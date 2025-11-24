WCLV Program Guide 11-25-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Ravel, Maurice Pavane pour une infante defunte Albrecht Mayer, ob; St Martin's Academy/Mathias Mönius L
Bonis, Mel Flute Sonata in c-sharp, Op. 64 Juliette Hurel, f; Helène Couvert, p
Debussy, Claude Petite Suite Markus Klinko, h; Benoit Fromanger, f
Haydn, Franz Joseph Symphony No. 103 in E-Flat, "Drum Roll" Philharmonia/Leonard Slatkin
Charpentier, Marc-Antoine Te Deum Les Concerts du Monde/Keith Clark
Gaubert, Philippe Nocturne et Allegro scherzando Susan Milan, f; Ian Brown, p
Field, John Nocturne #8 in A John O'Conor, p
Barber, Samuel Nocturne "(Homage to John Field)," Op. 33 Israela Margalit, p
Ives, Charles Symphony #2 (1900-2) Seattle Sym/Ludovic Morlot
Ives, Charles Song, "Her Gown was of Vermilion Silk" Paul Sperry, t; Irma Vallecillo, p
Dubois, Theodore Terzettino Hat Trick
Dubois, Theodore Piano Concerto #2 in f Cedric Tiberghien, p; BBC Scottish Sym Orch/Andrew Manze
Farrenc, Louise Etudes, Op. 26 Maria Stratigou, p
Hugues, Luigi Concert Fantasy on Themes from Verdi's "A Masked Ball" Jean-Pierre Rampal, f; Claudi Arimany, f; John Steele Ritter, p
Verdi, Giuseppe Aida Overture La Scala Orch/Claudio Abbado
Anonymous, English A Mery Moode Jakob Lindberg, Paul O'Dette, l's
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Avi Avital, man; Richard Galliano, acc; Klaus Stoll, db
Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 3 in G, BWV 1048 Chamber Music Society of Lincoln Center/David Shifrin
Bach, Johann Sebastian Little Preludes, BWV 933/38 Ton Koopman, hc
Mendelssohn, Felix Violin and Piano Concerto in d (1823) Kristian Bezuidenhout, fortepiano; Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz, v
Mendelssohn, Fanny Melodie in c-sharp, Op 4/2 Betty Ann Miller, p
Gounod, Charles Faust Alexander Kipnis, b; Orch/Robert Hood Bowers
Gounod, Charles Faust Alexander Kipnis, b; Orch/Robert Hood Bowers
Gounod, Charles Faust Luxembourg Radio & TV Orch/Louis de Froment
Beethoven, Ludwig van String Quartet no.9 in C, Op.59 no.3, "Razumovsky" Tokyo String Quartet
Scriabin, Alexander Twenty-Four Preludes, Op 11 Mikhail Pletnev, p
Roux, Gaspard le Two-Clavier Suite #5 in F William Christie, hc; Arthur Haas, hc
Glinka, Mikhail Capriccio on Russian Themes (1834) Joan Yarbrough, Robert Cowan, p's
Bach, Johann Christoph Friedrich Sonata in a Elisabeth Sperer, Winfried Englhardt, o (St Bonifaz Abbey, Munich)
Prokofiev, Serge Symphony No. 7 in c-sharp minor, Op. 131 Philharmonia Orch/Nicolai Malko
Gabrielli, Domenico Ricercar I Anner Bylsma, vc
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Jennifer Higdon: Dance Card: Raucous Rumpus (2016)
Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 in D (1795)
Alexander Glazunov: Mazurka-Obéreque (1917)
Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 4 in C (1718)
Giles Farnaby: Suite of Six Dances (1610)
Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)
Ralph Vaughan Williams: O vos omnes (1922)
Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)
Franz von Suppé: The Beautiful Galatea: Overture (1865)
Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' (1888)
Leonard Bernstein: West Side Story: Jet Song (1957)
Virgil Thomson: The River: Finale (1937)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers (1881)
Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)
Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 (1809)
Dmitri Shostakovich: Hamlet: Ball at the Palace (1964)
Earle Hagen: Harlem Nocturne (1939)
Paul Lewis: An English Overture (1971)
Sergei Taneyev: Finale from Piano Trio (1908)
Marin Marais: Alcyone: Overture (1706)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Concerto No. 4 (1786)
Michael Flanders & Donald Swann: Ill Wind (1956)
Ludwig van Beethoven: Finale from Septet (1800)
'PDQ Bach': 1712 Overture
George Frideric Handel: Messiah: All we like sheep (1741)
Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 (1878)
Frédéric Chopin: Prelude No. 20 (1839)
Ottorino Respighi: Pastorale after Tartini (1908)
Manuel Ponce: Finale from Concierto del sur (1941)
Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Lou Harrison: Pastorale No. 7 'For My Brother' (1952)
Igor Stravinsky: Pastorale (1907)
Virgil Thomson: Symphony on a Hymn Tune (1928)
