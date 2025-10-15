WCLV Program Guide 10-15-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
12:00:00a Vivaldi, Antonio Juditha Triumphans Academia Montis/Alessandro De Marchi Naive OP-30314 (3) Vivaldi: Juditha Triumphans, RV644 5:40
12:05:40a Vivaldi, Antonio Trio Sonata in C, R 82 Avi Avital, m; Mahan Esfahani, hc; Ophira Zakai, l; Patrick Sepec, vc DG 479 4017 Vivaldi 8:56
12:14:36a Handel, George Frideric Trio Sonata in g, Op. 2, No. 5 The Brook Street Band Avie AV-2282 Handel: Trio Sonatas, Op. 2 10:50
12:27:00a Enescu, George Poème roumain (Roumanian Poem), Op. 1 Monte Carlo Phil/Lawrence Foster Erato ECD-75179 Suites Pour Orchestre / Orchestral Suites / Orchestersuiten 28:32:00
12:55:32a Couperin, Louis Suite in C Blandine Verlet, hc Astrée E-8819 (5) Louis Couperin: Les pièces de clavessin 1:36
01:00:00a Rachmaninoff, Sergei Preludes, Op. 23 Vassily Primakov, p Bridge 9348 Sergei Rachmaninoff * Preludes and Élégie from Opp 3, 23 & 32 * Vassily Primakov, Piano 5:42
01:05:42a Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 21 in C, K. 467 Vassily Primakov, p; Odense Sym/Simon Gaudenz Bridge 9339 Mozart * Piano Concertos, Vol 2 * Primakov, Odense SO, Gaudenz 27:30:00
01:34:53a Gismonti, Egberto Baiao Malandro Aquarelle Guitar Quartet Chandos CHAN-10609 Dances -- Aquarelle Guitar Quartet 4:37
01:39:30a Villa-Lobos, Heitor A prole do bebê, set 1 Helen Huang, p (b 10/1982) Teldec 13148-2 For Children 15:51
01:55:21a Bizet, Georges Jeux d'enfants, Op. 22 French National Orch/Seiji Ozawa EMI/Ang CDM5-66230-2 N/A 1:45
02:00:00a Strauss II, Johann Waltzes, "Frühlingsstimmen (Voices of Spring)," Op. 410 Ensemble Wien Koch 3-6564-2 New Year's Concert In Vienna 1999 5:53
02:05:53a Schumann, Robert Symphony No. 1 in B-Flat, Op. 38, "Spring" Orchestre Révolutionnaire et Romantique/Sir John Eliot Gardiner Archive 457591-2 (3) Schumann: Complete Symphonies 30:02:00
02:35:55a Loewe, Carl Song, "Frühling," Op. 107/3 Monica Groop, ms; Cord Garben, p CPO 777355-2 (21) Loewe: Lieder & Balladen Complete Edition 1:47
02:37:42a Ravel, Maurice Introduction et allegro Galway, f; Stoltzman, cl; Lehwalder, h; Tokyo String Quartet RCA 62552-2 Impressions - Debussy, Ravel 10:51
02:48:33a Gershwin, George Three Preludes Richard Stoltzman, cl; London Sym/Eric Stern RCA 61790-2 Copland: Clarinet Concerto/ Bernstein, Gershwin 6:46
02:55:19a Capers, Valerie Portraits in Jazz (1976) Maria Thompson Corley, p Albany TROY-857 Soulscapes 1:26
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
03:00:00a Beethoven, Ludwig van Christ on the Mount of Olives, Op 85 Das Neue Orchester/Christoph Spering Opus 111 OPS-30-281 N/A 5:25
03:05:25a Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #2 in A, Op 2/2 Paul Lewis, p Harmonia Mundi HMX-2901902.11 (10) Beethoven * Complete Piano Sonatas * Paul Lewis 24:36:00
03:30:01a Schoeck, Othmar Five Songs, Op. 31 Nathan Berg, br; Julius Drake, p New Classical Adventure 234405 (12) Othmar Schoeck Complete Edition, Vol 1 1:53
03:31:54a Telemann, Georg Philipp Suite in a for flute and strings Michala Petri, r; Berlin Baroque Soloists RCA 57130-2 Bach / Telemann 23:28
03:55:22a Telemann, Georg Philipp Song, "Gemüts=Ruhe" Klaus Mertens, br; Ludger Rémy, hc CPO 777045-2 Singe-, Spiel- Und Generalbaß-Übungen 1733 1:51
04:00:00a Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 56 Maurizio Pollini, p DG 4836475 Pollini Chopin 5:41
04:05:41a Arne, Thomas Overture #6 in B-Flat Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 4759117 Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood 6:26
04:12:07a Elgar, Edward Polonia, Op 76 New Zealand Sym/James Judd Naxos 8.557273 Elgar Marches 14:25
04:28:02a Karlowicz, Mieczyslaw Eternal Song, Op 10 BBC Phil/Yan Pascal Tortelier Chandos CHAN-9986 Karlowicz 26:57:00
04:54:59a Trabaci, Giovanni Maria Versi Joan Benson, clavichord Clavier Classics CC-108 (2) The Joan Benson Collection 1:44
05:00:00a Debussy, Claude Berceuse héroïque Jerry Wong, p MSR Classics MS-1678 Of Motion and Dance 5:32
05:05:32a Bozza, Eugene Oboe Sonata (1971) Alex Klein, ob; Phillip Bush, p Cedille CDR-90000186 20th Century Oboe Sonatas 12:55
05:18:27a Bozza, Eugene En Forêt Gregory Hustis, fh; Steven Harlos, p Crystal CD-770 Lyrical Gems for the Horn 6:36
05:26:37a Dvorák, Antonín From the Bohemian Forest, Op 68 Yo-Yo Ma, vc; Boston Sym/Seiji Ozawa Sony SK-46687 Dvorak In Prague (A Celebration) 6:20
05:32:57a Kozeluch, Johann Anton Clarinet Concerto in E-Flat Emma Johnson, cl; Royal Phil/Gunther Herbig ASV CDDCA-763 Crusell, Kozeluch and Krommer: Clarinet Concertos 21:40
05:54:37a Dvorák, Antonín Minuets, Op 28 Tomas Visek, p Rosa RD-1318 Piano Music
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Leroy Anderson: Chicken Reel (1946)
Florence Price: Finale from Symphony No. 3 (1940)
Julius Fucik: Little Ballerinas Waltz (1909)
Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Bolero (1943)
