry Tuckwell, fh; St Martin's Academy/Sir Neville Marriner EMI/Ang CDFP5-65395-2 (2) Horn Concertos 5:34
0:05:34 Dvorák, Antonín Rondo in g, Op 94 Pieter Wispelwey, vc; Paolo Giacometti, p Channel Classics CCS-8695 (2) Dvorak: Cello Concerto & works by Tchaikovsky, Arensky & Davidov 7:04
0:12:38 Vivaldi, Antonio Cello Sonata #6 in B-Flat, R 46 Pieter Wispelwey, vc; Florilegium Baroque Ensemble Channel Classics CCS-6294 6 Violoncello Sonatas 9:43
0:23:56 Coleridge-Taylor, Samuel Violin Concerto in g minor, Op. 80 Elena Urioste, v; Chineke! Orch/Kevin John Edusei Decca 4853322 Samuel Coleridge-Taylor 31:12:00
0:55:08 Coleridge-Taylor, Samuel Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59 David Shaffer-Gottschalk, p Albany TROY-930/31 (2) 24 Negro Melodies 1:30
1:00:00 Offenbach, Jacques Duo in E, Op. 54 Maria Kliegel, Werner Thomas, vc's Signum SIGX12-00 Cellicatessen (Violoncello-Duos) 5:10
1:05:10 Offenbach, Jacques Orpheus in the Underworld Luxembourg Radio TV Sym Orch/Jean-Pierre Wallez Forlane UCD-13151/52 (2) Johann Strauss: Concert De Gala 9:48
1:16:34 Beethoven, Ludwig van Cello Sonata in E-Flat, Op 64 (after Piano Trio, Op 3) Norman Fischer, vc; Jeanne Kierman, p Centaur CRC-3322/23/24/25 (4) Beethoven: Cello And Piano Complete 38:22:00
1:54:56 Handel, George Frideric Water Music Suite No. 1 in F St Martin's Academy/Sir Neville Marriner Argo 414596-2 Handel: Music For The Royal Fireworks, Water Music 1:32
2:00:00 Glazunov, Alexander Suite, "From the Middle Ages" in E, Op 79 USSR Sym Orch/Evgeni Svetlanov Melodiya SUCD-1000157 From the Middle Ages, Elegie "To the Memory of a Hero", Slavonic Festival, Wedding Procession 5:22
2:05:22 Spanish Anon 13th c Alavanca de Mudanza Ensemble Alcatraz Nonesuch 79180-2 Visions and Miracles 11:47
2:17:09 Busoni, Ferruccio Medieval Sketches, Op. 33 Geoffrey Douglas Madge, p Philips 420740-2 (6) Ferruccio Busoni: The Piano Work 13:08
2:30:17 Anonymous, English Gregorian chant, Alma redemptoris mater Cambridge Singers/John Rutter Collegium CSCD-502 Lighten Our Darkness: Music for the Close of Day 1:50
2:32:07 Mozart, Wolfgang Amadeus Flute Concerto No. 1 in G, K. 313 Jacques Zoon, f; Boston Baroque Orch/Martin Pearlman Telarc CD-80624 Mozart: Flute Concertos, Symphony No 41 22:36
2:54:43 Newsidler, Hans Die prünlein die da fliessen Monika Rost, l Capriccio 10164 Songs And Dances For Lute 1:44
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Haydn, Franz Joseph Variations on "Gott erhalte" Lola Odiaga, forte-p Titanic TI-156 Franz Josef Haydn Keyboard Works, Volume I 5:04
3:05:04 Haydn, Franz Joseph Song, "Gott, erhalte Franz den Kaiser" Oscar Shumsky, v; Milton Kaye, p MHS 436772-K (3) n/a 2:51
3:07:55 Czerny, Carl Variations on a Theme by Haydn, Op 73 Felicja Blumental, p; Vienna Chamber Orch/Helmut Froschauer Brana Records BR-0024 n/a 27:02:00
3:34:57 Czerny, Carl Etudes, Op 740 Hans Kann, p MHS 973 n/a 1:59
3:36:56 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 11 in E-Flat Cantilena/Adrian Shepherd Chandos CHAN-8813 Haydn: Symphonies Nos 9 - 12 17:36
3:54:32 Goetz, Hermann Genrebilder, Op 13 Adrian Ruiz, p Genesis GCD-107 GOETZ: Lose Blätter, op.7; Sonatina in F, op. 8, No. 1;Sonatina in E Flat, op. 8, No. 2; Genrebilder, op.13 1:28
4:00:00 Debussy, Claude Rêverie (1890) Johana Harris, p MCA Classics MCAD-6260 A Living Legacy: Johana Harris Plays Debussy 4:59
4:04:59 Harris, Roy Lyric Study (1950) Paula Robison, f; Timothy Hester, p Musicmasters MMD-60195-A n/a 3:08
4:08:07 Harris, Roy Symphony #3 (1939) Dallas Sym Orch/Eduardo Mata Dorian DOR-90170 COPLAND, A.: Billy the Kid Suite / BERNSTEIN, L.: On the Waterfront / HARRIS, R.: Symphony No. 3 (An American Panorama) 18:15
4:28:14 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No.21 in C, Op 53, "Waldstein" Rudolf Serkin, p Sony SM3K-64490 (3) Serkin - The Unreleased Studio Recordings - Beethoven Piano Sonatas 26:15:00
4:54:29 Wilder, Alec Wind Quintet #1 New York Wind Quintet Boston Skyline BSD-139 n/a 1:52
5:00:00 Elgar, Edward Romance, Op 62 Julie Price, bn; English Ch Orch/Paul Goodwin Harmonia Mundi HMU-907258 Elgar, Nursery Suite, Serenade, Dream Children, and Other Works 5:24
