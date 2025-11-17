WCLV Program Guide 11-18-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

D'Rivera Invitación al Danzón Sándor Rigó, sx; Christina Leeb-Grill, p

Weber, Carl Maria von Invitation to the Dance, Op. 65 National Phil Orch/Richard Bonynge

Berlioz, Hector Roman Carnival Overture, Op.9 London Phil/Zubin Mehta

Mozart, Wolfgang Amadeus String Quartet No. 19 in C, K. 465, "Dissonant" Emerson Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in B-Flat, K. 15w Lera Auerbach, p

Youmans, Vincent Tea for Two (Tahiti Trot) Jean Yves-Thibaudet & Michael Feinstein, p's

Shostakovich, Dmitri Tahiti Trot, Op. 16 Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

Beethoven, Ludwig van Symphony No. 3 in E-Flat, Op.55, "Eroica" Orchestre Revolutionnaire et Romantique/John Eliot Gardiner

Farrenc, Louise Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p Grand Piano

Ponce, Manuel Estudios de Concierto Jorge Federico Osorio, p

Ponce, Manuel Violin Concerto (1943) Miranda Cuckson, v; Czech National Sym Orch/Paul Freeman

Ponce, Manuel Four Mexican Dances Argentina Duràn, p

Pasculli, Antonio Omaggio a Bellini (Duo on themes from Bellini operas) Hansjörg Schellenberger, ob; Margit-Anna Süss, h

Bellini, Vincenzo Oboe Concerto in E-Flat Rolf Smedvig, tr; Scottish Chamber Orch/Jahja Ling

Mouret, Jean Joseph Rondeau Rolf Smedvig, tr; Michael Murray, o

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Scheidt, Samuel Canzona a 10 Philip Jones Brass Ensemble

Praetorius, Michael Dance Suite Los Angeles Guitar Quartet

Praetorius, Michael Chorale, "Vom Himmel hoch" Charles Geyer, tr; Barbara Butler, tr

Bauer, Marion From the New Hampshire Woods, Op 12 Virginia Eskin, p

Huss Piano Concerto in B, Op. 10 Ian Hobson, p; BBC Scottish Sym/Martyn Brabbins

MacDowell, Edward Woodland Sketches, Op 51 James Barbagallo, p

Korngold, Erich Wolfgang Die tote Stadt, Op. 12 Barbara Hendricks, s; Philadelphia Orch/Franz Welser-Möst

Wagner, Richard Siegfried Idyll Philharmonia Orch/Francesco d'Avalos

Wagner, Richard Die Meistersinger von Nürnberg Daniel Blumenthal, p

Castelnuovo-Tedesco, Mario Guitar Concerto #1 in D, Op 99 Nicola Hall, g; London Mozart Players/Andrew Litton

Chopin, Frederic Trois Nouvelles Etudes, Op. Posth Earl Wild, p

Tchaikovsky, Peter Twelve Songs, Op. 60 Ilya Levinsky, t; Semion Skigin, p

Tchaikovsky, Peter Sixteen Children's Songs, Op. 54 Ilya Levinsky, t; Semion Skigin, p

Tchaikovsky, Peter The Nutcracker, Op. 71 Royal Phil/Vladimir Ashkenazy

Delibes, Leo Naila Salon Orch

Glazunov, Alexander The Seasons, Op 67 Royal Opera House Orch/Barry Wordsworth

Schumann, Robert Piano Concerto in a minor, Op. 54 Justus Frantz, p; Vienna Phil/Leonard Bernstein

Stelzmüller, Vincenz Stelzmuller Tanz' Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Anonymous: Spiritual 'The Battle of Jericho'

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre (1889)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1776)

Sir Edward Elgar: The Crown of India: Warriors' Dance (1912)

Sir Arthur Sullivan: The Gondoliers: Overture (1889)

Dmitri Shostakovich: Hamlet: Flourish & Dance Music (1932)

Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' (1803)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: The List Song (1885)

E. E. Bagley: National Emblem March (1906)

Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille (1874)

Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 (1877)

Leonard Bernstein: On the Town: New York, New York (1944)

Giovanni Palestrina: Sicut lilium inter spinas (1584)

Margi Griebling-Haigh: Rondes from 'Romans des Rois' (2007)

