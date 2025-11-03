© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 11-3-2025

Ideastream Public Media
Published November 3, 2025 at 5:45 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
0:00:00 Sarasate, Pablo de          Introduction and Tarantella, Op 43            Maxim Vengerov, v; Ian Brown, p       EMI/Ang              CDC5-57916-2  Kreisler, Paganini, Sarasate, Wieniawski               5:17 
0:05:17 Saint-Saens, Camille      Tarantelle in a, Op. 6      Demarre McGill, f; Anthony McGill, cl; Chicago Youth Sym/Allen Tinkham     Cedille  CDR-90000187  Winged Creatures               6:06 
0:12:53 Taneyev, Sergei               Suite de Concert for violin and orchestra, Op 28  Pekka Kuusisto, v; Helsinki Phil/Vladimir Ashkenazy       Ondine  ODE-959-2         Taneyev, S: Suite de Concert Op. 28, etc.  42:24:00 
0:55:17 Scriabin, Alexander         Twelve Etudes, Op 8       Vladimir Sofronitski, p     Profil     PH-22006 (12)          Scriabin Piano Works     1:35 
1:00:00 Zaimont, Judith Lang      Serenade            Elizabeth Moak, p            MSR Classics   MS-1366 (2)              Art, Fire, Soul     5:38 
1:05:38 Liszt, Franz         Totentanz (1849)             Louis Lortie, p; Residentie Orch/George Pehlivanian         Chandos              CHAN-9864        Liszt: Works for Piano & Orchestra, Vol. 2               15:24 
1:22:32 Haydn, Michael Quartet (Divertimento) in C          Piccolo Concerto Wien   Brilliant Classics              95885 (28)          Michael Haydn Collection             15:44 
1:38:16 Haydn, Franz Joseph     String Quartet in D, Op. 71, No. 2              Takács Quartet               Hyperion             CDA-67793         Haydn * String Quartets Op 71 * Takács Quartet               17:00 
1:55:16 Haydn, Franz Joseph     Welsh Folksong, "Away, my herd, under the green oak", H XXXIb:11             Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio         Brilliant Classics               95594 (160)        Haydn Edition    1:35 
2:00:00 Rossini, Gioachino          La cambiale di matrimonio           St Martin's Academy/Neville Marriner              Philips   5361764 (3)        Rossini: Overtures          5:23 
2:05:23 Cimarosa, Domenico      Il matrimonio segreto (The Secret Marriage)         Royal Scottish National Orchestra/Lance Friedel             Naxos   8.573418             Great Comedy Overtures           6:43 
2:12:06 Salieri, Antonio  Angiolina, ossia Il Matrimonio per Sussuro            London Mozart Players/Matthias Bamert              MHS      5164941              n/a         3:48 
2:15:54 Tailleferre, Germaine      Les Maries de la Tour Eiffel         Philharmonia Orch/Geoffrey Simon   Chandos              CHAN-8356        French Ballet Music of the 1920s               3:00 
2:18:54 Tailleferre, Germaine      Deux Pièces pour Piano (1928)  Josephine Gandolfi, p               Helicon HE-1048              n/a         1:47 
2:20:41 Beethoven, Ludwig van  String Quartet no.8 in e minor, Op.59 no.2, "Razumovsky"               Emerson String Quartet DG         B0009666-72 (23)           Essential Beethoven               34:00:00 
2:54:41 Beethoven, Ludwig van  12 German Dances, WoO 8         Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi             Naxos   8.550433             BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi)           1:24 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
3:00:00 Bonelli, Aurelio  Two Canzonas   Piffaro/Joan Kimball, Robert Wiemken     DG Archiv               445883-2             Piffaro The Renaissance Band- Canzoni e danze               5:51 
3:05:51 Maddalena, Maddalena Lombardini          Violin Duet in A, Op. 5, No. 5       Shelby Yamin; Sarah Bleile Douglas, v's               Orpheus              0             Maddalena Lombardini: Violin Duets, Op. 5          9:22 
3:15:13 Bach, Johann Sebastian               Concerto for Two Violins in d minor, BWV 1043               Jeanne Lamon, v; Linda Melsted, v; Tafelmusik  Sony      SK-66265            Bach: Violin Concertos BWV 1041-1043 and BWV 1064           14:03 
3:29:16 Berio, Luciano    Duetti for two violins, Vol I (1979-83)        Accademia Bizantina               Denon   CO-75448           n/a         1:29 
3:30:45 Copland, Aaron The Red Pony Suite        St Louis Sym Orch/Andre Previn Sony               SBK-62401         Copland - Orchestral Works        24:20:00 
3:55:05 Ives, Charles      Song, "The Things Our Fathers Loved" (1917)     Mary Ann Hart, ms; Dennis Helmrich, p          Albany  TROY-079          The Complete Songs of Charles Ives, Vol. 3               1:28 
4:00:00 Villa-Lobos, Heitor           Bachianas Brasileiras No. 5         Eroica Trio          EMI/Ang               CDC5-57033-2  Eroica Trio: Pasión          5:51 
4:05:51 Villa-Lobos, Heitor           Five Preludes for Guitar (1940)   Narciso Yepes, g             DG               423700-2             Guitar Concertos, 12 Etudes       19:18 
4:26:48 Mozart, Wolfgang Amadeus         Flute and Harp Concerto in C, K. 299       Edward Druzinsky, h; Lyon Leifer, f; Music of the Baroque/Thomas Wikman           Mintel Archive    17               Music of the Baroque      28:50:00 
4:55:38 Weber, Carl Maria von   Favorite Waltzes for Empress Marie Louise          Eva Schieferstein, p Koch      3-6731-2              Weber: Schieferstein - Valses favorites pour l'imperatrice       1:25 
5:00:00 Sibelius, Jean    Song, "Drömmen"            Kim Borg, b; Erik Werba, p           DG               4776612              Spotlight * Kim Borg Sings Sibelius Songs            2:11 
5:02:11 Sibelius, Jean    Finlandia, Op. 26              Kim Borg, b; Erik Werba, p           DG               4776612              Spotlight * Kim Borg Sings Sibelius Songs            2:52 
