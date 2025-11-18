WCLV Program Guide 11-19-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Shostakovich, Dmitri Festive Overture, Op. 96 Royal Scottish National Orch/Neeme Järvi

Shostakovich, Dmitri String Quartet No. 1 in C, Op. 49 Pacifica Quartet

Ippolitov-Ivanov Turkish March, Op 55 Singapore Sym/Choo Hoey

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 5 in A, K. 219, "Turkish" Nikolaj Znaider, v; London Symphony Orchestra

Erkin, Ulvi Cemal Halvah Maker Beyza Yazgan, p

Enescu, George Cantabile et Presto Susan Milan, f; Ian Brown, p

Chausson, Ernest Andante et Allegro (1881) Paul Meyer, cl; Eric le Sage, p

Gaubert, Philippe Nocturne et Allegro scherzando Paula Robison, f; Samuel Sanders, p

Rimsky-Korsakov, Nicolai Symphony No. 2, Op. 9, "Antar" Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel

Rimsky-Korsakov, Nicolai In Spring, Op. 43 Mikhail Lanskoy, ms; Ilya Scheps, p

Coleman, Valerie Shotgun Houses Anthony McGill, cl; Pacifica Quartet

Beethoven, Ludwig van String Quartet #12 in E-Flat, Op 127 Hagen String Quartet

Beethoven, Ludwig van The Ruins of Athens, Op. 113 Berlin Phil/Claudio Abbado

Coleman, Valerie Umoja: Anthem of Unity (2013) New York Youth Sym/Michael Repper

Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bottesini, Luigi Tarantella Gianni Amadio, db; I Solisti Italiani

Verdi, Giuseppe Aida New York Phil/Leonard Bernstein

Verdi, Giuseppe Aida Bournemouth Sym/Jose Serebrier

Verdi, Giuseppe Rigoletto Mario Lanza, t; Orch/Constantine Callinicos

Franck, Cesar Piano Quintet in f Trio Wanderer; Catherine Montier, v; Christophe Gauge, vi

Farrenc, Louise Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p

Bach, Carl Philipp Emanuel Clavier Sonata #3 Elizabeth Rich, p

Haydn, Franz Joseph String Quartet in G, Op. 64, No. 4 Angeles String Quartet

Bach, Carl Philipp Emanuel Sinfonia in C, Wq 182/3 (Hamburg Symphony #3) CPE Bach Chamber Orch/Hartmut Haenchen

Bax, Arnold Sinfonietta (Symphonic Fantasy) (1932) Slovak Phil/Barry Wordsworth

Tomkins, Thomas The Lady Folliott's Galliard Edward Parmentier, hc

Biber, Heinrich von String Sonata No. 3 in g minor Freiburg Baroque Orch Consort

Altenburg, Johann Ernst Concerto for Seven Trumpets and Timpani New York Trumpet Ensemble/Gerard Schwarz, tr

Telemann, Georg Philipp Three-Trumpet Concerto #1 C Geyer, B Butler, J Hickey, tr's; Music of the Baroque Orch/T Wikman

Mussorgsky, Modest Pictures at an Exhibition New Jersey Sym Orch/Zdenek Macal

Dun, Tan Eight Memories in Watercolor, Op 1 Shen Lu, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain March (1944)

Ola Gjeilo: Unicornis captivatur (2001)

Domenico Scarlatti: Sonata in d 'Aria' (1750)

Grace Williams: Fantasy on Welsh Nursery Tunes (1940)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

Lowell Shaw: Frippery No. 15 'Some Things Borrowed'

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909)

H. Balfour Gardiner: Overture to a Comedy (1906)

George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930)

Aram Khachaturian: Masquerade: Galop (1941)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Als flotter Geist (1885)

Chris Marshall: Heartstrings (2012)

Frédéric Chopin: Funeral March from Piano Sonata No. 2 (1839)

Frank W. Meacham: The American Patrol (1891)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' (1731)

Clóvis Pereira: Adagio from Concertino for Cello & Strings (2009)

John Williams: Superman: March (1978)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Sonata No. 16 (1788)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture (1812)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)

Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)

Béla Bartók: Dance Suite (1923)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)

Wilhelm Friedemann Bach: Symphony in D (1764)

Édouard Lalo: Symphony in g (1889)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mountain Pass (1894)

William Alwyn: The Moor of Venice Dramatic Overture (1956)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in C (1716)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Johannes Brahms: Violin Concerto in D (1878)

Eugène d'Albert: Cinderella Suite (1924)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Tambourins (1739)

Muzio Clementi: Symphony in B-Flat (1787)

Mikhail Glinka: Nocturne 'La Separation' (1839)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 13 in c (1841)

Jacques Ibert: Trois pièces brèves (1930)

Richard Strauss: Dance Suite after Couperin (1923)

Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 1: Foxtrot (1934)

Louis Théodore Gouvy: Symphony No. 4 in d (1856)

Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas (1939)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Igor Stravinsky: Finale from Symphony in E-Flat (1907)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)

Traditional: Bonnie Banks of Loch Lomond (1841)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 3 'Polish' (1875)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Pablo de Sarasate: Serenata andaluza (1878)

Margaret Brouwer: The Art of Sailing at Dawn (2020)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 57 (1774)

Anonymous: Spiritual 'Were You There?'

Anonymous: Spiritual 'Every Time I Feel the Spirit'

Louis Moreau Gottschalk: Méhul's Overture 'Young Henry's Hunt' (1861)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Alexander Glazunov: Chopiniana Suite (1893)

Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Café 1930 (1986)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio (1737)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 (1791)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 (1894)

Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony (1913)

20:00 OVATIONS: Akron Symphony

Christopher Wilkins, Conductor

Elfman, Sleepy Hollow

Rachmaninoff, Isle of the Dead

Eidelman, The Tempest (world premiere)

Stravinsky, Firebird Suite

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Ferdinand Ries: Adagio from Sextet in g (1814)

Johannes Brahms: Adagio from Piano Concerto No. 1 (1859)

William Schuman: New England Triptych: When Jesus Wept (1957)

John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001)

Vítezslava Kaprálová: April Prelude No. 3 (1937)

Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' (1895)

Miguel Llobet: Catalan Folksong 'El testament d'Amelia'

Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting (1920)

Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Erich Wolfgang Korngold: Moderato from Piano Sonata No. 2 (1910)

Alessandro Scarlatti: Cantata 'Su le sponde del Tebro' (1695)

Florence Price: Piano Sonata in e (1932)

Sergei Prokofiev: Scherzo from Flute Sonata (1943)

23:00 QUIET HOUR

César Franck: Prelude, Fugue & Variation (1862)

Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 (1875)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

William Byrd: Ave verum corpus (1605)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Des pas sur la neige (1910)

Gabriel Pierné: Pastorale (1887)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich (1727)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)

Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917)