WCLV Program Guide 1-5-2026

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Field, John Nocturne #13 in C Alice Sara Ott, p DG 4866238 Field: Complete Nocturnes 5:31

0:05:31 Spohr, Ludwig (Louis) Violin Concerto #13 in E, Op 92 Hoelscher, v; Berlin Radio Sym Orch/Christian Fröhlich CPO 999187-2 Louis Spohr 13:48

0:19:19 Mozart, Wolfgang Amadeus Serenade No. 13 in G, K. 525, "Eine kleine Nachtmusik" (“A Little Night Music”) Salzburg Camerata Academica des Mozarteums/Sándor Végh Capriccio 10185 Mozart: Salzburger Sinfonien 17:28

0:36:47 Ponce, Manuel Mazurka #13 in f Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-90000086 Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio 2:22

0:41:01 Dvorák, Antonín Dramatic (Tragic) Overture, Op Posth Slovak Phil/Libor Pesek Records Int'l 7013-2 n/a 13:48

0:54:49 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 63 Martha Argerich, p DG 4796068 Argerich Plays Chopin 1:32

1:00:00 Rameau, Jean-Philippe Nouvelles suite de pièces de clavecin (1728) Pieter-Jan Belder, hc Brilliant 93903 (3) Rameau: Complete Harpsichord Works 5:00

1:05:00 Marais, Marin Pièces en Trio Musica Pacifica Virgin 61365-2 (2) Marin Marais: Pièces en trio 16:21

1:21:21 Milhaud, Darius Suite française, Op. 248 Monte Carlo Phil/Georges Prêtre EMI CDM7-69854-2 Celibidache Vol. 3- French and Russian Music 13:43

1:36:39 Schubert, Franz Piano Sonata in C, D 279 András Schiff, p London 440310-2 Schubert: Piano Sonatas 18:05

1:54:44 Schubert, Franz Song, "Die Einsiedelei", D 563 Philip Langridge, t; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33034 The Hyperion Schubert Edition, Volume 34 1:41

2:00:00 Carreno, Teresa Un rêve en mer, Op 28 Clara Rodriguez, p Fundacion Mmg FD-2522002237 N/A 5:28

2:05:28 Carreño, Inocente Margariteña (1954) Simon Bolivar Sym Orch/Maximiano Valdes Dorian DOR-90227 Orchestral Music (Latin American) - GUARNIERI, C. / GINASTERA, A. / REVUELTAS, S. / CARRENO, I. / PLAZA, J.B. (Caramelos Latinos) 13:14

2:18:42 Scriabin, Alexander Four Preludes, Op 22 Vladimir Ashkenazy, p Decca 28947881681 Scriabin 1:35

2:20:17 Beethoven, Ludwig van Piano Concerto no.4 in G, Op.58 Vladimir Ashkenazy, p; Cleveland Orch London 421718-2 (3) Beethoven: The 5 Piano Concertos 34:59:00

2:55:16 Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy London 410162-2 (2) Sergei Prokofiev: Cinderella / Mazurka 1:31

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Schubert, Franz Ave Maria Nicola Benedetti, v; Skaila Kanga, h DG B0007682-02 Nicola Benedetti * Mendelssohn * MacMillan * Mozart 5:01

3:05:01 Tartini, Giuseppe Violin Concerto in a Nicola Benedetti, v; Scottish Chamber Orch/Christian Curnyn London B0016412-02 Nicola Benedetti * Italia 14:55

3:19:56 Tailleferre, Germaine Valse lente Antonio Oyarzábal, p IBS Classical IBS-52021 n/a 1:18

3:21:14 Strauss II, Johann Waltz, "Roses from the South," Op. 388 Vienna Philharmonic/Riccardo Muti Sony 88985477002 2018 New Year's Concert 10:33

3:31:47 Wagenaar, Johan Wiener Dreivierteltakt, Op 38 (Waltz Cycle) Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly London 425833-2 Saul En David • Amphitrion • Cyrano De Bergerac • De Getemde Feeks 9:37

3:41:24 Smit, Leo Flute Sonata (1939) Eleonore Pameijer, f; Frans van Ruth, p NM Classics 93003 (4) n/a 12:22

3:53:46 Milhaud, Darius Fugue du massacre from "Les mariés de la Tour Eiffel" Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8356 French Ballet Music of the 1920s 1:45

4:00:00 Beethoven, Ludwig van The Ruins of Athens, Op. 113 Bavarian Radio Sym Orch/Colin Davis CBS MDK-44790 Beethoven: Overtures 4:58

