WCLV Program Guide 12-30-2025

0:00:00 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in A, Kk 208 (L 238) Yolanda Kondonassis, h Telarc CD-80403 A New Baroque 5:23

0:05:23 Scarlatti, Alessandro A. String Sonata #22 in A Musica Pacifica Dorian DOR-93192 SCARLATTI, A.: Recorder Sonatas / Sinfonie di concerto grosso No. 12 (Concerti da Camera) 9:28

0:16:27 Rossini, Gioachino String Sonata No. 3 in C Camerata Bern/Thomas Füri DG 413310-2 Sonatas For Strings 12:58

0:29:25 Karlowicz, Mieczyslaw Episode During a Masquerade Silesian Phil-Sym Orch/J Salwarowski Chant du Monde LCD-278966/67 (2) n/a 25:35:00

0:55:00 Chopin, Frédéric Preludes, Op.28 Seong-Jin Cho, p DG 4795332 Seong-Jin Cho 1:45

1:00:00 Bizet, Georges The Pearl Fishers John Aler, t; Gino Quilico, br; Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson EMI/Ang CDS7-49837-2 (2) n/a 5:06

1:05:06 Bizet, Georges Carmen Burning River Brass Dorian DOR-90316 Burning River Brass: Romanza Espana 14:07

1:19:13 Gounod, Charles Faust Nikita Magaloff, p Denon 81757-9346-2 La Valse 7:46

1:28:48 Bach, Carl Philipp Emanuel Cello Concerto in a, Wq 170 Anner Bylsma, vc; Age of Enlightenment Orch/Gustav Leonhardt Virgin Classics 90800-2 n/a 25:52:00

1:54:40 Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, hc Hänssler Classic CD-92.137 (2) Klavierbüchlein for Wilhelm Friedemann 1:53

2:00:00 Herrmann, Bernard Vertigo Studio Orch/Muir Mathieson Varèse Sarabande VSD-5759 Music From The Great Hitchcock Movie Thrillers 5:04

2:05:04 Herrmann, Bernard Gulliver's Travels National Phil/Bernard Herrmann London 443899-2 Great Film Music 25:58:00

2:31:02 Chaminade, Cecile Pièces romantiques, Op 55 Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 1:51

2:32:53 Chaminade, Cecile Piano Trio #1 in g, Op 11 Neave Trio Chandos CHAN-20238 A Room of Her Own 22:20

2:55:13 Gounod, Charles Faust CSR Sym Orch of Brataslava/Ondrej Lenard Naxos 8.550924 Can-Can and Other Dances from the Opera 1:27

3:00:00 Marsalis, Wynton At the Octoroon Balls Orion String Quartet Sony SK-60979 Marsalis: At The Octoroon Balls/ A Fidler's Tale Suite 4:56

3:04:56 Clarke, Herbert Valse brillante (Sounds from the Hudson) Wynton Marsalis, cornet; Eastman Wind Ensemble/Donald Hunsberger CBS MK-42137 Carnaval 8:07

3:13:03 Clarke, Rebecca Viola Sonata (1919) Vinciane Béranger, vi; Dana Ciocarlie, p Aparté AP-289 Rebecca Clarke 22:40

3:35:43 Wilbye, John Madrigal, "So Light Is Love" New York Trumpet Ensemble MMG MCD-10001 Art of the Trumpet 1:45

3:37:28 Liszt, Franz Festklänge Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur MHS 522171-L (2) Liszt: Orchestral Works 17:58

3:55:26 Liszt, Franz Responsories and Antiphons Leslie Howard, p Hyperion CDA-67161/2 (2) Responsories and Antiphons 1:34

4:00:00 Handel, George Frideric Judas Maccabaeus English Chamber Orch/Johannes Somary Vanguard OVC-4073 Handel: Judas Maccabeus (Highlights) 4:43

4:04:43 Beethoven, Ludwig van Variations on "See the Conquering Hero Comes," WoO.45 Csaba Onczay, vc; Jeno Jando, p Naxos 8.550479 BEETHOVEN: Cello Sonatas Nos. 1 and 2 11:54

4:18:24 Hindemith, Paul Bassoon and Trumpet Concerto C Wilkening, bn; R Friedrich, tr; Frankfurt Radio Sym Orch/W A Albert CPO 999142-2 n/a 15:59

4:34:23 Bruch, Max Clarinet and Viola Concerto in e minor, Op. 88 Paul Meyer, cl; Gérard Caussé, vi; Lyon Opera Orch/Kent Nagano Erato 45483-2 Concerto for Clarinet, Viola and Orchestra/ 8 Pieces for Clarinet, Viola and Piano/ Romance for Viola and Orchestra 19:31

4:53:54 D'Arras Ce fut en mai Folger Consort Bard BDCD1-9003 A Medieval Tapestry: Instrumental and Vocal Music from the 12th Through 14th Centuries 1:45

5:00:00 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor, Op. 27, No. 2, "Moonlight" Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel Telarc CD-80338 The Fantastic Stokowski Transcriptions For Orchestra 5:48

