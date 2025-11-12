WCLV Program Guide 11-13-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Jenkins, Joseph Willcox American Overture Lone Star Wind Orch/Eugene Migliaro Corporon
Carr, Benjamin Federal Overture Sinfonia Finlandia Jyväskylä/Patrick Gallois
Schuman, William American Festival Overture St Louis Sym/Leonard Slatkin
Schumann, Robert Piano Quintet in E-Flat, Op. 44 Faust & Schreiber, v's; Tamestit, vi; Queyras, vc; Melnikov, fp
Des Prez, Josquin Madrigal, "El Grillo" Hilliard Ensemble
Offenbach, Jacques Orpheus in the Underworld Gulbenkian Foundation Orch/Michel Swierczewski
Hovhaness, Alan Meditation on Orpheus, Op 155 Seattle Sym/Gerard Schwarz
Liszt, Franz Orpheus, Symphonic Poem No. 4 (1853-4) Dresden Phil/Michel Plasson
Gluck, Christoph Willibald Orpheus and Eurydice Orpheus Chamber Orch
Dotzauer, Friedrich String Quartet, Op 64 Vera Beths, v; Jody Gatwood, v; Lisa Rautenberg, vi; Anner Bylsma, vc
Duport, Jean-Louis Etude #7 in g Janos Starker, vc
Tredici, David Del Ballad in Yellow (After Lorca) Marc Peloquin, p
Howe, Mary Ballade fantasque Juliana Soltis, vc; Ruoting Li, p
Holt, Nora Douglas Negro Dance, Op 25/1 Helen Walker-Hill, p
Dvorák, Antonín Symphony No. 3 in E-Flat, Op. 10 Berlin Phil/Rafael Kubelik
Loewe, Carl Song, "An die Muse" Ingeborg Danz, s; Cord Garben, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 8e ordre in b Carole Cerasi, hc
Hindemith, Paul Suite of French Dances (1958) Tasmanian Sym/Werner Andreas Albert
Rameau, Jean-Philippe Les fêtes d'Hebe Les Arts Florissants/William Christie
Farrenc, Louise Variations on Onslow's "Le Colporteur," Op. 10 Maria Stratigou, p
Onslow, Georges String Quintet in c, Op 80/33 French National Orch Sextet
Moreno Torroba, Federico Castles of Spain David Russell, g
Tchaikovsky, Peter Pique Dame Olga Borodina, ms; Welsh National Opera Orch/Carlo Rizzi
Mozart, Wolfgang Amadeus Serenade No. 13 in G, K. 525, "Eine kleine Nachtmusik" (“A Little Night Music”) St Martin's Academy/Neville Marriner
Arnold, Malcolm Piano Sonata (1942) Benjamin Frith, p
Bax, Arnold Piano Sonata #1 Eric Parkin, p
Morley, Thomas Madrigal, You black bright stars London Pro Cantione Antiqua
Telemann, Georg Philipp Canonic Sonata #5 in A, Op 5/5 Wolfgang Schulz, f; Hansjörg Schellenberger, ob
Marcello, Alessandro Oboe Concerto in D Malcolm Messiter, ob; Guildhall String Ensemble/Robert Salter
Marcello, Benedetto Recorder Sonata in d, Op 2/11 Frans Brüggen, r; Gustav Leonhardt, hc; Anner Bylsma, vc
Walton, William Symphony #2 (1959-60) London Sym Orch/Charles Mackerras
Anonymous 13th century Two Ductiae Lionel Rogg, o, Ensemble
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Johann Sebastian Bach: Allegro from Flute Sonata No. 4 (1718)
Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' (1943)
Michael Torke: Charcoal (1988)
Johann Sebastian Bach: Finale from Violin Concerto No. 2 (1723)
Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 3 'Scottish' (1842)
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)
George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)
John Philip Sousa: March 'The New York Hippodrome' (1915)
E. J. Moeran: In the Mountain Country (1921)
George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza (1911)
Frank Bridge: Spring Song (1912)
Don Ray: Homestead Dances: Promenade (1989)
William Grant Still: Romance for Alto Saxophone & Piano (1954)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 (1791)
John Rutter: Open Thou Mine Eyes (1980)
Ludwig van Beethoven: Tarpeja: Triumphal March (1813)
Tylman Susato: The Danserye: Bergeret "Dont vient cela" (1551)
Camille Saint-Saëns: Ascanio: Waltz-Finale (1890)
Manuel de Falla: Pedrelliana from 'Homenajes' (1939)
Charles Williams: While I Live: The Dream of Olwen (1947)
Jean Sibelius: Karelia Suite (1893)
Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat (1858)
Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)
François Joseph Gossec: Gavotte (1790)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra (1860)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in b (1917)
Sergei Rachmaninoff: Polichinelle (1892)
George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915)