Cole Porter: Anything Goes: Overture (1934)
Bernhard Crusell: Divertimento for Oboe & Strings (1823)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 (1806)
Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Gavotte (1723)
Edwin Franko Goldman: March 'Bugles and Drums' (1936)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 in G (1770)
Alberto Ginastera: Suite of Native Dances (1946)
Sergei Prokofiev: Cinderella: Mazurka (1944)
Johann Sebastian Bach: Fugue No. 2 in c from Well-Tempered Clavier Bk. 1 (1722)
Glenn Gould: So You Want to Write a Fugue? (1963)
Dag Wirén: Serenade for Strings (1937)
Franz Schubert: Auf dem Wasser zu singen (1823)
Monty Norman: James Bond Theme (1962)
Albert Ketèlbey: In a Persian Market (1921)
Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)
Joseph Lamb: Ragtime Nightingale (1915)
Michael Praetorius: Terpsichore: La Bourée (1612)
George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)
Herbert Howells: Suite for Orchestra: Overture 'The B's' (1914)
Giuseppe Verdi: Macbeth: Chorus of the Scottish Refugees (1847)
Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 (1931)
Claude Debussy: Images, Book 1: Hommage à Rameau (1905)
Frank Loesser: Guys and Dolls: Medley (1950)
George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)
Sir Edward German: Henry VIII: Three Dances (1892)
Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' (1838)
Gilbert & Sullivan: The Mikado: Three little maids from school (1885)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet (1822)
Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet (1800)
Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)
Sir William Walton: Capriccio burlesco (1968)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante (1778)
Juan Arriaga: Symphony in D (1825)
Ricardo Castro: Polonaise from Piano Concerto (1887)
Silvestre Revueltas: Janitzio (1933)
Reynaldo Hahn: Sonatina in C (1907)
Joaquín Rodrigo: Bolero from Concierto Andaluz (1967)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Jean Sibelius: Symphony No. 7 in C (1924)
Sergei Prokofiev: Symphony No. 7 in c-Sharp (1952)
Alexander Griboyedov: Waltz in A-Flat (1825)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)
E. J. Moeran: Sinfonietta (1944)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Étienne Méhul: Finale from Symphony No. 3 (1809)
Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 (1878)
Traditional: Red River Valley
Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 4 'Jota navara' (1878)
Clara Schumann: Concerto Movement in f (1847)
Michael Torke: Oracle (2013)
Michael Haydn: Symphony No. 30 in D (1785)
Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Mxyzptlk (1988)
George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)
George Frideric Handel: Dixit Dominus: Gloria Patri et filio (1707)
Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Carl Philipp Emanuel Bach: Keyboard Concerto in D (1772)
Alexander Glazunov: March on a Russian Theme (1901)
Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909)
Ludwig van Beethoven: Variations on 'Bei Männern, welche liebe fühlen' (1801)
John Williams: Superman: March (1978)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Claude Debussy: La mer (1905)
Max Bruch: Symphony No. 3 in E (1887)
20:00 OVATIONS:
Apollo’s Fire: Classical Sparks Jeannette Sorrell, conductor; Jonathan Pierce Rhodes, tenor; Alan Choo, violin
Mozart: Overture to La Finta semplice Mozart: Violin Concerto No. 3
Bologne: Selections from L’Amant anonyme: Gavottes I & II, “Depuis longtemps”
Mozart: Don Giovanni: “Amici miei…Il Mio Tesoro”
Haydn: Symphony No. 8 “Le soir”
21:00 OVATIONS POSTLUDE
Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)
Joaquín Turina: Silueta nocturna (1931)
Antonín Dvorák: Cypress No. 3 (1887)
Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' (1896)
Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción (1961)
Randall Thompson: Alleluia (1940)
Alexander Scriabin: Etude in b-Flat (1894)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Platero and I: Melancolia (1960)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama (1889)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
Franz Xaver Mozart: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1818)
Ulysses Kay: Six Dances for String Orchestra (1954)
Morton Gould: Revival: A Fantasy on Six Spirituals (1947)
Fela Sowande: Akinla from 'African Suite' (1955)
23:00 QUIET HOUR
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)
Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' (1724)
Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)
Franz Schubert: Adagio from Octet (1824)
Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)
Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo (1873)
Emmanuel Chabrier: Prélude pastorale (1888)
Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)
Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)