WCLV Program Guide 11-3-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Sarasate, Pablo de Introduction and Tarantella, Op 43 Maxim Vengerov, v; Ian Brown, p EMI/Ang CDC5-57916-2 Kreisler, Paganini, Sarasate, Wieniawski 5:17
0:05:17 Saint-Saens, Camille Tarantelle in a, Op. 6 Demarre McGill, f; Anthony McGill, cl; Chicago Youth Sym/Allen Tinkham Cedille CDR-90000187 Winged Creatures 6:06
0:12:53 Taneyev, Sergei Suite de Concert for violin and orchestra, Op 28 Pekka Kuusisto, v; Helsinki Phil/Vladimir Ashkenazy Ondine ODE-959-2 Taneyev, S: Suite de Concert Op. 28, etc. 42:24:00
0:55:17 Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:35
1:00:00 Zaimont, Judith Lang Serenade Elizabeth Moak, p MSR Classics MS-1366 (2) Art, Fire, Soul 5:38
1:05:38 Liszt, Franz Totentanz (1849) Louis Lortie, p; Residentie Orch/George Pehlivanian Chandos CHAN-9864 Liszt: Works for Piano & Orchestra, Vol. 2 15:24
1:22:32 Haydn, Michael Quartet (Divertimento) in C Piccolo Concerto Wien Brilliant Classics 95885 (28) Michael Haydn Collection 15:44
1:38:16 Haydn, Franz Joseph String Quartet in D, Op. 71, No. 2 Takács Quartet Hyperion CDA-67793 Haydn * String Quartets Op 71 * Takács Quartet 17:00
1:55:16 Haydn, Franz Joseph Welsh Folksong, "Away, my herd, under the green oak", H XXXIb:11 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:35
2:00:00 Rossini, Gioachino La cambiale di matrimonio St Martin's Academy/Neville Marriner Philips 5361764 (3) Rossini: Overtures 5:23
2:05:23 Cimarosa, Domenico Il matrimonio segreto (The Secret Marriage) Royal Scottish National Orchestra/Lance Friedel Naxos 8.573418 Great Comedy Overtures 6:43
2:12:06 Salieri, Antonio Angiolina, ossia Il Matrimonio per Sussuro London Mozart Players/Matthias Bamert MHS 5164941 n/a 3:48
2:15:54 Tailleferre, Germaine Les Maries de la Tour Eiffel Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8356 French Ballet Music of the 1920s 3:00
2:18:54 Tailleferre, Germaine Deux Pièces pour Piano (1928) Josephine Gandolfi, p Helicon HE-1048 n/a 1:47
2:20:41 Beethoven, Ludwig van String Quartet no.8 in e minor, Op.59 no.2, "Razumovsky" Emerson String Quartet DG B0009666-72 (23) Essential Beethoven 34:00:00
2:54:41 Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos 8.550433 BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:24
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Bonelli, Aurelio Two Canzonas Piffaro/Joan Kimball, Robert Wiemken DG Archiv 445883-2 Piffaro The Renaissance Band- Canzoni e danze 5:51
3:05:51 Maddalena, Maddalena Lombardini Violin Duet in A, Op. 5, No. 5 Shelby Yamin; Sarah Bleile Douglas, v's Orpheus 0 Maddalena Lombardini: Violin Duets, Op. 5 9:22
3:15:13 Bach, Johann Sebastian Concerto for Two Violins in d minor, BWV 1043 Jeanne Lamon, v; Linda Melsted, v; Tafelmusik Sony SK-66265 Bach: Violin Concertos BWV 1041-1043 and BWV 1064 14:03
3:29:16 Berio, Luciano Duetti for two violins, Vol I (1979-83) Accademia Bizantina Denon CO-75448 n/a 1:29
3:30:45 Copland, Aaron The Red Pony Suite St Louis Sym Orch/Andre Previn Sony SBK-62401 Copland - Orchestral Works 24:20:00
3:55:05 Ives, Charles Song, "The Things Our Fathers Loved" (1917) Mary Ann Hart, ms; Dennis Helmrich, p Albany TROY-079 The Complete Songs of Charles Ives, Vol. 3 1:28
4:00:00 Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Eroica Trio EMI/Ang CDC5-57033-2 Eroica Trio: Pasión 5:51
4:05:51 Villa-Lobos, Heitor Five Preludes for Guitar (1940) Narciso Yepes, g DG 423700-2 Guitar Concertos, 12 Etudes 19:18
4:26:48 Mozart, Wolfgang Amadeus Flute and Harp Concerto in C, K. 299 Edward Druzinsky, h; Lyon Leifer, f; Music of the Baroque/Thomas Wikman Mintel Archive 17 Music of the Baroque 28:50:00
4:55:38 Weber, Carl Maria von Favorite Waltzes for Empress Marie Louise Eva Schieferstein, p Koch 3-6731-2 Weber: Schieferstein - Valses favorites pour l'imperatrice 1:25
5:00:00 Sibelius, Jean Song, "Drömmen" Kim Borg, b; Erik Werba, p DG 4776612 Spotlight * Kim Borg Sings Sibelius Songs 2:11
