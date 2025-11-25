WCLV Program Guide 11-26-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Beethoven, Ludwig van Variations on Paisiello's "Nel cor più non mi sento," WoO 70 Cedric Tiberghien, p
Paganini, Nicolo Introduction and Variations on "Nel cor più non me sento" Mullova
Bottesini, Luigi Andante Sostenuto English Chamber Orch/Andrew Litton
Lehár, Franz Melodies from "Paganini" Montreal Musica Camerata
Liszt, Franz Annees de pèlerinage, 2nd Year, Italy Lise de la Salle, p
Liszt, Franz Weihnachtsbaum BBC Concert Orch/Barry Wordsworth
Adams, John Road Movies Augustin Hadelich, v; Orion Weiss, p
Mendelssohn, Felix Violin Concerto in e minor, Op. 64 Augustin Hadelich, v; Norwegian Radio Orch/Miguel Harth-Bedoya
Walton, William Henry V Suite (1944) City of Prague Phil/Paul Bateman
Dowland, John Captain Digorie Piper his Galiard New York Kammermusiker
Debussy, Claude Preludes, Book 1 Arturo Benedetti Michelangeli, p
Vivaldi, Antonio Violin and Two-Cello Concerto in C, R 561 G Deats & S McMahon, vc's; La Serenissima/A Chandler, v
Bon, Anna Trio Sonata #4 La Donna Musicale
Debussy, Claude Danse bohemienne Michel Beroff, p
Debussy, Claude Pelleas et Melisande Berlin Phil/Claudio Abbado
Couperin, Louis Suite in D Blandine Verlet, hc
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Liszt, Franz Transcendental Etudes (1851) Alice Sara Ott, p
Chávez, Carlos Paisajes Mexicanos State of Mexico Sym Orch/Enrique Bátiz
Ponce, Manuel Cancion y Paysage Andres Segovia, g
Bach, Johann Sebastian Lute Suite in E, BWV 1006a Andres Segovia, g
Krommer, Franz Flute Quintet in D, Op 49 Bruno Meier, f; Stamitz String Quartet
Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück, K. 15v Lera Auerbach, p
Gallo, Domenico Trio Sonata #9 in A Parnassi musici
Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 4 in f minjor, Op. 8, RV 294, "Winter” Amelia Piscitelli, v; Camerata Chicago/Drostan Hall
Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #1 in f, Op 2/1 Dirk Herten, p
Shostakovich, Dmitri Piano Concerto No. 1 in C minor, Op. 35 Ronald Brautigam, p; P Messeurs, tr; Royal Concertgebouw Orch/RChailly
Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Alexander Paley, p
Holst, Gustav Suite No. 1 in E-Flat, Op. 28, No. 1 Jan Kraybill, o
Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 Academy of St Martin in the Fields/Joshua Bell, v
Brahms, Johannes Tragic Overture, Op.81 Utah Sym Orch/Maurice Abravanel
Schubert, Franz String Quartet No. 4 in C, D. 46 Tokyo String Quartet
Schubert, Franz Vocal Quartet, "Trinklied," D 267 Ainsley, MacDougall, t's; Keenlyside, br; George, b; Graham Johnson, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Aaron Copland: The Tender Land: The Promise of Living (1954)
Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets (1725)
Anton Arensky: Finale from String Quartet No. 1 (1888)
Samuel Coleridge-Taylor: Deep River (1905)
Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 51 (1791)
Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)
Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)
John Philip Sousa: Royal Welch Fusilier March (1929)
Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)
Federico Moreno Tórroba: Suite castellana (1926)
John Dowland: Lord Willoughby's Welcome Home (1600)
Brian Dykstra: November's Rag (1988)
Rodion Shchedrin: Prelude No. 16 'Basso ostinato' (1961)
Traditional: The Coventry Carol (1534)
Johann Sebastian Bach: Fantasia & Fugue in d (1720)
Don Gillis: Second Movement from Symphony No. 2 'A Symphony of Faith' (1942)
John Williams: Hook: The Banquet (1991)
Ola Gjeilo: The Ground (2010)
Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 10 (1868)
Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)
Ernest Gold: Exodus: Theme (1960)
Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Minuet (1717)
Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)
Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)
Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Joseph Haydn: Overture to an English Opera (1795)
Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)
Virgil Thomson: Louisiana Story: Suite (1948)
Morton Gould: American Ballads: Saratoga Quick Step (1976)
Giovanni Gabrieli: In ecclesiis (1615)
Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 in G 'Mozartiana' (1887)
Paul Hindemith: Neues vom Tage: Overture (1929)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' (1864)
John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Gustav Mahler: Rondo-Burleske from Symphony No. 9 (1910)
Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G (1889)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Erich Wolfgang Korngold: Symphony in F-Sharp (1952)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)
Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes (1612)
Michael Praetorius: Terpsichore: Gavotte (1612)
Ignaz Pleyel: Symphony in D (1785)
Coleridge-Taylor Perkinson: Allegro from String Quartet No. 1 (1956)
Samuel Coleridge-Taylor: Dance (1895)
Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 (1733)
Federico Moreno Tórroba: Homage to the Seguidilla (1962)
Orlando Gibbons: Lord Salisbury's Pavane & Galliard (1610)
Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 1 in E-Flat (1803)
Dimitri Tiomkin: The Great Waltz: Suite (1938)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
George Frideric Handel: Concerto Grosso in G (1734)
Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)
Lowell Mason: Joy to the World (1839)
Frédéric Chopin: Waltz No. 13 in D-Flat (1841)
Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C (1781)
Edvard Grieg: Two Melodies for Strings (1890)
Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music (1871)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)
Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 (1812)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 (1740)
Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)
Max Steiner: Now, Voyager: Suite (1942)
Carl Maria von Weber: Bassoon Concerto in F (1822)
Max Steiner: Virginia City: Stagecoach & Love Scene (1940)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Aaron Copland: Rodeo (1942)
Randall Thompson: Symphony No. 3 in a (1949)
20:00 OVATIONS: Akron Symphony Christopher Wilkins, Conductor
Elfman, Sleepy Hollow
Rachmaninoff, Isle of the Dead
Eidelman, The Tempest (world premiere)
Stravinsky, Firebird Suite
21:00 OVATIONS POSTLUDE
Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944)
Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)
Ottorino Respighi: Berceuse (1901)
John Field: Nocturne No. 7 in A (1821)
Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)
Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 'Rider' (1793)
Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty (1911)
Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Jacqueline Gerber – classical music featuring African American composers and performers.
Betty Jackson King: Four Seasonal Sketches (1955)
Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g (1868)
Antonín Dvorák: Seven Gypsy Songs (1880)
Luther Henderson: Tuba Tiger Rag (1990)
23:00 QUIET HOUR
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896)
Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)
Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)
George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)
Traditional: Shaker Song 'Lay Me Low'
Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-Flat (1828)
Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)