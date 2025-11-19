WCLV Program Guide 11-20-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Still, William Grant Three Visions Andrew Armstrong, p

Still, William Grant Symphony #1 "(Afro-American)" Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

Scriabin, Alexander Piano Sonata #2 in g#, Op 19 Yuja Wang, p

Vaughan Williams, Ralph Fantasia on a Theme by Thomas Tallis London Sym Orch Strings/Roman Simovic

Tallis, Thomas When shall my sorrowful sighing slake Lawrence Cummings, virginal

Grondahl, Agathe Backer Trois morceaux, Op 15 Natalia Strelchenko, p

Grondahl, Agathe Backer Fantasy Pieces, Op 45 Natalia Strelchenko, p

Melartin, Erkki Violin Concerto, Op 60 John Storgards, v; Tempere Phil/Leif Segerstam

Grieg, Edvard Sigurd Jorsalfar (Three Orchestral Pieces),Op. 56 Czech State Phil/Stephen Gunzenhauser

Grieg, Edvard Peer Gynt Suite No. 1,Op. 46 New York Phil/Leonard Bernstein

Gershwin, George Prelude No. 1 Yo-Yo Ma, vc; Jeffrey Kahane, p

Holzbauer, Ignaz Günther von Schwarzburg Christoph Pregardien, t; La Stagione/Michael Schneider

Krommer, Franz Oboe Concerto #1 in F, Op 37 Alex Klein, ob; Czech National Sym/Paul Freeman

Kabalevsky, Dmitri The Comedians, Op 26 Philadelphia Orchestra/Eugene Ormandy

Prokofiev, Serge Peter and the Wolf, Op. 67 Sting, n; Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado

Scriabin, Alexander Four Preludes, Op 22 Piers Lane, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Glinka, Mikhail Song, "The Lark" Michael Lewin, p

Haydn, Franz Joseph String Quartet in D, Op. 64, No. 5, "Lark" Lindsay String Quartet

Schubert, Franz Violin Sonatina No. 3 in g, D 408 (Op. 137/3) Mark Kaplan, v; David Golub, p

David, Ferdinand Introduction and Variations on a theme by Schubert, Op 8 Dieter Klöcker, cl; Slovak Radio Sym Orch/G. Schmalfuss

Montgeroult, Helène de Cours complet pour l’enseignement du forte-piano Claire Hammond, p

Puccini, Giacomo Manon Lescaut (1893) Berlin Phil/Herbert von Karajan

Puccini, Giacomo Madama Butterfly David Hickman, tr; Arizona State University Chamber Orch/Russell

Puccini, Giacomo La Bohème BBC Concert Orch/Barry Wordsworth

Puccini, Giacomo Tosca St Martin's Academy/Neville Marriner

Puccini, Giacomo Turandot Andrea Giuffredi, tr; Orch/Antonella Gotta

Ravel, Maurice String Quartet in F Orpheus String Quartet

Royer, Joseph Nicholas JN Pièces de Clavecin Mark Kroll, hc

Schubert, Franz Song, "Am ersten Maimorgen," D 344 Christoph Pregardien, t; Graham Johnson, p

Telemann, Georg Philipp Canonic Sonata #5 in A, Op 5/5 Wolfgang Schulz, f; Hansjörg Schellenberger, ob

Ravel, Maurice Sonatine Don Bailey, f; Arcata String Quartet

Bozza, Eugene Sonatine (1951) Chicago Brass Quintet

Rameau, Jean-Philippe Dardanus (1739) Orch of the 18th Century/Frans Brüggen

Rameau, Jean-Philippe La Follette Sergio Assad, Odair Assad, g's

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

TBA

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture (1842)

Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 (1902)

Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1840)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Carl Friedrich Abel: Symphony in C (1767)

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2 (1935)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 (1805)

Johann Nepomuk Hummel: Fantasy on Mozart's 'Il mio tesoro' (1820)

Franz Schubert: Allegro from 'Arpeggione' Sonata (1827)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Pierre de la Rue: O salutaris hostia (1500)

Cyrillus Kreek: Psalm 22 (1914)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Teresa Carreño: Waltz 'Flower Basket' (1877)

Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)

Maurice Ravel: String Quartet in F (1903)

Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica (1931)

Mily Balakirev: Tamara (1882)

Miklós Rózsa: The Lost Weekend: Themes (1945)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G (1720)

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

Johann Joseph Fux: Rondeau à 7 (1700)

Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 (1893)

Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 27 (1791)

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 1 (1867)

Robert Schumann: Fantasy Piece (1849)

Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Leo Brouwer: Guitar Concerto No. 3 'Elegiaco' (1986)

Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo (1940)

John Field: Nocturne No. 15 in d 'Song without Words' (1834)

Johannes Brahms: Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 (1858)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F 'Pastoral' (1808)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite (1938)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Benjamin Britten: Four Sea Interludes from Peter Grimes, Movement 3: Moonlight Virginia Symphony; JoAnn Falletta, conductor Album: Seascapes: Virginia Symphony Hampton 004 Music: 04:31

Bohuslav Martinu: Butterflies in the Flowers Liza Stepanova, piano Hugh Hodgson School of Music and UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, Athens, GA Music: 03:43



Teng Yu-Hsien: Flowers in the Rainy Night Taipei Music Academy Festival Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Taipei Music Academy and Festival, Caroline H. Hume Concert Hall, San Francisco, CA Music: 4:15



Rick Sowash: Seasonal Breezes: Spring Breeze, Summer Breeze, Autumn Breeze, Winter Breeze Sylvan Trio: Suzanne Bona, flute; Josh Aerie, cello; Greg Kostraba, piano First Congregational Church of Webster Groves, Webster Groves, MO Music: 13:41



Jerome Moross: Symphony No. 1 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra - Classic Series, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 20:01



Charles Gounod, arr. Justin Holland: Romeo and Juliet Jiji, guitar Album: Jiji Plays Justin Holland Rising Sun Music Music: 4:14



Johannes Brahms: Variations on a Theme of Paganini, Op. 35 (Book II) Garrick Ohlsson, piano 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York, NY Music: 11:22

Isaac Albéniz: Asturias for guitar Jiji, guitar Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delhi, NY Music: 5:18

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No.10, K.361 (370a), B-flat major 'Gran Partita': Movements 3-7 Rhode Island Philharmonic; David Robertson, conductor The Rhode Island Philharmonic, The VETS, Providence, RI Music: 26:08

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D (1896)

Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies Liedlein erdacht? (1899)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Philip Glass: Violin Concerto No. 1: Second movement (1987)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Traditional: Guide Me, O Thou Great Jehovah

Alexander Voormolen: Arioso from Concerto for 2 Oboes (1935)

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Florence Price: Adoration (1951)