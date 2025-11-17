WCLV Program Guide 11-18-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
D'Rivera Invitación al Danzón Sándor Rigó, sx; Christina Leeb-Grill, p
Weber, Carl Maria von Invitation to the Dance, Op. 65 National Phil Orch/Richard Bonynge
Berlioz, Hector Roman Carnival Overture, Op.9 London Phil/Zubin Mehta
Mozart, Wolfgang Amadeus String Quartet No. 19 in C, K. 465, "Dissonant" Emerson Quartet
Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in B-Flat, K. 15w Lera Auerbach, p
Youmans, Vincent Tea for Two (Tahiti Trot) Jean Yves-Thibaudet & Michael Feinstein, p's
Shostakovich, Dmitri Tahiti Trot, Op. 16 Chicago Sinfonietta/Paul Freeman
Beethoven, Ludwig van Symphony No. 3 in E-Flat, Op.55, "Eroica" Orchestre Revolutionnaire et Romantique/John Eliot Gardiner
Farrenc, Louise Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p Grand Piano
Ponce, Manuel Estudios de Concierto Jorge Federico Osorio, p
Ponce, Manuel Violin Concerto (1943) Miranda Cuckson, v; Czech National Sym Orch/Paul Freeman
Ponce, Manuel Four Mexican Dances Argentina Duràn, p
Pasculli, Antonio Omaggio a Bellini (Duo on themes from Bellini operas) Hansjörg Schellenberger, ob; Margit-Anna Süss, h
Bellini, Vincenzo Oboe Concerto in E-Flat Rolf Smedvig, tr; Scottish Chamber Orch/Jahja Ling
Mouret, Jean Joseph Rondeau Rolf Smedvig, tr; Michael Murray, o
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Scheidt, Samuel Canzona a 10 Philip Jones Brass Ensemble
Praetorius, Michael Dance Suite Los Angeles Guitar Quartet
Praetorius, Michael Chorale, "Vom Himmel hoch" Charles Geyer, tr; Barbara Butler, tr
Bauer, Marion From the New Hampshire Woods, Op 12 Virginia Eskin, p
Huss Piano Concerto in B, Op. 10 Ian Hobson, p; BBC Scottish Sym/Martyn Brabbins
MacDowell, Edward Woodland Sketches, Op 51 James Barbagallo, p
Korngold, Erich Wolfgang Die tote Stadt, Op. 12 Barbara Hendricks, s; Philadelphia Orch/Franz Welser-Möst
Wagner, Richard Siegfried Idyll Philharmonia Orch/Francesco d'Avalos
Wagner, Richard Die Meistersinger von Nürnberg Daniel Blumenthal, p
Castelnuovo-Tedesco, Mario Guitar Concerto #1 in D, Op 99 Nicola Hall, g; London Mozart Players/Andrew Litton
Chopin, Frederic Trois Nouvelles Etudes, Op. Posth Earl Wild, p
Tchaikovsky, Peter Twelve Songs, Op. 60 Ilya Levinsky, t; Semion Skigin, p
Tchaikovsky, Peter Sixteen Children's Songs, Op. 54 Ilya Levinsky, t; Semion Skigin, p
Tchaikovsky, Peter The Nutcracker, Op. 71 Royal Phil/Vladimir Ashkenazy
Delibes, Leo Naila Salon Orch
Glazunov, Alexander The Seasons, Op 67 Royal Opera House Orch/Barry Wordsworth
Schumann, Robert Piano Concerto in a minor, Op. 54 Justus Frantz, p; Vienna Phil/Leonard Bernstein
Stelzmüller, Vincenz Stelzmuller Tanz' Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Anonymous: Spiritual 'The Battle of Jericho'
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre (1889)
Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1776)
Sir Edward Elgar: The Crown of India: Warriors' Dance (1912)
Sir Arthur Sullivan: The Gondoliers: Overture (1889)
Dmitri Shostakovich: Hamlet: Flourish & Dance Music (1932)
Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' (1803)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)
Gilbert & Sullivan: The Mikado: The List Song (1885)
E. E. Bagley: National Emblem March (1906)
Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille (1874)
Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 (1877)
Leonard Bernstein: On the Town: New York, New York (1944)
Giovanni Palestrina: Sicut lilium inter spinas (1584)
Margi Griebling-Haigh: Rondes from 'Romans des Rois' (2007)
Carl Maria von Weber: Polonaise brillante (1819)
Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768)
John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix (2002)
Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D (1735)
Stephen Sondheim: Sweeney Todd: Suite (1979)
Christian Sinding: Rustles of Spring (1896)
Jacques Offenbach: The Grand Duchess of G rolstein: Overture (1867)
Sonny Kompanek: Killer Tango (1984)
Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763)
Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)
Giuseppe Tartini: Violin Concerto in E (1740)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise (1889)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)
