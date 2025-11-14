WCLV Program Guide 11-16-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Clarke, Rebecca Passacaglia on an Old English Tune Vinciane Beranger, vi; Dana Ciocarlie, p
Chihara, Paul The Tempest Performing Arts Orch/Jean-Louis LeRoux
Dvorák, Antonín Dumka and "Furiant," Op 12 Lada Valesová, p
Clarke, Rebecca Dumka Helène Collerette, v; Vinciane Beranger, vi; Dana Ciocarlie, p
Clarke, Rebecca Chinese Puzzle Vinciane Beranger, vi; Dana Ciocarlie, p
Gounod, Charles Funeral March of a Marionette Jan Kraybill, o
Gounod, Charles Faust Detroit Sym Orch/Paul Paray
Liszt, Franz Mephisto Waltz No. 1 "(Dance at the Village Inn)" Susan Chan, p
Wagner, Richard A Faust Overture London Phil/Adrian Boult
Danzi, Franz Sinfonia Concertante in B-Flat, Op 41 Demarre McGill, f; Anthony McGill, cl; Chicago Youth Sym/Allen Tinkham
Cornelius, Peter Duet, "Am Meer" Edith Mathis, s; Hidemori Komatsu, br; Cord Garben, p
Rimsky-Korsakov, Nicolai The Tale of Tsar Saltan Suite, Op. 57 Armenian Phil/Loris Tjeknavorian
Kalinnikov, Vasili Tsar Boris Budapest Sym/Antal Jancsovics
Rimsky-Korsakov, Nicolai The Tsar's Bride, Op. 57 Philharmonia Orch/Yondani Butt
Liadov, Anatol Fanfare #2 Mexico City Phil/Enrique Bàtiz
Liadov, Anatol Fanfare #3 Mexico City Phil/Enrique Bàtiz
Villa-Lobos, Heitor Concerto for Guitar & Small Orchestra (1951 Alfonso Moreno, g; Mexico City Phil/Enrique Bátiz
Vivaldi, Antonio Two-Violin Concerto in a, R 522 (Op 3/8) Harp Consort/Andrew Lawrence-King, arpa doppia
Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in f, Kk 185/184 Hedi Salànki, hc
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Mozart, Wolfgang Amadeus Concert Aria, "Io ti lascio, oh cara, addio," K. Anh 245 Vesselina Kasarova, ms; Dresden Staatskapelle/Sir Colin Davis
Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #6 in F, Op 10/2 Dirk Herten, p
Haydn, Franz Joseph Secular Canons, H XXVIIb:1-46 Györ Girls' Cho/Miklos Szabo
Schumann, Robert Piano Concerto in a minor, Op. 54 Maria-Joao Pires, p; Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado
Gardiner, Henry Balfour Five Pieces Michael Stairs, p
Holst, Gustav The Planets, Op. 32 London Sym Cho and Orch/Gustav Holst
Copland, Aaron Fanfare for the Common Man London Symphony Orchestra/Aaron Copland
Stravinsky, Igor L'histoire du soldat Jazz Ensemble/Igor Stravinsky
Bach, Johann Sebastian Violin Concerto No.2 in E, BWV 1042 Alberto Lysy, v; Camerata Lysy Gstaad/Yehudi Menuhin
Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Dave Camwell, sx; Stephen Page, sx
Debussy, Claude Preludes, Book 2 Pascal Roge, p
Debussy, Claude Preludes, Book 2 Philharmonia Orch/Geoffrey Simon
Bach, Johann Sebastian Das Orgelbüchlein, BWV 599/644 Michigan State Sym Band/Keith Brion
Gershwin, George Song, "The Man I Love" Richard Glazier, p
Gershwin, George Catfish Row (Suite from "Porgy and Bess) Chicago Sym
Vivaldi, Antonio Violin Concerto in e, R 273 Giuliano Carmignola, v; Venice Baroque Orch/Andrea Marcon
Vivaldi, Antonio Violin Concerto in D, R 226 Pieter Wispelwey, vc; Florilegium Baroque Ensemble
06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr
Amy Beach: Mazurka (1898)
Charles Tomlinson Griffes: Poem for Flute & Orchestra (1918)
Arthur Foote: Suite for Strings (1908)
Edward MacDowell: Suite No. 1 for Orchestra (1893)
07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone:
RENÉ BECKER:Praeludium festivum & Prayer, fr Sonata No. 1 in G, Op. 40 (1880 Cavaillé-Coll/Holy Cross Cathedral, Orleans, France) Raven 949
BECKER:Finale, fr Sonata No. 2 in F, Op. 41.BECKER:Supplication, Op. 81a.BECKER:Marche Triomphale-Ite missa est (1789 Isnard-1890 Cavaillé-Coll/Church of Saints Salomon & Gregoire, Pithiviers, France) Raven 925
BECKER:Marche Pontificale.BECKER:In Chapel, Op. 81d(Raven 999, #11) BECKER: Postlude in F#, Op. 69d (1938 Kimball/St. John’s Cathedral, Denver, CO) Raven 999
08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois:
Sacred choral and organ music celebrating birthdays in November, including William Mathias, Aaron Copland, Benjamin Britten, Emma Lou Diemer, and several others
09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills
Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Overture (1683)
George Frideric Handel: Ode for St Cecilia's Day (1739)
10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 11 (1886)
Paul Hindemith: Symphony 'Mathis der Maler' (1934)
Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1 (1717)
Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 in g (1861)
Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)
Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' (1844)
Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)
12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Valerie Kahler
Astor Piazzolla: Oblivion Adam Summerhayes, violin; Chris Grist, cello; London Concertante Album: Adagio CMG 17 Music: 4:21
George Walker: Folksongs for Orchestra Minnesota Orchestra; Edward Gardner, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 11:18
Robert Schumann: Piano Quartet in E-flat Major, Op. 47 Alexi Kenney, vilon; Ayane Kozasa, viola; Gabriel Cabezas, cello; Pedja Muzijevic, piano Tippet Rise Art Center, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 27:10
Astor Piazzolla, arr. Sergio Assad and Joao Luiz: Ausencias Anthony Trionfo, flute; Ziggy and Miles Guitar Duo Lillian & Robert Utsey Chamber Music Series, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson University, Clemson, SC Music: 4:00
Clara Schumann: Prelude and Fugue in F-Sharp Minor Junghwa Lee, piano Album: Clara Schumann: Piano Works Centaur Records 3840 Music: 4:24
Clara Schumann: Three Romances, Op. 22 Grace Park, violin; Gilles Vonsattel, piano Camerata Pacifica, Hahn Hall, Music Acadamy, Santa Barbara, CA Music: 9:34
Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 7 in F-sharp minor, Op. 108 Danish String Quartet Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 13:44
Peter Tchaikovsky: Orchestral Suite No. 3 in G Major, Op. 55: Mvt 4 NDR Radio Philharmonic; Stanislav Kochanovsky, conductor EBU, Grand Studio NDR, Hanover, Germany Music: 19:34
14:00 WFMTO LOS ANGELES PHILHARMONIC with Brian Lauritzen–
A. MAHLER: Five Songs LA Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor; Sasha Cooke, mezzo-soprano
G. MAHLER: Symphony No. 5 LA Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor
STRAVINSKY: Firebird SuiteLA Philharmonic; Pablo Heras-Casado, conductor
16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance
Deneve/Banks
Milhaud/Connesson/Poulenc/Gershwin
18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
Joshua Lee, 14, Violin, from Phoenix, AZ
Nathan Milstein (1904-1992): Excerpts from Paganiniana (4:25)
Hannah Lui, 18, Piano, from Tucson, AZ
Sergei Rachmaninoff (1873-1943): Moment Musicaux Op. 16, No. 4 in E minor (3:13)
Abraham Kim, 17, Cello, from Laveen, AZ (Jack Kent Cooke Young Artist Award)
Samuel Barber (1910-1981): Sonata for Cello and Piano in C minor, Op. 6 - II. Adagio (4:28)
French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 - VII. Gigue, performed by Peter Dugan
Jacqueline Rodenbeck, 16, Violin, from Tucson, AZ
William Bolcom (b. 1938): Graceful Ghost Rag (5:27)
Hannah Cho, 16, Oboe, from Tustin, CA and Ariana Kim, 16, Bassoon, from Irvine, CA
Francis Poulenc (1899-1963): Trio for Oboe, Bassoon and Piano, FP 43 - III. Rondo (3:10)
Westwood Symphony Orchestra from Austin, TX
Dmitri Shostakovich (1906-1975): Symphony No. 10, Op. 93 - II. Allegro (4:36)
William Bolcom (b. 1938): Graceful Ghost Rag, performed by Jacqueline Rodenbeck, violin, and Peter Dugan, piano
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943)
Ottorino Respighi: La boutique fantasque (1919)
20:00 CLASSICAL MUSIC
Johannes Brahms: Serenade No. 1 in D (1858)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 15 (1880)
21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild
James Marron: Winter Scenes (1996) — James Marron, guitar (Marron 1998) 8:40
Monica Houghton: Epigram (2008) — Takako Masame, Sae Shiragami, violins; Lisa Boyko, viola; Linda Atherton, cello (Navona 6162) 7:22
Monica Houghton: Corpo Sonoro (2007) — Halida Dinova, piano (Navona 6162) 11:11
Jennifer Conner: Sevenwaters — Dana Johnson, violin; Wesley Hornpetrie, cello; Brendan Jacklin, piano (CCG 04-05-18) 8:34
James Wilding: The Last Archangel (2018) — James Wilding, piano (Filia Mundi 5077) 7:10
James Wilding: Bells (2015) — James Wilding, piano (Filia Mundi 5077) 6:57
22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,
From Band Vans to Sold Out Arenas: A Conversation with The Black Keys’ with Patrick Carney
23:00 QUIET HOUR
Samuel Barber: Agnus Dei (1967)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp (1778)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)
Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo (1873)
Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)
Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: In My Homeland (1884)
Max Bruch: Kol Nidrei (1881)
Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)
Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)