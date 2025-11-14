WCLV Program Guide 11-17-2025

Strozzi, Barbara Canto di bella bocca Pamela Murray, s; Pamela Dellal, ms; Favella Lyrica

Casella, Alfredo Italia, Op 11 BBC Phil/Gianandrea Noseda

Beethoven, Ludwig van Zur Namensfeier Overture, Op 115 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Ries, Ferdinand Piano Sonata in b, WoO 11 Susan Kagan, p

Warlock, Peter Capriol Suite Ulster Orch/Vernon Handley

Sowerby, Leo Symphony for Jazz Orchestra (Monotony) (1925) Andy Baker Orch/Andrew Baker

Price, Florence Negro Folksongs in Counterpoint Catalyst Quartet

Sibelius, Jean Symphony No. 1 in e, Op. 39 Lahti Sym/Osmo Vänskä

Khachaturian, Aram The Adventures of Ivan Aznavoorian Duo

Haydn, Franz Joseph Fantasia (Capriccio) in C, H XVII:4 Marc-Andre Hamelin, p

Haydn, Michael String Quartet in A Sonare Quartet

Saint-Georges, Chevalier De Violin Concerto in A, Op 5/2 (1775) Rachel Barton Pine, v; Encore Chamber Orch/Daniel Hege

Mozart, Wolfgang Amadeus Minuet in F, K. 2 Lera Auerbach, p Lyric Records 103 n/a 1:20

2:40:07 Vaughan Williams, Ralph English Folksong Suite Royal Northern College of Music Wind Orchestra/Timothy Reynish

Liebermann, Rolf Suite on Six Swiss Folksongs (1944) Swiss Chamber Phil/Patrice Ulrich Musica

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Brahms, Johannes Piano Pieces, Op 119 Van Cliburn, p

Sierra, Roberto Caribbean Rhapsody James Carter, sx's; Regina Carter, v; Akua Dixon String Quintet

D'Rivera Contradanza Sándor Rigó, sx; Christina Leeb-Grill, p

Rossini, Gioachino Le Comte Ory Prague Sinfonia Orch/Christian Benda

Servais, Adrien François Caprice on Themes from Rossini's "Le Comte Ory" Smithsonian Chamber Players

Vieuxtemps, Henri Cello Concerto #2 in b Alban Gerhardt, vc; Royal Flemish Phil/Josep Caballe-Domenech

Dotzauer, Friedrich Etude #32 in d Janos Starker, vc

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 147, "Herz und Mund und Tat und Leben (Heart and mouth and deed and life)" Tölz Boys' Cho, Vienna Concentus Musicus/Nikolaus Harnoncourt

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 147, "Herz und Mund und Tat und Leben (Heart and mouth and deed and life)" Yo-Yo Ma, vc (1712 Stradivarius); Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Barbara Hendricks, s; Eight Cellos fr Royal Phil/Enrique Bátiz

Tchaikovsky, Peter Grande Sonate in G, Op. 37a

Delibes, Leo Coppelia Minneapolis Sym Orch/Antal Dorati

Salieri, Antonio Wind Serenade in G Il Gruppo di Roma

Mozart, Wolfgang Amadeus Divertimento in E-Flat, K. 166 Berlin Philharmonic Winds

Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 1 in E Major, Op. 8, RV 291, "Spring” Amelia Piscitelli, v; Camerata Chicago/Drostan Hall

Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream Overture, Op. 21 Leipzig Gewandhaus Orch/Riccardo Chailly

Tchaikovsky, Peter Autumn Song, Op. 37b/10 Ofra Harnoy, vc; London Phil/Sir Charles Mackerras

Holst, Gustav A Winter Idyll Ulster Orch/JoAnn Falletta

Schubert, Franz Die Winterreise, D 911 Olaf Bär, br; Geoffrey Parsons, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

William Grant Still: Violin Suite: Gamin (1943)

Domenico Scarlatti: Sonata in D (1750)

Hans Gál: Scherzo from Symphony No. 4 (1974)

Carl Nielsen: Now the Day is Full of Song (1914)

