WCLV Program Guide 11-12-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Joplin, Scott Magnetic Rag Alan Feinberg, p

Joplin, Scott Bethena: A Concert Waltz Carlyn Lloyd-Ford, f; John Warfel, p

Tchaikovsky, Peter Symphony No. 6 in B minor, Op. 74, "Pathetique" Chicago Sym/Sir Georg Solti

Arensky, Anton 24 Pieces, Op 36 Anatoly Sheludiakov, p

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-7): 8e ordre Jory Vinikour, hc

Bach, Johann Sebastian Flute Sonata in A, BWV 1032 Jean-Pierre Rampal, f; Robert Veyron-Lacroix, hc

Franck, Cesar Panis Angelicus BBC Phil/Mathias Bamert

D'Indy, Vincent Poème des rivages, Op 77 Monte Carlo Phil/Georges Prêtre

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 12e ordre in E/e Carole Cerasi, hc

Trad, Welsh Folksong, David of the White Rock Cheryl Ann Fulton, h

Williams, Grace Four Illustrations for the Legend of Rhiannon BBC Phil Strings/John Andrews

Haydn, Franz Joseph Welsh folksong, "Jenny's mantle", H XXXIb:5 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Vivaldi, Antonio Trio Sonata in B-Flat, R 76 (Op 5/17)

Leclair, Jean-Marie Ouverture (Trio Sonata) in G, Op 13/1 London Baroque Harmonia Mundi

Royer, Pancrace Pyrrhus Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rodrigo, Joaquín Soleriana (1953) Mexico State Sym Orch/Enrique B tiz

Katsaris, Cyprien Mozartiana Cyprien Katsaris, p

Casella, Alfredo Paganiniana, Op 65 La Scala Phil/Riccardo Muti

Paganini, Niccolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Rachel Barton Pine, v

Castil-Blaze, Henri Josep François Wind Sextet No. 1 in E-Flat Mozzafiato

David, Felicien-Cesar Herculanum Brussels Phil/Herve Niquet

Beethoven, Ludwig van Song, "Abendlied unter gestirnten Himmel", WoO 150 Hans Hotter, br; Michael Raucheisen, p

Beethoven, Ludwig van Cello Sonata #3 in A, Op 69 Ofra Harnoy, vc; Michael Dussek, p

Schmitt, Florent La Tragedie de Salome, Op 50 French Radio Phil Orch/Marek Janowski

Bowles, Paul Hippolytos and Salome Frankfurt HCD Ensemble

Musto, John Five Concert Rags John Musto, p

Thomson, Virgil The River Suite (1937) Sym of the Air/Leopold Stokowski

Handel, George Frideric Chaconne in g Jory Vinikour, hc

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Keith Jarrett, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

George Frideric Handel: Messiah: His yoke is easy (1741)

Antonín Dvorák: Scherzo from String Quintet No. 3 'American' (1893)

Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture (1811)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in d (1734)

George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You (1930)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1860)

Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Café 1930 (1986)

John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)

Paul Creston: Celebration Overture (1955)

Edvard Grieg: Finale from Piano Concerto (1868)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette (1725)

George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)

Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823)

Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau (1905)

Dag Wirén: Praeludium from Serenade for Strings (1937)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful' (1728)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Leroy Anderson: Belle of the Ball (1951)

Heitor Villa-Lobos: Chôro No. 5 'Alma Brasileira' (1925)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Stephen Sondheim: Into the Woods: Suite (1987)

Johannes Brahms: Four Piano Pieces (1892)

Francis Poulenc: Scherzo from Sinfonietta (1947)

Clarence Cameron White: Levee Dance (1927)

Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo (1893)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frank Bridge: Norse Legend (1938)

Benjamin Britten: Playful Pizzicato from 'A Simple Symphony' (1934)

William Schuman: Symphony No. 5 for Strings (1943)

Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938)

Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D (1882)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D (1780)

Ludwig van Beethoven: Variations on 'Bei Männern, welche liebe fühlen' (1801)

Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 (1799)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 in G (1880)

Dmitri Kabalevsky: The Comedians Suite (1938)

Jean Sibelius: Humoresque No. 3 (1917)

Samuel Coleridge-Taylor: Humoresque (1895)

Vincent Persichetti: Symphony No. 6 'Symphony for Band' (1956)

Michael Torke: Miami Grands: Stiltsville, mid afternoon (2014)

Michael Torke: Miami Grands: Little Havana, late afternoon (2014)

Franz Schubert: Fierrabras: Overture (1823)

Johannes Brahms: String Quartet No. 1 in c (1873)

Tomás Luis de Victoria: O vos omnes (1585)

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)

Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Schubert: Finale from Violin Sonatina No. 1 (1816)

Alexander Borodin: Symphony No. 3 in a 'Unfinished' (1886)

Count Basie: One O'Clock Jump

George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So (1935)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat (1837)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Figaro (1943)

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 (1899)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Carl Stamitz: Cello Concerto No. 3 in C (1790)

Carl Nielsen: Five Piano Pieces (1890)

Carl Nielsen: Maskarade: Overture (1906)

Julius Fucik: Winter Storms Waltz (1906)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b (1876)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C (1921)

20:00 OVATIONS: Cleveland Composers Guild

Concert of 4-12-24 West Shore Unitariian Church Rocky River

Factory Seconds Brass Trio: Jack Sutte, trumpet, Richard King, horn, Richard Stout, trombone

Matthew C. Saunders; Minutes for Seconds (1:30)

James Wilding: The Pyramid (6:03)

Ryan Charles Ramer: Trio Suite (9:18)

Sebastian Birch: Tripartita (11:52)

Margi Griebling-Haigh: Quatour Royale (17:05)

with pianist Christina Dahl

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Charles Gounod: Hymne à Sainte Cécile (1865)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies (1881)

John Dowland: Time stands still (1603)

Henryk Wieniawski: Légende (1859)

Claude Debussy: Arabesque No. 1 (1888)

Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 (1907)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 4 (1722)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)

Johannes Brahms: Feldeinsamkeit (1879)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Jacqueline Gerber – classical music featuring African American composers and performers.

Florence Price: Clouds (1945)

Olly Wilson: Sinfonia (1984)

William Grant Still: Three Visions (1936)

Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 (1868)

William Grant Still: Blues from 'Lenox Avenue' (1937)

23:00 QUIET HOUR

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875)

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 3 (1873)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Alec Wilder: Air for Oboe (1945)

Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880)

Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)