Emmanuel Chabrier: Habanera (1885)
David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 (1945)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)
Carl Maria von Weber: Der Freisch tz: Hunters' Chorus (1821)
Saverio Mercadante: Flute Concerto in E (1819)
Florence Price: Three Negro Spirituals (1942)
Antonio Salieri: The Mistress of the Inn: Overture (1773)
Antonin Dvorak: Piano Trio No. 4 in e 'Dumky' (1891)
Margi Griebling-Haigh: Danses ravissants (2005)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)
Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Anton Webern: Fuga ricercata from J.S. Bach's 'A Musical Offering' (1935)
Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)
Carl Maria von Weber: Clarinet Quintet in B-Flat (1815)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Polonaise (1738)
Frederic Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp (1835)
Antonin Dvorak: Hussite Overture (1883)
Ben Folds: The Luckiest (2001)
Radiohead: Pyramid Song (1999)
Ferdinand Ries: Rondo from Sextet in g (1814)
Boris Lyatoshinksy: Symphony No. 5 in C 'Slavonic' (1966)
Isaac Albeniz: Suite Espa ola: Leyenda 'Asturias' (1886)
Francis Poulenc: Concerto for Organ, Strings & Timpani (1938)
Alexandre Desplat: Coco Before Chanel (2009)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)
Carl Maria von Weber: Konzertst ck in f (1821)
Carter Burwell: Breaking Dawn Pt. 1: Love Death Birth (2011)
Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Ba l ro (1930)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 1 (1868)
Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz (1936)
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Morning Serenade (1936)
Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' (1866)
Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat (1720)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 11 for Winds (1781)
Hans G l: Buffoneria from Symphony No. 4 (1974)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G 'Surprise' (1791)
Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)
Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Che farsenza Euridice (1762)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 (1853)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 (1948)
Richard Strauss: Don Quixote (1897)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Missy Mazzoli: Heartbreaker Michael Mizrahi, piano Album: Currents New Amsterdam 75 Music: 4:36
Erwin Schulhoff: Jazz Etudes for Piano Renana Gutman, piano Close Encounters with Music, Mahaiwe Performing Arts Center, Great Barrington, MA Music: 11:11
Henriette Bosmans: Sonata for Cello and Piano in A minor Ekstasis Duo Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 21:45
Missy Mazzoli: Sinfonia (for Orbiting Spheres) Swedish Radio Symphony Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor SESR, Berwaldhallen, Stockholm, Sweden Music: 9:10
Kevin Puts: Air for Violin and Piano Anthony Marwood, violin; Orion Weiss, piano Album: Kevin Puts: Seascapes BCMF 5 Music: 4:18
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 12 in A Major, K. 414 Orion Weiss, piano; Erin Keefe, violin; Sirena Huang, violin; Masumi Per Rostad, viola; Brannon Cho, cello Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 24:02
Michael Abels: Global Warming Williamsburg Symphony Orchestra; Michael Butterman, conductor Williamsburg Symphony Orchestra, Williamsburg Community Chapel, Williamsburg, VA Music: 8:41
Dmitri Shostakovich: Two Pieces for String Octet, Op. 11 Eunice Kim, violin; Jason Uyeyama, violin; Stephanie Zyzak, violin; Jisun Yang, violin; Jessica Oudin, viola; Jessica Chang, viola; Ari Evan, cello; Brian Thornton, cello Festival Mozaic, Harold J. Miossi Cultural & Performing Arts Center, Cuesta College, San Luis Obispo, CA Music: 10:05
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Dmitri Shostakovich: Symphony No. 4 (1936)
23:00 QUIET HOUR
Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto (1753)
George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)
Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)
Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings (1943)
Ola Gjeilo: The Spheres (2008)
C sar Franck: Psychet Eros (1888)
Traditional: The Star of County Down
Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)
Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)