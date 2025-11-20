WCLV Program Guide 11-21-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Bozza, Eugene Children's Overture (1964) DePaul University Wind Ensemble/Donald DeRoche
Bonis, Mel Album pour les Tout-Petits (1913) Nathalia Nilstein, p
Debussy, Claude Children's Corner Suite French National Radio Orch/Jean Martinon
Bach, Johann Christian Piano Concerto in Eb, Op 7/5 Anastasia Injushina, p; Hamburg Camerata/Ralf Gothóni
Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, hc
Melartin, Erkki Sleeping Beauty, Op 22 Tempere Phil/Leif Segerstam
Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 Philadelphia Orch/Eugene Ormandy
Tchaikovsky, Peter Sleeping Beauty, Op. 66 Vienna Phil/Mariss Jansons
Melartin, Erkki Symphony No. 3 in F, Op. 40 (1907) Tampere Phil/Leonid Grin
Couperin, Louis Suite in A Blandine Verlet, hc
Shostakovich, Dmitri Preludes and Fugues, Op. 87 Lafayette String Quartet
Beach, Amy Fantasia Fugata, Op 87 Joanne Polk, p
Weinberger, Jaromir Schwanda the Bagpiper Chicago Gargoyle Brass & Organ Ensemble
Bach, Johann Sebastian Fugue in D New Mexico Brass Quintet
Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 9 in E-flat, K. 271, "Jeunehomme" Alfred Brendel, p; Scottish Chamber Orch/Charles Mackerras
Philidor, Andre Pavane "Henry IV" (1600) New York Kammermusiker
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Myslivecek, Josef Abramo de Isacco Soloists; Sinfonietta Praha/Ivan Parik
Myslivecek, Josef Sinfonia in F Prague Chamber Orch
Lully, Jean-Baptiste Le Bourgeois Gentilhomme Le Concert des Nations/Jordi Savall
Strauss, Richard Le Bourgeois Gentilhomme Buffalo Phil Orch/JoAnn Falletta
Charpentier, Marc-Antoine Le Malade Imaginaire Les Arts Florissants/William Christie
Krebs, Johann Ludwig Chorale Prelude, "Wachet auf, ruft uns die Stimme" Ute Hartwich, tr; Franz Raml, o
Bach, Johann Sebastian Cello Suite No. 5 in c, BWV 1011 Sung-Won Yang, vc
Naudot, Jacques-Christophe Recorder Concerto in C, Op 17/2 Hesperus/Scott Reiss, r
Faure, Gabriel Masques et Bergamasques, Op 112 St Martin's Academy/Neville Marriner
Destouches, Andre Cardinal Le Carnaval et la Folie Limoges Baroque Ensemble L
Beethoven, Ludwig van Seven Contredanses, WoO 14 Jenö Jandó, p
Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.1 in C, Op.138 Deutsche Kammerphilharmonie/Daniel Harding
Beethoven, Ludwig van Andante and Variations in D, WoO 44/2 Alon Sariel, m; Michael Tsalka, p
Stenhammar, Wilhelm Piano Concerto #2 in d, Op 23 Christina Ortiz, p; Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi
Larsson, Lars-Erik Twelve Songs Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Maurice Ravel: Minuet on the Name 'Haydn' (1909)
John Williams: Pops on the March (1981)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' (1883)
Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture (1919)
Neil Sedaka: Manhattan Intermezzo (2008)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals (1923)
André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712)
Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)
Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style (1849)
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 in b (1939)
Johann Adolph Hasse: Sinfonia in g (1744)
Augusta Holmès: Overture for a Comedy (1870)
Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A (1774)
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in f-Sharp (1891)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d (1937)
Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)
Francisco Tárrega: Adelita (1881)
Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899)
Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 6 (1771)
Eric Whitacre: Lux aurumque (2000)
Erik Satie: Poudre d'or (1901)
Julius Fucik: Miramare Overture (1912)
Franz Schubert: Piano Trio No. 1 in B-Flat (1827)
Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande (1722)
Hugo Wolf: Scherzo & Finale (1877)
Miklós Rózsa: The Four Feathers: Sunstroke & River Journey (1939)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a (1857)
Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 (1937)
Frank Loesser: Guys and Dolls: Luck Be a Lady (1950)
Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' (1880)
Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's 'Tannhäuser' (1852)
Francesco Corradini: Baile de las máscaras: Dances (1750)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)
Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 'Italian' (1833)
George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)
George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword (1739)
John Rutter: Finale from 'Beatles' Concerto (1977)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Paul Dukas: Overture 'Polyeucte' (1892)
Harold Arlen: Get Happy (1930)
Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow (1939)
Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs (1906)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Paul Hindemith: Symphony in E-Flat (1940)
Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat (1793)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Felix Mendelssohn: String Octet in E-flat Major, Op. 20: Mvt 3 Castalian String Quartet; Merel Quartet
Album: Mendelssohn: Octet & Quartet Solo Musica 293 Music: 4:40
Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 in F Major, Op. 103, "Egyptian" Bruce Liu, piano; Warsaw Philharmonic Orchestra; Andrey Boreyko, conductor EBU, Concert Hall, Philharmonic, Warsaw, Poland Music: 25:42
Felix Mendelssohn: Concert Piece No. 1 in F minor for clarinet, bassoon and piano, Op. 113 Sebastian Manz, clarinet; Jake Thonis, bassoon; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center, Menlo Park, CA Music: 7:29
Judd Greenstein: K'Zohar Harakia Ayane Kozasa, viola; Paul Wiancko, cello Spoleto Festival USA, Bank of America Chamber Music Series, Dock Street Theatre, Charleston, SC Music: 9:15
Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 in F Major: Paysage Kirill Gerstein, piano Album: Liszt: Transcendental Etudes Myrios Classics 19 Music: 4:20
Johann Sebastian Bach, arr. Katsuki Tochio/Kenari Quartet: Italian Concerto in F Major Kenari Quartet
Beaches Fine Arts Series, St Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 12:46
Xavier Foley: Mayflower, for string quintet Xavier Foley, double bass; Ying Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 11:44
Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand in D Major Kirill Gerstein, piano; Leipzig Gewandhaus Orchestra; David Robertson, conductor EBU, Gewandhaus, Leipzig, Germany Music: 17:45
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 1 in g 'Winter Dreams' (1866)
Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e 'Fandango' (1756)
23:00 QUIET HOUR
Eric Whitacre: The River Cam (2011)
Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Hymne de L' enfant (1852)
Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 (1788)
Poul Schierbeck: Prelude for Strings (1941)
Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)
Antonín Dvorák: Lasst mich allein (1888)
Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 (1730)
Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude (1853)