WCLV Program Guide 10-31-2025

WCLV Program Guide 10-31-2025

Ideastream Public Media
Published October 31, 2025 at 5:24 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a         Schumann, Robert        Noveletten, Op. 21        Vladimir Ashkenazy, p            London 421010-2          Piano Works Vol. 2 Carnaval op. 9 - Humoreske op. 20 - Noveletten op. 21          5:44
12:05:44a         Wagner, Richard           Der fliegende Höllander (The Flying Dutchman)            Berlin Phil/Lorin Maazel RCA     63143-2            Maazel Conducts Wagner, Volumes 1 & 2    12:02
12:19:29a         Martucci, Giuseppe       Noveletta, Op 82           Philharmonia Orch/Francesco d'Avalos           ASV     CDDCA-675      Martucci: Symphony No. 1         6:09
12:25:38a         Glazunov, Alexander     Five Novelettes, Op 15  St Petersburg String Quartet            Delos   DE-3262           GLAZUNOV, A.: 5 Novelettes / String Quartet No. 5 (St. Petersburg String Quartet)         30:07:00
12:55:45a         Scriabin, Alexander       Twenty-Four Preludes, Op 11    Piers Lane, p            Hyperion           CDA-67057/8 (2)           N/A      1:29
01:00:00a         Délibes, Léo      Sylvia   Philadelphia Orch/Eugene Ormandy       CBS            MLK-45660       Greatest Hits * The Ballet * Vol III          5:02
01:05:02a         Griffes, Charles Tomlinson        Bacchanale       Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz           Delos   DE-3099           Made In The USA: American Symphonic Music  4:24
01:09:26a         Saint-Saens, Camille     Samson and Delilah      Orchestre De Paris/Daniel Barenboim        DG       469250-2 (2)     Panorama: À la française          7:03
01:17:57a         Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.9 in A, Op.47, "Kreutzer"            Viktoria Mullova, v; Kristian Bezuidenhout, fortepiano      Onyx    4050     Beethoven * Violin Sonatas 3 & 9 * Mullova * Bezuidenhout    36:25:00
01:54:22a         Still, William Grant         Quit Dat Fool'nish          Zina Schiff, v; Royal Scottish National Orch/Avlana Eisenberg Naxos  8.559867          William Grant Still         1:40
02:00:00a         Dowland, John  A Dream (Lady Leighton's Paven)          Paul O'Dette, l            Harmonia Mundi            HMU-907160    Dowland: Complete Lute Works, Vol. 1   5:06
02:05:06a         Elgar, Edward   Falstaff (Symphonic Study in c), Op 68   London Phil/Sir Georg Solti       London 425155-2          Enigma Variations / Falstaff       35:09:00
02:40:15a         Dowland, John  What if a Day    Paul O'Dette, l   Harmonia Mundi            HMU-907160    Dowland: Complete Lute Works, Vol. 1   1:28
02:41:43a         Guerre, Elisabeth Jacquet de la Violin Sonata No. 2 in a Sophie de Bardonnèche, v; Lucile Boulanger, viga; Alpha    1078     Le Sommeil d'Ulisse      12:59
02:54:42a         Rameau, Jean-Philippe Les Surprises de l'Amour           Les Nouveaux Caractères/Sébastien d'Hérin     Glossa GCD-922701 (3)           Les Surprises de l'Amour            1:29
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a         Haydn, Franz Joseph    Scottish Folksong, "Marg'ret's Ghost," H XXXIa:65            Lorna anderson, s; Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio  Brilliant Classics            95594 (160)      Haydn Edition   5:34
03:05:34a         Haydn, Franz Joseph    Symphony No. 94 in G, "Surprise"          Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer    Nimbus NI-5200/04 (5)  Symphonies Nos. 93-104- The London Symphonies           23:43
03:29:17a         Schoeck, Othmar          Ten Songs, Op. 24A      Jürg Dürmüller, t; Julius Drake, p           New Classical Adventure           234405 (12)      Othmar Schoeck Complete Edition, Vol 6    1:27
03:30:44a         Sibelius, Jean   Suite for Violin and Strings, Op. 117       Christian Tetzlaff, v; Danish National Sym Orch/Thomas Dausgaard   Virgin   45534-2            Sibelius: The Complete Works For Violin Concerto      7:34
03:38:18a         Still, William Grant         Violin Suite (1943)         Zina Schiff, v; Royal Scottish National Orch/Avlana Eisenberg Naxos  8.559867          William Grant Still         16:58
03:55:16a         Burleigh            Boyhood Recollections (1925)    Zina Schiff, v; Mary Barranger, p      Naxos  8.559061          BURLEIGH: Music for Violin and Piano   1:43
04:00:00a         Bach, Johann Sebastian            French Suite No. 5 in G, BWV 816            Dmitry Paperno, p         Cedille  CDR-90000074 Through the Years        5:15
04:05:15a         Wagner, Richard           Siegfried Idyll    Leipzig Gewandhaus Orch/Andris Nelsons            DG       4836659 (2)      Bruckner - Wagner        20:57
04:27:46a         Bach, Johann Sebastian            Solo Violin Partita No. 2 in D, BWV 1004            Johnny Gandelsman, v  In a Circle Records       ICR-010 (2)      BACH, J.S.: Sonatas and Partitas     27:12:00
04:54:58a         Sibelius, Jean   The Tempest, Op. 109   St Martin's Academy/Neville Marriner           Hänssler Classic           CD-98.353        The Tempest Suites, Op.109      1:30
05:00:00a         Lortzing, Albert Undine  Gedda, t; Pütz, s; RIAS Chamber Cho, Berlin Radio Sym/Heger       EMI/Ang           CMS7-63208-2 (2)        N/A      5:21
05:05:21a         Nicolai, Otto      The Merry Wives of Windsor      Bamberg Sym Orch/Karl Anton Rickenbacher      Virgin   91079-2            N/A      8:31
05:13:52a         Gurlitt, Cornelius           Toy Symphony, Op 169 Raymond Lewenthal, p; Ensemble         Seraphim          S-60365            Toy Symphonies & Other Fun    12:00
05:27:26a         Respighi, Ottorino         La boutique fantasque   Boston Pops Orch/Arthur Fiedler  RCA     61847-2            Offenbach: Gaite Parisienne / Rossini-Respighi: La Boutique Fantasque        27:14:00
05:54:40a         Rota, Nino        Seven Pieces for Children         Danielle Laval, p            Naive   V-1003 (2)        Nino Rota         1:32

