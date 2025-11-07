© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 11-9-2025

Ideastream Public Media
Published November 7, 2025 at 6:54 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Ungar, Jay          Ashokan Farewell            Jay Ungar, v; Molly Mason, g; Orch            
Higdon, Jennifer               All Things Majestic          Nashville Symphony Orchestra/Giancarlo Guerrero   
Liszt, Franz         Soirees de Vienne (after Schubert)           Gabriela Imreh, p              
Schubert, Franz Fantasia in C, D 934       Jascha Heifetz, v; Brooks Smith, p             
Schubert, Franz Song, "An Sie", D 288     Jamie MacDougall, t; Graham Johnson, p            
Villa-Lobos, Heitor           Poema singelo (1938)    Christina Ortiz, p           
Ginastera, Alberto           Estancía (Ballet Suite, 1943)       London Sym Orch/Eugene Goossens          
Ginastera, Alberto           Malambo, Op 7  Duo Deloro        
Svendsen, Johan             Symphony #2 in B-Flat, Op 15    Oslo Phil/Mariss Jansons           
Grieg, Edvard    Lyric Pieces,  Op. 71       Gil Shaham, v; Jonathan Feldman, p      
Wood, Haydn     Moods Suite       Czecho-Slovak Radio Sym/Adrian Leaper            
Liszt, Franz         Piano Concerto No. 1 in E-Flat   Jae-Hyuck Cho, p; Royal Scottish National Orch/Adrien Perruchon
Haydn, Franz Joseph     Song, "Piercing Eyes"    Patrice Michaels Bedi, s; David Schrader, fortepiano      
Haydn, Franz Joseph     Baryton Trio No. 113 in D             John Hsu, baryton; David Miller, vi; Fortunato Arico, vc     
Heiden, Bernhard             Horn Sonata       John Cerminaro, fh, Zita Carno, p            
Bach, Johann Sebastian               Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067               Millar Brass Ensemble/Vincent Cichowicz        

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Bellini, Vincenzo               Norma   Joshua Bell, v; St Martin's Academy/Michael Stern            
Liszt, Franz         Reminiscences de Norma, after Bellini (1841)      Leslie Howard, p            
Salieri, Antonio  Wind Serenade in B-Flat               Il Gruppo di Roma          
Mozart, Franz Xaver       Six Songs, Op 21             Barbara Bonney, s; Malcolm Martineau, p      
Bach, Johann Sebastian               Violin Concerto No.2 in E, BWV 1042       Academy of St Martin in the Fields/Joshua Bell, v       
Bach, Johann Sebastian               Little Preludes, BWV. 933/38       Angela Hewitt, p              
Enescu, George               Tarantella           Axel Strauss, v; Ilya Poletaev, p 
Enescu, George               Symphony No. 1 in E-Flat, Op. 13 "(To Alfredo Casella)"               Roumanian National Radio Orch/Horia Andreescu            
Casella, Alfredo Valse, Op 52      Vienna Bohéme Quartet
Strauss II, Johann            Waltz, “On the Beautiful Blue Danube”, Op. 314   Vienna Phil/Zubin Mehta             
Strauss, Eduard Polka schnell, Bahn frei, Op 45   Vienna Phil/Zubin Mehta           
Bach, Johann Christian JC           Symphony in D, Op 8/3  Hanover Band/Anthony Halstead             
Bach, Carl Philipp Emanuel          Sinfonia in E, Wq 182/6 (Hamburg Symphony #6)               CPE Bach Chamber Orch/Hartmut Haenchen   
Bach, Johann Sebastian               Organ Trio Sonata No. 1 in E-flat, BWV 525               Marion Verbruggen, r; Mitzi Meyerson, hc             
Beethoven, Ludwig van  Trio in e (1793)  Wilhelm Krumbach, o     
Beethoven, Ludwig van  Piano Trio #7 in B-Flat, Op 11     Rudolf Serkin, p; Richard Stoltzman, cl; Alain Meunier, vc 
Chopin, Frederic              etudes, Op. 25   Rudolf Serkin, p (Welte-Mignon piano roll)           

06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr
Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 6 (1922)
John Ireland: Vexilla Regis (1898)
E. J. Moeran: Lonely Waters (1928)
Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone:
ARTHUR SULLIVAN:Yeoman of the Guard Overture.RICHARD WAGNER:Elsa’s Procession, fr Lohengrin.RICHARD STRAUSS:Moonlight Music, fr Capriccio.OTTORINO RESPIGHI:Pines of the Appian Way, fr Pines of Rome –Andrew Ennis, cornet; Peter Richard Conte (Wanamaker Organ/Wanamaker Building, Philadelphia, PA) PD Archive (r. 3/22/25 & 10/15/25)
ALEXANDRE GUILMANT:Organ Symphony No. 1 in d, Op. 42 –Symphony in C/Stilian Kirov; Peter Richard Conte (Wanamaker Organ, Philadelphia) Raven 195
Filler – GUILMANT Symphony No. 1/1st movement (see above)

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Remembrance
Sacred choral and organ music of remembrance.

