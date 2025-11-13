WCLV Program Guide 11-14-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Shostakovich, Dmitri The Gadfly, Op. 97 Berlin Radio Sym Orch/Leonid Grin
Chopin, Frederic Allegro de Concert, Op. 46 Garrick Ohlsson, p
Blumenfeld, Felix Allegro de concert, Op 7 Evgeny Soifertis, p; BBC Scottish Sym/Alexander Titov
Shostakovich, Dmitri Chamber Symphony in c, Op. 110a Sejong Soloists
Bach, Johann Sebastian Chorale, "Das walt' mein Gott," BWV 291 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt
Still, William Grant Ennanga (1956) Videmus
Dett, Robert Nathaniel Characteristic Suite, "In the Bottoms" Clipper Erickson, p
Strauss II, Johann Vienna Blood Waltz Op. 354 Chicago Sym Orch/Fritz Reiner
Strauss, Richard Der Rosenkavalier, Op. 59 Leonidas Kavakos, v; Enrico Pace
Strauss, Richard Horn Concerto No. 1 in E-Flat, Op. 11 Barry Tuckwell, fh; London Sym Orch/Istvan Kertesz
Strauss, Richard Gesänge des Orients, Op. 77 Jeongkon Choi, t; Malcolm Martineau, p
Bonis, Mel Ophelie, Op. 165, No. 1 Maria Garcia, p
Bonis, Mel Le Rêve de Cleopâtre, Op. 180 Toulouse Capitole Orchestra/Leo Hussain
Rózsa, Miklós Julius Caesar Film Score National Phil/Bernard Herrmann
Bartók, Bela Hungarian Sketches Chicago Sym Orch/Fritz Reiner
Schubert, Franz Divertissement à la hongroise, D 818 Claire Aebersold & Ralph Neiweem, p
Brahms, Johannes Hungarian Dances Vienna Phil/Claudio Abbado
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Wagenaar, Johan De Cid, Op 27 Amsterdam Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly
Mozart, Wolfgang Amadeus Vesperae solennes de confessore, K. 339 Barbara Schlick, s; Amsterdam Baroque Cho, Orch/Ton Koopman
Orozco, Keyla Souvenirs Ines Voglar Belgique, v; Keiko Araki, v
Prokofiev, Serge Symphony No. 5 in B-Flat, Op. 100 Amsterdam Concertgebouw Orch/Vladimir Ashkenazy
Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy
Saint-Saens, Camille Tarantelle in a, Op. 6 Susan Milan, f; James Campbell, cl; London Phil/Geoffrey Simon
Saint-Saens, Camille Danse macabre, Op. 40 NBC Sym/Arturo Toscanini
Gervaise, Claude Pavane, "Dellestarpe" Piffaro (Renaissance Band)
Marais, Marin Five Old French Dances Yizhak Schotten, vi; Edward Parmentier, hc
Rebel, Jean-Fery Les elements Music of the Baroque/Thomas Wikman
Adam, Adolphe-Charles Giselle London Sym Orch/Michael Tilson Thomas
Liszt, Franz Six Consolations (1849-50) Tedd Joselson, p
Wagner, Richard Rienzi Chicago Sym/Daniel Barenboim
Kreutzer, Conradin Variations for Clarinet and Orchestra Dieter Klöcker, cl; Slovak Radio Sym Orch/G. Schmalfuss
Brahms, Johannes Variations & Fugue on a Theme by Handel, Op.24 Ian Hobson, p
Handel, George Frideric Daphne Parley of Instruments/Peter Holman
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: December (1841)
Traditional: The British Grenadiers
Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No.1 (1925)
Clint Needham: Brass Quintet No. 1 'Circus' (2003)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)
Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns (1750)
Umberto Giordano: Andrea Chenier: Final Duet (1896)
Aaron Copland: Billy the Kid: Three Dances (1938)
Robert Schumann: Arabeske in C (1839)
Anonymous: Spiritual 'Nobody Knows the Trouble I've Seen'
Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' (1864)
Albert von Tilzer: Take Me Out to the Ball Game (1908)
Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933)
Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1816)
Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Ensemble (1928)
George Harrison: While My Guitar Gently Weeps (1968)
Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)
Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)
Arcangelo Corelli: Allegro from Concerto Grosso (1713)
Fr d ric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)
Traditional: The Girl I Left Behind Me
Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948)
Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne (1942)
Johann Nepomuk Hummel: Grand Concerto for Bassoon & Orchestra (1805)
Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture (1811)
Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio (1782)
Aaron Copland: Billy the Kid (1938)
Leopold Mozart: Symphony in D (1753)
Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)
Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Ludwig van Beethoven: Gloria from 'Missa Solemnis' (1823)
Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G (1806)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Carl Nielsen: Symphony No. 2 in b 'Four Temperaments' (1902)
Anton n Dvor k: The Water Goblin (1896)
Vincenzo Galilei: Saltarello (1588)
Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute (1620)
Carlos Baguer: Symphony No. 18 in B-Flat (1800)
Francisco Braga: Madrigal-Pavana (1901)
Carlos Gomes: Finale from Sonata for Strings (1894)
Alberto Hemsi: Three Ancient Airs from 'Coplas Sefardies' (1945)
Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 2 in a (1816)
John Sheppard: Libera nos (1550)
Paul Taffanel: Wind Quintet in g (1900)
Jerome Moross: The Cardinal: Prologue (1963)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)
Joseph Joachim: Finale from Violin Concerto No. 2 'Hungarian' (1861)
Stephan Koncz: A New 'Satiesfaction' (2016)
Luther Henderson: The Saints' Hallelujah (1986)
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-Flat (1787)
Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from String Quintet No. 5 (1790)
Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement (1868)
Ludwig van Beethoven: Shepherd's Song from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)
Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts (1961)
Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944)
Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Bourr e & Hornpipe (1717)
George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)
Arthur Honegger: Concertino for Piano & Orchestra (1924)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)
Joachim Raff: Symphony No. 3 'In the Forest' (1869)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Franz Schubert: Six Moments Musicaux, D. 780: Mvt 4 Shai Wosner, piano The Frederic Chopin Society, Janet Wallace Fine Arts Center, Macalester College, St. Paul, MN Music: 4:25
Bernard Herrmann: Vertigo Suite NDR Elbphilharmonie Orchestra; Juraj Valcuha, conductor EBU, Elbphilharmonie, Hamburg, Germany Music: 11:54
Franz Schubert: String Quartet No. 14 in D minor, D. 810, "Death and the Maiden": Mvt 2 Leonkoro Quartet EBU, Mecklenburg Vorpommern Festival, Church of the Holy Spirit, Wismar, Germany Music: 13:23
Alvin Singleton: Bed-Stuy Sonata for solo piano Jonathan Biss, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 17:01
Clarice Assad: Hocus Pocus: Mvt 3 Duo Noire Album: Night Triptych New Focus 210 Music: 4:35
Clarice Assad: The Book of Spells The Merian Ensemble Emory University, Schwartz Center for Performing Arts, Atlanta, GA Music: 10:19
Claude Debussy: Estampes, L. 100 David Fung, piano Maverick Concerts, Maverick Concert Hall, Woodstock, NY Music: 14:35
Max Bruch: Double Concerto for Clarinet and Viola in E minor, Op. 88 Antoine Tamestit, viola; Pierre Genisson, clarinet; Verbier Festival Chamber Orchestra; Gabor Takacs-Nagy, conductor EBU, Verbier Festival, Combins Hall, Verbier, Switzerland Music: 17:48
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Aaron Copland: The Red Pony: Suite (1948)
Aaron Copland: Billy the Kid (1938)
23:00 QUIET HOUR
Percy Grainger: Walking Tune (1911)
Traditional: Mary Queen of Scots' Lament
Franz Schubert: Ave Maria (1825)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)
Duke Ellington: Reflections (1953)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)
Robert Schumann: Andante from Piano Quartet (1844)
Johannes Brahms: Romanze from String Quartet No. 1 (1873)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)
Thomas Tallis: In manus tuas, Domine (1575)