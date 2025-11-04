WCLV Program Guide 11-5-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Irish Folksong Dance in the Morning Early James Galway, f; The Chieftains, Orch/Dudley Simpson
Cimarosa, Domenico Flute Quartet No. 5 in C Loic Poulain, f; Prague Dolezal Quartet
Cimarosa, Domenico L'eroe cinese Sinfonia Finlandia Jyväskylä/Patrick Gallois
Long, Zhou Poems from Tang Min Xiao-Fen, pipa; Shanghai String Quartet
Saint-Saens, Camille Cello Concerto No. 1 in a minor, Op. 33 Johannes Moser, vc; Stuttgart Radio SO/Fabrice Bollon
Lee, Sebastian Four Etudes, Op 70 Janos Starker, vc
Handel, George Frideric Samson Christopher Purves, br; The Sixteen, Orch/Harry Christophers
Handel, George Frideric Water Music Suite No. 1 in F Aradia Ensemble/Kevin Mallon
Bozza, Eugene Sonatine (1951) Chicago Brass Quintet
Coleman, Valerie Clarinet Sonatine Michael Rowlett, cl; Stacy Rodgers, p
Poulenc, Francis Clarinet and Bassoon Sonata (1922) Melos Ensemble
Safaian, Arash Beethoven Variations Sebastian Knauer, p; Zürich Chamber Orch
Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.3 in C, Op.72b Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur
Beethoven, Ludwig van Military March #1 Minnesota Orch/Leonard Slatkin
Villa-Lobos, Heitor String Quartet No. 5 (1931) Cuarteto Latinoamericano
Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.4 in D, BWV 1069 Brazilian Guitar Quartet
Bach, Johann Sebastian Cantata No. 48, "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen" Chamber Cho of Europe/Nicol Matt
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Rachmaninoff, Sergei Etudes-tableaux, Op. 39 Nikolai Lugansky, p
Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 1 in f-sharp minor, Op. 1 Krystian Zimerman, p; Boston Sym/Seiji Ozawa
Henselt, Adolph von Were I a Bird Sergei Rachmaninoff, p
Alyabiev, Alexander The Magic Drum Moscow Phil Society Chamber Ensemble/Andrei Korsakov
Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Orch/Bruno Walter
Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in B-Flat, K. 9a Lera Auerbach, p
Debussy, Claude Preludes, Book 1 Jerry Wong, p
Debussy, Claude Images, Set 1 Paul Jacobs, p
Bax, Arnold Symphony #5 (1932) London Phil/Bryden Thomson
Vaughan Williams, Ralph Six Studies in English Folksong (1926 Eugene Dowling, tuba; Edward Norman, p
Herbert, Victor Mlle Modiste Ohio Light Opera/Steven Daigle
Catalani, Alfredo Ero e Leandro Rome Sym Orch/Francesco La Vecchia
Herbert, Victor Hero and Leander, Op 33 Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel
Herbert, Victor Babes in Toyland Tubadours
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)
Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] (1977)
César Cui: Suite Miniature (1882)
Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)
Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 5 (1813)
Gustav Holst: First Suite for Military Band: March (1909)
Robert Schumann: March from Fantasie in C (1836)
Peter Warlock: Capriol Suite (1926)
Jean Sibelius: The Oceanides (1914)
Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D 'Pastoral' (1735)
George Gershwin: Porgy and Bess: Tempo di Blues (arr 1944)
Jean-Philippe Rameau: Rondeau 'La Villageoise' (1724)
Richard Strauss: Macbeth (1888)
Frédéric Chopin: Scherzo from Piano Trio (1829)
Georg Philipp Telemann: Viola Concerto in G (1720)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 14 (1784)
Ernö Dohnányi: Serenade for String Trio (1902)
Hoagy Carmichael: Stardust (1927)
Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)
Franz Schreker: Ein Tanzspiel (1908)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
George Frideric Handel: Jephtha: When His Loud Voice (1752)
George Frideric Handel: Messiah: But who may abide? (1741)
Johannes Brahms: Three Intermezzi (1892)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Concerto No. 24 (1786)
Aaron Copland: Danzón Cubano (1944)
Richard Strauss: Suite for 13 Wind Instruments (1884)
Charles Koechlin: Sonatine (1916)
Claude Debussy: Rapsodie for Saxophone & Orchestra (1908)
Johann Strauss Jr: Artists Quadrille (1858)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f (1878)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 in G (1784)
Aram Khachaturian: Spartacus: Suite No. 1 (1956)
Armas Järnefelt: Praeludium (1907)
Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz (1895)
Antonín Dvorák: Five Bagatelles (1878)
Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' (1846)
Franz Liszt: Schubert Song 'Litanei' (1840)
Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G (1776)
Johannes Brahms: String Sextet No. 1 in B-Flat (1860)
Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)
Joseph Haydn: Symphony No. 22 in E-Flat 'Philosopher' (1764)
Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil (1968)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Albert Lortzing: Hans Sachs: Overture (1840)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 (1784)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)
Ferdinand Ries: Finale from Grand Sextet (1817)
Franz Liszt: Allegro from Beethoven's Symphony No. 6 'Pastoral' (1864)
Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 (1878)
Josef Strauss: Waltz 'Pearls of Love' (1857)
Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp (1952)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca (1923)
Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 (1852)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Václav Pichl: Symphony in D 'Diana' (1770)
Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915)
Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz (1895)
Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat (1789)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)
Antonio Rosetti: Horn Concerto in d (1780)
20:00 OVATIONS: Les Délices: “Bohemian Rhapsody”
Franz Krommer: Quartet No. 2 for oboe and strings
Georg Druschetzky: Quartet in g minor for oboe and strings
arr. Nathan Mondry: Czech Folk Song Suite
Katerina Veronika Dusikova-Cianchettini, arr. Nagy: Waltzes and Air Russe
Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet for oboe and strings, K 370
21:00 OVATIONS POSTLUDE
TBA
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
Scott Joplin: Bethena (1905)
Antonín Dvorák: Violin Sonatina in G (1893)
Franz Liszt: Piano Sonata in b (1853)
23:00 QUIET HOUR
Gabriel Fauré: Pavane (1887)
Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013)
Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)
Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 (1895)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 (1845)
Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)
Morton Gould: American Ballads: Amber Waves (1976)
John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 (1875)
Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)
Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)