5:05:48 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #27 in e, Op 90 Robert Taub, p Vox 7532 (2) Beethoven: The Piano Sonatas, Vol. 3 14:44

5:20:32 Byrd, William Pavane and Gigue Bournemouth Sym/José Serebrier Naxos 8.57205 BACH, J.S. / PALESTRINA, G. / BYRD, W. / CLARKE, J. / BOCCERINI, L. / HAYDN, J. / MATTHESON, J.: Stokowski Transcriptions, Vol. 2 4:35

5:26:51 Schoenberg, Arnold Verklärte Nacht, Op 4 Orch/Leopold Stokowski EMI/Ang CDC7-47521-2 n/a 28:18:00

5:55:09 Foster, Stephen Oh! Susanna Philadelphia Orch/Eugene Ormandy Cala CACD-0502 First Releases 1:24

05:56:25Frederic Hand: Cantiga de Santa Maria(1983) Frederic Hand, guitarWillow 1036 3:23

06:07:28Josef Suk: Toward a New Life Op 35(1932)Boston Pops John Williams Sony 62592 5:53

06:14:03Ermanno Wolf-Ferrari: La dama boba: Overture(1939)BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 8:13

06:23:44Georg Philipp Telemann: Flute Concerto in GTWV 51:G2 (1720) Emmanuel Pahud, flute Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul EMI 57397 9:01

06:33:19Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice(1897) Yuja Wang, pianoDeutsche Gram 16606 9:40

06:44:00Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux(1841)London Symphony Richard Bonynge Decca 433861 10:28

06:54:48Carl Teike: March 'Old Comrades'(1889)Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 4:52

07:04:24Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1(1891) Leif Ove Andsnes, piano Berlin Philharmonic Sir Antonio Pappano EMI 74813 7:42

07:13:22Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in ARV 396 (1720) Rachel Barton Pine, viola Ars AntiguaCedille 159 10:00

07:23:57Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20(1892)Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 10:38

07:38:12Dmitri Kabalevsky: The Comedians Suite Op 26(1938)Bavarian State Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 63893 13:53

07:54:43Marc-AndrHamelin: Etude No. 3'After Paganini/Liszt' (1993) Marc-AndrHamelin, pianoHyperion 67789 4:56

08:06:44Gaetano Donizetti: The Daughter of the Regiment: Overture(1840)Paris Opera Orchestra Bruno Campanella EMI 63128 6:23

08:13:32Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23K 488 (1786) Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra JosAntonio M ndez Padr n Sony 538244 8:12

08:23:00Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 (1911)Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

08:35:35William Alwyn: Concerto Grosso No. 3(1964)Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 14:53

08:51:12Mikl s R zsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers(1959)Royal Philharmonic JosSerebrier Royal Phil 17 3:17

08:55:17Jack Sutte: Schlittenfahrten(2021) Tom Sherwood, percussion Factory Seconds Brass TrioSutte 2023 4:05

09:03:52Franz Schubert: Wanderer FantasyD 760 (1822) Tomer Lev, piano Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 20:50

09:27:31Thomas Arne: Rule Britannia!(1740) Philharmonia Chorale Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan DHM 51314 3:36

09:32:33Joaqu n Rodrigo: Danza from 'Fantas a para un gentilhombre'(1954) Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis Garc a-Navarro Deutsche Gram 4795448 2:04

09:35:36Joseph Haydn: Piano Trio No. 33 in gH 15:19 (1793)Oberlin TrioNaxos 574385 15:09

09:51:59Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale(1910)Israel Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 07:18

10:00:07Franz Leh r: The Merry Widow: Vilja-Lied(1905) Ren e Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 5:53

10:07:10Eduard Strauss: Polka 'Up and Away' Op 73(1870)Vienna Philharmonic Franz Welser-M st Sony1:55

10:10:38Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C(1787) Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Deutsche Gram 4792942 18:19

10:29:54Josef Myslivecek: Symphony in C(1780)Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 7:10

10:39:00Philip Glass: String Quartet No. 2 'Company'(1983)The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 8:19

10:48:57Camille Saint-Sa ns: Piano Quintet in a Op 14(1855) Cristina Ortiz, piano Fine Arts QuartetNaxos 572904 30:02

11:20:10Anton n Dvor k: Carnival Overture Op 92(1892)Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 9:18

11:31:36Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture(1842)Boston Pops John Williams Decca 4851590 5:21

11:37:22Bedrich Smetana: Libuse: Overture(1872)Cleveland Orchestra Christoph von Dohn nyi Decca 444867 8:28

11:46:36Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 (1913)City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9270 12:54

12:06:38Maurice Ravel: Rapsodie espagnole(1907)Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 430413 14:23

12:22:25Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F Op 90(1883)Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 35:34

12:58:29Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Chinese Dance(1892)Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 1:10

13:01:16Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits(1935) Elizabeth Bainbridge, alto New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks EMI 64722 45:18

13:48:39Adolph von Henselt: Introduction & Variations on a Theme by Donizetti Op 1(1838) R diger Steinfatt, pianoSchwann 310023 11:44