5:02:11 Sibelius, Jean Finlandia, Op. 26 Kim Borg, b; Erik Werba, p DG 4776612 Spotlight * Kim Borg Sings Sibelius Songs 2:52
5:05:03 Sibelius, Jean Symphony No. 7 in C, Op. 105 Vienna Phil/Leonard Bernstein DG 427647-2 Sibelius: Symphonien Nos. 5 and 7 24:53:00
5:31:38 Hindemith, Paul Viola d'amore Sonata, Op 25/2 Roman Mints, v; Alexander Kobrin, p Quartz QTZ-2132 Hindemith Violin and Piano Music 12:50
5:44:28 Vivaldi, Antonio Viola d'amore Concerto in A, R 396 Rachel Barton Pine, vida; Ars Antigua Cedille CDR-90000159 Vivaldi: The Complete Viola d’Amore Concertos 10:01
5:54:29 Sibelius, Jean The Tempest, Op. 109 St Martin's Academy/Neville Marriner Hänssler Classic CD-98.353 The Tempest Suites, Op.109 1:28
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Thomas Morley: Joyne Hands (1599)
Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in e-Flat (1917)
Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture (1723)
Florence Price: Andante from Symphony No. 3 (1940)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)
Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini (1941)
Eriks Esenvalds: Stars (2011)
Pascual Marquina: March 'España Cañí' (1925)
Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)
Felix Mendelssohn: Scherzo & Finale from String Symphony No. 9 (1822)
Max Richter: Vivaldi's Autumn Concerto Recomposed (2012)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1795)
Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814)
Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla (1896)
Gian Francesco Malipiero: Four Inventions (1933)
Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture (1772)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: The Three Wonders (1903)
Michael Abels: Global Warming (1990)
Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)
Federico Mompou: Variations on a Theme by Chopin (1957)
James Newton Howard: The Hunger Games: Rue's Farewell (2012)
Thomas Arne: Symphony No. 1 in C (1767)
Blas Galindo: Suite 'Homenaje a Cervantes' (1947)
Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 'American' (1893)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 'Clock' (1794)
Leroy Anderson: The Syncopated Clock (1945)
Sergei Prokofiev: Summer Night Suite (1950)
Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on Sarti's 'Come un agnello' (1784)
Johannes Brahms: Variations & Fugue on a Theme by Handel (1861)
Vincenzo Bellini: Norma: Casta diva (1831)
Gioacchino Rossini: Eduardo e Cristina: Overture (1819)
Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture (1854)
Luca Moscardi: Burlesca 'Childhood Memories' (2020)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Béla Bartók: Divertimento for Strings (1939)
Zoltán Kodály: Háry János: Suite (1927)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
13:00:00 Zaimont, Judith Lang Serenade Elizabeth Moak, p MSR Classics MS-1366 (2) Art, Fire, Soul 5:38
13:05:38 Liszt, Franz Totentanz (1849) Louis Lortie, p; Residentie Orch/George Pehlivanian Chandos CHAN-9864 Liszt: Works for Piano & Orchestra, Vol. 2 15:24
13:22:32 Haydn, Michael Quartet (Divertimento) in C Piccolo Concerto Wien Brilliant Classics 95885 (28) Michael Haydn Collection 15:44
13:38:16 Haydn, Franz Joseph String Quartet in D, Op. 71, No. 2 Takács Quartet Hyperion CDA-67793 Haydn * String Quartets Op 71 * Takács Quartet 17:00
13:55:16 Haydn, Franz Joseph Welsh Folksong, "Away, my herd, under the green oak", H XXXIb:11 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:35
14:00:00 Rossini, Gioachino La cambiale di matrimonio St Martin's Academy/Neville Marriner Philips 5361764 (3) Rossini: Overtures 5:23
14:05:23 Cimarosa, Domenico Il matrimonio segreto (The Secret Marriage) Royal Scottish National Orchestra/Lance Friedel Naxos 8.573418 Great Comedy Overtures 6:43
14:12:06 Salieri, Antonio Angiolina, ossia Il Matrimonio per Sussuro London Mozart Players/Matthias Bamert MHS 5164941 n/a 3:48