4:04:58 Schubert, Franz Overture in F, D 675 Iglika Marinova; Marco Kraus, p Balkanton 40107 Piano Duo 6:41

4:11:39 Schubert, Franz Overture in D, D 12 Stuttgart Radio Sym Orch/Paul Angerer Pantheon D-1841-X n/a 9:22

4:22:38 Stravinsky, Igor Apollo (Apollon musagète) English String Orch/William Boughton Nimbus NI-5097 n/a 30:52:00

4:53:30 Rameau, Jean-Philippe Les Boréades Capella Savaria/Mary Térey-Smith Naxos 8.553388 RAMEAU: La naissance d'Osiris / Abaris ou les Boreades 1:42

5:00:00 Couperin, François Les jumèles Alexandre Tharaud, p Harmonia Mundi HMC-901956 Couperin 5:01

5:05:01 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 3 (1722): "Concerts royaux" Smithsonian Chamber Players/Kenneth Slowik RCA-DHM 77327-2 Couperin: Concerts Royaux, Pieces A Deux Clavecins 11:41

5:16:42 Couperin, Louis Prelude, "La Royalle" Andrew Lawrence-King, h RCA-DHM 77371-2 La Harpe Royale 9:02

5:27:11 Gliere, Reinhold The Red Poppy New Jersey Sym Orch/Zdenek Macal Delos DE-3178 GLIERE, R.: Symphony No. 2 / The Red Poppy Suite (New Jersey Symphony, Macal) 26:59:00

5:54:10 Gliere, Reinhold Six Pieces, Op 41 Natalia Zusman; Inna Heifetz, p's Sonora 5022566-CD The Revisionist's Tale 1:40

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:53:38Josef Strauss: Polka 'The Soubrette' Op 109(1861)Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 2:31

05:56:24Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture(1829)Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80141 3:30

06:08:38Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna Op 7(1760)Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler Berlin Classics 1090 5:26

06:15:24Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture(1895)Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 431628 9:24

06:26:38Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 47 Op 55 # 3 (1788)Angeles QuartetDecca 4783695 7:32

06:35:31Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A Op 40 # 1 'Military' (1839) Maurizio Pollini, pianoDeutsche Gram 4793449 5:22

06:42:48Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 (1725) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 10:35

06:54:13Percy Grainger: Country Gardens(1919)City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 2:27

06:57:01Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones(1957)BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:51

07:01:48Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' Op 115(1815)Slovak Philharmonic Stephen Gunzenhauser Naxos 500250 7:13

07:09:56Franz Schubert: Piano Trio in B-FlatD 28 (1812) Joseph Kalichstein, pianoBridge 9376 11:51

07:22:41Gus Edwards: In My Merry Oldsmobile(1905) Milan Turkovic, bassoonKoch Intl 1374 1:40

07:26:44Traditional: Lucerne SongJohn Fletcher, tuba Philip Jones Brass EnsembleClaves 600 3:59

07:30:54Adolphe Adam: Giselle: Grand Pas de Deux(1841)Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 4:03

07:37:36Georg Philipp Telemann: Bourrée alla Polacca(1740) John Williams, guitarCBS 44518 3:01

07:43:39Franz Schubert: String Quartet No. 12 in cD 703 'Quartettsatz' (1820)Euclid QuartetAfinat 2401 8:48

07:54:05Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance(1919) Milos Karadaglic, guitarDeutsche Gram 20039 2:52

07:57:47Henry Mancini: Hatari: Baby Elephant Walk(1962)Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 2:23

08:07:07Richard Adler & Jerry Ross: Damn Yankees: Overture(1955)Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 6:03

08:14:42Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for WindsK 270 (1777)Orpheus Chamber OrchestraDeutsche Gram 415669 12:38

08:31:59Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat Op 34 # 1 (1838) Garrick Ohlsson, pianoArabesque 6669 5:46

08:39:55Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite(1962)Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

08:49:42Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka(1866) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 4:41

08:54:35George Frideric Handel: Siciliana from Concerto Grosso Op 6 # 8 (1739)Orpheus Chamber OrchestraDeutsche Gram 447733 3:42

08:58:45Nikolai Medtner: Fairy Tale Op 26 # 2 (1912) Daniil Trifonov, pianoDeutsche Gram 4791728 1:25

09:02:57George Gershwin: Rhapsody in Blue(1924) Andrew Armstrong, pianoRubicon 1112 16:14

09:19:52Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Clarinet QuintetK 581 (1789) David Shifrin, clarinet Emerson String QuartetDeutsche Gram 459641 6:39

09:27:26Henry Purcell: Abdelazer: Suite(1695)Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