14:01:20Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle'S 564 (1846) Kotaro Fukuma, pianoEDP 2 3:16

14:05:13Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade'S 558/8 (1838) Sergei Babayan, pianoDiscover 920155 4:11

14:10:33Dmitri Kabalevsky: Violin Concerto in C Op 48(1948) Gil Shaham, violin Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457064 14:27

14:25:56Traditional: The Cherry Tree CarolCambridge SingersJohn Rutter Collegium 106 1:48

14:28:15Elizabeth Poston: Jesus Christ, the Apple Tree(1967) Choral Arts Society of WashingtonNorman Scribner Naxos 555049 3:28

14:32:03Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Bourr eBWV 1006 (1720) Tasmin Little, violinNaked Vn 2008 1:34

14:34:05George Frideric Handel: Trio Sonata in G Op 5 # 4 (1739)Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Deutsche Gram 4795448 12:58

14:48:33William L. Dawson: Negro Folk Symphony(1934)ORF Vienna Radio Symphony Arthur Fagen Naxos 559870 32:58

15:22:41Claude Debussy: Suite bergamasque(1905) Vassily Primakov, pianoBridge 9350 17:06

15:40:20Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A(1726)Academy of Ancient Music Andrew Manze Harmonia Mundi 907261 10:24

15:51:12Franz Gruber: Silent Night(1818) Ola Gjeilo, pianoDecca 4816326 3:41

15:55:45Alexandre Desplat: The Tree of Life: Theme(2011) Alain Plan s, piano Traffic QuintetMercury 481217 4:19

16:03:42Leroy Anderson: A Christmas Festival(1950)Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2005 6:51

16:12:08Camille Saint-Sa ns: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55(1859)Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 12:12

16:26:33Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68(1897)Royal Scottish National Orchestra Neeme J rvi Chandos 5158 2:31

16:31:02Ludwig van Beethoven: Scherzo from Septet Op 20(1800) Members of Berlin Philharmonic OctetPhilips 4788977 3:11

16:35:05Zolt n Kod ly: Dances of Gal nta(1933)Budapest Festival Orchestra Iv n Fischer Philips 462824 15:50

16:51:31Fr d ric Chopin: Barcarolle in F-Sharp Op 60(1846) Benjamin Grosvenor, pianoDecca 4830255 8:22

17:04:58George Frederick Bristow: Scherzo from Symphony No. 2 Op 24(1853)Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller New World 80768 5:57

17:12:11Leroy Anderson: Suite of Carols for String Orchestra(1955)BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 12:20

17:26:41George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 3 in gHWV 287 (1710) Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 8:42

17:40:10Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 (1912) Evgeny Kissin, pianoSony 51272 6:04

17:47:07Robert Schumann: Symphonic Etudes: Finale Op 13(1852) Evgeny Kissin, pianoSony 51272 5:40

17:54:12Peter Tchaikovsky: The Oprichnik: Act 4 Dances(1872)National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 5:41

18:08:19Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 in D Op 99(1939) Narciso Yepes, guitar London Symphony Luis Garc a-Navarro PentaTone 202 20:04

18:29:33Marc-Antoine Charpentier: No ls on InstrumentsH 534 (1693)Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2041 6:20

18:37:37Traditional: Innesheer, Ships in Full Sail & I Saw 3 Ships, New Christmas ReelKathie Stewart, flute Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2396 3:49

18:42:39Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 102(1794)Musicians of the Louvre Marc Minkowski Na ve 5176 8:30

18:52:52Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances(1784)Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 6:14

19:01:27Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D Op 73(1877)Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 43:50

19:46:19Karl Goldmark: In Italy Op 49(1904)National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 12:01

22:01:00Anton Bruckner: Symphony No. 7 in EWAB 107 (1883)Cleveland Orchestra Christoph von Dohn nyi Decca 430841 1:03:56

23:06:03Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie Op 55(1884)Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 10:18

23:16:22Elliott Carter: Elegy(1952)Los Angeles Chamber Orchestra Gerard Schwarz Nonesuch 79002 4:49

23:21:19Ludwig Spohr: Adagio from Nonet Op 31(1813)Boston Symphony Chamber PlayersSony 19439946802 7:36

23:28:56Felix Mendelssohn: Adagio from Sextet in D Op 110(1824) Andra Darzins, viola Bartholdy Piano QuartetNaxos 550966 4:48

23:33:44Robert Schumann: Adagio from String Quartet No. 1 Op 41 # 1 (1842)Melos QuartetDeutsche Gram 423670 5:52

23:39:46Domenico Scarlatti: Sonata in fKk 19 (1739) Federico Colli, pianoChandos 40 6:56

23:46:43Johann Joachim Quantz: Arioso from Flute Concerto(1750) Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Deutsche Gram 439895 5:59

23:52:43Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: SarabandeBWV 808 (1715) Margarita Shevchenko, pianoCIPC 96523 4:22

23:57:14Giovanni Palestrina: Adoramus te(1584)Bournemouth Symphony JosSerebrier Naxos 572050 2:29