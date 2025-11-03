WCLV Program Guide 11-4-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Saariaho Nocturne Harumi Rhodes, v

Sibelius, Jean Finlandia, Op. 26 Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel

Dvorák, Antonín Piano Quintet in A, Op 81 Andreas Haefliger, p; Takács String Quartet

Martinu, Bohuslav Five Madrigal Stanzas (1943) Dartington Ensemble

Tong, Wu Rain Falling from the Roof Yo-Yo Ma, vc; Kathryn Stott, p

Kabalevsky, Dmitri Cello Concerto #1 in g, Op 49 Yo-Yo Ma, vc; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 9 in C, K. 73 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Salieri, Antonio Sinfonia, "Il Giorno Onomastico" London Mozart Players/Matthias Bamert

Mozart, Franz Xaver Song, "Die Einsamkeit" Barbara Bonney, s; Malcolm Martineau, p

Grondahl, Agathe Backer Fantasy Pieces, Op 36 Natalia Strelchenko, p

Grieg, Edvard Holberg Suite, Op. 40 Australian Chamber Orch/Richard Tognetti

Grondahl, Agathe Backer Etudes de Concert, Op 11 Natalia Strelchenko, p

Goldmark, Carl Merlin (1882-6) Festiva Philhamonie/Gerd Schaller

Purcell, Henry King Arthur Tafelmusik/Jeanne Lamon

Mozart, Wolfgang Amadeus Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Shostakovich, Dmitri Michurin (Film Score Suite), Op. 78 USSR Sym Cho, Orch/Maxim Shostakovich

Ippolitov-Ivanov, Mikhail Caucasian Sketches, Suite #1, Op 10 Utah Sym Orch/Maurice Abravanel

Tsintsadze, Sulkhan Miniatures Georgian Chamber Orch/Lisa Batiashvili, v

Williams, Alberto Miniatures, Op. 30 Valentin Surif, p

Cordero, Roque Eight Miniatures for Small Orchestra Detroit Sym/Paul Freeman

Satie, Erik Song, "Les fleurs" Patrice Michaels, s; Czech National Sym Orch/Paul Freeman

Fontana, Rafaello Sonata #13 Ensemble Sonnerie

Zavateri, Lorenzo Gaetano Concerti da Chiesa e da Camera Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Dvorák, Antonín Symphony No. 9 in e minor, Op. 95, "From the New World" Chicago Sym/Rafael Kubelik

Dello Joio, Norman Five Images (1966) Debra Torok, p; Maryléne Dosse, p

Wieniawski, Henryk Scherzo-Tarantelle, Op 16 Vadim Brodsky, v; Polish Radio National Sym Orch/Antoni Wit

Clarke, Rebecca Viola Sonata (1919) Vladimir Bukac, vi; Jaromir Klepac, p

Schumann, Robert Cello Concerto in a minor, Op. 129 Maria Kliegel, vc; Irish National Sym Orch/Andrew Constantine

Schumann, Robert Album für die Jugend, Op. 68 Daniel Levy, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Lukas Foss: Jouissance from Renaissance Concerto (1985)

Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice' (1864)

Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture (1887)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Ferdinando Carulli: Polonaise from Guitar Concerto No. 1 (1809)

Johannes Hanssen: Valdres March (1904)

Frank Bridge: The Sea: Seascape (1911)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins (1720)

Enrique Granados: Valses poéticos (1887)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium (1610)

Ferruccio Busoni: Tanzwalzer (1920)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 13 in G (1770)

Alexander Borodin: Prince Igor: Overture (1887)

Dmitri Kabalevsky: Violin Concerto in C (1948)

Eugène Bozza: Children's Overture (1964)

Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)

Bernard Herrmann: Psycho: Selections (1960)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890)

Bill Evans: Peace Piece (1958)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

John Philip Sousa: Presidential Polonaise (1886)

George Gershwin: Of Thee I Sing: Wintergreen for President (1931)

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Coronation Scene (1869)

Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 6 in A-Flat (1828)

Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat (1834)

Aaron Copland: An Outdoor Overture (1938)

Benedetto Marcello: Concerto a cinque in e (1708)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 1 (1944)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Edvard Grieg: String Quartet No. 1 in g (1878)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March (1858)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)

Lou Harrison: Three Waltzes (1940)

Giovanni Palestrina: Ad te levavi animam meam (1593)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances (1953)

Isaac Albéniz: Iberia: Triana (1907)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 5 (1875)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra 'Carnival at Pest' (1860)

Johann Pachelbel: Canon in D (1700)

Josef Suk: Waltz from Serenade for Strings (1892)

George Frederick Bristow: Rip Van Winkle: Overture (1855)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat (1792)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins 'L'Estro Armonico' (1711)

Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)

Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 3 (1965)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c (1876)

Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

Tong, Wu Rain Falling from the Roof Yo-Yo Ma, vc; Kathryn Stott, p

Kabalevsky, Dmitri Cello Concerto #1 in g, Op 49 Yo-Yo Ma, vc; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 9 in C, K. 73 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Salieri, Antonio Sinfonia, "Il Giorno Onomastico" London Mozart Players/Matthias Bamert

Mozart, Franz Xaver Song, "Die Einsamkeit" Barbara Bonney, s; Malcolm Martineau, p

Grondahl, Agathe Backer Fantasy Pieces, Op 36 Natalia Strelchenko, p

Grieg, Edvard Holberg Suite, Op. 40 Australian Chamber Orch/Richard Tognetti

Grondahl, Agathe Backer Etudes de Concert, Op 11 Natalia Strelchenko, p

Goldmark, Carl Merlin (1882-6) Festiva Philhamonie/Gerd Schaller

Purcell, Henry King Arthur Tafelmusik/Jeanne Lamon

Mozart, Wolfgang Amadeus Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36 in C 'Linz' (1783)

Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 7 (1883)

23:00 QUIET HOUR

Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' (1896)

Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes (1936)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 (1783)

Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)

Andrew York: Andecy (1986)

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)