09:35:31Claude Debussy: Danses sacrée et profane(1904) Lisa Wellbaum, harp Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 10:15

09:47:33Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets(1936) Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4798529 03:46

09:51:24Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon(1917)Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 3:15

09:54:50Anonymous: Canción para dos Instrumentos(1700)Agave BaroqueAcis 20445 2:29

09:58:10Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: GigueBWV 1007 (1720) Andrés Díaz, celloAzica 71252 1:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:07George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest'(1727) RIAS Chamber Chorus Academy for Early Music Berlin Justin Doyle Harmonia Mundi 902708 5:28

10:06:03Giuseppe Verdi: Aïda: Sacred Dance of the Priestesses(1870)Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 2:22

10:09:35Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 in b-Flat Op 36(1913) Yekwon Sunwoo, pianoDecca 4815527 19:31

10:29:28Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34(1877) Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 6:20

10:36:45Chevalier de Saint-Georges: String Quartet No. 1 in C Op 1 # 1 (1771)Juilliard String QuartetSony 586215 9:24

10:48:08William Sterndale Bennett: Piano Concerto No. 2 in E-Flat Op 4(1833) Howard Shelley, piano BBC Scottish Symphony Howard Shelley Hyperion 68178 26:49

11:15:57Joaquín Rodrigo: Four Pieces(1938)Brazilian Guitar QuartetDelos 3466 11:28

11:28:16Thomas Arne: Symphony No. 2(1767)Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

11:39:05Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp Op 26 # 1 (1835) Maurizio Pollini, pianoDeutsche Gram 4793449 8:21

11:48:35Johann Strauss Jr: Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364(1874)Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:47

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:57Gustav Mahler: Adagio from Symphony No. 10(1910)Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4779060 24:01

12:31:56Richard Strauss: Don Juan Op 20(1888)Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 16:25

12:49:46Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude(1862)Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 8:40

12:59:03Johann Sebastian Bach: Fugue in CBWV 953 (1723) Alan Feinberg, pianoSteinway 30034 1:13

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

13:01:12Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 29 Op 106'Hammerklavier' (1818) Maurizio Pollini, pianoDeutsche Gram 4796018 42:56

13:45:52Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19'Midsummer Vigil' (1904)Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

13:59:56Steve Reich: Nagoya Marimbas(1994) Bob Becker, marimbaNonesuch 79430 4:29

14:04:58Johann Sebastian Bach: Three-Part Invention No. 15BWV 801 (1723) Béla Fleck, banjoSony 89610 1:11

14:07:08Georg Muffat: Chaconne from Concerto Grosso'Lucky Stars' (1701)Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453418 15:40

14:23:34Ralph Vaughan Williams: Just as the Tide was Flowing(1913) Cambridge SingersJohn Rutter Collegium 120 2:21

14:27:02Traditional: The Lark in the Clear AirCambridge SingersJohn Rutter Collegium 120 3:49

14:31:51Dani Howard: Coalescence(2019)Royal Liverpool Philharmonic Pablo Urbina Rubicon 1125 12:26

14:45:41Antonín Dvorák: String Quintet No. 3 in E-Flat Op 97'American' (1893) Paul Neubauer, viola Emerson String QuartetDeutsche Gram 4778765 32:35

15:19:49Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture Op 78(1821)Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:26

15:28:33Ottorino Respighi: The Fountains of Rome(1916)Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 16:51

15:46:16Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-FlatD 899/3 (1828) Gerardo Teissonnière, pianoSteinway 30220 6:03

15:52:59Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture(1939)National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 7:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:31John Williams: Summon the Heroes(1996)Boston Pops John Williams Sony 62592 6:16

16:11:32Frederick S. Converse: Flivver Ten Million(1927)Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559116 11:57

16:27:13Scott Joplin: Country Club(1909) Joshua Rifkin, pianoNonesuch 79159 4:54

16:33:23Alexander Borodin: Finale from Symphony No. 1(1867)Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 7:06

16:42:01Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14(1834) Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Deutsche Gram 4796824 13:36

16:56:44Michael Praetorius: Terpsichore: Passameze & Galliard(1612)New London ConsortOiseau-Lyre 4759101 3:33

17:02:23Wilhelm Stenhammar: Overture from Serenade Op 31(1913)Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 445857 6:11

17:10:02Ignaz Moscheles: Les Contrastes 'Grand Duo' Op 115(1846) Multipiano Ensemble Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 14:10

17:25:04Michael Torke: Miami Grands: Mojitos and Stilettos, night(2014)Miami Piano Circle Georgi Danchev Ecstatic 92251 4:59

