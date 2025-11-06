WCLV Program Guide 11-7-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 146, "Wir müssen durch viel Trübsal" Douglas Major, o; Empire Brass

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 2 in F, BWV 1047 Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel

Weigl New England Suite Lee Carroll Levine, cl; Roy Christensen, vc; Amy Dorfman, p

MacDowell, Edward New England Idyls, Op 62 Michel Legrand, p

MacDowell, Edward Three Songs, Op 60 Stephen Tharp, t; James Barbagallo, p

Strauss, Josef Polka mazur, Aus der Ferne, Op 270 Vienna Phil/Franz Welser-Most

Waldteufel, Emile Les Patineurs (The Skaters) Waltz, Op 183 Vienna Phil/Gustavo Dudamel

Magnard, Alberic Symphony #2 in E, Op 6 (1892-96) Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson

Magnard, Alberic Suite dans le style ancien, Op 2 Christoph Keller, p; Katharina Weber, p

Mozart, Wolfgang Amadeus La finta semplice, K. 51 (K 46a) Hans Peter Blochwitz, t; Dresden Phil/Jörg-Peter Weigle

Mozart, Wolfgang Amadeus Two-Piano Sonata in D, K. 448 Anderson & Roe Piano Duo

Mozart, Wolfgang Amadeus Turkish Rondo Canadian Brass Steinway & Sons

Alnar, Ferid Foggy Morning Beyza Yazgan, p

Copland, Aaron Four Dance Episodes from "Rodeo" St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Copland, Aaron Old American Songs Set 1 London Sym Orch/Aaron Copland

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras #4 (1930-36) Justin Badgerow, p

Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Alexandre LaGoya, g; St Martin's Academy/Kenneth Sillito

Ruiz-Pipo, Antonio Homenaje a Villa-Lobos Narciso Yepes, g; Godelieve Monden, g

Grieg, Edvard Stimmungen, Op. 73 Daniil Trifonov & Sergei Babayan, p's

Brahms, Johannes Double Concerto in a minor, Op.102 Gidon Kremer, v; Mischa Maisky, vc; Vienna Phil/Leonard Bernstein

Piazzolla, Astor Tango Ballet Gidon Kremer, v; Kremerata Baltica

Gallo, Domenico Trio Sonata #11 in d Parnassi musici

Corelli, Arcangelo Concerto grosso in B-Flat, Op 6/11 Tafelmusik/Jean Lamon

Geminiani, Francesco Cello Sonata in F, Op 3/3 Phoebe Carrai, Beilang Zhu, vc's; Charles Weaver, l; Avi Stein, hc

Mozart, Wolfgang Amadeus Clarinet Concerto in A, K. 622 Larry Combs, cl; Music of the Baroque/Thomas Wikman

Bataille, Gabriel Song, Qui veut chasser une migraine Boston Camerata/Joel Cohen

Zavateri, Lorenzo Gaetano Concerti da Chiesa e da Camera Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Dyson, George Concerto da Camera (1949) City of London Sinfonia/Richard Hickox

Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.5 in F, Op.24, "Spring" Thomas Zehetmair, v; Malcolm Frager, forte-p

Gilbert, Henry F Mazurka Malcolm Frager, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)

Thomas Arne: Symphony No. 2 (1767)

Giovanni Gabrieli: Sonata No. 20 à 22 (1612)

Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato (1849)

Karl Jenkins: I'll Make Music (2010)

Carl Teike: March 'Old Comrades' (1889)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.2: Prelude & Fugue No. 9 in E (1742)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' (1850)

Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer (1925)

David Diamond: Two Barcarolles (1994)

Sir John Barbirolli: Oboe Concerto after Corelli (1945)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C (1781)

Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915)

Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody (1907)

Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)

Benjamin Britten: Matinées musicales (1941)

Frédéric Chopin: Finale from Piano Trio (1829)

Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f (1811)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Una voce poco fa (1816)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 'Will o' the Wisps' (1851)

Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite (1894)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance (1911)

Roger Quilter: Three English Dances (1910)

Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 in C (1772)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 in c (1824)

William Alwyn: Autumn Legend (1954)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in B-Flat (1734)

Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra (1902)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: Symphony in C (1940)

Ernest Bloch: Schelomo (1916)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Boris Lyatoshinksy: Symphony No. 3 in b (1951)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

William Alwyn: Suite of Scottish Dances (1946)

Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance (1892)

Karl Ditters von Dittersdorf: String Quartet No. 6 in A (1789)

Franz Biebl: Ave Maria (1964)

Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' (1838)

Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel (1996)

Camille Saint-Saëns: Piano Quintet in a (1855)

Lars-Erik Larsson: Scherzo from Symphony No. 1 (1928)

Joseph Haydn: Symphony No. 59 in A 'Fire' (1769)

Joe Hisaishi: Kikujiro: The Rain (1999)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Ferruccio Busoni: Four Bagatelles (1888)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792)

William Alwyn: The Crimson Pirate: 'Pirate Capers' Overture (1952)

'PDQ Bach': Chorale & Finale from 'Oedipus Tex'

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 23 (1786)

Johann Sebastian Bach: Mass in b: Gloria in excelsis Deo (1749)

Siegfried Wagner: Scherzo (1922)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture (1829)

Richard Rodgers: The Sound of Music: Medley (1959)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Franz Schubert: The Friends from Salamanka: Overture (1815)

Franz Schubert: Auf dem Wasser zu singen (1823)

Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Song of the Plains (1997)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini (1934)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations (1899)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Johannes Brahms: Intermezzo No. 2 "Klavierstucke" Sivan Magen, harp Album: Fantasien Linn 441 Music: 4:13

Dmitri Shostakovich: Festive Overture, Op. 96 Lakes Area Music Festival Orchestra; Christian Reif, conductor Lakes Area Music Festival, Gichi-ziibi Center for the Arts, Brainerd, MN Music: 6:00

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 13 in B-flat Major, Op. 130: Mvt 1 Parker Quartet Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 13:43

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 1 in F minor, Op. 120 Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano Chamber Music Northwest, Kaul Auditorium, Reed College, Portland, OR Music: 22:42

Traditional: Lowlands Low Rhiannon Giddens, soprano; Mara Shea, fiddle Album: All The Pretty Horses Elftones Productions Music: 4:20

Robert Schumann: Fantasie in C Major, Op. 17: Mvts 2-3 William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 16:49

Michael Abels and Rhiannon Giddens: Overture to "Omar" Eric Nowlin, viola; Detroit Symphony Orchestra; Jader Bignamini, conductor Interlochen Presents, Kresge Auditorium, Interlochen, MI Music: 4:30

Antonio Carlos Gomes: Sonata for String Quartet "O burrico de Pau" Catalyst Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 20:55

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Franz Liszt: Dante Symphony (1857)

Franz Liszt: Three Concert Etudes: La leggierezza (1849)

23:00 QUIET HOUR

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Chevalier de Saint-Georges: Largo from Violin Concerto (1775)

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Lyun Joon Kim: Elegy (1950)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

Reynaldo Hahn: L'heure exquise (1893)