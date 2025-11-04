© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 11-5-2025

Published November 4, 2025 at 4:32 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Irish Folksong    Dance in the Morning Early          James Galway, f; The Chieftains, Orch/Dudley Simpson   
Cimarosa, Domenico      Flute Quartet No. 5 in C Loic Poulain, f; Prague Dolezal Quartet
Cimarosa, Domenico      L'eroe cinese     Sinfonia Finlandia Jyväskylä/Patrick Gallois              
Long, Zhou         Poems from Tang            Min Xiao-Fen, pipa; Shanghai String Quartet           
Saint-Saens, Camille      Cello Concerto No. 1 in a minor, Op. 33  Johannes Moser, vc; Stuttgart Radio SO/Fabrice Bollon     
Lee, Sebastian  Four Etudes, Op 70         Janos Starker, vc            
Handel, George Frideric Samson               Christopher Purves, br; The Sixteen, Orch/Harry Christophers             
Handel, George Frideric Water Music Suite No. 1 in F       Aradia Ensemble/Kevin Mallon  
Bozza, Eugene  Sonatine (1951) Chicago Brass Quintet  
Coleman, Valerie             Clarinet Sonatine             Michael Rowlett, cl; Stacy Rodgers, p     
Poulenc, Francis              Clarinet and Bassoon Sonata (1922)        Melos Ensemble           
Safaian, Arash   Beethoven Variations     Sebastian Knauer, p; Zürich Chamber Orch              
Beethoven, Ludwig van  Leonore Overture no.3 in C, Op.72b         Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur   
Beethoven, Ludwig van  Military March #1              Minnesota Orch/Leonard Slatkin
Villa-Lobos, Heitor           String Quartet No. 5 (1931)          Cuarteto Latinoamericano             
Bach, Johann Sebastian               Orchestra Suite No.4 in D, BWV 1069      Brazilian Guitar Quartet   
Bach, Johann Sebastian               Cantata No. 48, "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen"               Chamber Cho of Europe/Nicol Matt        

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Rachmaninoff, Sergei     Etudes-tableaux, Op. 39 Nikolai Lugansky, p       
Rachmaninoff, Sergei     Piano Concerto No. 1 in f-sharp minor, Op. 1        Krystian Zimerman, p; Boston Sym/Seiji Ozawa   
Henselt, Adolph von        Were I a Bird      Sergei Rachmaninoff, p 
Alyabiev, Alexander        The Magic Drum              Moscow Phil Society Chamber Ensemble/Andrei Korsakov         
Mozart, Wolfgang Amadeus         The Magic Flute, K. 620 Orch/Bruno Walter           
Mozart, Wolfgang Amadeus         Klavierstück in B-Flat, K. 9a         Lera Auerbach, p           
Debussy, Claude              Preludes, Book 1             Jerry Wong, p   
Debussy, Claude              Images, Set 1    Paul Jacobs, p  
Bax, Arnold         Symphony #5 (1932)      London Phil/Bryden Thomson   
Vaughan Williams, Ralph              Six Studies in English Folksong (1926     Eugene Dowling, tuba; Edward Norman, p           
Herbert, Victor   Mlle Modiste       Ohio Light Opera/Steven Daigle
Catalani, Alfredo              Ero e Leandro    Rome Sym Orch/Francesco La Vecchia             
Herbert, Victor   Hero and Leander, Op 33             Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel              
Herbert, Victor   Babes in Toyland             Tubadours         

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)
Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] (1977)
César Cui: Suite Miniature (1882)
Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)
Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 5 (1813)
Gustav Holst: First Suite for Military Band: March (1909)
Robert Schumann: March from Fantasie in C (1836)
Peter Warlock: Capriol Suite (1926)
Jean Sibelius: The Oceanides (1914)
Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D 'Pastoral' (1735)
George Gershwin: Porgy and Bess: Tempo di Blues (arr 1944)
Jean-Philippe Rameau: Rondeau 'La Villageoise' (1724)
Richard Strauss: Macbeth (1888)
Frédéric Chopin: Scherzo from Piano Trio (1829)
Georg Philipp Telemann: Viola Concerto in G (1720)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 14 (1784)
Ernö Dohnányi: Serenade for String Trio (1902)
Hoagy Carmichael: Stardust (1927)
Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)
Franz Schreker: Ein Tanzspiel (1908)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
George Frideric Handel: Jephtha: When His Loud Voice (1752)
George Frideric Handel: Messiah: But who may abide? (1741)
Johannes Brahms: Three Intermezzi (1892)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Concerto No. 24 (1786)
Aaron Copland: Danzón Cubano (1944)
Richard Strauss: Suite for 13 Wind Instruments (1884)
Charles Koechlin: Sonatine (1916)
Claude Debussy: Rapsodie for Saxophone & Orchestra (1908)
Johann Strauss Jr: Artists Quadrille (1858)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 in G (1784)
Aram Khachaturian: Spartacus: Suite No. 1 (1956)
Armas Järnefelt: Praeludium (1907)
Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz (1895)
Antonín Dvorák: Five Bagatelles (1878)
Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' (1846)
Franz Liszt: Schubert Song 'Litanei' (1840)
Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G (1776)
Johannes Brahms: String Sextet No. 1 in B-Flat (1860)
Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)
Joseph Haydn: Symphony No. 22 in E-Flat 'Philosopher' (1764)
Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil (1968)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Albert Lortzing: Hans Sachs: Overture (1840)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 (1784)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)
Ferdinand Ries: Finale from Grand Sextet (1817)
Franz Liszt: Allegro from Beethoven's Symphony No. 6 'Pastoral' (1864)
Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 (1878)
Josef Strauss: Waltz 'Pearls of Love' (1857)
Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp (1952)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca (1923)
Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 (1852)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Václav Pichl: Symphony in D 'Diana' (1770)
Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915)
Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz (1895)
Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat (1789)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)
Antonio Rosetti: Horn Concerto in d (1780)

20:00 OVATIONS: Les Délices: “Bohemian Rhapsody”
Franz Krommer: Quartet No. 2 for oboe and strings
Georg Druschetzky: Quartet in g minor for oboe and strings
arr. Nathan Mondry: Czech Folk Song Suite
Katerina Veronika Dusikova-Cianchettini, arr. Nagy: Waltzes and Air Russe
Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet for oboe and strings, K 370

21:00 OVATIONS POSTLUDE
TBA

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
Scott Joplin: Bethena (1905)
Antonín Dvorák: Violin Sonatina in G (1893)
Franz Liszt: Piano Sonata in b (1853)

23:00 QUIET HOUR
Gabriel Fauré: Pavane (1887)
Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013)
Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)
Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 (1895)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 (1845)
Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)
Morton Gould: American Ballads: Amber Waves (1976)
John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 (1875)
Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)
Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)
