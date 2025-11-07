WCLV Program Guide 11-9-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ungar, Jay Ashokan Farewell Jay Ungar, v; Molly Mason, g; Orch

Higdon, Jennifer All Things Majestic Nashville Symphony Orchestra/Giancarlo Guerrero

Liszt, Franz Soirees de Vienne (after Schubert) Gabriela Imreh, p

Schubert, Franz Fantasia in C, D 934 Jascha Heifetz, v; Brooks Smith, p

Schubert, Franz Song, "An Sie", D 288 Jamie MacDougall, t; Graham Johnson, p

Villa-Lobos, Heitor Poema singelo (1938) Christina Ortiz, p

Ginastera, Alberto Estancía (Ballet Suite, 1943) London Sym Orch/Eugene Goossens

Ginastera, Alberto Malambo, Op 7 Duo Deloro

Svendsen, Johan Symphony #2 in B-Flat, Op 15 Oslo Phil/Mariss Jansons

Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 71 Gil Shaham, v; Jonathan Feldman, p

Wood, Haydn Moods Suite Czecho-Slovak Radio Sym/Adrian Leaper

Liszt, Franz Piano Concerto No. 1 in E-Flat Jae-Hyuck Cho, p; Royal Scottish National Orch/Adrien Perruchon

Haydn, Franz Joseph Song, "Piercing Eyes" Patrice Michaels Bedi, s; David Schrader, fortepiano

Haydn, Franz Joseph Baryton Trio No. 113 in D John Hsu, baryton; David Miller, vi; Fortunato Arico, vc

Heiden, Bernhard Horn Sonata John Cerminaro, fh, Zita Carno, p

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Millar Brass Ensemble/Vincent Cichowicz

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bellini, Vincenzo Norma Joshua Bell, v; St Martin's Academy/Michael Stern

Liszt, Franz Reminiscences de Norma, after Bellini (1841) Leslie Howard, p

Salieri, Antonio Wind Serenade in B-Flat Il Gruppo di Roma

Mozart, Franz Xaver Six Songs, Op 21 Barbara Bonney, s; Malcolm Martineau, p

Bach, Johann Sebastian Violin Concerto No.2 in E, BWV 1042 Academy of St Martin in the Fields/Joshua Bell, v

Bach, Johann Sebastian Little Preludes, BWV. 933/38 Angela Hewitt, p

Enescu, George Tarantella Axel Strauss, v; Ilya Poletaev, p

Enescu, George Symphony No. 1 in E-Flat, Op. 13 "(To Alfredo Casella)" Roumanian National Radio Orch/Horia Andreescu

Casella, Alfredo Valse, Op 52 Vienna Bohéme Quartet

Strauss II, Johann Waltz, “On the Beautiful Blue Danube”, Op. 314 Vienna Phil/Zubin Mehta

Strauss, Eduard Polka schnell, Bahn frei, Op 45 Vienna Phil/Zubin Mehta

Bach, Johann Christian JC Symphony in D, Op 8/3 Hanover Band/Anthony Halstead

Bach, Carl Philipp Emanuel Sinfonia in E, Wq 182/6 (Hamburg Symphony #6) CPE Bach Chamber Orch/Hartmut Haenchen

Bach, Johann Sebastian Organ Trio Sonata No. 1 in E-flat, BWV 525 Marion Verbruggen, r; Mitzi Meyerson, hc

Beethoven, Ludwig van Trio in e (1793) Wilhelm Krumbach, o

Beethoven, Ludwig van Piano Trio #7 in B-Flat, Op 11 Rudolf Serkin, p; Richard Stoltzman, cl; Alain Meunier, vc

Chopin, Frederic etudes, Op. 25 Rudolf Serkin, p (Welte-Mignon piano roll)

06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Anna Burr

Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 6 (1922)

John Ireland: Vexilla Regis (1898)

E. J. Moeran: Lonely Waters (1928)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone:

ARTHUR SULLIVAN:Yeoman of the Guard Overture.RICHARD WAGNER:Elsa’s Procession, fr Lohengrin.RICHARD STRAUSS:Moonlight Music, fr Capriccio.OTTORINO RESPIGHI:Pines of the Appian Way, fr Pines of Rome –Andrew Ennis, cornet; Peter Richard Conte (Wanamaker Organ/Wanamaker Building, Philadelphia, PA) PD Archive (r. 3/22/25 & 10/15/25)

ALEXANDRE GUILMANT:Organ Symphony No. 1 in d, Op. 42 –Symphony in C/Stilian Kirov; Peter Richard Conte (Wanamaker Organ, Philadelphia) Raven 195

Filler – GUILMANT Symphony No. 1/1st movement (see above)

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Remembrance

Sacred choral and organ music of remembrance.

