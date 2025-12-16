WCLV Program Guide 12-15-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Telemann, Georg Philipp Magnificat in C American Boychoir; Orch/James Litton MHS 523153-F (2) Trumpets Sound • Voices Ring (A Joyous Christmas) 5:14
0:05:14 Foote, Arthur Piano Trio #2 in B-Flat, Op 65 Neave Trio Chandos CHAN-10924 American Moments 21:43
0:28:43 Bach, Johann Sebastian Magnificat in D, BWV 243 Upshaw, Jensen, Simpson, Gordon, Stone, Atlanta Sym & Cho/Shaw Telarc CD-80194 Gloria / Magnificat 26:25:00
0:55:08 Bach, Johann Michael Chorale Prelude, In dulci jubilo Kevin Bowyer, o Nimbus NI-7711 Christmas Organ Music 1:38
1:00:00 Adam, Adolphe-Charles O Holy Night Giovanni De Chiaro, g Centaur CRC-2101 Christmas On Guitar 5:00
1:05:00 Ponce, Manuel Concierto del Sur John Williams, g; English Chamber Orch/André Previn CBS M2K-44791 (2) The Great Guitar Concertos 24:44:00
1:31:24 Leclair, Jean-Marie Flute Sonata in C, Op 2/3 Christoph Huntgeburth, f; Mitzi Meyerson, hc; Hildegard Perl, viga ASV CDGAU-158 Leclair: Sonatas for Flute and Basso Continuo 11:02
1:42:26 Royer, Pancrace Almasis Les Talens Lyriques/Christophe Rousset Aparte AP-298 Surprising Royer 12:00
1:54:26 Rameau, Jean-Philippe Zais Les Talens Lyriques/Christophe Rousset Aparté AP-109 (3) Rameau: Zaïs 1:48
2:00:00 Biber, Heinrich von Mystery Sonatas ("Rosary") Boston Baroque Linn CKD-601 (2) The Mystery Sonatas 5:28
2:05:28 Biber, Heinrich von Passacaglia for solo violin Andrew Manze, v Harmonia Mundi HMU-907321.22 (2) Biber: The Rosary Sonatas 9:21
2:14:49 Goldschmidt, Berthold Passacaglia, Op 4 (1925) City of Birmingham Sym/Berthold Goldschmidt London 452599-2 Goldschmidt 6:46
2:21:35 Walton, William Henry V Suite (1944) New Zealand Sym Orch/William Walton Bridge 9133-A/B (2) Walton Conducts Walton: The 1964 New Zealand Tour 1:47
2:23:22 Biber, Heinrich von Mystery Sonatas ("Rosary") Boston Baroque Linn CKD-601 (2) The Mystery Sonatas 6:51
2:30:13 Britten, Benjamin Christ's Nativity, Christmas Suite for Chorus BBC Singers; Orch/Steuart Bedford Naxos 8.557203 Britten 16:19
2:46:32 Sullivan, Arthur Pineapple Poll Philharmonia à Vent/John Boyd Elf ELFCD-1007 Basically British 8:12
2:54:44 Sullivan, Arthur Ballet, "Victoria and Merrie England" Dublin RTE Concert Orch/Andrew Penny Marco Polo 8.223677 SULLIVAN : Victoria and Merrie England 1:35
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Schwartz, Julia Carol, "Das Christkind im Wald" Swiss Vocal Consort/Marco Amherd Prospero PROSP-0059 Dormi Bel Bambin 5:50
3:05:50 Tchaikovsky, Peter The Nutcracker Suite, Op. 71a Vienna Phil DG 437806-2 Ballet Suites 21:34
3:27:24 Dello Joio, Norman Christmas Music Debra Torok, p Albany TROY-468 Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies 1:36
3:29:00 Haydn, Franz Joseph Divertimento in C, H XIV:8 L'Arte dell'Arco Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 8:11
3:37:11 Dello Joio, Norman Homage to Haydn Louisville Orch/Leonard Slatkin Albany TROY-024 Dello Joio/ Schickele/ Persichetti 17:56
3:55:07 Dello Joio, Norman Christmas Music Debra Torok, p Albany TROY-468 Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies 1:45
4:00:00 Corrette, Michel Messe pour le tems de Noël Daniel Leininger, o ADMSon ADMS-1102 Chants des Noels 5:32
4:05:32 Corrette, Michel Symphonie de Noel #1 La Fantasia/Rien Voskuilen Brilliant Classics 93538 Corrette: Les Six Symphonies De Noel 8:25
4:13:57 Jongen, Joseph Fantasie sur deux noëls populaires Wallons, Op. 24 Belgian National Orch/Roman Kofman Cypres CYP-1634 Jongen 15:17
4:30:46 Haydn, Franz Joseph Cello Concerto No. 1 in C, H VIIb:1 Christoph Croisé, vc; Eurasian Soloists Chamber Orch/Sherniyaz Mussakhan Avie AV-2402 Haydn 24:06:00
4:54:52 Scheidt, Samuel Motet, "A Child Is Born in Bethlehem" Swiss Vocal Consort/Marco Amherd Prospero PROSP-0059 Dormi Bel Bambin 1:27
5:00:00 Underhill, Nicholas Nativity Song, Betelehemu Turtle Creek Cho, Psychedelic Drum/Timothy Seelig Reference Recordings RR-61-CD Postcards 5:20
5:05:20 Stevens, Halsey Horn Sonata Christopher Leuba, fh; Kevin Aanerud, p Crystal CD-372 Christopher Leuba, Horn 14:06
5:21:18 Sammartini, Giuseppe Concerto grosso in g, Op 5/6 "(Christmas)" English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv 435262-2 Weihnachtskonzerte = Christmas Concertos 4:11
5:25:29 Vivaldi, Antonio Gloria in D, R 589 Dawn Upshaw, other soloists, Atlanta Sym & Cho/Robert Shaw Telarc CD-80194 Gloria / Magnificat 29:38:00
