WCLV Program Guide 11-14-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Shostakovich, Dmitri The Gadfly, Op. 97 Berlin Radio Sym Orch/Leonid Grin

Chopin, Frederic Allegro de Concert, Op. 46 Garrick Ohlsson, p

Blumenfeld, Felix Allegro de concert, Op 7 Evgeny Soifertis, p; BBC Scottish Sym/Alexander Titov

Shostakovich, Dmitri Chamber Symphony in c, Op. 110a Sejong Soloists

Bach, Johann Sebastian Chorale, "Das walt' mein Gott," BWV 291 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Still, William Grant Ennanga (1956) Videmus

Dett, Robert Nathaniel Characteristic Suite, "In the Bottoms" Clipper Erickson, p

Strauss II, Johann Vienna Blood Waltz Op. 354 Chicago Sym Orch/Fritz Reiner

Strauss, Richard Der Rosenkavalier, Op. 59 Leonidas Kavakos, v; Enrico Pace

Strauss, Richard Horn Concerto No. 1 in E-Flat, Op. 11 Barry Tuckwell, fh; London Sym Orch/Istvan Kertesz

Strauss, Richard Gesänge des Orients, Op. 77 Jeongkon Choi, t; Malcolm Martineau, p

Bonis, Mel Ophelie, Op. 165, No. 1 Maria Garcia, p

Bonis, Mel Le Rêve de Cleopâtre, Op. 180 Toulouse Capitole Orchestra/Leo Hussain

Rózsa, Miklós Julius Caesar Film Score National Phil/Bernard Herrmann

Bartók, Bela Hungarian Sketches Chicago Sym Orch/Fritz Reiner

Schubert, Franz Divertissement à la hongroise, D 818 Claire Aebersold & Ralph Neiweem, p

Brahms, Johannes Hungarian Dances Vienna Phil/Claudio Abbado

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wagenaar, Johan De Cid, Op 27 Amsterdam Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly

Mozart, Wolfgang Amadeus Vesperae solennes de confessore, K. 339 Barbara Schlick, s; Amsterdam Baroque Cho, Orch/Ton Koopman

Orozco, Keyla Souvenirs Ines Voglar Belgique, v; Keiko Araki, v

Prokofiev, Serge Symphony No. 5 in B-Flat, Op. 100 Amsterdam Concertgebouw Orch/Vladimir Ashkenazy

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy

Saint-Saens, Camille Tarantelle in a, Op. 6 Susan Milan, f; James Campbell, cl; London Phil/Geoffrey Simon

Saint-Saens, Camille Danse macabre, Op. 40 NBC Sym/Arturo Toscanini

Gervaise, Claude Pavane, "Dellestarpe" Piffaro (Renaissance Band)

Marais, Marin Five Old French Dances Yizhak Schotten, vi; Edward Parmentier, hc

Rebel, Jean-Fery Les elements Music of the Baroque/Thomas Wikman

Adam, Adolphe-Charles Giselle London Sym Orch/Michael Tilson Thomas

Liszt, Franz Six Consolations (1849-50) Tedd Joselson, p

Wagner, Richard Rienzi Chicago Sym/Daniel Barenboim

Kreutzer, Conradin Variations for Clarinet and Orchestra Dieter Klöcker, cl; Slovak Radio Sym Orch/G. Schmalfuss

Brahms, Johannes Variations & Fugue on a Theme by Handel, Op.24 Ian Hobson, p

Handel, George Frideric Daphne Parley of Instruments/Peter Holman

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: December (1841)

Traditional: The British Grenadiers

Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No.1 (1925)

Clint Needham: Brass Quintet No. 1 'Circus' (2003)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns (1750)

Umberto Giordano: Andrea Chenier: Final Duet (1896)

Aaron Copland: Billy the Kid: Three Dances (1938)

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

Anonymous: Spiritual 'Nobody Knows the Trouble I've Seen'

Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' (1864)

