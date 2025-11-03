WCLV Program Guide 11-4-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Saariaho Nocturne Harumi Rhodes, v
Sibelius, Jean Finlandia, Op. 26 Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel
Dvorák, Antonín Piano Quintet in A, Op 81 Andreas Haefliger, p; Takács String Quartet
Martinu, Bohuslav Five Madrigal Stanzas (1943) Dartington Ensemble
Tong, Wu Rain Falling from the Roof Yo-Yo Ma, vc; Kathryn Stott, p
Kabalevsky, Dmitri Cello Concerto #1 in g, Op 49 Yo-Yo Ma, vc; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy
Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 9 in C, K. 73 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood
Salieri, Antonio Sinfonia, "Il Giorno Onomastico" London Mozart Players/Matthias Bamert
Mozart, Franz Xaver Song, "Die Einsamkeit" Barbara Bonney, s; Malcolm Martineau, p
Grondahl, Agathe Backer Fantasy Pieces, Op 36 Natalia Strelchenko, p
Grieg, Edvard Holberg Suite, Op. 40 Australian Chamber Orch/Richard Tognetti
Grondahl, Agathe Backer Etudes de Concert, Op 11 Natalia Strelchenko, p
Goldmark, Carl Merlin (1882-6) Festiva Philhamonie/Gerd Schaller
Purcell, Henry King Arthur Tafelmusik/Jeanne Lamon
Mozart, Wolfgang Amadeus Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Shostakovich, Dmitri Michurin (Film Score Suite), Op. 78 USSR Sym Cho, Orch/Maxim Shostakovich
Ippolitov-Ivanov, Mikhail Caucasian Sketches, Suite #1, Op 10 Utah Sym Orch/Maurice Abravanel
Tsintsadze, Sulkhan Miniatures Georgian Chamber Orch/Lisa Batiashvili, v
Williams, Alberto Miniatures, Op. 30 Valentin Surif, p
Cordero, Roque Eight Miniatures for Small Orchestra Detroit Sym/Paul Freeman
Satie, Erik Song, "Les fleurs" Patrice Michaels, s; Czech National Sym Orch/Paul Freeman
Fontana, Rafaello Sonata #13 Ensemble Sonnerie
Zavateri, Lorenzo Gaetano Concerti da Chiesa e da Camera Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz
Dvorák, Antonín Symphony No. 9 in e minor, Op. 95, "From the New World" Chicago Sym/Rafael Kubelik
Dello Joio, Norman Five Images (1966) Debra Torok, p; Maryléne Dosse, p
Wieniawski, Henryk Scherzo-Tarantelle, Op 16 Vadim Brodsky, v; Polish Radio National Sym Orch/Antoni Wit
Clarke, Rebecca Viola Sonata (1919) Vladimir Bukac, vi; Jaromir Klepac, p
Schumann, Robert Cello Concerto in a minor, Op. 129 Maria Kliegel, vc; Irish National Sym Orch/Andrew Constantine
Schumann, Robert Album für die Jugend, Op. 68 Daniel Levy, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Lukas Foss: Jouissance from Renaissance Concerto (1985)
Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice' (1864)
Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture (1887)
Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)
Ferdinando Carulli: Polonaise from Guitar Concerto No. 1 (1809)
Johannes Hanssen: Valdres March (1904)
Frank Bridge: The Sea: Seascape (1911)
Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins (1720)
Enrique Granados: Valses poéticos (1887)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)
Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium (1610)
Ferruccio Busoni: Tanzwalzer (1920)
Padre Antonio Soler: Sonata No. 13 in G (1770)
Alexander Borodin: Prince Igor: Overture (1887)
Dmitri Kabalevsky: Violin Concerto in C (1948)
Eugène Bozza: Children's Overture (1964)
Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)
Bernard Herrmann: Psycho: Selections (1960)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890)
Bill Evans: Peace Piece (1958)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
John Philip Sousa: Presidential Polonaise (1886)
George Gershwin: Of Thee I Sing: Wintergreen for President (1931)
Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)
Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Coronation Scene (1869)
Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)
Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 6 in A-Flat (1828)
Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat (1834)
Aaron Copland: An Outdoor Overture (1938)
Benedetto Marcello: Concerto a cinque in e (1708)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)
Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 1 (1944)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Edvard Grieg: String Quartet No. 1 in g (1878)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March (1858)
Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)
Lou Harrison: Three Waltzes (1940)
Giovanni Palestrina: Ad te levavi animam meam (1593)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances (1953)
Isaac Albéniz: Iberia: Triana (1907)
Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 5 (1875)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra 'Carnival at Pest' (1860)
Johann Pachelbel: Canon in D (1700)
Josef Suk: Waltz from Serenade for Strings (1892)
George Frederick Bristow: Rip Van Winkle: Overture (1855)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat (1792)
Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins 'L'Estro Armonico' (1711)
Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)
Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 3 (1965)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c (1876)
Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918)
20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36 in C 'Linz' (1783)
Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 7 (1883)
23:00 QUIET HOUR
Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' (1896)
Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes (1936)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 (1783)
Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)
Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)
Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)
Andrew York: Andecy (1986)
Claude Debussy: La plus que lente (1910)
Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)