09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills
François Couperin: Concert Royal No. 1 in G (1714)
Marc-Antoine Charpentier: Te Deum (1698)
Jean-Marie Leclair: Violin Concerto in B-Flat (1745)
Jean-Baptiste Barrière: Finale from Cello Sonata Book 1/4 (1733)
George Frideric Handel: Il pastor fido: Allegro (1712)

10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey
Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude (1720)
Johann Sebastian Bach: Fugue in A (1715)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)
Claude Debussy: Printemps (1887)
Antonín Dvorák: String Sextet in A (1879)
Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture (1892)
Karl Pilss: Serenade for Wind Quintet (1942)
Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 in B (1831)

12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Valerie Kahler
Antonin Dvorak: Lasst Mich Allein, Op. 82 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano

Clarice Assad: Ode to Carmen Miranda ROCO; Johannes Debus, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 6:23

Franz Liszt: Concert Paraphrase on Verdi's Rigoletto, S. 434 Lucille Chung, piano Spivey Hall, Clayton
State University, Morrow, GA Music: 7:20

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 7 in B-flat Major, Op. 97, "Archduke": Mvts 1, 3-4 Inon Barnatan, piano; Stefan Jackiw, violin; Alisa Weilerstein, cello La Jolla Music Society, The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA Music: 35:30

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 4: Allemande Yo-Yo Ma, cello Album: Six Evolutions Sony 85465 Music: 4:23

Jose Moncayo: Bosques RAI National Symphony Orchestra; Ana Maria Patino-Osorio, conductor EBU, Arturo Toscanini Rai Auditorium, Turin, Italy Music: 15:08

Johann Sebastian Bach: Sonata in C Major for flute and basso continuo, BWV 1033 Brandon Patrick George, flute; Mahan Esfahani, harpsichord San Antonio Chamber Music Society, Shepherd King Lutheran Church, San Antonio, TX Music: 7:39

Thea Musgrave: Phoenix Rising Colorado MahlerFest Orchestra; Kenneth Woods, conductor Colorado MahlerFest, Macky Auditorium, Boulder, CO Music: 19:25

14:00 WFMTO LOS ANGELES PHILHARMONIC with Brian Lauritzen – LA Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor
GUSTAV MAHLER: Blumine
MAHLER: Symphony No. 10: Adagio
MAHLER: Des Knaben Wunderhorn LA Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor; Ekaterina Gubanova, mezzo-soprano; Simon Keenlyside, baritone
Arturo Márquez: Violin Concerto Fandango LA Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor; Anne Akiko Meyers, violin

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance

Pablo Heras-Cassado, conductor; Emanuel Ax, piano
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 in d K 466
Franz Schubert: Serenade from Schwanengesang (encore)
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 10 in e Op 93

18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded
Maxwell Brown, 13, Violin, from Wilmington, Delaware
George Gershwin (1898-1937): Prelude No. 1 (1:44)

Sophia Shao, 17, Piano, from New York, NY
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3 - I. Presto 5:05

YUNA and the Military Band from Washington, D.C.
Paquito D'Rivera (b. 1948): Aires Tropicales - I. Alborada, II. Son(6:27)

Excerpt from A Child is Born by Thad Jones Performed by Peter Dugan, piano

Bhargava Kulkarni, 16, Cello, from Okemos, Michigan
Frédéric Chopin (1810-1849): Excerpts from Polonaise Brillante for Cello and Piano, Op. 3 (7:30)

Jorge Cruz Hernandez, 16, Bassoon, from Hoffman Estates, Illinois (Jack Kent Cooke Young Artist Award)
Antonio Vivaldi (1678-1741):Bassoon Concerto in C Major, RV 467 - I. Allegro, II. Andante (3:06)

Vals Venezolano by Paquito D'Rivera (b. 1948), performed by Noah Stone, clarinet (with Paquito D'Rivera and Peter Dugan)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

20:00 CLASSICAL MUSIC
Franz Liszt: Dante Symphony (1857)
Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 'La Campanella' (1851)

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild
TBA

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,
Breaking Barriers, Building Futures in Entrepreneurship- Panel Discussion

23:00 QUIET HOUR
Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927)
Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)
Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 (1786)
Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)
Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth (1880)
Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' (1904)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)
Samuel Barber: There's Nae Lark (1927)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)
John Lennon/Paul McCartney: The Fool on the Hill (1967)