5:05:24 Dvorák, Antonín Romance in f minor, Op. 11 Ivan Zenaty, v; Virtuosi di Praga/Oldrich Vlcek Discover Int'l DICD-920265 N/A 12:40
5:19:53 Tubin, Eduard Symphony #4 in A, Sinfonia lirica Bergen Sym Orch/Neeme Järvi BIS CD-227 Symphony No. 4 • Symphony No. 9 • Toccata 35:32:00
5:55:25 Trad, Scottish Adew Dundee Baltimore Consort Dorian DOR-90314 Adew Dundee: Early Music Of Scotland 1:36
06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr
05:58:33Daniel Pinkham: Christmas Cantata: Gloria(1958) Boston Cecilia Lenox Brass Donald Teeters Koch Intl 7180 2:20
06:03:28William Boyce: Symphony No. 3 in C Op 2 # 3 (1760)Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 5:26
06:09:49Dame Ethel Smyth: Piano Trio in d(1880)Neave TrioChandos 20238 31:07
06:42:35Sir Edward Elgar: Chanson de nuit Op 15 # 1 (1890) Nigel Kennedy, violinChandos 40 3:36
06:46:11Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 (1897) Nigel Kennedy, violinChandos 40 2:40
06:49:33Frederick Delius: Hassan: Serenade(1923) Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260 2:37
06:52:34Carl Nielsen: Pan and Syrinx Op 49(1917)Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen CBS 44934 8:24
07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone:
08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois:
Joyous music of the season continues this week on With Heart and Voice, as Peter DuBois shares choral and organ favorites, both old and new!
09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills
09:01:51Georg Schürmann: Ludovicus Pius: Overture(1726)Academy for Early Music BerlinHarmonia Mundi 901852 6:35
09:09:54Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Part 4BWV 248 (1734) RIAS Chamber Chorus Academy for Early Music Berlin René Jacobs Harmonia Mundi 2908304 22:25
09:34:21Michel Corrette: Nouveau noël from Symphonie des noëls No. 4(1781)Arion Baroque OrchestraEarly-Music.com 7768 2:26
09:37:04George Frideric Handel: Il pastor fido: SuiteHWV 8 (1712)Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 68257 23:06
10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey
10:03:29Charles Burney: Hark, Hark! The Herald Angels Sing(1769) Gill Ross, soprano Taverner Players Andrew Parrott Sony 87771 2:41
10:06:35John Foster: While Shepherds Watched their Flocks(1800) Taverner Choir Taverner Players Andrew Parrott EMI 54529 5:15
10:12:22Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in g Op 6 # 8 'Christmas' (1713)Orpheus Chamber OrchestraDeutsche Gram 429390 13:45
10:28:14Anonymous: E la don, don Verges Maria(1556) Quire ClevelandRoss Duffin Quire 102 3:40
10:33:11Various: 'Celebration' - Christmas Fanfares, Carols & Readings, Pt. 1(1990) BBC National Chorus of Wales Fanfare Trumpets of the Welsh Guards John Hugh Thomas Nimbus 5310 36:39
11:10:30Various: 'Celebration' - Christmas Fanfares, Carols & Readings, Pt. 2(1990) BBC National Chorus of Wales Fanfare Trumpets of the Welsh Guards John Hugh Thomas Nimbus 5310 32:18
11:43:07John Sheppard: Verbum caro factum est(1550) Quire ClevelandPeter Bennett Quire 101 6:31
11:50:51Traditional: Quelle est cette odeur agréable?Quire ClevelandRoss Duffin Quire 102 5:20
11:57:03Orlande de Lassus: Magnificat octavi toni(1567) Sistine Chapel ChoirMassimo Palombella Deutsche Gram 4795300 3:46
12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Valerie Kahler
Jessie Montgomery: Peace Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano Album: Here With You Cedille 207 Music: 4:39
Valerie Coleman: Umoja: Anthem of Unity St. Louis Symphony Orchestra; Stephane Deneve, conductor St. Louis Symphony Orchestra, Touhill Performing Arts Center, St. Louis, MO Music: 13:50
Judith Lang Zaimont: Serenade Melissa White, violin; Paul Wiancko, cello; Awadagin Pratt, piano Album: Eternal Evolution Navona 5846 Music: 5:14
Jessie Montgomery: Rounds for Piano and Strings Awadagin Pratt, piano; Minnesota Orchestra; Mei-Ann Chen, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 13:57
Frederic Chopin: Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58: Mvt 1 Isata Kanneh-Mason, piano
