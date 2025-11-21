WCLV Program Guide 11-24-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Clarke, Rebecca Epilogue Pamela Frame, vc; Robert Weirich, p
Bridge, Frank There is a willow grows aslant a brook English String Orch/William Boughton
McEwen Where the Wild Thyme Blows London Phil/Alasdair Mitchell
Haydn, Franz Joseph Symphony No. 96 in D, "Miracle" New York Phil/Leonard Bernstein
Anonymous 16th century, English Kemp's Jig Les Witches
Satie, Erik Jack-in-the-Box (1899) Utah Sym Orch/Maurice Abravanel
Satie, Erik Trois gymnopedies Christopher Parkening, g
Beach, Amy (Mrs HHA) Symphony in e, Op 32, "Gaelic" Detroit Sym/Neeme Järvi
Rutter, John A Gaelic Blessing Polyphony/Stephen Layton
Dring, Madeleine Colour Suite (1963) Sarah Cahill, p
Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.2 in C, Op.72a Hanover Band/Roy Goodman
Paer Leonora Bavarian Sym/Peter Maag
Liszt, Franz Song, "Was Liebe sei" (second version) Sasha Cooke, ms; Julius Drake, p
Elgar, Edward Violin Sonata in e, Op 82 James Ehnes, v; Andrew Armstrong, p
Chihara, Paul Bagatelles (2010) Quyhn Nguyen, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Schmelzer, Johann Heinrich Balletto di centauri, ninfe e salvatici New London Consort
Biber, Heinrich von Mensa Sonora Musica Antiqua Köln
Fasch, Johann Friedrich Orchestral Suite in e Tempesta di Mare
Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, hc
Villa-Lobos, Heitor Uirapurú (The Enchanted Bird) (1917) Simon Bolivar Sym Orch/Eduardo Mata
Foley, Daniel Oiseaux Excentriques Louise Bessette, p
Mendelssohn, Felix String Quartet, Op 81 (Andante, Scherzo, Capriccio & Fugue) Melos String Quartet
Schubert, Franz String Quartet No. 12 in c minor, D. 703, "Quartettsatz" Borodin String Quartet
Falla, Manuel de The Three-Cornered Hat (1918-9) London Sym Orch/Schwarz
Falla, Manuel de El Amor Brujo (1915) Los Angeles Guitar Quartet
Vivaldi, Antonio String Concerto in D, R 121 Israel Chamber Orch/Shlomo Mintz
Vivaldi, Antonio Violin Concerto in G, R 310 (Op 3/3) Vienna State Opera Chamber Orch/Mario Rossi
Bach, Johann Sebastian Solo Harpsichord Concerto in D, BWV 972 Guy Penson, hc
Debussy, Claude La boîte à joujoux Berlin Phil/Simon Rattle
Beach, Amy Children's Carnival Sahan Arzruni, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)
Robert Ramsey: How Are the Mighty Fallen (1630)
Philippe Gaubert: Tarantelle (1903)
Valerie Coleman: Tracing Visions: Amandla! (2022)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)
Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards (1740)
John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)
Alfredo Javaloyes: Pasodoble 'El Abanico' (1910)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March (1889)
Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quartet No. 22 (1790)
Johann Strauss: Furioso Galop (1840)
Johann Sebastian Bach: Mass in b: Sanctus (1749)
Franz Schubert: Der Schmetterling (1820)
Morton Gould: Chorale & Fugue in Jazz (1934)
Frédéric Chopin: Waltz No. 8 in A-Flat (1838)
John Williams: Hook: The Banquet (1991)
Jean-Michel Damase: Seventeen Variations for Wind Quintet (1952)
Frederick Delius: Air and Dance for Strings (1915)
Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé (1934)
Ralph Vaughan Williams: Charterhouse Suite (1923)
Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Polka (1949)
Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)
Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)
Coleridge-Taylor Perkinson: Finale from String Quartet No. 1 (1956)
Juan García de Zéspedes: Convidando está la noche (1650)
Claude Debussy: Petite Suite (1889)
George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Scott Joplin: The Chrysanthemum (1904)
Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)
Ludwig van Beethoven: Serenade in D (1801)
Ralph Vaughan Williams: Bass Tuba Concerto (1954)
Robert Schumann: Piano Quintet in E-Flat (1842)
Aaron Copland: Prairie Journal (1937)
Máximo Diego Pujol: Suite mágica (2008)
