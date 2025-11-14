WCLV Program Guide 11-17-2025
Strozzi, Barbara Canto di bella bocca Pamela Murray, s; Pamela Dellal, ms; Favella Lyrica
Casella, Alfredo Italia, Op 11 BBC Phil/Gianandrea Noseda
Beethoven, Ludwig van Zur Namensfeier Overture, Op 115 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur
Ries, Ferdinand Piano Sonata in b, WoO 11 Susan Kagan, p
Warlock, Peter Capriol Suite Ulster Orch/Vernon Handley
Sowerby, Leo Symphony for Jazz Orchestra (Monotony) (1925) Andy Baker Orch/Andrew Baker
Price, Florence Negro Folksongs in Counterpoint Catalyst Quartet
Sibelius, Jean Symphony No. 1 in e, Op. 39 Lahti Sym/Osmo Vänskä
Khachaturian, Aram The Adventures of Ivan Aznavoorian Duo
Haydn, Franz Joseph Fantasia (Capriccio) in C, H XVII:4 Marc-Andre Hamelin, p
Haydn, Michael String Quartet in A Sonare Quartet
Saint-Georges, Chevalier De Violin Concerto in A, Op 5/2 (1775) Rachel Barton Pine, v; Encore Chamber Orch/Daniel Hege
Mozart, Wolfgang Amadeus Minuet in F, K. 2 Lera Auerbach, p Lyric Records 103 n/a 1:20
2:40:07 Vaughan Williams, Ralph English Folksong Suite Royal Northern College of Music Wind Orchestra/Timothy Reynish
Liebermann, Rolf Suite on Six Swiss Folksongs (1944) Swiss Chamber Phil/Patrice Ulrich Musica
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Brahms, Johannes Piano Pieces, Op 119 Van Cliburn, p
Sierra, Roberto Caribbean Rhapsody James Carter, sx's; Regina Carter, v; Akua Dixon String Quintet
D'Rivera Contradanza Sándor Rigó, sx; Christina Leeb-Grill, p
Rossini, Gioachino Le Comte Ory Prague Sinfonia Orch/Christian Benda
Servais, Adrien François Caprice on Themes from Rossini's "Le Comte Ory" Smithsonian Chamber Players
Vieuxtemps, Henri Cello Concerto #2 in b Alban Gerhardt, vc; Royal Flemish Phil/Josep Caballe-Domenech
Dotzauer, Friedrich Etude #32 in d Janos Starker, vc
Bach, Johann Sebastian Cantata No. 147, "Herz und Mund und Tat und Leben (Heart and mouth and deed and life)" Tölz Boys' Cho, Vienna Concentus Musicus/Nikolaus Harnoncourt
Bach, Johann Sebastian Cantata No. 147, "Herz und Mund und Tat und Leben (Heart and mouth and deed and life)" Yo-Yo Ma, vc (1712 Stradivarius); Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman
Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Barbara Hendricks, s; Eight Cellos fr Royal Phil/Enrique Bátiz
Tchaikovsky, Peter Grande Sonate in G, Op. 37a
Delibes, Leo Coppelia Minneapolis Sym Orch/Antal Dorati
Salieri, Antonio Wind Serenade in G Il Gruppo di Roma
Mozart, Wolfgang Amadeus Divertimento in E-Flat, K. 166 Berlin Philharmonic Winds
Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 1 in E Major, Op. 8, RV 291, "Spring” Amelia Piscitelli, v; Camerata Chicago/Drostan Hall
Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream Overture, Op. 21 Leipzig Gewandhaus Orch/Riccardo Chailly
Tchaikovsky, Peter Autumn Song, Op. 37b/10 Ofra Harnoy, vc; London Phil/Sir Charles Mackerras
Holst, Gustav A Winter Idyll Ulster Orch/JoAnn Falletta
Schubert, Franz Die Winterreise, D 911 Olaf Bär, br; Geoffrey Parsons, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
William Grant Still: Violin Suite: Gamin (1943)
Domenico Scarlatti: Sonata in D (1750)
Hans Gál: Scherzo from Symphony No. 4 (1974)
Carl Nielsen: Now the Day is Full of Song (1914)
Daniel Auber: Gustave III: Overture (1833)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' (1869)
Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)
John Philip Sousa: March 'The Free Lance' (1906)
Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)
Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' (1914)
Percy Grainger: Handel in the Strand (1930)
William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)
John Williams: Superman: Love Theme (1978)
Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 13 (1895)
Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 18 (1802)
Irving Berlin: Puttin' on the Ritz (1927)
Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain (2014)
Claude Debussy: Pour le piano (1901)
Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)
Enrique Granados: El pelele (1911)
Jean-Michel Damase: Seventeen Variations for Wind Quintet (1952)
Bernard Herrmann: White Witch Doctor: Nocturne (1953)
Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 (1923)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento No. 1 (1771)
Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' (1928)
