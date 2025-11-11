© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 11-12-2025

Ideastream Public Media
Published November 11, 2025 at 4:45 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Joplin, Scott       Magnetic Rag    Alan Feinberg, p              
Joplin, Scott       Bethena: A Concert Waltz            Carlyn Lloyd-Ford, f; John Warfel, p       
Tchaikovsky, Peter          Symphony No. 6 in B minor, Op. 74, "Pathetique"               Chicago Sym/Sir Georg Solti      
Arensky, Anton  24 Pieces, Op 36             Anatoly Sheludiakov, p      
Couperin, François          Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-7): 8e ordre          Jory Vinikour, hc       
Bach, Johann Sebastian               Flute Sonata in A, BWV 1032      Jean-Pierre Rampal, f; Robert Veyron-Lacroix, hc       
Franck, Cesar    Panis Angelicus BBC Phil/Mathias Bamert            
D'Indy, Vincent  Poème des rivages, Op 77           Monte Carlo Phil/Georges Prêtre        
Couperin, François          Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 12e ordre in E/e               Carole Cerasi, hc          
Trad, Welsh       Folksong, David of the White Rock           Cheryl Ann Fulton, h             
Williams, Grace Four Illustrations for the Legend of Rhiannon        BBC Phil Strings/John Andrews
Haydn, Franz Joseph     Welsh folksong, "Jenny's mantle", H XXXIb:5       Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio     
Vivaldi, Antonio  Trio Sonata in B-Flat, R 76 (Op 5/17)    
Leclair, Jean-Marie          Ouverture (Trio Sonata) in G, Op 13/1     London Baroque               Harmonia Mundi       
Royer, Pancrace              Pyrrhus Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg              

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Rodrigo, Joaquín             Soleriana (1953)              Mexico State Sym Orch/Enrique B tiz   
Katsaris, Cyprien             Mozartiana          Cyprien Katsaris, p       
Casella, Alfredo Paganiniana, Op 65        La Scala Phil/Riccardo Muti        
Paganini, Niccolo             24 Caprices for Solo Violin, Op 1               Rachel Barton Pine, v         
Castil-Blaze, Henri Josep François           Wind Sextet No. 1 in E-Flat          Mozzafiato          
David, Felicien-Cesar     Herculanum        Brussels Phil/Herve Niquet       
Beethoven, Ludwig van  Song, "Abendlied unter gestirnten Himmel", WoO 150               Hans Hotter, br; Michael Raucheisen, p 
Beethoven, Ludwig van  Cello Sonata #3 in A, Op 69         Ofra Harnoy, vc; Michael Dussek, p           
Schmitt, Florent La Tragedie de Salome, Op 50   French Radio Phil Orch/Marek Janowski           
Bowles, Paul      Hippolytos and Salome  Frankfurt HCD Ensemble             
Musto, John       Five Concert Rags          John Musto, p   
Thomson, Virgil The River Suite (1937)   Sym of the Air/Leopold Stokowski            
Handel, George Frideric Chaconne in g   Jory Vinikour, hc             
Bach, Johann Sebastian               Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69               Keith Jarrett, p  

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
George Frideric Handel: Messiah: His yoke is easy (1741)
Antonín Dvorák: Scherzo from String Quintet No. 3 'American' (1893)
Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture (1811)
George Frideric Handel: Concerto Grosso in d (1734)
George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You (1930)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1860)
Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Café 1930 (1986)
John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)
Paul Creston: Celebration Overture (1955)
Edvard Grieg: Finale from Piano Concerto (1868)
Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette (1725)
George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)
Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)
Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823)
Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau (1905)
Dag Wirén: Praeludium from Serenade for Strings (1937)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful' (1728)
Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)
Leroy Anderson: Belle of the Ball (1951)
Heitor Villa-Lobos: Chôro No. 5 'Alma Brasileira' (1925)
Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)
Stephen Sondheim: Into the Woods: Suite (1987)
Johannes Brahms: Four Piano Pieces (1892)
Francis Poulenc: Scherzo from Sinfonietta (1947)
Clarence Cameron White: Levee Dance (1927)
Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932)
Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)
Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo (1893)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Frank Bridge: Norse Legend (1938)
Benjamin Britten: Playful Pizzicato from 'A Simple Symphony' (1934)
William Schuman: Symphony No. 5 for Strings (1943)
Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938)
Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D (1882)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D (1780)
Ludwig van Beethoven: Variations on 'Bei Männern, welche liebe fühlen' (1801)
Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 (1799)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)
Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 in G (1880)
Dmitri Kabalevsky: The Comedians Suite (1938)
Jean Sibelius: Humoresque No. 3 (1917)
Samuel Coleridge-Taylor: Humoresque (1895)
Vincent Persichetti: Symphony No. 6 'Symphony for Band' (1956)
Michael Torke: Miami Grands: Stiltsville, mid afternoon (2014)
Michael Torke: Miami Grands: Little Havana, late afternoon (2014)
Franz Schubert: Fierrabras: Overture (1823)
Johannes Brahms: String Quartet No. 1 in c (1873)
Tomás Luis de Victoria: O vos omnes (1585)
Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)
Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Franz Schubert: Finale from Violin Sonatina No. 1 (1816)
Alexander Borodin: Symphony No. 3 in a 'Unfinished' (1886)
Count Basie: One O'Clock Jump
George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So (1935)
Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat (1837)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Figaro (1943)
Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)
Jean Sibelius: Andante festivo (1924)
Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 (1899)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Carl Stamitz: Cello Concerto No. 3 in C (1790)
Carl Nielsen: Five Piano Pieces (1890)
Carl Nielsen: Maskarade: Overture (1906)
Julius Fucik: Winter Storms Waltz (1906)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b (1876)
Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C (1921)

20:00 OVATIONS: Cleveland Composers Guild
Concert of 4-12-24 West Shore Unitariian Church Rocky River
Factory Seconds Brass Trio: Jack Sutte, trumpet, Richard King, horn, Richard Stout, trombone
Matthew C. Saunders; Minutes for Seconds (1:30)
James Wilding: The Pyramid (6:03)
Ryan Charles Ramer: Trio Suite (9:18)
Sebastian Birch: Tripartita (11:52)
Margi Griebling-Haigh: Quatour Royale (17:05)
with pianist Christina Dahl

21:00 OVATIONS POSTLUDE
Charles Gounod: Hymne à Sainte Cécile (1865)
Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies (1881)
John Dowland: Time stands still (1603)
Henryk Wieniawski: Légende (1859)
Claude Debussy: Arabesque No. 1 (1888)
Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 (1907)
Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 4 (1722)
Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)
Johannes Brahms: Feldeinsamkeit (1879)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Jacqueline Gerber classical music featuring African American composers and performers.
Florence Price: Clouds (1945)
Olly Wilson: Sinfonia (1984)
William Grant Still: Three Visions (1936)
Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 (1868)
William Grant Still: Blues from 'Lenox Avenue' (1937)

23:00 QUIET HOUR
Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875)
Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)
Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)
Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)
Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 3 (1873)
Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)
Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)
Alec Wilder: Air for Oboe (1945)
Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880)
Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)
Arts & Culture