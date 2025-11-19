WCLV Program Guide 11-20-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Still, William Grant Three Visions Andrew Armstrong, p
Still, William Grant Symphony #1 "(Afro-American)" Chicago Sinfonietta/Paul Freeman
Scriabin, Alexander Piano Sonata #2 in g#, Op 19 Yuja Wang, p
Vaughan Williams, Ralph Fantasia on a Theme by Thomas Tallis London Sym Orch Strings/Roman Simovic
Tallis, Thomas When shall my sorrowful sighing slake Lawrence Cummings, virginal
Grondahl, Agathe Backer Trois morceaux, Op 15 Natalia Strelchenko, p
Grondahl, Agathe Backer Fantasy Pieces, Op 45 Natalia Strelchenko, p
Melartin, Erkki Violin Concerto, Op 60 John Storgards, v; Tempere Phil/Leif Segerstam
Grieg, Edvard Sigurd Jorsalfar (Three Orchestral Pieces),Op. 56 Czech State Phil/Stephen Gunzenhauser
Grieg, Edvard Peer Gynt Suite No. 1,Op. 46 New York Phil/Leonard Bernstein
Gershwin, George Prelude No. 1 Yo-Yo Ma, vc; Jeffrey Kahane, p
Holzbauer, Ignaz Günther von Schwarzburg Christoph Pregardien, t; La Stagione/Michael Schneider
Krommer, Franz Oboe Concerto #1 in F, Op 37 Alex Klein, ob; Czech National Sym/Paul Freeman
Kabalevsky, Dmitri The Comedians, Op 26 Philadelphia Orchestra/Eugene Ormandy
Prokofiev, Serge Peter and the Wolf, Op. 67 Sting, n; Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado
Scriabin, Alexander Four Preludes, Op 22 Piers Lane, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Glinka, Mikhail Song, "The Lark" Michael Lewin, p
Haydn, Franz Joseph String Quartet in D, Op. 64, No. 5, "Lark" Lindsay String Quartet
Schubert, Franz Violin Sonatina No. 3 in g, D 408 (Op. 137/3) Mark Kaplan, v; David Golub, p
David, Ferdinand Introduction and Variations on a theme by Schubert, Op 8 Dieter Klöcker, cl; Slovak Radio Sym Orch/G. Schmalfuss
Montgeroult, Helène de Cours complet pour l’enseignement du forte-piano Claire Hammond, p
Puccini, Giacomo Manon Lescaut (1893) Berlin Phil/Herbert von Karajan
Puccini, Giacomo Madama Butterfly David Hickman, tr; Arizona State University Chamber Orch/Russell
Puccini, Giacomo La Bohème BBC Concert Orch/Barry Wordsworth
Puccini, Giacomo Tosca St Martin's Academy/Neville Marriner
Puccini, Giacomo Turandot Andrea Giuffredi, tr; Orch/Antonella Gotta
Ravel, Maurice String Quartet in F Orpheus String Quartet
Royer, Joseph Nicholas JN Pièces de Clavecin Mark Kroll, hc
Schubert, Franz Song, "Am ersten Maimorgen," D 344 Christoph Pregardien, t; Graham Johnson, p
Telemann, Georg Philipp Canonic Sonata #5 in A, Op 5/5 Wolfgang Schulz, f; Hansjörg Schellenberger, ob
Ravel, Maurice Sonatine Don Bailey, f; Arcata String Quartet
Bozza, Eugene Sonatine (1951) Chicago Brass Quintet
Rameau, Jean-Philippe Dardanus (1739) Orch of the 18th Century/Frans Brüggen
Rameau, Jean-Philippe La Follette Sergio Assad, Odair Assad, g's
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture (1842)
Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 (1902)
Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1840)
Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)
Carl Friedrich Abel: Symphony in C (1767)
Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2 (1935)
Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 (1805)
Johann Nepomuk Hummel: Fantasy on Mozart's 'Il mio tesoro' (1820)
Franz Schubert: Allegro from 'Arpeggione' Sonata (1827)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)
Ottorino Respighi: The Birds (1927)
Pierre de la Rue: O salutaris hostia (1500)
Cyrillus Kreek: Psalm 22 (1914)
Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)
Teresa Carreño: Waltz 'Flower Basket' (1877)
Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)
Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)
Maurice Ravel: String Quartet in F (1903)
Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica (1931)
Mily Balakirev: Tamara (1882)
Miklós Rózsa: The Lost Weekend: Themes (1945)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G (1720)
Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)
Johann Joseph Fux: Rondeau à 7 (1700)
Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 (1893)
Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827)
Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 27 (1791)
Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 1 (1867)
Robert Schumann: Fantasy Piece (1849)
Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Leo Brouwer: Guitar Concerto No. 3 'Elegiaco' (1986)
Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo (1940)
John Field: Nocturne No. 15 in d 'Song without Words' (1834)
Johannes Brahms: Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 (1858)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F 'Pastoral' (1808)
Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite (1938)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Benjamin Britten: Four Sea Interludes from Peter Grimes, Movement 3: Moonlight Virginia Symphony; JoAnn Falletta, conductor Album: Seascapes: Virginia Symphony Hampton 004 Music: 04:31
Bohuslav Martinu: Butterflies in the Flowers Liza Stepanova, piano Hugh Hodgson School of Music and UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, Athens, GA Music: 03:43
Teng Yu-Hsien: Flowers in the Rainy Night Taipei Music Academy Festival Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Taipei Music Academy and Festival, Caroline H. Hume Concert Hall, San Francisco, CA Music: 4:15
Rick Sowash: Seasonal Breezes: Spring Breeze, Summer Breeze, Autumn Breeze, Winter Breeze Sylvan Trio: Suzanne Bona, flute; Josh Aerie, cello; Greg Kostraba, piano First Congregational Church of Webster Groves, Webster Groves, MO Music: 13:41
Jerome Moross: Symphony No. 1 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra - Classic Series, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 20:01
Charles Gounod, arr. Justin Holland: Romeo and Juliet Jiji, guitar Album: Jiji Plays Justin Holland Rising Sun Music Music: 4:14
Johannes Brahms: Variations on a Theme of Paganini, Op. 35 (Book II) Garrick Ohlsson, piano 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York, NY Music: 11:22
Isaac Albéniz: Asturias for guitar Jiji, guitar Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delhi, NY Music: 5:18
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No.10, K.361 (370a), B-flat major 'Gran Partita': Movements 3-7 Rhode Island Philharmonic; David Robertson, conductor The Rhode Island Philharmonic, The VETS, Providence, RI Music: 26:08
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D (1896)
Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies Liedlein erdacht? (1899)
23:00 QUIET HOUR
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)
Philip Glass: Violin Concerto No. 1: Second movement (1987)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)
Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)
Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)
Traditional: Guide Me, O Thou Great Jehovah
Alexander Voormolen: Arioso from Concerto for 2 Oboes (1935)
Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)
Florence Price: Adoration (1951)