Charles Ives: Old Folks Gatherin' from Symphony No. 3 'The Camp Meeting' (1911)
Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)
Béla Bartók: Piano Concerto No. 3 (1945)
Sir Arthur Sullivan: Iolanthe: Overture (1882)
Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 in B-Flat (1821)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D (1806)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)
Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat 'Rhenish' (1850)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Sergei Taneyev: Piano Trio in D (1908)
Robert Schumann: Konzertstück in F (1849)
Franz Liszt: Paraphrase on Chopin's 'Maiden's Wish' (1860)
Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' (1925)
Sir Arnold Bax: The Garden of Fand (1916)
Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani (1770)
Tomaso Albinoni: Sonata di Concerto à 7 for Trumpet & Strings (c.1710)
Alan Hovhaness: Let the Living and The Celestial Sing (1980)
Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 4 in g (1787)
Eugène d'Albert: Gernot: Act 2 Prelude (1897)
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 3 (1946)
Dave Grusin: On Golden Pond: Main Theme (1981)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 5 (1930)
Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite (1867)
Miklós Rózsa: King of Kings: Theme (1961)
Sergei Taneyev: Scherzo from Piano Quintet (1911)
Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings (1825)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 19 in g (1802)
Robert Schumann: Finale from Symphony No. 2 (1846)
Lars-Erik Larsson: Little Serenade (1934)
Johann Mattheson: Air from Harpsichord Suite No. 5 (1714)
Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ballet Music (1852)
Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto (1905)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Virgil Thomson: Louisiana Story: Suite (1948)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 29 (1774)
Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)
Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in D (1720)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Virgil Thomson: The River: Suite (1957)
George Enescu: Symphony No. 1 in E-Flat (1905)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Philip Lasser: Twelve Variations on a Chorale by J.S. Bach: Variations 6, 8, 10 Simone Dinnerstein, piano
Album: The Berlin Concert Telarc 80715 Music: 04:40
Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3: Movement 3 Fabio Bidini, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 16:20
Erik Satie: Gnossienne No. 3 Simone Dinnerstein, piano Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 03:55
Gustav Mahler: Das Lied von der Erde: Movement 1 "Das Trinklied von Jammer" Brennen Guillory, tenor; Colorado MahlerFest Orchestra; Kenneth Woods, conductor Colorado MahlerFest, Macky Auditorium, Boulder, CO Music: 8:05
Cesar Cui: Selections from Miniatures, Op. 20 Marcia Henry Liebenow, violin; Melissa Loehnig Simons, piano Red Lodge Music Festival, Red Lodge Civic Center, Red Lodge, MT Music: 13:54
Kimberly R. Osberg: Just Another Climb The Merian Ensemble Album: The Book of Spells Navona NV6644 Music: 4:17
Joaquin Turina: Scene Andalouse, Op. 7 Masumi Per Rostad, viola; Benjamin Beilman, violin; Livia Sohn, violin; Ayane Kozasa, viola; Nina Lee, cello; Inon Barnatan, piano Spoleto Festival USA Chamber Music Series, Dock Street Theatre, Charleston, SC Music: 12:24
Danielle Eva Schwob: Breathing Underwater The Merian Ensemble: Christina Smith, flute; Jessica Oudin, viola; Elisabeth Remy Johnson, harp Emory University, Schwartz Center for Performing Arts, Atlanta, GA Music: 6:45
Max Bruch: String Octet in B-flat major East Coast Chamber Orchestra Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 23:36
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Gustav Mahler: Symphony No. 4 in G (1900)
23:00 QUIET HOUR
Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 (1949)
Henry Purcell: The Fairy Queen: O Let me weep, forever weep (1692)
Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)
Heino Eller: Symphonic Poem 'Twilight' (1917)
George Frederick Bristow: Nocturne from Symphony in f-Sharp (1858)
Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande (1884)
Federico Mompou: Intimate Impressions: Secreto (1914)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo (1742)
Traditional: I Know Where I'm Going