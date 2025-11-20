© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 11-21-2025

Ideastream Public Media
Published November 20, 2025 at 6:10 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Bozza, Eugene  Children's Overture (1964)         DePaul University Wind Ensemble/Donald DeRoche      
Bonis, Mel        Album pour les Tout-Petits (1913)          Nathalia Nilstein, p           
Debussy, Claude           Children's Corner Suite  French National Radio Orch/Jean Martinon 
Bach, Johann Christian Piano Concerto in Eb, Op 7/5     Anastasia Injushina, p; Hamburg Camerata/Ralf Gothóni          
Bach, Johann Sebastian            Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach            Joseph Payne, hc      
Melartin, Erkki  Sleeping Beauty, Op 22 Tempere Phil/Leif Segerstam    
Tchaikovsky, Peter        Swan Lake, Op. 20        Philadelphia Orch/Eugene Ormandy           
Tchaikovsky, Peter        Sleeping Beauty, Op. 66            Vienna Phil/Mariss Jansons           
Melartin, Erkki  Symphony No. 3 in F, Op. 40 (1907)      Tampere Phil/Leonid Grin         
Couperin, Louis Suite in A          Blandine Verlet, hc      
Shostakovich, Dmitri     Preludes and Fugues, Op. 87     Lafayette String Quartet          
Beach, Amy      Fantasia Fugata, Op 87 Joanne Polk, p 
Weinberger, Jaromir      Schwanda the Bagpiper Chicago Gargoyle Brass & Organ Ensemble      
Bach, Johann Sebastian            Fugue in D        New Mexico Brass Quintet        
Mozart, Wolfgang Amadeus       Piano Concerto No. 9 in E-flat, K. 271, "Jeunehomme"  Alfred Brendel, p; Scottish Chamber Orch/Charles Mackerras    
Philidor, Andre  Pavane "Henry IV" (1600)          New York Kammermusiker           

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Myslivecek, Josef         Abramo de Isacco         Soloists; Sinfonietta Praha/Ivan Parik   
Myslivecek, Josef         Sinfonia in F      Prague Chamber Orch 
Lully, Jean-Baptiste       Le Bourgeois Gentilhomme        Le Concert des Nations/Jordi Savall     
Strauss, Richard           Le Bourgeois Gentilhomme        Buffalo Phil Orch/JoAnn Falletta
Charpentier, Marc-Antoine         Le Malade Imaginaire    Les Arts Florissants/William Christie
Krebs, Johann Ludwig   Chorale Prelude, "Wachet auf, ruft uns die Stimme"        Ute Hartwich, tr; Franz Raml, o   
Bach, Johann Sebastian            Cello Suite No. 5 in c, BWV 1011           Sung-Won Yang, vc          
Naudot, Jacques-Christophe     Recorder Concerto in C, Op 17/2            Hesperus/Scott Reiss, r
Faure, Gabriel   Masques et Bergamasques, Op 112       St Martin's Academy/Neville Marriner         
Destouches, Andre Cardinal      Le Carnaval et la Folie   Limoges Baroque Ensemble            L
Beethoven, Ludwig van Seven Contredanses, WoO 14   Jenö Jandó, p  
Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.1 in C, Op.138       Deutsche Kammerphilharmonie/Daniel Harding    
Beethoven, Ludwig van Andante and Variations in D, WoO 44/2  Alon Sariel, m; Michael Tsalka, p         
Stenhammar, Wilhelm   Piano Concerto #2 in d, Op 23   Christina Ortiz, p; Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi      
Larsson, Lars-Erik        Twelve Songs   Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p           

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Maurice Ravel: Minuet on the Name 'Haydn' (1909)
John Williams: Pops on the March (1981)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' (1883)
Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture (1919)
Neil Sedaka: Manhattan Intermezzo (2008)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals (1923)
André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712)
Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)
Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style (1849)
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 in b (1939)
Johann Adolph Hasse: Sinfonia in g (1744)
Augusta Holmès: Overture for a Comedy (1870)
Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A (1774)
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in f-Sharp (1891)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d (1937)
Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)
Francisco Tárrega: Adelita (1881)
Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899)
Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 6 (1771)
Eric Whitacre: Lux aurumque (2000)
Erik Satie: Poudre d'or (1901)
Julius Fucik: Miramare Overture (1912)
Franz Schubert: Piano Trio No. 1 in B-Flat (1827)
Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande (1722)
Hugo Wolf: Scherzo & Finale (1877)
Miklós Rózsa: The Four Feathers: Sunstroke & River Journey (1939)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a (1857)
Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 (1937)
Frank Loesser: Guys and Dolls: Luck Be a Lady (1950)
Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' (1880)
Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's 'Tannhäuser' (1852)
Francesco Corradini: Baile de las máscaras: Dances (1750)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)
Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 'Italian' (1833)
George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)
George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword (1739)
John Rutter: Finale from 'Beatles' Concerto (1977)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Paul Dukas: Overture 'Polyeucte' (1892)
Harold Arlen: Get Happy (1930)
Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow (1939)
Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs (1906)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Paul Hindemith: Symphony in E-Flat (1940)
Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat (1793)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Felix Mendelssohn: String Octet in E-flat Major, Op. 20: Mvt 3 Castalian String Quartet; Merel Quartet
Album: Mendelssohn: Octet & Quartet Solo Musica 293 Music: 4:40

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 in F Major, Op. 103, "Egyptian" Bruce Liu, piano; Warsaw Philharmonic Orchestra; Andrey Boreyko, conductor EBU, Concert Hall, Philharmonic, Warsaw, Poland Music: 25:42

Felix Mendelssohn: Concert Piece No. 1 in F minor for clarinet, bassoon and piano, Op. 113 Sebastian Manz, clarinet; Jake Thonis, bassoon; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center, Menlo Park, CA Music: 7:29

Judd Greenstein: K'Zohar Harakia Ayane Kozasa, viola; Paul Wiancko, cello Spoleto Festival USA, Bank of America Chamber Music Series, Dock Street Theatre, Charleston, SC Music: 9:15

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 in F Major: Paysage Kirill Gerstein, piano Album: Liszt: Transcendental Etudes Myrios Classics 19 Music: 4:20

Johann Sebastian Bach, arr. Katsuki Tochio/Kenari Quartet: Italian Concerto in F Major Kenari Quartet
Beaches Fine Arts Series, St Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 12:46

Xavier Foley: Mayflower, for string quintet Xavier Foley, double bass; Ying Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 11:44

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand in D Major Kirill Gerstein, piano; Leipzig Gewandhaus Orchestra; David Robertson, conductor EBU, Gewandhaus, Leipzig, Germany Music: 17:45

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 1 in g 'Winter Dreams' (1866)
Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e 'Fandango' (1756)

23:00 QUIET HOUR
Eric Whitacre: The River Cam (2011)
Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Hymne de L' enfant (1852)
Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 (1788)
Poul Schierbeck: Prelude for Strings (1941)
Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)
Antonín Dvorák: Lasst mich allein (1888)
Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 (1730)
Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude (1853)
Arts & Culture