17:30:29Hans Zimmer: Gladiator: Suite(2000)Vogtland Philharmonic Stefan Fraas Ars Prod. 38043 6:26

17:38:39Nikolai Medtner: Fairy Tale in E-Flat Op 26 # 1 (1912) Donna Lee, pianoAzica 71220 3:44

17:43:26Felix Mendelssohn: Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58(1843) Keith Robinson, celloBlue Griffin 237 5:16

17:50:50Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 Op 132(1825)Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0001 8:28

17:59:40Federico García Lorca: Zorongo(1931) Isabel Leonard, mezzo-sopranoBridge 9491 1:08

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:31Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre(1954) Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Deutsche Gram 4795448 21:33

18:30:55Ernö Dohnányi: The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18(1909)BBC Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9733 5:54

18:38:48Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz Op 28(1952)Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80441 3:56

18:43:30Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite(1923)Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:04

18:53:34Kara Karayev: Seven Beauties: Waltz(1949)Bournemouth Symphony Kirill Karabits Chandos 40 4:14

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:00:44Frederick S. Converse: The Mystic Trumpeter(1904)Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559116 20:12

19:22:14Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45(1940)Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4839839 35:27

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Eleanor Alberga: Symphony No. 1, "Strata": Mvt 6 BBC Symphony Orchestra; Thomas Kemp, conductor Album: Strata: Eleanor Alberga Orchestral Works Resonus Classics 10340 Music: 4:02

Max Bruch: Violin Concerto No.1 in G minor, Op. 26 James Ehnes, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Sir Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 23:04

Eleanor Alberga: The Wild Blue Yonder Miranda Cuckson, violin; Blair McMillen, piano Isabella Stewart Gardner Museum, Calderwood Hall, Boston, MA Music: 12:00

Jessie Montgomery: Strum for String Quartet Stephen Rose, violin; Steven Copes, violin; Toby Appel, viola; Bion Tsang, cello The Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 7:06

Marc-Andre Hamelin: Etude No. 5: Toccata grottesca Marc-Andre Hamelin, piano Album: Hamelin: Etudes Hyperion 67789 Music: 4:34

Mieczyslaw Weinberg: Symphony No. 2, Op. 30: Mvt 3 Vienna Philharmonic Orchestra; Franz Welser-Most, conductor EBU, Salzburg Festival, Großes Festspielhaus, Salzburg, Austria Music: 10:48

Wolfgang Amadeus Mozart, arr. Stephan Schottstadt and Sebastian Manz: Arias for Woodwind Quintet Tara Helen O Connor, flute; James Austin Smith, oboe; Sebastian Manz, clarinet; Jake Thonis, bassoon; Kevin Rivard, horn Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center, Menlo Park, CA Music: 12:01

Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 in B-flat minor, Op. 36 Marc-Andre Hamelin, piano EBU, Jane Mallet Theatre, St. Lawrence Centre for the Arts, Toronto, Canada Music: 19:26

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

21:55:12Heinrich von Herzogenberg: Scherzo from Trio inD Op 61(1889) Albrecht Mayer, oboeDecca 4783498 3:46

21:59:45Nikolai Medtner: Piano Concerto No. 2 in c Op 50(1927) Marc-André Hamelin, piano London Philharmonic Vladimir Jurowski Hyperion 68145 38:45

22:39:42Nikolai Medtner: Sonata Reminiscenza Op 38 # 1 (1920) Vassily Primakov, pianoLP Classic 1004 13:14

22:54:16Nikolai Medtner: Fairy Tale in E-Flat Op 26 # 1 (1912) Donna Lee, pianoAzica 71220 3:44

22:59:54George Gershwin: Lullaby for Strings(1919)Euclid QuartetAfinat 2401 8:08

23:00 QUIET HOUR

23:08:02Carlos Gomes: Largo from Sonata for Strings(1894)English Chamber Orchestra Neil Thomson Naxos 574405 8:10

23:16:12Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95'New World' (1893)Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 11:48

23:28:09Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs(1871)Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 7:56

23:36:06Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat Op 28 # 15 'Raindrop' (1839) Evgeny Kissin, pianoSony 51272 5:31

23:41:47Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 (1869)Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:45:54John Sheppard: In pace in idipsum(1550)Stile AnticoHarmonia Mundi 907419 5:25

23:51:20Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe(1986) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:38

23:55:07Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir(1725) Alison Balsom, trumpetEMI 58047 2:41

23:57:50Frédéric Chopin: Mazurka No. 46 Op 67 # 3 (1849) Garrick Ohlsson, pianoArabesque 6730 1:22