Daniel Auber: Gustave III: Overture (1833)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' (1869)

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)

John Philip Sousa: March 'The Free Lance' (1906)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' (1914)

Percy Grainger: Handel in the Strand (1930)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

John Williams: Superman: Love Theme (1978)

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 13 (1895)

Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 18 (1802)

Irving Berlin: Puttin' on the Ritz (1927)

Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain (2014)

Claude Debussy: Pour le piano (1901)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

Enrique Granados: El pelele (1911)

Jean-Michel Damase: Seventeen Variations for Wind Quintet (1952)

Bernard Herrmann: White Witch Doctor: Nocturne (1953)

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 (1923)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento No. 1 (1771)

Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' (1928)

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 1 (1827)

Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' (1875)

Frédéric Chopin: Prelude No. 3 (1839)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)

Léo Delibes: Naïla: Intermezzo (1867)

David Amram: Variations on 'Red River Valley' (1991)

Roy Harris: Overture 'When Johnny Comes Marching Home' (1934)

Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 (1770)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Suite (1739)

Carlos Chávez: El Trópico (1927)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C (1789)

Robert Schumann: Genoveva: Overture (1849)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1875)

César Franck: Symphonic Variations (1885)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: Cello Concerto in b (1895)

Robert Schumann: Pictures from the East (1848)

Pablo de Sarasate: Gavota de Mignon (1870)

Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? (1866)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa' (1851)

Charles S. Brown: A Song without Words (1974)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 'Venetian Gondola Song' (1835)

Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture (1783)

Michael Torke: Concerto for Orchestra (2014)

Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 (1878)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Charles Wildman: Gypsy Fury: Swedish Rhapsody (1951)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture (1832)

Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781)

Nino Rota: The Godfather Part 2: Main Title (1974)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 (1888)

Frédéric Chopin: Larghetto from Piano Concerto No. 2 (1830)

Gabriel Fauré: Mazurka in B-Flat (1878)

Julius Fucik: Marinarella Overture (1908)

Virgil Thomson: The River: The Old South (1938)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Schottische (1952)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 18 (1784)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 2 in E-Flat (1894)

Josef Suk: Finale from Serenade for Strings (1892)

Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910)

Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Sonata No. 21 'Waldstein' (1804)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

John Ireland: Satyricon Overture (1946)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e (1888)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Camille Saint-Saens: Mazurka Bertrand Chamayou, piano Album: Saint-Saens Erato 3426 Music: 4:35

Lina Mathon-Blanchet, arr. Gil DeJean: A Haitian Tale Imani Winds Syracuse Friends of Chamber Music, Grant School Auditorium, Syracuse, NY Music: 5:02

Anton Webern: Langsamer Satz Viano Quartet Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center, Menlo Park, CA Music: 8:53

Camille Saint-Saens: Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 Joshua Bell, violin; NDR Elbphilharmonie Orchestra; Alan Gilbert, conductor EBU, Elbphilharmonie, Hamburg, Germany Music: 28:34

Ernest Bloch: At Sea Lara Downes, piano Album: America Again Dorian 92207 Music: 4:17

Ernest Bloch: Baal Shem Boris Brovtsyn, violin; Julien Quentin, piano EBU, Verbier Festival, Church of Verbier Station, Verbier, Switzerland Music: 12:22

Sergei Prokofiev Arr. Ruben Rengel: Piano Sonata No. 7 in B-flat Major, Op. 83, "Stalingrad" Sphinx Virtuosi Isabella Stewart Gardner Museum, Calderwood Hall, Boston, MA Music: 19:15

Georges Bizet Arr. Franz Waxman: Carmen Fantasie Michael Shaham, violin; Sheng-Yuan Kuan, piano Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL Music: 10:51

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

David Amram: This Land: Symphonic Variations on a Song by Woody Guthrie (2007)

John Adams: Roll Over Beethoven (2016)

23:00 QUIET HOUR

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier (1957)

Claude Debussy: Rêverie (1890)

George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat (1707)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 in B (1846)

Scott Joplin: Solace (1909)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 'Remembrances' (1851)

Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)