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Paula Kimper: Venus Projection (1990)
Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)
Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)
John Williams: Dracula: Night Journeys (1979)
Louis-Nicolas Clérambault: Simphonia No. 2 'La Felicite' (1698)
César Franck: Les Djinns (1884)
Charles Ives: Hallowe'en (1907)
Robert Browne Hall: The New Colonial March (1901)
John Williams: Raiders of the Lost Ark: Raiders' March (1981)
Nicolò Paganini: Le streghe (1813)
Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' (1847)
Claude Bolling: Suite No. 2 for Flute & Jazz Piano: Affectueuse (1986)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 3 (1775)
Charles Gounod: Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous qui faites l'endormie' (1859)
Richard Rodgers: Babes in Arms: Overture (1937)
George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin (1904)
Bernard Herrmann: Hangover Square: Concerto Macabre (1945)
Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1800)
Antonín Dvorák: The Noonday Witch (1896)
Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz (1934)
Luigi Boccherini: Symphony No. 6 in d 'La casa del diavolo' (1771)
Ulysses Kay: Theater Set: Overture (1968)
Charlie Chaplin: A King in New York: Now That It's Ended (1957)
Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' (1838)
Ottorino Respighi: Ballad of the Gnomes (1920)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872)
Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)
Franz Liszt: Totentanz (1859)
Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' (1872)
Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain (1880)
Robert Schumann: Kreisleriana (1838)
Franz Waxman: Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Suite (1941)
Bernard Herrmann: Hangover Square: Concerto Macabre (1945)
John Williams: Dracula: Night Journeys (1979)
John Morris: Young Frankenstein: A Transylvanian Lullaby (1974)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Felix Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht (1832)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in A (1773)
Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Louise Farrenc: Piano Trio No. 1 in E-Flat (1843)
Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)
William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)
Camille Saint-Saëns: Chanson 'Danse macabre' (1873)
Ottorino Respighi: Ballad of the Gnomes (1920)
Percy Grainger: Country Gardens (1919)
Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie (1903)
Anderson & Roe: Grand Scherzo (2013)
Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 in D 'Reformation' (1832)
Félix Godefroid: Danse des sylphes (1855)
Richard Strauss: Don Juan (1888)
David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme (1952)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' (1838)
Bernard Herrmann: Psycho: A Narrative for Orchestra (1968)
Bernard Herrmann: A Portrait of Hitch (1955)
Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)
Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)
Sir Malcolm Arnold: Overture 'Tam O'Shanter' (1955)
Marshall Griffith: Hallowe’en Fantasy (2022)
César Franck: Le Chasseur maudit (1882)
Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of the Monster (1935)
Igor Stravinsky: L'Histoire du Soldat: The Devil's Dance (1918)
Igor Stravinsky: Infernal Dance from 'The Firebird' (1910)
Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain (1880)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Johann Sebastian Bach: Partita No. 4 in D (1729)
Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906)
Bernardino Monterde: La Virgen de la Macarena (1946)
Florence Price: Largo from Symphony No. 1 (1932)
Joaquín Rodrigo: Plegaria de la Infanta de Castilla (1938)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Henryk Górecki: Harpsichord Concerto (1980)
Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-Flat (1881)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)
Felix Mendelssohn: Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)

23:00 QUIET HOUR
Jules Massenet: Elégie (1869)
Max Reger: The Violin-Playing Hermit (1913)
Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)
Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)
Peter Warlock: An Old Song (1917)
Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra (1902)
Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)
Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song (1889)
Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1865)
Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' (1713)