5:55:07 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata, Kk 45 John Browning, p MHS 513732-H Keyboard Sonatas 1:44
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
05:56:23Johannes Brahms: Es ist ein Ros' entsprungen Op 122 # 8 (1896) Todd Wilson, organMAA 11009 3:08
06:06:53Isaac Albéniz: The Magic Opal: Act 2 Prelude & Ballet(1892)BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 5:47
06:15:03Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in CK 545 'For Beginners' (1788) Daniel-Ben Pienaar, pianoAvie 2209 9:49
06:26:01Antonio Vivaldi: Finale from 'Summer' Concerto Op 8 # 2 (1725) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2485 2:47
06:31:03Franz Lehár: The Count of Luxemburg: Waltzes(1909)Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:59
06:37:18Lev Aronson: Hasidic Dance(1950) Brian Thornton, celloThornton 2013 2:53
06:43:32Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 4(1889)London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 9:11
06:54:47Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Lauda Jerusalem(1610) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2206 4:03
06:59:36Frank W. Meacham: The American Patrol(1891)Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:40
07:06:56Fela Sowande: Joyful Day from 'African Suite'(1955)London Symphony Paul Freeman Sony 586215 7:36
07:16:43John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 2 Op 34'In Springtime' (1880)Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 9:56
07:27:30Kermit Poling: A Holly and Ivy Calypso(2010)West Edge String QuartetCentaur 3087 2:01
07:31:23Camille Saint-Saëns: La jota aragonese Op 64(1881)London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 3:45
07:35:28Michel-Richard Delalande: Symphonies of Carols(1700)Les Violons du Roy Bernard Labadie Dorian 90180 5:32
07:47:40Keith Emerson: Allegro from Piano Concerto No. 1(1976) Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 9:46
07:58:58Traditional: Boar's Head CarolRobert Shaw Chamber SingersRobert Shaw Telarc 80377 1:03
08:08:03Ludwig van Beethoven: Allegro from String Quartet No. 6 Op 18 # 6 (1800)Cypress String QuartetAvie 2348 6:15
08:16:48Randol Alan Bass: Seasonal Sounds(1999) Tallis Chamber Choir National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Kodanja 2003 9:58
08:27:07David Guion: Arkansas Traveler(1929)New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:30
08:30:50George Frideric Handel: The Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5(1720) Mahani Teave, pianoRubicon 1066 3:56
08:35:33Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Cello Sonata Op 19(1901) Sheku Kanneh-Mason, celloDecca 4851630 5:58
08:44:12Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 1 Op 39(1899)Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 12:49
08:59:28Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus(1874) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 2:35
09:05:22Richard Addinsell: A Christmas Carol: Suite(1951) Ambrosian Singers Royal Philharmonic David Newman Telarc 88801 14:07
09:20:32Silvestre Revueltas: Sensemayá(1938)Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 6:29
09:27:36Claude Debussy: Marche écossaise(1891)Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21
09:39:25George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime(1935) Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:20
09:42:10Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Pastorale(1932)Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 4:51
09:47:14John Adams: Short Ride in a Fast Machine(1986)City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 55051 4:15
09:53:10Steven Amundson: Angel's Dance(1995)Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 1 4:28
09:57:55Georges Bizet: Jeux d'enfants: March Op 22(1873)San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:32
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
10:01:25David Guion: Turkey in the Straw(1919) Michael Lewin, pianoSono Luminus 92103 2:56
10:04:30Traditional: Old Joe ClarkSandra Simon, soprano Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 2:23
10:07:31Clara Schumann: Piano Sonata in g(1842) Isata Kanneh-Mason, pianoDecca 4850020 20:06
10:28:14Louise Farrenc: Minuetto from Piano Trio No. 1 Op 44(1843)Neave TrioChandos 20139 6:44
10:37:03Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Pas de deux(1892)Boston Symphony Seiji Ozawa Deutsche Gram 435619 9:11
10:46:50Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers(1905)Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 1 4:17
