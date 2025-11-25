WCLV Program Guide 11-26-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Beethoven, Ludwig van Variations on Paisiello's "Nel cor più non mi sento," WoO 70 Cedric Tiberghien, p

Paganini, Nicolo Introduction and Variations on "Nel cor più non me sento" Mullova

Bottesini, Luigi Andante Sostenuto English Chamber Orch/Andrew Litton

Lehár, Franz Melodies from "Paganini" Montreal Musica Camerata

Liszt, Franz Annees de pèlerinage, 2nd Year, Italy Lise de la Salle, p

Liszt, Franz Weihnachtsbaum BBC Concert Orch/Barry Wordsworth

Adams, John Road Movies Augustin Hadelich, v; Orion Weiss, p

Mendelssohn, Felix Violin Concerto in e minor, Op. 64 Augustin Hadelich, v; Norwegian Radio Orch/Miguel Harth-Bedoya

Walton, William Henry V Suite (1944) City of Prague Phil/Paul Bateman

Dowland, John Captain Digorie Piper his Galiard New York Kammermusiker

Debussy, Claude Preludes, Book 1 Arturo Benedetti Michelangeli, p

Vivaldi, Antonio Violin and Two-Cello Concerto in C, R 561 G Deats & S McMahon, vc's; La Serenissima/A Chandler, v

Bon, Anna Trio Sonata #4 La Donna Musicale

Debussy, Claude Danse bohemienne Michel Beroff, p

Debussy, Claude Pelleas et Melisande Berlin Phil/Claudio Abbado

Couperin, Louis Suite in D Blandine Verlet, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Liszt, Franz Transcendental Etudes (1851) Alice Sara Ott, p

Chávez, Carlos Paisajes Mexicanos State of Mexico Sym Orch/Enrique Bátiz

Ponce, Manuel Cancion y Paysage Andres Segovia, g

Bach, Johann Sebastian Lute Suite in E, BWV 1006a Andres Segovia, g

Krommer, Franz Flute Quintet in D, Op 49 Bruno Meier, f; Stamitz String Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück, K. 15v Lera Auerbach, p

Gallo, Domenico Trio Sonata #9 in A Parnassi musici

Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 4 in f minjor, Op. 8, RV 294, "Winter” Amelia Piscitelli, v; Camerata Chicago/Drostan Hall

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #1 in f, Op 2/1 Dirk Herten, p

Shostakovich, Dmitri Piano Concerto No. 1 in C minor, Op. 35 Ronald Brautigam, p; P Messeurs, tr; Royal Concertgebouw Orch/RChailly

Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Alexander Paley, p

Holst, Gustav Suite No. 1 in E-Flat, Op. 28, No. 1 Jan Kraybill, o

Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 Academy of St Martin in the Fields/Joshua Bell, v

Brahms, Johannes Tragic Overture, Op.81 Utah Sym Orch/Maurice Abravanel

Schubert, Franz String Quartet No. 4 in C, D. 46 Tokyo String Quartet

Schubert, Franz Vocal Quartet, "Trinklied," D 267 Ainsley, MacDougall, t's; Keenlyside, br; George, b; Graham Johnson, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Aaron Copland: The Tender Land: The Promise of Living (1954)

Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets (1725)

Anton Arensky: Finale from String Quartet No. 1 (1888)

Samuel Coleridge-Taylor: Deep River (1905)

Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 51 (1791)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

John Philip Sousa: Royal Welch Fusilier March (1929)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Federico Moreno Tórroba: Suite castellana (1926)

John Dowland: Lord Willoughby's Welcome Home (1600)

Brian Dykstra: November's Rag (1988)

Rodion Shchedrin: Prelude No. 16 'Basso ostinato' (1961)

Traditional: The Coventry Carol (1534)

Johann Sebastian Bach: Fantasia & Fugue in d (1720)

Don Gillis: Second Movement from Symphony No. 2 'A Symphony of Faith' (1942)

John Williams: Hook: The Banquet (1991)

Ola Gjeilo: The Ground (2010)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 10 (1868)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

Ernest Gold: Exodus: Theme (1960)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Minuet (1717)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Joseph Haydn: Overture to an English Opera (1795)

Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)

Virgil Thomson: Louisiana Story: Suite (1948)

Morton Gould: American Ballads: Saratoga Quick Step (1976)

Giovanni Gabrieli: In ecclesiis (1615)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 in G 'Mozartiana' (1887)

Paul Hindemith: Neues vom Tage: Overture (1929)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' (1864)

John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gustav Mahler: Rondo-Burleske from Symphony No. 9 (1910)

Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G (1889)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Erich Wolfgang Korngold: Symphony in F-Sharp (1952)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes (1612)

Michael Praetorius: Terpsichore: Gavotte (1612)

Ignaz Pleyel: Symphony in D (1785)

Coleridge-Taylor Perkinson: Allegro from String Quartet No. 1 (1956)

Samuel Coleridge-Taylor: Dance (1895)

Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 (1733)

Federico Moreno Tórroba: Homage to the Seguidilla (1962)

Orlando Gibbons: Lord Salisbury's Pavane & Galliard (1610)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 1 in E-Flat (1803)

Dimitri Tiomkin: The Great Waltz: Suite (1938)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Frideric Handel: Concerto Grosso in G (1734)

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

Lowell Mason: Joy to the World (1839)

Frédéric Chopin: Waltz No. 13 in D-Flat (1841)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C (1781)

Edvard Grieg: Two Melodies for Strings (1890)

Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music (1871)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 (1812)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 (1740)

Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)

Max Steiner: Now, Voyager: Suite (1942)

Carl Maria von Weber: Bassoon Concerto in F (1822)

Max Steiner: Virginia City: Stagecoach & Love Scene (1940)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Aaron Copland: Rodeo (1942)

Randall Thompson: Symphony No. 3 in a (1949)

20:00 OVATIONS: Akron Symphony Christopher Wilkins, Conductor

Elfman, Sleepy Hollow

Rachmaninoff, Isle of the Dead

Eidelman, The Tempest (world premiere)

Stravinsky, Firebird Suite

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Ottorino Respighi: Berceuse (1901)

John Field: Nocturne No. 7 in A (1821)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)

Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 'Rider' (1793)

Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty (1911)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Jacqueline Gerber – classical music featuring African American composers and performers.

Betty Jackson King: Four Seasonal Sketches (1955)

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g (1868)

Antonín Dvorák: Seven Gypsy Songs (1880)

Luther Henderson: Tuba Tiger Rag (1990)

23:00 QUIET HOUR

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896)

Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)

Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Traditional: Shaker Song 'Lay Me Low'

Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-Flat (1828)

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)