09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills

François Couperin: Concert Royal No. 1 in G (1714)

Marc-Antoine Charpentier: Te Deum (1698)

Jean-Marie Leclair: Violin Concerto in B-Flat (1745)

Jean-Baptiste Barrière: Finale from Cello Sonata Book 1/4 (1733)

George Frideric Handel: Il pastor fido: Allegro (1712)

10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude (1720)

Johann Sebastian Bach: Fugue in A (1715)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

Claude Debussy: Printemps (1887)

Antonín Dvorák: String Sextet in A (1879)

Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture (1892)

Karl Pilss: Serenade for Wind Quintet (1942)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 in B (1831)

12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Valerie Kahler

Antonin Dvorak: Lasst Mich Allein, Op. 82 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano

Clarice Assad: Ode to Carmen Miranda ROCO; Johannes Debus, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 6:23

Franz Liszt: Concert Paraphrase on Verdi's Rigoletto, S. 434 Lucille Chung, piano Spivey Hall, Clayton

State University, Morrow, GA Music: 7:20

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 7 in B-flat Major, Op. 97, "Archduke": Mvts 1, 3-4 Inon Barnatan, piano; Stefan Jackiw, violin; Alisa Weilerstein, cello La Jolla Music Society, The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA Music: 35:30

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 4: Allemande Yo-Yo Ma, cello Album: Six Evolutions Sony 85465 Music: 4:23

Jose Moncayo: Bosques RAI National Symphony Orchestra; Ana Maria Patino-Osorio, conductor EBU, Arturo Toscanini Rai Auditorium, Turin, Italy Music: 15:08

Johann Sebastian Bach: Sonata in C Major for flute and basso continuo, BWV 1033 Brandon Patrick George, flute; Mahan Esfahani, harpsichord San Antonio Chamber Music Society, Shepherd King Lutheran Church, San Antonio, TX Music: 7:39

Thea Musgrave: Phoenix Rising Colorado MahlerFest Orchestra; Kenneth Woods, conductor Colorado MahlerFest, Macky Auditorium, Boulder, CO Music: 19:25

14:00 WFMTO LOS ANGELES PHILHARMONIC with Brian Lauritzen – LA Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor

GUSTAV MAHLER: Blumine

MAHLER: Symphony No. 10: Adagio

MAHLER: Des Knaben Wunderhorn LA Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor; Ekaterina Gubanova, mezzo-soprano; Simon Keenlyside, baritone

Arturo Márquez: Violin Concerto Fandango LA Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor; Anne Akiko Meyers, violin

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance

Pablo Heras-Cassado, conductor; Emanuel Ax, piano

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 in d K 466

Franz Schubert: Serenade from Schwanengesang (encore)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 10 in e Op 93

18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded

Maxwell Brown, 13, Violin, from Wilmington, Delaware

George Gershwin (1898-1937): Prelude No. 1 (1:44)

Sophia Shao, 17, Piano, from New York, NY

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3 - I. Presto 5:05

YUNA and the Military Band from Washington, D.C.

Paquito D'Rivera (b. 1948): Aires Tropicales - I. Alborada, II. Son(6:27)

Excerpt from A Child is Born by Thad Jones Performed by Peter Dugan, piano

Bhargava Kulkarni, 16, Cello, from Okemos, Michigan

Frédéric Chopin (1810-1849): Excerpts from Polonaise Brillante for Cello and Piano, Op. 3 (7:30)

Jorge Cruz Hernandez, 16, Bassoon, from Hoffman Estates, Illinois (Jack Kent Cooke Young Artist Award)

Antonio Vivaldi (1678-1741):Bassoon Concerto in C Major, RV 467 - I. Allegro, II. Andante (3:06)

Vals Venezolano by Paquito D'Rivera (b. 1948), performed by Noah Stone, clarinet (with Paquito D'Rivera and Peter Dugan)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

20:00 CLASSICAL MUSIC

Franz Liszt: Dante Symphony (1857)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 'La Campanella' (1851)

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

TBA

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,

Breaking Barriers, Building Futures in Entrepreneurship- Panel Discussion

23:00 QUIET HOUR

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 (1786)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth (1880)

Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' (1904)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)

Samuel Barber: There's Nae Lark (1927)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)

John Lennon/Paul McCartney: The Fool on the Hill (1967)