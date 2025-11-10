WCLV Program Guide 11-11-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

TBA

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

TBA

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

William Hawley: Io son la primavera (1986)

Tommaso Traetta: Armida: Overture (1761)

Alexander Reinagle: Occasional Overture (1794)

Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Air for the Followers of Saturn (1683)

Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Emmanuel Chabrier: España (1883)

Richard Hayman: Servicemen on Parade (1966)

Gustav Holst: Walt Whitman Overture (1899)

Sid Ramin: Irving Berlin Patriotic Overture (1994)

Sergei Rachmaninoff: It Cannot Be! (1912)

Anonymous: Gigue-Duet from Concerto in D for Trumpet & Winds (1740)

Eduard Strauss: Non-Stop Polka (1874)

John Lennon/Paul McCartney: Here, There and Everywhere (1966)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 (1940)

Scott Joplin: The Cascades (1904)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: Ching-A-Ring Chaw (1952)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Passo mezzo (1917)

Percy Grainger: Mock Morris (1911)

Paul Taffanel: Romance et Saltarelle (1900)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Suite (1952)

Antonio Vivaldi: Allegro from Concerto in a (1711)

Ludwig van Beethoven: Minuet in G (1795)

Zdenek Fibich: Poème (1893)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Richard Rodgers: Victory at Sea: The Song of the High Seas (1952)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)

David Diamond: The Enormous Room (1948)

George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' (1913)

Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 100 'Military' (1794)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 'Pastoral' (1921)

Camille Saint-Saëns: Marche militaire française (1880)

Michael Giacchino: Medal of Honor Suite (1999)

Dudley Buck: Festival Overture on 'The Star-Spangled Banner' (1887)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Aus Italien (1886)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Johannes Brahms: String Quintet No. 2 in G 'Prater' (1890)

Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd: Suite (1932)

Stephen Foster: Hard Times Come Again No More (1854)

John Musto: Litany (1987)

Morton Gould: Interplay (1945)

Amy Beach: Fireflies (1892)

Louis Moreau Gottschalk: Tremolo (1869)

George Frederick Bristow: Overture to 'A Winter's Tale' (1856)

Howard Hanson: Symphony No. 1 in e 'Nordic' (1923)

Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances: Jungle Jaunt (2004)

Alan Hovhaness: Symphony No. 6 'Celestial Gate' (1959)

John Williams: 1941: March (1979)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen (1998)

Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' (1826)

Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? (1864)

Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Gioacchino Rossini: La cambiale di matrimonio: Overture (1810)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 (1853)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 in B (1831)

Frédéric Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat 'Grande Valse brillante' (1833)

Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre (1898)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10 (1901)

Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 3 (1940)

Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 1 (1932)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D (1806)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 in e-Flat (1947)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

John Williams: For The President's OwnUnited States Marine Band; Jason K. Fettig, conductor Album: Be Glad Then, America Altissimo 4032 Music: 4:23

William Grant Still: Wood Notes National Orchestral Institute Philharmonic National Orchestral Institute + Festival, Elsie and Marvin Dekelboum Concert Hall, Clarice Smith Performing Arts Center, College Park, MD Music: 17:06

Ira Hearshen: Symphony on Themes of John Philip Sousa: Mvt 4 United States Air Force Heritage of America Band; Lowell Graham, conductor Album: HEARSHEN, I.: Strike up the Band / Symphony on Themes by John Philip Sousa Naxos 8573041 Music: 14:17

John Williams, arr. Jay Bocook: Liberty Fanfare Aspen Music Festival and School Band; Lawrence Isaacson, conductor Aspen Music Festival and School, Klein Music Tent, Aspen, CO Music: 4:12

John Williams: Hymn to the Fallen Danish National Symphony and Danish National Concert Choir; Christian Schumann, conductor Album: Hollywood Gala: Award Night at the Symphony EuroArts 2047917 Music: 6:55

Claudio Grafulla: Washington Greys March United States Army Band "Pershing's Own"; Colonel Thomas Palmatier, conductor Album: Land of the Free Altissimo Music: 4:20

Daniel Freiberg: Latin American Chronicles: Mvt 3 Salvador Flores, soprano saxophone; U.S. Army Band "Pershing's Own"; Captain Bonnie Alger, conductor U.S. Capitol Building, Washington D.C. Music: 5:55

Samuel Barber: Violin Concerto, Op. 14: Mvts 2-3 Randall Goosby, violin; Germany Symphony Orchestra; Ryan Bancroft, conductor EBU, Philharmonie, Berlin, Germany Music: 12:52

Adolphus Hailstork: Piano Concerto No. 1 Stewart Goodyear, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Album: Elfman: Violin Concerto, 'Eleven Eleven' - Hailstork: Piano Concerto No. 1 Naxos 559925 Music: 23:34

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha's Wedding Feast (1898)

Samuel Coleridge-Taylor: Fantasiestücke (1895)

23:00 QUIET HOUR

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 (1795)

Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)

Sergei Rachmaninoff: How Beautiful it is Here (1902)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum (1780)

Randall Thompson: Lento tranquillo from Symphony No. 3 (1949)

Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? (1866)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)

Alexander Scriabin: Canon (1883)