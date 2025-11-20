WCLV Program Guide 11-21-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bozza, Eugene Children's Overture (1964) DePaul University Wind Ensemble/Donald DeRoche

Bonis, Mel Album pour les Tout-Petits (1913) Nathalia Nilstein, p

Debussy, Claude Children's Corner Suite French National Radio Orch/Jean Martinon

Bach, Johann Christian Piano Concerto in Eb, Op 7/5 Anastasia Injushina, p; Hamburg Camerata/Ralf Gothóni

Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, hc

Melartin, Erkki Sleeping Beauty, Op 22 Tempere Phil/Leif Segerstam

Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Tchaikovsky, Peter Sleeping Beauty, Op. 66 Vienna Phil/Mariss Jansons

Melartin, Erkki Symphony No. 3 in F, Op. 40 (1907) Tampere Phil/Leonid Grin

Couperin, Louis Suite in A Blandine Verlet, hc

Shostakovich, Dmitri Preludes and Fugues, Op. 87 Lafayette String Quartet

Beach, Amy Fantasia Fugata, Op 87 Joanne Polk, p

Weinberger, Jaromir Schwanda the Bagpiper Chicago Gargoyle Brass & Organ Ensemble

Bach, Johann Sebastian Fugue in D New Mexico Brass Quintet

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 9 in E-flat, K. 271, "Jeunehomme" Alfred Brendel, p; Scottish Chamber Orch/Charles Mackerras

Philidor, Andre Pavane "Henry IV" (1600) New York Kammermusiker

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Myslivecek, Josef Abramo de Isacco Soloists; Sinfonietta Praha/Ivan Parik

Myslivecek, Josef Sinfonia in F Prague Chamber Orch

Lully, Jean-Baptiste Le Bourgeois Gentilhomme Le Concert des Nations/Jordi Savall

Strauss, Richard Le Bourgeois Gentilhomme Buffalo Phil Orch/JoAnn Falletta

Charpentier, Marc-Antoine Le Malade Imaginaire Les Arts Florissants/William Christie

Krebs, Johann Ludwig Chorale Prelude, "Wachet auf, ruft uns die Stimme" Ute Hartwich, tr; Franz Raml, o

Bach, Johann Sebastian Cello Suite No. 5 in c, BWV 1011 Sung-Won Yang, vc

Naudot, Jacques-Christophe Recorder Concerto in C, Op 17/2 Hesperus/Scott Reiss, r

Faure, Gabriel Masques et Bergamasques, Op 112 St Martin's Academy/Neville Marriner

Destouches, Andre Cardinal Le Carnaval et la Folie Limoges Baroque Ensemble L

Beethoven, Ludwig van Seven Contredanses, WoO 14 Jenö Jandó, p

Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.1 in C, Op.138 Deutsche Kammerphilharmonie/Daniel Harding

Beethoven, Ludwig van Andante and Variations in D, WoO 44/2 Alon Sariel, m; Michael Tsalka, p

Stenhammar, Wilhelm Piano Concerto #2 in d, Op 23 Christina Ortiz, p; Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi

Larsson, Lars-Erik Twelve Songs Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Maurice Ravel: Minuet on the Name 'Haydn' (1909)

John Williams: Pops on the March (1981)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' (1883)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture (1919)

Neil Sedaka: Manhattan Intermezzo (2008)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals (1923)

André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712)

Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)

Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style (1849)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 in b (1939)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in g (1744)

Augusta Holmès: Overture for a Comedy (1870)

Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A (1774)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in f-Sharp (1891)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d (1937)

Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)

Francisco Tárrega: Adelita (1881)

Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899)

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 6 (1771)

Eric Whitacre: Lux aurumque (2000)

Erik Satie: Poudre d'or (1901)

Julius Fucik: Miramare Overture (1912)

Franz Schubert: Piano Trio No. 1 in B-Flat (1827)

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande (1722)

Hugo Wolf: Scherzo & Finale (1877)

Miklós Rózsa: The Four Feathers: Sunstroke & River Journey (1939)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a (1857)

Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 (1937)

Frank Loesser: Guys and Dolls: Luck Be a Lady (1950)

Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' (1880)

Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's 'Tannhäuser' (1852)

Francesco Corradini: Baile de las máscaras: Dances (1750)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 'Italian' (1833)

George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)

George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword (1739)

John Rutter: Finale from 'Beatles' Concerto (1977)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Paul Dukas: Overture 'Polyeucte' (1892)

Harold Arlen: Get Happy (1930)

Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow (1939)

Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs (1906)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Paul Hindemith: Symphony in E-Flat (1940)

Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat (1793)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Felix Mendelssohn: String Octet in E-flat Major, Op. 20: Mvt 3 Castalian String Quartet; Merel Quartet

Album: Mendelssohn: Octet & Quartet Solo Musica 293 Music: 4:40

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 in F Major, Op. 103, "Egyptian" Bruce Liu, piano; Warsaw Philharmonic Orchestra; Andrey Boreyko, conductor EBU, Concert Hall, Philharmonic, Warsaw, Poland Music: 25:42

Felix Mendelssohn: Concert Piece No. 1 in F minor for clarinet, bassoon and piano, Op. 113 Sebastian Manz, clarinet; Jake Thonis, bassoon; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center, Menlo Park, CA Music: 7:29

Judd Greenstein: K'Zohar Harakia Ayane Kozasa, viola; Paul Wiancko, cello Spoleto Festival USA, Bank of America Chamber Music Series, Dock Street Theatre, Charleston, SC Music: 9:15

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 in F Major: Paysage Kirill Gerstein, piano Album: Liszt: Transcendental Etudes Myrios Classics 19 Music: 4:20

Johann Sebastian Bach, arr. Katsuki Tochio/Kenari Quartet: Italian Concerto in F Major Kenari Quartet

Beaches Fine Arts Series, St Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 12:46

Xavier Foley: Mayflower, for string quintet Xavier Foley, double bass; Ying Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 11:44

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand in D Major Kirill Gerstein, piano; Leipzig Gewandhaus Orchestra; David Robertson, conductor EBU, Gewandhaus, Leipzig, Germany Music: 17:45

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 1 in g 'Winter Dreams' (1866)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e 'Fandango' (1756)

23:00 QUIET HOUR

Eric Whitacre: The River Cam (2011)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Hymne de L' enfant (1852)

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 (1788)

Poul Schierbeck: Prelude for Strings (1941)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)

Antonín Dvorák: Lasst mich allein (1888)

Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 (1730)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude (1853)