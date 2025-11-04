WCLV Program Guide 11-5-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Irish Folksong Dance in the Morning Early James Galway, f; The Chieftains, Orch/Dudley Simpson

Cimarosa, Domenico Flute Quartet No. 5 in C Loic Poulain, f; Prague Dolezal Quartet

Cimarosa, Domenico L'eroe cinese Sinfonia Finlandia Jyväskylä/Patrick Gallois

Long, Zhou Poems from Tang Min Xiao-Fen, pipa; Shanghai String Quartet

Saint-Saens, Camille Cello Concerto No. 1 in a minor, Op. 33 Johannes Moser, vc; Stuttgart Radio SO/Fabrice Bollon

Lee, Sebastian Four Etudes, Op 70 Janos Starker, vc

Handel, George Frideric Samson Christopher Purves, br; The Sixteen, Orch/Harry Christophers

Handel, George Frideric Water Music Suite No. 1 in F Aradia Ensemble/Kevin Mallon

Bozza, Eugene Sonatine (1951) Chicago Brass Quintet

Coleman, Valerie Clarinet Sonatine Michael Rowlett, cl; Stacy Rodgers, p

Poulenc, Francis Clarinet and Bassoon Sonata (1922) Melos Ensemble

Safaian, Arash Beethoven Variations Sebastian Knauer, p; Zürich Chamber Orch

Beethoven, Ludwig van Leonore Overture no.3 in C, Op.72b Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Beethoven, Ludwig van Military March #1 Minnesota Orch/Leonard Slatkin

Villa-Lobos, Heitor String Quartet No. 5 (1931) Cuarteto Latinoamericano

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.4 in D, BWV 1069 Brazilian Guitar Quartet

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 48, "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen" Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rachmaninoff, Sergei Etudes-tableaux, Op. 39 Nikolai Lugansky, p

Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 1 in f-sharp minor, Op. 1 Krystian Zimerman, p; Boston Sym/Seiji Ozawa

Henselt, Adolph von Were I a Bird Sergei Rachmaninoff, p

Alyabiev, Alexander The Magic Drum Moscow Phil Society Chamber Ensemble/Andrei Korsakov

Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Orch/Bruno Walter

Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in B-Flat, K. 9a Lera Auerbach, p

Debussy, Claude Preludes, Book 1 Jerry Wong, p

Debussy, Claude Images, Set 1 Paul Jacobs, p

Bax, Arnold Symphony #5 (1932) London Phil/Bryden Thomson

Vaughan Williams, Ralph Six Studies in English Folksong (1926 Eugene Dowling, tuba; Edward Norman, p

Herbert, Victor Mlle Modiste Ohio Light Opera/Steven Daigle

Catalani, Alfredo Ero e Leandro Rome Sym Orch/Francesco La Vecchia

Herbert, Victor Hero and Leander, Op 33 Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel

Herbert, Victor Babes in Toyland Tubadours

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] (1977)

César Cui: Suite Miniature (1882)

Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)

Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 5 (1813)

Gustav Holst: First Suite for Military Band: March (1909)

Robert Schumann: March from Fantasie in C (1836)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Jean Sibelius: The Oceanides (1914)

Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D 'Pastoral' (1735)

George Gershwin: Porgy and Bess: Tempo di Blues (arr 1944)

Jean-Philippe Rameau: Rondeau 'La Villageoise' (1724)

Richard Strauss: Macbeth (1888)

Frédéric Chopin: Scherzo from Piano Trio (1829)

Georg Philipp Telemann: Viola Concerto in G (1720)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 14 (1784)

Ernö Dohnányi: Serenade for String Trio (1902)

Hoagy Carmichael: Stardust (1927)

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)

Franz Schreker: Ein Tanzspiel (1908)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

George Frideric Handel: Jephtha: When His Loud Voice (1752)

George Frideric Handel: Messiah: But who may abide? (1741)

Johannes Brahms: Three Intermezzi (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Concerto No. 24 (1786)

Aaron Copland: Danzón Cubano (1944)

Richard Strauss: Suite for 13 Wind Instruments (1884)

Charles Koechlin: Sonatine (1916)

Claude Debussy: Rapsodie for Saxophone & Orchestra (1908)

Johann Strauss Jr: Artists Quadrille (1858)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 in G (1784)

Aram Khachaturian: Spartacus: Suite No. 1 (1956)

Armas Järnefelt: Praeludium (1907)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz (1895)

Antonín Dvorák: Five Bagatelles (1878)

Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' (1846)

Franz Liszt: Schubert Song 'Litanei' (1840)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G (1776)

Johannes Brahms: String Sextet No. 1 in B-Flat (1860)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Joseph Haydn: Symphony No. 22 in E-Flat 'Philosopher' (1764)

Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil (1968)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Albert Lortzing: Hans Sachs: Overture (1840)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 (1784)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Ferdinand Ries: Finale from Grand Sextet (1817)

Franz Liszt: Allegro from Beethoven's Symphony No. 6 'Pastoral' (1864)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 (1878)

Josef Strauss: Waltz 'Pearls of Love' (1857)

Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp (1952)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca (1923)

Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 (1852)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Václav Pichl: Symphony in D 'Diana' (1770)

Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz (1895)

Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat (1789)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

Antonio Rosetti: Horn Concerto in d (1780)

20:00 OVATIONS: Les Délices: “Bohemian Rhapsody”

Franz Krommer: Quartet No. 2 for oboe and strings

Georg Druschetzky: Quartet in g minor for oboe and strings

arr. Nathan Mondry: Czech Folk Song Suite

Katerina Veronika Dusikova-Cianchettini, arr. Nagy: Waltzes and Air Russe

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet for oboe and strings, K 370

21:00 OVATIONS POSTLUDE

TBA

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Scott Joplin: Bethena (1905)

Antonín Dvorák: Violin Sonatina in G (1893)

Franz Liszt: Piano Sonata in b (1853)

23:00 QUIET HOUR

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 (1895)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 (1845)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Morton Gould: American Ballads: Amber Waves (1976)

John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 (1875)

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)

Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)