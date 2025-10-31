WCLV Program Guide 10-31-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a Schumann, Robert Noveletten, Op. 21 Vladimir Ashkenazy, p London 421010-2 Piano Works Vol. 2 Carnaval op. 9 - Humoreske op. 20 - Noveletten op. 21 5:44
12:05:44a Wagner, Richard Der fliegende Höllander (The Flying Dutchman) Berlin Phil/Lorin Maazel RCA 63143-2 Maazel Conducts Wagner, Volumes 1 & 2 12:02
12:19:29a Martucci, Giuseppe Noveletta, Op 82 Philharmonia Orch/Francesco d'Avalos ASV CDDCA-675 Martucci: Symphony No. 1 6:09
12:25:38a Glazunov, Alexander Five Novelettes, Op 15 St Petersburg String Quartet Delos DE-3262 GLAZUNOV, A.: 5 Novelettes / String Quartet No. 5 (St. Petersburg String Quartet) 30:07:00
12:55:45a Scriabin, Alexander Twenty-Four Preludes, Op 11 Piers Lane, p Hyperion CDA-67057/8 (2) N/A 1:29
01:00:00a Délibes, Léo Sylvia Philadelphia Orch/Eugene Ormandy CBS MLK-45660 Greatest Hits * The Ballet * Vol III 5:02
01:05:02a Griffes, Charles Tomlinson Bacchanale Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz Delos DE-3099 Made In The USA: American Symphonic Music 4:24
01:09:26a Saint-Saens, Camille Samson and Delilah Orchestre De Paris/Daniel Barenboim DG 469250-2 (2) Panorama: À la française 7:03
01:17:57a Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.9 in A, Op.47, "Kreutzer" Viktoria Mullova, v; Kristian Bezuidenhout, fortepiano Onyx 4050 Beethoven * Violin Sonatas 3 & 9 * Mullova * Bezuidenhout 36:25:00
01:54:22a Still, William Grant Quit Dat Fool'nish Zina Schiff, v; Royal Scottish National Orch/Avlana Eisenberg Naxos 8.559867 William Grant Still 1:40
02:00:00a Dowland, John A Dream (Lady Leighton's Paven) Paul O'Dette, l Harmonia Mundi HMU-907160 Dowland: Complete Lute Works, Vol. 1 5:06
02:05:06a Elgar, Edward Falstaff (Symphonic Study in c), Op 68 London Phil/Sir Georg Solti London 425155-2 Enigma Variations / Falstaff 35:09:00
02:40:15a Dowland, John What if a Day Paul O'Dette, l Harmonia Mundi HMU-907160 Dowland: Complete Lute Works, Vol. 1 1:28
02:41:43a Guerre, Elisabeth Jacquet de la Violin Sonata No. 2 in a Sophie de Bardonnèche, v; Lucile Boulanger, viga; Alpha 1078 Le Sommeil d'Ulisse 12:59
02:54:42a Rameau, Jean-Philippe Les Surprises de l'Amour Les Nouveaux Caractères/Sébastien d'Hérin Glossa GCD-922701 (3) Les Surprises de l'Amour 1:29
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "Marg'ret's Ghost," H XXXIa:65 Lorna anderson, s; Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 5:34
03:05:34a Haydn, Franz Joseph Symphony No. 94 in G, "Surprise" Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer Nimbus NI-5200/04 (5) Symphonies Nos. 93-104- The London Symphonies 23:43
03:29:17a Schoeck, Othmar Ten Songs, Op. 24A Jürg Dürmüller, t; Julius Drake, p New Classical Adventure 234405 (12) Othmar Schoeck Complete Edition, Vol 6 1:27
03:30:44a Sibelius, Jean Suite for Violin and Strings, Op. 117 Christian Tetzlaff, v; Danish National Sym Orch/Thomas Dausgaard Virgin 45534-2 Sibelius: The Complete Works For Violin Concerto 7:34
03:38:18a Still, William Grant Violin Suite (1943) Zina Schiff, v; Royal Scottish National Orch/Avlana Eisenberg Naxos 8.559867 William Grant Still 16:58
03:55:16a Burleigh Boyhood Recollections (1925) Zina Schiff, v; Mary Barranger, p Naxos 8.559061 BURLEIGH: Music for Violin and Piano 1:43
04:00:00a Bach, Johann Sebastian French Suite No. 5 in G, BWV 816 Dmitry Paperno, p Cedille CDR-90000074 Through the Years 5:15
04:05:15a Wagner, Richard Siegfried Idyll Leipzig Gewandhaus Orch/Andris Nelsons DG 4836659 (2) Bruckner - Wagner 20:57
04:27:46a Bach, Johann Sebastian Solo Violin Partita No. 2 in D, BWV 1004 Johnny Gandelsman, v In a Circle Records ICR-010 (2) BACH, J.S.: Sonatas and Partitas 27:12:00
04:54:58a Sibelius, Jean The Tempest, Op. 109 St Martin's Academy/Neville Marriner Hänssler Classic CD-98.353 The Tempest Suites, Op.109 1:30
05:00:00a Lortzing, Albert Undine Gedda, t; Pütz, s; RIAS Chamber Cho, Berlin Radio Sym/Heger EMI/Ang CMS7-63208-2 (2) N/A 5:21
05:05:21a Nicolai, Otto The Merry Wives of Windsor Bamberg Sym Orch/Karl Anton Rickenbacher Virgin 91079-2 N/A 8:31
05:13:52a Gurlitt, Cornelius Toy Symphony, Op 169 Raymond Lewenthal, p; Ensemble Seraphim S-60365 Toy Symphonies & Other Fun 12:00
05:27:26a Respighi, Ottorino La boutique fantasque Boston Pops Orch/Arthur Fiedler RCA 61847-2 Offenbach: Gaite Parisienne / Rossini-Respighi: La Boutique Fantasque 27:14:00
05:54:40a Rota, Nino Seven Pieces for Children Danielle Laval, p Naive V-1003 (2) Nino Rota 1:32
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Paula Kimper: Venus Projection (1990)
Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)
Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)
John Williams: Dracula: Night Journeys (1979)
Louis-Nicolas Clérambault: Simphonia No. 2 'La Felicite' (1698)
César Franck: Les Djinns (1884)
Charles Ives: Hallowe'en (1907)
Robert Browne Hall: The New Colonial March (1901)
John Williams: Raiders of the Lost Ark: Raiders' March (1981)
Nicolò Paganini: Le streghe (1813)
Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' (1847)
Claude Bolling: Suite No. 2 for Flute & Jazz Piano: Affectueuse (1986)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 3 (1775)
Charles Gounod: Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous qui faites l'endormie' (1859)
Richard Rodgers: Babes in Arms: Overture (1937)
George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin (1904)
Bernard Herrmann: Hangover Square: Concerto Macabre (1945)
Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1800)
Antonín Dvorák: The Noonday Witch (1896)
Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz (1934)
Luigi Boccherini: Symphony No. 6 in d 'La casa del diavolo' (1771)
Ulysses Kay: Theater Set: Overture (1968)
Charlie Chaplin: A King in New York: Now That It's Ended (1957)
Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' (1838)
Ottorino Respighi: Ballad of the Gnomes (1920)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872)
Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)
Franz Liszt: Totentanz (1859)
Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' (1872)
Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain (1880)
Robert Schumann: Kreisleriana (1838)
Franz Waxman: Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Suite (1941)
Bernard Herrmann: Hangover Square: Concerto Macabre (1945)
John Williams: Dracula: Night Journeys (1979)
John Morris: Young Frankenstein: A Transylvanian Lullaby (1974)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Felix Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht (1832)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in A (1773)
Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise (1878)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Louise Farrenc: Piano Trio No. 1 in E-Flat (1843)
Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)
William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)
Camille Saint-Saëns: Chanson 'Danse macabre' (1873)
Ottorino Respighi: Ballad of the Gnomes (1920)
Percy Grainger: Country Gardens (1919)
Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie (1903)
Anderson & Roe: Grand Scherzo (2013)
Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 in D 'Reformation' (1832)
Félix Godefroid: Danse des sylphes (1855)
Richard Strauss: Don Juan (1888)
David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme (1952)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' (1838)
Bernard Herrmann: Psycho: A Narrative for Orchestra (1968)
Bernard Herrmann: A Portrait of Hitch (1955)
Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)
Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)
Sir Malcolm Arnold: Overture 'Tam O'Shanter' (1955)
Marshall Griffith: Hallowe’en Fantasy (2022)
César Franck: Le Chasseur maudit (1882)
Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of the Monster (1935)
Igor Stravinsky: L'Histoire du Soldat: The Devil's Dance (1918)
Igor Stravinsky: Infernal Dance from 'The Firebird' (1910)
Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain (1880)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Johann Sebastian Bach: Partita No. 4 in D (1729)
Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906)
Bernardino Monterde: La Virgen de la Macarena (1946)
Florence Price: Largo from Symphony No. 1 (1932)
Joaquín Rodrigo: Plegaria de la Infanta de Castilla (1938)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Henryk Górecki: Harpsichord Concerto (1980)
Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-Flat (1881)
20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)
Felix Mendelssohn: Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)
23:00 QUIET HOUR
Jules Massenet: Elégie (1869)
Max Reger: The Violin-Playing Hermit (1913)
Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)
Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)
Peter Warlock: An Old Song (1917)
Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra (1902)
Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)
Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song (1889)
Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1865)
Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' (1713)