10:52:10Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b(1876)Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 27:59
11:20:50Philip Lane: Wassail Dances(1973)City of Prague Philharmonic Gavin Sutherland Naxos 557099 7:58
11:30:25Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves'(1934)Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 4:15
11:35:57William Alwyn: Overture to a Masque(1940)Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 9:36
11:46:02Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez(1939) Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 20039 10:48
11:57:46John Lennon/Paul McCartney: Good Day Sunshine(1966)Les Boréades de MontréalAtma 2218 1:58
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
12:06:25Adolphe Adam: O Holy Night(1847) Robert Sullivan, trumpet Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2005 5:24
12:11:51Pietro A. Yon: Gesu Bambino(1917)Bay Brass A. David Krehbiel Gothic 49120 5:25
12:17:16Traditional: Bring a Torch, Jeanette, IsabellaCleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 2:42
12:22:13Claude Debussy: Jeux(1913)Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:08
12:40:13Randol Alan Bass: The Night Before Christmas(1988) Dorothy Silver, narrator Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 6:25
12:46:38Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols(1912) Todd Boyce, baritone Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2005 7:16
12:53:55John Williams: Home Alone: Holiday Flight(1990)Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 1:08
12:55:45Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 Op 46 # 1 (1878)Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:57
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
13:01:15Johann Sebastian Bach: Magnificat in DBWV 243 (1723) Collegium Vocale of Ghent Collegium Vocale Orchestra Philippe Herreweghe Harmonia Mundi 901781 33:56
13:38:03Joseph Haydn: Symphony No. 53 in D'Imperial' (1777)Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 22:04
14:01:26Karl Jenkins: Lullay(2009) PolyphonyStephen Layton Deutsche Gram 4793232 3:58
14:05:45Gustav Holst: Lullay, my Liking Op 34 # 2 (1916) Rodolfus ChoirRalph Allwood BBC 326 3:35
14:10:10Rodolphe Kreutzer: Grand Quintet for Oboe & Strings(1795) Sarah Francis, oboe Allegri String QuartetHelios 55015 14:58
14:26:17Astor Piazzolla: Oblivion(1984) Milos Karadaglic, guitar European Film Philharmonic Christoph Israel Deutsche Gram 17000 4:12
14:31:01Astor Piazzolla: Adiós Nonino(1959)Berlin Philharmonic CellistsEMI 56981 4:45
14:37:16Leopoldo Miguez: Suíte à Antiga: Aria Op 25(1893)English Chamber Orchestra Neil Thomson Naxos 574405 8:58
14:47:26Franz Liszt: Christmas TreeS 186 (1876) Leslie Howard, pianoHyperion 66388 33:16
15:22:07Franz Schubert: String Trio No. 1 in B-FlatD 471 (1816) Joseph Silverstein, violinSony 19439946802 7:34
15:30:35Enrique Granados: Torrijos: Suite(1894) Cor Madrigal Barcelona Symphony Pablo González Naxos 573263 17:20
15:48:58Traditional: Wexford CarolPaul O'Shaughnessy, fiddleSony 87771 3:18
15:53:06Alan Silvestri: The Polar Express: Suite(2004) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 5:59
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
16:03:21Michel-Richard Delalande: Symphonies of Carols(1700)Les Violons du Roy Bernard Labadie Dorian 90180 5:32
16:11:16Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in g Op 6 # 8 'Christmas' (1713)Orpheus Chamber OrchestraDeutsche Gram 429390 13:45
16:28:09George Harrison: Something(1969) Milos Karadaglic, guitarMercury 24425 3:01
16:33:43Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Ehre sei dir, Gott, gesungen(1734) RIAS Chamber Chorus Academy for Early Music Berlin René Jacobs Harmonia Mundi 2908304 6:02
16:41:51Otto Nicolai: Christmas Overture(1833) Bamberg Symphony Chorus Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 91079 10:51
16:53:58Franz Schubert: Scherzo No. 2 in D-FlatD 593/2 (1817) Maria João Pires, pianoDeutsche Gram 427769 5:54
17:04:46William Grant Still: Folk Suite No. 4(1962) Leonard Garrison, fluteCambria 1060 5:09
17:11:32Johann Sebastian Bach: Cantata No. 191 'Gloria in excelsis Deo'(1741) Julia Doyle, soprano Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Analekta 9873 14:55
17:28:09Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 7 # 11 (1716) Anthony Robson, oboe Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 610 7:17