Jean Sibelius: Finlandia (1899)
Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 1 (1827)
Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' (1875)
Frédéric Chopin: Prelude No. 3 (1839)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)
Léo Delibes: Naïla: Intermezzo (1867)
David Amram: Variations on 'Red River Valley' (1991)
Roy Harris: Overture 'When Johnny Comes Marching Home' (1934)
Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 (1770)
Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Suite (1739)
Carlos Chávez: El Trópico (1927)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C (1789)
Robert Schumann: Genoveva: Overture (1849)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1875)
César Franck: Symphonic Variations (1885)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Antonín Dvorák: Cello Concerto in b (1895)
Robert Schumann: Pictures from the East (1848)
Pablo de Sarasate: Gavota de Mignon (1870)
Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? (1866)
Franz Liszt: Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa' (1851)
Charles S. Brown: A Song without Words (1974)
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 'Venetian Gondola Song' (1835)
Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture (1783)
Michael Torke: Concerto for Orchestra (2014)
Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 (1878)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)
Charles Wildman: Gypsy Fury: Swedish Rhapsody (1951)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture (1832)
Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781)
Nino Rota: The Godfather Part 2: Main Title (1974)
Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 (1888)
Frédéric Chopin: Larghetto from Piano Concerto No. 2 (1830)
Gabriel Fauré: Mazurka in B-Flat (1878)
Julius Fucik: Marinarella Overture (1908)
Virgil Thomson: The River: The Old South (1938)
Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)
Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)
Samuel Barber: Souvenirs Suite: Schottische (1952)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 18 (1784)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 2 in E-Flat (1894)
Josef Suk: Finale from Serenade for Strings (1892)
Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910)
Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Sonata No. 21 'Waldstein' (1804)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
John Ireland: Satyricon Overture (1946)
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e (1888)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Camille Saint-Saens: Mazurka Bertrand Chamayou, piano Album: Saint-Saens Erato 3426 Music: 4:35
Lina Mathon-Blanchet, arr. Gil DeJean: A Haitian Tale Imani Winds Syracuse Friends of Chamber Music, Grant School Auditorium, Syracuse, NY Music: 5:02
Anton Webern: Langsamer Satz Viano Quartet Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center, Menlo Park, CA Music: 8:53
Camille Saint-Saens: Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 Joshua Bell, violin; NDR Elbphilharmonie Orchestra; Alan Gilbert, conductor EBU, Elbphilharmonie, Hamburg, Germany Music: 28:34
Ernest Bloch: At Sea Lara Downes, piano Album: America Again Dorian 92207 Music: 4:17
Ernest Bloch: Baal Shem Boris Brovtsyn, violin; Julien Quentin, piano EBU, Verbier Festival, Church of Verbier Station, Verbier, Switzerland Music: 12:22
Sergei Prokofiev Arr. Ruben Rengel: Piano Sonata No. 7 in B-flat Major, Op. 83, "Stalingrad" Sphinx Virtuosi Isabella Stewart Gardner Museum, Calderwood Hall, Boston, MA Music: 19:15
Georges Bizet Arr. Franz Waxman: Carmen Fantasie Michael Shaham, violin; Sheng-Yuan Kuan, piano Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL Music: 10:51
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
David Amram: This Land: Symphonic Variations on a Song by Woody Guthrie (2007)
John Adams: Roll Over Beethoven (2016)
23:00 QUIET HOUR
Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)
William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier (1957)
Claude Debussy: Rêverie (1890)
George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat (1707)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 in B (1846)
Scott Joplin: Solace (1909)
Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)
Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 'Remembrances' (1851)
Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)
Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)