Horatio Parker: Reverie from 'Six Lyrics' (1891)
Johann Christian Bach: Piano Concerto in D (1770)
Edvard Grieg: Piano Concerto in a (1868)
Jean Roger-Ducasse: Au jardin de Marguerite (1909)
Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony (1875)
Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene (1919)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B-Flat (1791)
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Samuel Coleridge-Taylor: Symphony in a (1896)
Alexander Glazunov: Violin Concerto in a (1905)
John Dowland: Now, o now, I needs must part (1597)
Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose
Paul Schoenfeld: Café Music (1987)
Mason Bates: Ford's Farm (2012)
David Lang: light moving (2012)
Gustav Mahler: Piano Quartet Movement (1876)
George W. Chadwick: Symphonic Sketches (1904)
Ludwig van Beethoven: Andante from Serenade in D (1801)
Johannes Brahms: Variations on a Theme by Paganini (1863)
Miklós Rózsa: Double Indemnity: Mrs. Dietrichson & The Conspiracy (1944)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
George W. Chadwick: Scherzo from Symphony No. 2 (1885)
Jean Sibelius: Karelia Suite (1893)
Quincy Jones: The Color Purple: Theme (1985)
Felix Mendelssohn: Scherzo in a (1847)
Henri Rabaud: Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' (1914)
George Gershwin: Finale from Piano Concerto (1925)
George W. Chadwick: Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad (1904)
Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue in c (1707)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931)
Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella (1925)
Howard Shore: The Fellowship of the Ring: Themes (2001)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931)
Louis Moreau Gottschalk: God Save the Queen (1850)
Louis Moreau Gottschalk: Berceuse (1860)
Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in a (1720)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
George W. Chadwick: Symphony No. 2 in B-Flat (1885)
Virgil Thomson: Symphony on a Hymn Tune (1928)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Camille Saint-Saens: Clarinet Sonata in E flat major: Mvt1 Allegretto Sabine Meyer, clarinet; Oleg Maisenberg, piano Album: Devienne: Clarinet Sonata No. 1 in C Major Warner Classics 3797872 Music: 4:26
Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro, K. 492: Overture ROCO; Delyana Lazarova, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston TX Music: 4:25
Camille Saint-Saens: Septet in E-flat major, Op. 65 David Washburn, trumpet; Benjamin Beilman, violin; Lun Li, violin; Paul Neubauer, viola; Sterling Elliott, cello; Nina Bernat, bass; Wu Han, piano Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA Music: 16:56
Amy Beach: Theme & Variations for flute and string quartet, Op. 80 Linda Chesis, flute; Borromeo String Quartet Cooperstown Summer Music Festival, The Farmers Museum, Cooperstown, NY Music: 20:44
Hector Berlioz: Symphonie Fantastique: Mvt 4: March to the Scaffold San Francisco Symphony; Esa-Pekka Salonen, conductor Album: Berlioz: Symphonie Fantastique SFS Media 821936011621 Music: 4:36
Richard Wagner: Overture to Faust, WWV 59 WDR Symphony Orchestra; Petr Popelka, conductor EBU, Philharmonie, Cologne, Germany Music: 11:18
Hector Berlioz: Les Nuits d'ete (Summer Nights), Op. 7: Mvt. 2: Le spectre de la rose Julia Bullock, mezzo soprano; Lakes Area Music Festival Orchestra; Christian Reif, conductor Lakes Area Music Festival, Gichi-ziibi Center for the Arts, Brainerd, MN Music: 06:40
Robert Schumann: String Quartet No. 1 in A minor, Op. 41/1 Quartetto di Cremona Syracuse Friends of Chamber Music, Grant School Auditorium, Syracuse, NY Music: 24:28
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Bohuslav Martinu: Symphony No. 1 (1942)
Bohuslav Martinu: The Frescoes of Piero della Francesca (1956)
23:00 QUIET HOUR
Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)
Domenico Scarlatti: Sonata in f (1756)
Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)
Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)
Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)
Gregorio Allegri: Miserere (1638)
Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'
William Grant Still: Song for the Lonely (1953)