17:39:45Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate DominumK 339 (1780) Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Deutsche Gram 21327 5:02
17:46:14Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Oboe ConcertoK 314 (1777) John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 6:01
17:53:41Felix Mendelssohn: St. Paul: Overture Op 36(1836)Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harmonia Mundi 2908304 6:23
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
18:07:55Joseph Haydn: Symphony No. 70 in D(1779)City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54297 16:37
18:26:24Johann Strauss Jr: Waltz 'Fairy Tales from the Orient' Op 444(1892)Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:06
18:36:12Johann Strauss: Radetzky March Op 228(1848)Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony3:34
18:41:08George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 (1901)Orchestre National de France Cristian Macelaru Deutsche Gram 4865505 11:31
18:53:43Johann Strauss Jr: Ritter Pázmán: Csárdás Op 441(1892)Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 4:49
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
19:00:54Ottorino Respighi: Metamorphoseon(1930)Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Chandos 40 25:34
19:27:51Nicolò Paganini: Violin Concerto No. 2 in b Op 7'La Campanella' (1826) Alexander Markov, violin German Radio Philharmonic Marcello Viotti Erato 45788 29:54
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Czech Philharmonic Orchestra; Simon Rattle, conductor Album: Dvorak: Slavonic Dances PentaTone 5187414 Music: 4:36
Germaine Tailleferre: String Quartet Catalyst Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 10:31
Richard Strauss: Burleske, for piano & orchestra Mau Fujito, piano; Czech Philharmonic Orchestra; Semyon Bychkov, conductor EBU, Dvorak Hall, Rudolfinum, Prague, Czech Republic Music: 21:30
Johannes Brahms: Piano Quintet in F minor, Op. 34: Mvt 4 Erin Keefe, violin; Tien-Hsin Cindy Wu, violin; Masumi Per Rostad, viola; Brannon Cho, cello; Shai Wosner, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 10:44
Sergei Rachmaninoff: Vocalise Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano Album: Anthony McGill Anthony McGill Music 35749 Music: 4:34
Rodolphe Schacher: Reveries nocturnes, Suite for orchestra Argovia Philharmonic; Rune Bergmann, conductor EBU, Buhne Aarau, Alte Reithalle, Aarau, Switzerland Music: 19:01
Ian Cusson: YUME (Dreams) New Orford String Quartet EBU, Isabel Bader Centre for the Performing Arts, Kingston, Ontario, Canada Music: 13:26
Frédéric Chopin: Introduction et polonaise brillante, Op. 3 Nina Bernat, bass; Gloria Chien, piano; Chamber Music Northwest Summer Festival Artists Chamber Music Northwest, Lincoln Recital Hall, Portland State University, Portland, OR Music: 9:36
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
21:56:56Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Air(1918)English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 2:29
22:00:11Camille Saint-Saëns: Christmas Oratorio Op 12(1858) Ute Selbig, soprano Dresden Philharmonic Martin Flämig LaserLight 15273 35:26
22:36:59André Jolivet: Pastorales de Noël(1943) Manuela Wiesler, fluteBIS 739 11:42
22:50:29Henri Büsser: Le sommeil de l'Enfant Jesus(1920) Lisa Cowan, violinWCC 1009 7:35
23:00 QUIET HOUR
23:01:08Erik Satie: Gymnopédie No. 1(1888) Jean-Yves Thibaudet, pianoDecca 470290 3:37
23:04:45Gregorio Allegri: Miserere(1638) Elina Garanca, mezzo-sopranoKarel Mark Chichon Deutsche Gram 21327 8:09
23:12:55Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria'(1859) Yo-Yo Ma, celloSony 510316 2:40
23:15:42Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13K 525 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 4:51
23:20:34Henryk Górecki: Totus tuus Op 60(1987) Robert Shaw Festival SingersRobert Shaw Telarc 80531 11:16
23:31:51Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat Op 57(1844) Yundi, pianoMercury 4812443 4:30
23:36:47Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod(1899) Sheku Kanneh-Mason, cello Chamber EnsembleDecca 31491 3:56
23:40:44Franz Schubert: AndanteD 936 (1828)Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 10:52
23:51:36Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana(1931)Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 3:35
23:55:21Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'Dale Warland SingersDale Warland Gothic 49243 2:39
23:58:11Alexander Griboyedov: Waltz in A-Flat(1825) Lera Auerbach, pianoBIS 1502 1:22