14:15:54 Tailleferre, Germaine Les Maries de la Tour Eiffel Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8356 French Ballet Music of the 1920s 3:00
14:18:54 Tailleferre, Germaine Deux Pièces pour Piano (1928) Josephine Gandolfi, p Helicon HE-1048 n/a 1:47
14:20:41 Beethoven, Ludwig van String Quartet no.8 in e minor, Op.59 no.2, "Razumovsky" Emerson String Quartet DG B0009666-72 (23) Essential Beethoven 34:00:00
14:54:41 Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos 8.550433 BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:24
15:00:00 Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Eroica Trio EMI/Ang CDC5-57033-2 Eroica Trio: Pasión 5:51
15:05:51 Villa-Lobos, Heitor Five Preludes for Guitar (1940) Narciso Yepes, g DG 423700-2 Guitar Concertos, 12 Etudes 19:18
15:26:48 Mozart, Wolfgang Amadeus Flute and Harp Concerto in C, K. 299 Edward Druzinsky, h; Lyon Leifer, f; Music of the Baroque/Thomas Wikman Mintel Archive 17 Music of the Baroque 28:50:00
15:55:38 Weber, Carl Maria von Favorite Waltzes for Empress Marie Louise Eva Schieferstein, p Koch 3-6731-2 Weber: Schieferstein - Valses favorites pour l'imperatrice 1:25
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture (1898)
Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)
John Barry: Somewhere in Time: Main Theme (1980)
Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)
Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)
Gilbert & Sullivan: The Mikado: Chorus of Nobles (1885)
Dmitri Shostakovich: Allegro from Symphony No. 9 (1945)
Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto in d (1740)
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)
John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme (1980)
John Williams: Star Wars: Main Title (1977)
Carl Maria von Weber: Peter Schmoll: Overture (1802)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
William Wallace: Villon (1909)
Frédéric Chopin: Etude No. 3 in E 'Tristesse' (1832)
Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)
Jan Blockx: Flemish Dances (1884)
Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 in E-Flat (1945)
William Sterndale Bennett: Piano Concerto No. 3 in c (1834)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Antonin Dvorak: Lasst Mich Allein, Op. 82 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Album: Dvorak
Decca 1393 Music: 4:14
Clarice Assad: Ode to Carmen Miranda ROCO; Johannes Debus, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 6:23
Franz Liszt: Concert Paraphrase on Verdi's Rigoletto, S. 434 Lucille Chung, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:20
Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 7 in B-flat Major, Op. 97, "Archduke": Mvts 1, 3-4 Inon Barnatan, piano; Stefan Jackiw, violin; Alisa Weilerstein, cello La Jolla Music Society, The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA Music: 35:30
Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 4: Allemande Yo-Yo Ma, cello Album: Six Evolutions Sony 85465 Music: 4:23
Jose Moncayo: Bosques RAI National Symphony Orchestra; Ana Maria Patino-Osorio, conductor EBU, Arturo Toscanini Rai Auditorium, Turin, Italy Music: 15:08
Johann Sebastian Bach: Sonata in C Major for flute and basso continuo, BWV 1033 Brandon Patrick George, flute; Mahan Esfahani, harpsichord San Antonio Chamber Music Society, Shepherd King Lutheran Church, San Antonio, TX Music: 7:39
Thea Musgrave: Phoenix Rising Colorado MahlerFest Orchestra; Kenneth Woods, conductor Colorado MahlerFest, Macky Auditorium, Boulder, CO Music: 19:25
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 8 in c (1943)
23:00 QUIET HOUR
Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)
Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930)
Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)
Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande: Prélude (1898)
Randall Thompson: Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Evening (1959)
Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)
Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887)