5:05:03 Sibelius, Jean    Symphony No. 7 in C, Op. 105    Vienna Phil/Leonard Bernstein    DG               427647-2             Sibelius: Symphonien Nos. 5 and 7          24:53:00 
5:31:38 Hindemith, Paul Viola d'amore Sonata, Op 25/2   Roman Mints, v; Alexander Kobrin, p               Quartz   QTZ-2132           Hindemith Violin and Piano Music             12:50 
5:44:28 Vivaldi, Antonio  Viola d'amore Concerto in A, R 396          Rachel Barton Pine, vida; Ars Antigua        Cedille  CDR-90000159  Vivaldi: The Complete Viola d’Amore Concertos               10:01 
5:54:29 Sibelius, Jean    The Tempest, Op. 109    St Martin's Academy/Neville Marriner               Hänssler Classic              CD-98.353          The Tempest Suites, Op.109       1:28 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Thomas Morley: Joyne Hands (1599)
Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in e-Flat (1917)
Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture (1723)
Florence Price: Andante from Symphony No. 3 (1940)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)
Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini (1941)
Eriks Esenvalds: Stars (2011)
Pascual Marquina: March 'España Cañí' (1925)
Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)
Felix Mendelssohn: Scherzo & Finale from String Symphony No. 9 (1822)
Max Richter: Vivaldi's Autumn Concerto Recomposed (2012)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1795)
Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814)
Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla (1896)
Gian Francesco Malipiero: Four Inventions (1933)
Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture (1772)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: The Three Wonders (1903)
Michael Abels: Global Warming (1990)
Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)
Federico Mompou: Variations on a Theme by Chopin (1957)
James Newton Howard: The Hunger Games: Rue's Farewell (2012)
Thomas Arne: Symphony No. 1 in C (1767)
Blas Galindo: Suite 'Homenaje a Cervantes' (1947)
Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 'American' (1893)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 'Clock' (1794)
Leroy Anderson: The Syncopated Clock (1945)
Sergei Prokofiev: Summer Night Suite (1950)
Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on Sarti's 'Come un agnello' (1784)
Johannes Brahms: Variations & Fugue on a Theme by Handel (1861)
Vincenzo Bellini: Norma: Casta diva (1831)
Gioacchino Rossini: Eduardo e Cristina: Overture (1819)
Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture (1854)
Luca Moscardi: Burlesca 'Childhood Memories' (2020)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Béla Bartók: Divertimento for Strings (1939)
Zoltán Kodály: Háry János: Suite (1927)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture (1898)
Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)
John Barry: Somewhere in Time: Main Theme (1980)
Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)
Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)
Gilbert & Sullivan: The Mikado: Chorus of Nobles (1885)
Dmitri Shostakovich: Allegro from Symphony No. 9 (1945)
Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto in d (1740)
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)
John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme (1980)
John Williams: Star Wars: Main Title (1977)
Carl Maria von Weber: Peter Schmoll: Overture (1802)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
William Wallace: Villon (1909)
Frédéric Chopin: Etude No. 3 in E 'Tristesse' (1832)
Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)
Jan Blockx: Flemish Dances (1884)
Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 in E-Flat (1945)
William Sterndale Bennett: Piano Concerto No. 3 in c (1834)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Antonin Dvorak: Lasst Mich Allein, Op. 82 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Album: Dvorak
Decca 1393 Music: 4:14
Clarice Assad: Ode to Carmen Miranda ROCO; Johannes Debus, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 6:23
Franz Liszt: Concert Paraphrase on Verdi's Rigoletto, S. 434 Lucille Chung, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:20
Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 7 in B-flat Major, Op. 97, "Archduke": Mvts 1, 3-4 Inon Barnatan, piano; Stefan Jackiw, violin; Alisa Weilerstein, cello La Jolla Music Society, The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA Music: 35:30
Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 4: Allemande Yo-Yo Ma, cello Album: Six Evolutions Sony 85465 Music: 4:23
Jose Moncayo: Bosques RAI National Symphony Orchestra; Ana Maria Patino-Osorio, conductor EBU, Arturo Toscanini Rai Auditorium, Turin, Italy Music: 15:08
Johann Sebastian Bach: Sonata in C Major for flute and basso continuo, BWV 1033 Brandon Patrick George, flute; Mahan Esfahani, harpsichord San Antonio Chamber Music Society, Shepherd King Lutheran Church, San Antonio, TX Music: 7:39
Thea Musgrave: Phoenix Rising Colorado MahlerFest Orchestra; Kenneth Woods, conductor Colorado MahlerFest, Macky Auditorium, Boulder, CO Music: 19:25

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 8 in c (1943)

23:00 QUIET HOUR
Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)
Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930)
Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)
Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande: Prélude (1898)
Randall Thompson: Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Evening (1959)
Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)
Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887)
Arts & Culture