Carl Maria von Weber: Polonaise brillante (1819)

Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768)

John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix (2002)

Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D (1735)

Stephen Sondheim: Sweeney Todd: Suite (1979)

Christian Sinding: Rustles of Spring (1896)

Jacques Offenbach: The Grand Duchess of G rolstein: Overture (1867)

Sonny Kompanek: Killer Tango (1984)

Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Giuseppe Tartini: Violin Concerto in E (1740)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise (1889)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Emmanuel Chabrier: Habanera (1885)

David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 (1945)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)

Carl Maria von Weber: Der Freisch tz: Hunters' Chorus (1821)

Saverio Mercadante: Flute Concerto in E (1819)

Florence Price: Three Negro Spirituals (1942)

Antonio Salieri: The Mistress of the Inn: Overture (1773)

Antonin Dvorak: Piano Trio No. 4 in e 'Dumky' (1891)

Margi Griebling-Haigh: Danses ravissants (2005)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Anton Webern: Fuga ricercata from J.S. Bach's 'A Musical Offering' (1935)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)

Carl Maria von Weber: Clarinet Quintet in B-Flat (1815)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Polonaise (1738)

Frederic Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp (1835)

Antonin Dvorak: Hussite Overture (1883)

Ben Folds: The Luckiest (2001)

Radiohead: Pyramid Song (1999)

Ferdinand Ries: Rondo from Sextet in g (1814)

Boris Lyatoshinksy: Symphony No. 5 in C 'Slavonic' (1966)

Isaac Albeniz: Suite Espa ola: Leyenda 'Asturias' (1886)

Francis Poulenc: Concerto for Organ, Strings & Timpani (1938)

Alexandre Desplat: Coco Before Chanel (2009)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)

Carl Maria von Weber: Konzertst ck in f (1821)

Carter Burwell: Breaking Dawn Pt. 1: Love Death Birth (2011)

Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Ba l ro (1930)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 1 (1868)

Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz (1936)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Morning Serenade (1936)

Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' (1866)

Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat (1720)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 11 for Winds (1781)

Hans G l: Buffoneria from Symphony No. 4 (1974)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G 'Surprise' (1791)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Che farsenza Euridice (1762)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 (1853)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 (1948)

Richard Strauss: Don Quixote (1897)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Missy Mazzoli: Heartbreaker Michael Mizrahi, piano Album: Currents New Amsterdam 75 Music: 4:36

Erwin Schulhoff: Jazz Etudes for Piano Renana Gutman, piano Close Encounters with Music, Mahaiwe Performing Arts Center, Great Barrington, MA Music: 11:11

Henriette Bosmans: Sonata for Cello and Piano in A minor Ekstasis Duo Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 21:45

Missy Mazzoli: Sinfonia (for Orbiting Spheres) Swedish Radio Symphony Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor SESR, Berwaldhallen, Stockholm, Sweden Music: 9:10

Kevin Puts: Air for Violin and Piano Anthony Marwood, violin; Orion Weiss, piano Album: Kevin Puts: Seascapes BCMF 5 Music: 4:18

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 12 in A Major, K. 414 Orion Weiss, piano; Erin Keefe, violin; Sirena Huang, violin; Masumi Per Rostad, viola; Brannon Cho, cello Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 24:02

Michael Abels: Global Warming Williamsburg Symphony Orchestra; Michael Butterman, conductor Williamsburg Symphony Orchestra, Williamsburg Community Chapel, Williamsburg, VA Music: 8:41

Dmitri Shostakovich: Two Pieces for String Octet, Op. 11 Eunice Kim, violin; Jason Uyeyama, violin; Stephanie Zyzak, violin; Jisun Yang, violin; Jessica Oudin, viola; Jessica Chang, viola; Ari Evan, cello; Brian Thornton, cello Festival Mozaic, Harold J. Miossi Cultural & Performing Arts Center, Cuesta College, San Luis Obispo, CA Music: 10:05

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 4 (1936)

23:00 QUIET HOUR

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto (1753)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)

Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings (1943)

Ola Gjeilo: The Spheres (2008)

C sar Franck: Psychet Eros (1888)

Traditional: The Star of County Down

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)

Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)