WCLV Program Guide 11-19-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Shostakovich, Dmitri Festive Overture, Op. 96 Royal Scottish National Orch/Neeme Järvi
Shostakovich, Dmitri String Quartet No. 1 in C, Op. 49 Pacifica Quartet
Ippolitov-Ivanov Turkish March, Op 55 Singapore Sym/Choo Hoey
Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 5 in A, K. 219, "Turkish" Nikolaj Znaider, v; London Symphony Orchestra
Erkin, Ulvi Cemal Halvah Maker Beyza Yazgan, p
Enescu, George Cantabile et Presto Susan Milan, f; Ian Brown, p
Chausson, Ernest Andante et Allegro (1881) Paul Meyer, cl; Eric le Sage, p
Gaubert, Philippe Nocturne et Allegro scherzando Paula Robison, f; Samuel Sanders, p
Rimsky-Korsakov, Nicolai Symphony No. 2, Op. 9, "Antar" Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel
Rimsky-Korsakov, Nicolai In Spring, Op. 43 Mikhail Lanskoy, ms; Ilya Scheps, p
Coleman, Valerie Shotgun Houses Anthony McGill, cl; Pacifica Quartet
Beethoven, Ludwig van String Quartet #12 in E-Flat, Op 127 Hagen String Quartet
Beethoven, Ludwig van The Ruins of Athens, Op. 113 Berlin Phil/Claudio Abbado
Coleman, Valerie Umoja: Anthem of Unity (2013) New York Youth Sym/Michael Repper
Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Bottesini, Luigi Tarantella Gianni Amadio, db; I Solisti Italiani
Verdi, Giuseppe Aida New York Phil/Leonard Bernstein
Verdi, Giuseppe Aida Bournemouth Sym/Jose Serebrier
Verdi, Giuseppe Rigoletto Mario Lanza, t; Orch/Constantine Callinicos
Franck, Cesar Piano Quintet in f Trio Wanderer; Catherine Montier, v; Christophe Gauge, vi
Farrenc, Louise Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p
Bach, Carl Philipp Emanuel Clavier Sonata #3 Elizabeth Rich, p
Haydn, Franz Joseph String Quartet in G, Op. 64, No. 4 Angeles String Quartet
Bach, Carl Philipp Emanuel Sinfonia in C, Wq 182/3 (Hamburg Symphony #3) CPE Bach Chamber Orch/Hartmut Haenchen
Bax, Arnold Sinfonietta (Symphonic Fantasy) (1932) Slovak Phil/Barry Wordsworth
Tomkins, Thomas The Lady Folliott's Galliard Edward Parmentier, hc
Biber, Heinrich von String Sonata No. 3 in g minor Freiburg Baroque Orch Consort
Altenburg, Johann Ernst Concerto for Seven Trumpets and Timpani New York Trumpet Ensemble/Gerard Schwarz, tr
Telemann, Georg Philipp Three-Trumpet Concerto #1 C Geyer, B Butler, J Hickey, tr's; Music of the Baroque Orch/T Wikman
Mussorgsky, Modest Pictures at an Exhibition New Jersey Sym Orch/Zdenek Macal
Dun, Tan Eight Memories in Watercolor, Op 1 Shen Lu, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain March (1944)
Ola Gjeilo: Unicornis captivatur (2001)
Domenico Scarlatti: Sonata in d 'Aria' (1750)
Grace Williams: Fantasy on Welsh Nursery Tunes (1940)
Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)
Lowell Shaw: Frippery No. 15 'Some Things Borrowed'
Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)
Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909)
H. Balfour Gardiner: Overture to a Comedy (1906)
George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930)
Aram Khachaturian: Masquerade: Galop (1941)
Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Als flotter Geist (1885)
Chris Marshall: Heartstrings (2012)
Frédéric Chopin: Funeral March from Piano Sonata No. 2 (1839)
Frank W. Meacham: The American Patrol (1891)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' (1731)
Clóvis Pereira: Adagio from Concertino for Cello & Strings (2009)
John Williams: Superman: March (1978)
Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Sonata No. 16 (1788)
Maurice Ravel: Boléro (1928)
Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)
Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture (1812)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)
Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)
Béla Bartók: Dance Suite (1923)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)
Wilhelm Friedemann Bach: Symphony in D (1764)
Édouard Lalo: Symphony in g (1889)
Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mountain Pass (1894)
William Alwyn: The Moor of Venice Dramatic Overture (1956)
Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in C (1716)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Johannes Brahms: Violin Concerto in D (1878)
Eugène d'Albert: Cinderella Suite (1924)
Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739)
Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Tambourins (1739)
Muzio Clementi: Symphony in B-Flat (1787)
Mikhail Glinka: Nocturne 'La Separation' (1839)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 13 in c (1841)
Jacques Ibert: Trois pièces brèves (1930)
Richard Strauss: Dance Suite after Couperin (1923)
Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 1: Foxtrot (1934)
Louis Théodore Gouvy: Symphony No. 4 in d (1856)
Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas (1939)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Igor Stravinsky: Finale from Symphony in E-Flat (1907)
Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)
Traditional: Bonnie Banks of Loch Lomond (1841)
Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 3 'Polish' (1875)
Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)
Pablo de Sarasate: Serenata andaluza (1878)
Margaret Brouwer: The Art of Sailing at Dawn (2020)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 57 (1774)
Anonymous: Spiritual 'Were You There?'
Anonymous: Spiritual 'Every Time I Feel the Spirit'
Louis Moreau Gottschalk: Méhul's Overture 'Young Henry's Hunt' (1861)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Alexander Glazunov: Chopiniana Suite (1893)
Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Café 1930 (1986)
Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio (1737)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 (1791)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 (1894)
Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony (1913)
20:00 OVATIONS: Akron Symphony
Christopher Wilkins, Conductor
Elfman, Sleepy Hollow
Rachmaninoff, Isle of the Dead
Eidelman, The Tempest (world premiere)
Stravinsky, Firebird Suite
21:00 OVATIONS POSTLUDE
Ferdinand Ries: Adagio from Sextet in g (1814)
Johannes Brahms: Adagio from Piano Concerto No. 1 (1859)
William Schuman: New England Triptych: When Jesus Wept (1957)
John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001)
Vítezslava Kaprálová: April Prelude No. 3 (1937)
Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' (1895)
Miguel Llobet: Catalan Folksong 'El testament d'Amelia'
Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting (1920)
Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
Erich Wolfgang Korngold: Moderato from Piano Sonata No. 2 (1910)
Alessandro Scarlatti: Cantata 'Su le sponde del Tebro' (1695)
Florence Price: Piano Sonata in e (1932)
Sergei Prokofiev: Scherzo from Flute Sonata (1943)
23:00 QUIET HOUR
César Franck: Prelude, Fugue & Variation (1862)
Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 (1875)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)
William Byrd: Ave verum corpus (1605)
Claude Debussy: Preludes Book 1: Des pas sur la neige (1910)
Gabriel Pierné: Pastorale (1887)
Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)
Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich (1727)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)
Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917)