Albert von Tilzer: Take Me Out to the Ball Game (1908)

Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1816)

Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Ensemble (1928)

George Harrison: While My Guitar Gently Weeps (1968)

Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Arcangelo Corelli: Allegro from Concerto Grosso (1713)

Fr d ric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

Traditional: The Girl I Left Behind Me

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948)

Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne (1942)

Johann Nepomuk Hummel: Grand Concerto for Bassoon & Orchestra (1805)

Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture (1811)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio (1782)

Aaron Copland: Billy the Kid (1938)

Leopold Mozart: Symphony in D (1753)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Gloria from 'Missa Solemnis' (1823)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G (1806)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Carl Nielsen: Symphony No. 2 in b 'Four Temperaments' (1902)

Anton n Dvor k: The Water Goblin (1896)

Vincenzo Galilei: Saltarello (1588)

Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute (1620)

Carlos Baguer: Symphony No. 18 in B-Flat (1800)

Francisco Braga: Madrigal-Pavana (1901)

Carlos Gomes: Finale from Sonata for Strings (1894)

Alberto Hemsi: Three Ancient Airs from 'Coplas Sefardies' (1945)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 2 in a (1816)

John Sheppard: Libera nos (1550)

Paul Taffanel: Wind Quintet in g (1900)

Jerome Moross: The Cardinal: Prologue (1963)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)

Joseph Joachim: Finale from Violin Concerto No. 2 'Hungarian' (1861)

Stephan Koncz: A New 'Satiesfaction' (2016)

Luther Henderson: The Saints' Hallelujah (1986)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-Flat (1787)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from String Quintet No. 5 (1790)

Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement (1868)

Ludwig van Beethoven: Shepherd's Song from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts (1961)

Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944)

Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Bourr e & Hornpipe (1717)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Arthur Honegger: Concertino for Piano & Orchestra (1924)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Joachim Raff: Symphony No. 3 'In the Forest' (1869)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Franz Schubert: Six Moments Musicaux, D. 780: Mvt 4 Shai Wosner, piano The Frederic Chopin Society, Janet Wallace Fine Arts Center, Macalester College, St. Paul, MN Music: 4:25

Bernard Herrmann: Vertigo Suite NDR Elbphilharmonie Orchestra; Juraj Valcuha, conductor EBU, Elbphilharmonie, Hamburg, Germany Music: 11:54



Franz Schubert: String Quartet No. 14 in D minor, D. 810, "Death and the Maiden": Mvt 2 Leonkoro Quartet EBU, Mecklenburg Vorpommern Festival, Church of the Holy Spirit, Wismar, Germany Music: 13:23



Alvin Singleton: Bed-Stuy Sonata for solo piano Jonathan Biss, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 17:01



Clarice Assad: Hocus Pocus: Mvt 3 Duo Noire Album: Night Triptych New Focus 210 Music: 4:35

Clarice Assad: The Book of Spells The Merian Ensemble Emory University, Schwartz Center for Performing Arts, Atlanta, GA Music: 10:19

Claude Debussy: Estampes, L. 100 David Fung, piano Maverick Concerts, Maverick Concert Hall, Woodstock, NY Music: 14:35

Max Bruch: Double Concerto for Clarinet and Viola in E minor, Op. 88 Antoine Tamestit, viola; Pierre Genisson, clarinet; Verbier Festival Chamber Orchestra; Gabor Takacs-Nagy, conductor EBU, Verbier Festival, Combins Hall, Verbier, Switzerland Music: 17:48

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Aaron Copland: The Red Pony: Suite (1948)

Aaron Copland: Billy the Kid (1938)

23:00 QUIET HOUR

Percy Grainger: Walking Tune (1911)

Traditional: Mary Queen of Scots' Lament

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Duke Ellington: Reflections (1953)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)

Robert Schumann: Andante from Piano Quartet (1844)

Johannes Brahms: Romanze from String Quartet No. 1 (1873)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Thomas Tallis: In manus tuas, Domine (1575)