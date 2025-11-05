WCLV Program Guide 11-6-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Bland, Ed Playground Dreams (2002) Judith Olson, p Gershwin, George Dayful of Song (arrangement of 7 songs) Dallas Sym Orch/Andrew Litton, p
Gershwin, George Song, "Someone to Watch Over Me" Julia Shaw & Nora Bumanis, h's Radio Canada Int'l
Brahms, Johannes Serenade no.2 in A, Op.16 Dresden Phil/Heinz Bongartz
Brahms, Johannes Romances and Songs, Op 84 Elly Ameling, s; Rudolf Jansen, p
Arnold, Malcolm Solitaire (Ballet, 1956) Philharmonia Orch/Bryden Thomson
Weinberger, Jaromir Schwanda, the Bagpiper Chicago Sym Orch/Fritz Reiner
Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony in D, K. 250/ K. 248b (Haffner Serenade) Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood
Powell, John At the Fair: Sketches of American Fun (1907) Nicholas Ross, p
Telemann, Georg Philipp Twelve Harpsichord Fantasies Joseph Payne, hc
Graupner, Johann Christoph Recorder Concerto in F Hesperus/Scott Reiss, r
Bach, Johann Sebastian St Matthew Passion, BWV 244 Yo-Yo Ma, vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman
Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, hc
Farrenc, Louise Symphony #1 in c, Op 32 Luxembourg European Soloists/Christoph König
Farrenc, Louise Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Mailman, Martin Autumn Landscape Eastman Rochester Orch/Howard Hanson
Griffes, Charles Tomlinson Poem Joseph Mariano, f; Eastman-Rochester Orch/Howard Hanson
Hanson, Howard Merry Mount Suite Seattle Sym/Gerard Schwarz
Antheil, George Valentine Waltzes (1949) Martha Anne Verbit, p
Kuhlau, Friedrich Two-Horn Concertino, Op 45 Lanzsky-Otto, Wekre, fh; Odense Sym Orch/Othmar Maga
Beethoven, Ludwig van Song, "Gedenke mein", WoO 132 Peter Schreier, t; Walter Olbertz, p
Enescu, George Scherzo Luiza Borac, p
Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 40 in g minor, K. 550 Dresden Staatskapelle/Sir Colin Davis
Enescu, George Torso (sonata fragment) Orfeo Violin-piano Duo
Mouret, Jean Joseph Sinfonies de Fanfare English Chamber Orch/Donald Fraser
Clementi, Muzio Piano Sonata in E-Flat, Op 1/1 Howardy Shelley, p
Matteis, Nicola Suite in E Arcadian Academy/Nicholas McGegan
Debussy, Claude Petite Suite Pascal & Ami Roge, p
Honegger, Arthur Petite Suite Aurele Nicolet, f; Heinz Holliger, eh; John Constable, p
Honegger, Arthur Concertino da Camera Rampal, f; P Pierlot, eh; Paris Chamber Orch/Fernand Oubradous
Rameau, Jean-Philippe Pièces de clavecin en concerts (1741): Quatrième concert Jean-Pierre Rampal, f; Isaac Stern, v; John Steele Ritter, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)
Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings 'La Pazzia' (1740)
E. J. Moeran: Rondo from Cello Concerto (1945)
Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)
Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)
John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)
Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 10 (1879)
Gabriel Pierné: Fantasie-Ballet (1885)
Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture (1843)
George Walker: Folk Songs for Orchestra (1990)
Percy Grainger: Shepherd's Hey! (1913)
Charles Gounod: Faust: Soldiers' Chorus (1859)
Joseph Haydn: String Quartet No. 55 (1793)
Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat (1903)
Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907)
Victor Young: The Uninvited: Stella by Starlight (1944)
Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto in C (1777)
Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture (1829)
Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose
John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen (1998)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893)
John Philip Sousa: La Reine de la Mer (1896)
Leos Janácek: The Cunning Little Vixen: Suite (1924)
Josef Suk: Andante from Serenade for Strings (1892)
Franz Danzi: Allegro from Concertante for Flute & Clarinet (1814)
Ignace Jan Paderewski: Piano Concerto in a (1889)
Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto (1725)
Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue No. 1 in e (1837)
Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 3 (1936)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' (1839)
Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 in e-Flat (1947)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 15 in a (1825)
Carlos Baguer: Symphony No. 13 in E-Flat (1800)
Ignace Jan Paderewski: Minuet in G (1887)
Ignace Jan Paderewski: Mélodie (1888)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)
Astor Piazzolla: Four for Tango (1989)
Javier Alvárez: Metro Chabacano (1991)
Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso (1863)
Leos Janácek: Idyll for String Orchestra (1878)
Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706)
Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns (1849)
Max Steiner: Casablanca: Suite (1942)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911)
Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn (1899)
Kurt Weill: Knickerbocker Holiday: September Song (1938)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie (1738)
Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 (1907)
Ferruccio Busoni: Duettino Concertante after Mozart (1921)
Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude (1907)
Sergei Rachmaninoff: Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 (1926)
Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)
Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra (1775)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Franz Krommer: Wind Octet in F (1807)
Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 2 (1917)
Jean Roger-Ducasse: Suite française: Ouverture (1907)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra (1860)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Florence Price: Symphony No. 3 in c (1940)
Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 in G 'Mozartiana' (1887)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Fanny Mendelssohn: Notturno Isata Kanneh-Mason, piano Album: Mendelssohn London/Decca 4870463 Music: 4:15
Maurice Ravel: Alborada del gracioso National Orchestral Institute Philharmonic; David Neely, conductor National Orchestral Institute + Festival, Elsie and Marvin Dekelboum Concert Hall, Clarice Smith Performing Arts Center, College Park, MD Music: 8:16
Fanny Mendelssohn: Easter Sonata Isata Kanneh-Mason, piano University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 23:14
Sergei Prokofiev: Symphony-Concerto in E minor, Op. 125: Mvt. 1 Andante Kian Soltani, cello; Orchestre de la Suisse Romande; Vasily Petrenko, conductor Victoria Hall, Geneva, Switzerland Music: 11:00
Anna Clyne: Dance: In the middle of the fighting Inbal Segev, cello; London Philharmonic Orchestra; Marin Alsop, conductor Album: Clyne: Dance - Elgar: Cello Concerto Avie 2419 Music: 4:20
Sergei Rachmaninoff: String Quartet No. 1 (Unfinished) Kevin Chen, violin; Robert Anemone, violin; Yang-Yoon Kim, viola; Ray Kim, cello Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 12:20
Harold Arlen, arr. Art Tatum, Conrad Tao: Over the Rainbow (solo encore) Conrad Tao, piano NDR Radio Philharmonic Orchestra, NDR Concert Hall, Great Broadcasting Hall, Hanover, Germany Music: 4:32
Aaron Copland: Appalachian Spring Suite (1954 Orchestral Version) Berlin Philharmonic Orchestra; Marin Alsop, conductor Philharmonie, Berlin, Germany Music: 25:17
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in a (1936)
Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 (1940)
23:00 QUIET HOUR
Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)
Gustav Holst: The Planets: Venus (1917)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Oboe Concerto (1777)
Maurice Ravel: Très lent from String Quartet (1903)
Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)
Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)
Frederick Delius: Hassan: Serenade (1923)