University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 9:20
Antonin Dvorak, arr. PUBLIQuartet: Improvisations on Dvorak's String Quartet No. 12 "American" movement 4 PUBLIQuartet Album: What is American Bright Shiny Things 171 Music: 4:15
George Frideric Handel: Concerto Grosso No. 6 in G minor: Movement 4 Allegro Atlanta Symphony Orchestra; Nathalie Stutzmann, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 3:02
Tania Leon: Alma Amelia Lukas, flute; Stewart Goodyear, piano Chamber Music Northwest, Kaul Auditorium, Reed College, Portland, OR Music: 6:34
Antonín Dvořák: Piano Quartet No. 2 in E-flat Major, Op. 87 Benjamin Hochman, piano; Susie Park, violin; Melissa Reardon, viola; Raman Ramakrishnan, cello Portland Chamber Music Festival, Hannaford Hall, Portland, ME Music: 32:56
14:00 LOS ANGELES PHILHARMONIC with Brian Lauritzen–
Bernard Herrmann
Suite from Vertigo
Los Angeles Philharmonic; Gustavo Gimeno, conductor
Joseph Pereira
Naru (world premiere, LA Phil commission)
Los Angeles Philharmonic; Gustavo Gimeno, conductor; Matthew Howard, percussion
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Symphony No. 5
Los Angeles Philharmonic; Gustavo Gimeno, conductor
John Williams
Star Wars Suite
Los Angeles Philharmonic; Zubin Mehta, conductor
16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance
COYO/Reith: Boulanger/Copland/Rachmaninoff
18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
19:00:04Traditional: Boar's Head CarolRobert Shaw Chamber SingersRobert Shaw Telarc 80377 1:03
19:03:10Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3(1931)Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 16:50
19:21:27Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45(1940)Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 35:43
19:58:04Ludwig van Beethoven: Minuet in GWoO 10/2 (1795) Anne-Sophie Mutter, violinDeutsche Gram 457619 3:07
20:00 SPECIAL: The Sounds of Kwanzaa with Garrett McQueen (PRX)
The history of the African American holiday Kwanzaa and its guiding principles, alongside music that highlights the spirit of the celebration. The hour features the compositions of Florence Price, Duke Ellington, Sean O’Loughlin, and special performances by Imani Winds.
21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild
Larry Baker: Fold — J. W. Turner, cello (private CD) 6:44
Larry Baker: When Air is Not Enough — J. W. Turner, cello (private CD) 4:23
Kevin Krumenauer: Aeonian Pulse (2015) — Kent State University Orchestra/Charles Latshaw, cond. (private CD) 6:33
Loris Chobanian: Three Kandinsky Abstracts — Regina Mushabac, cello (private CD) 7:58
Keith Fitch: Piano Quartet “Last Words” (2014) — Steven Rose, violin; Kirsten Docter, viola; Melissa Kraut, cello; Kathryn Brown, piano (private CD) 25:32
22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,
State of the Great Lakes with Chris Winslow
23:00 QUIET HOUR
22:59:53Leos Janácek: Lachian Dances: Smoke Dance(1890)Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 2:19
23:03:52Percy Grainger: Dreamery(1942)BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 6:29
23:10:21Johann Peter Salomon: Romance(1795) Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Archiv 427316 4:29
23:14:47Xavier Montsalvatge: Canción de cuna para dormir a un negrito(1945) Measha Brueggergosman, sopranoDeutsche Gram 4778101 2:28
23:17:22Horatio Parker: Nocturne from Four Sketches Op 19(1890) Peter Kairoff, pianoAlbany 315 5:28
23:22:46Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves'(1934)Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 4:28
23:27:14Jules Massenet: La Vierge: The Last Sleep of the Virgin(1880)BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:29
23:30:54Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet(1864) Cecile Licad, pianoNaxos 559145 7:25
23:38:20Robert Schumann: Abendlied Op 107 # 6 (1852)Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 3:26
23:41:46Jean Sibelius: Rakastava Op 14(1912)CBC Radio Orchestra Mario Bernardi CBC 5157 11:04
23:53:00Sergei Prokofiev: Andante for Strings Op 50(1931)Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 8:15