Scott Joplin: Treemonisha: Overture (1911)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture (1888)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Sergei Prokofiev: Symphony No. 4 in C (1947)
Hector Berlioz: Love Scene from 'Roméo et Juliette' (1839)
Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 6 (1723)
Johann Sebastian Bach: Vivace from Viola da Gamba Sonata No. 3 (1721)
Antonio Salieri: Variations on 'La Folia di Spagna' (1815)
Sir Edward Elgar: Lux aeterna ['Nimrod'] (1899)
Morten Lauridsen: Lux Aeterna: O nata lux (1997)
Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel (1996)
Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)
Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 16 (1615)
Peter Tchaikovsky: Hamlet Fantasy Overture (1888)
Ralph Vaughan Williams: Coastal Command: Suite (1942)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Symphony No. 29 (1774)
Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' (1839)
Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet (1691)
Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Minuet (1691)
Scott Joplin: Treemonisha: A Real Slow Drag (1911)
Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 (1915)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)
Frederic Hand: Four Sephardic Songs (1996)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship (1888)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 (1813)
Franz Schubert: Der Entfernten (1816)
William Boyce: Symphony No. 4 in F (1760)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Leos Janácek: Lachian Dances (1890)
Morten Lauridsen: Les Chansons des Roses: Dirait-on (1993)
Morten Lauridsen: Sure on This Shining Night (2005)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 24 in F-Sharp (1809)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
David Diamond: Rounds for String Orchestra (1944)
Antonín Dvorák: Legends (1881)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Agustin Barrios: Waltz Jason Vieaux, guitar Album: Play Azica 71287 Music: 4:28
Felix Mendelssohn: Hebrides Overture (Fingal's Cave), Op. 26 Royal Philharmonic Orchestra; Vasily Petrenko, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 9:48
Johann Sebastian Bach, arr. Ferruccio Busoni: Chaconne in D minor, BWV 1004 Aristo Sham, piano
2025 Van Cliburn International Piano Competition, Van Cliburn Concert Hall at Texas Christian University, Fort Worth, TX Music: 13:42
Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448, "Fandango" Jason Vieaux, guitar; Jacques Forestier, violin; Nathan Meltzer, violin; Emad Zolfaghari, viola; Jonathan Swensen, cello & castanets
ChamberFest Cleveland, Mixon Hall, Cleveland Institute of Music, Cleveland, OH Music: 18:56
Johannes Brahms: Capriccio in D minor, Op. 116: Mvts 1 & 7 Richard Goode, piano Album: Richard Goode Plays Brahms Nonesuch 79154 Music: 4:26
Gabriela Lena Frank: Elegia Andina The Orchestra Now; Naomi Woo, conductor Bard College and The Orchestra Now, Fisher Center for the Performing Arts, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY Music: 12:08
Victor Ewald: Brass Quintet No. 1 in B-flat minor, Op. 5 Round Top Music Festival Student Brass Ensemble Round Top Music Festival, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 11:59
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 Richard Goode, piano Cooperstown Summer Music Festival, Otesaga Resort Hotel, Cooperstown, NY Music: 18:00
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Gioacchino Rossini: Stabat Mater (1842)
23:00 QUIET HOUR
Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1795)
Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 'American' (1893)
Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)
Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 'Fandango' (1799)
Sergei Liapunov: Etude No. 1 'Berceuse' (1905)
Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 (1785)
George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)
Salomone Rossi: Elohim Hashivenu (1600)
Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)
Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926)