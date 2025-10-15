© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 10-15-2025

Ideastream Public Media
Published October 15, 2025 at 4:56 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
12:00:00a            Vivaldi, Antonio  Juditha Triumphans        Academia Montis/Alessandro De Marchi  Naive    OP-30314 (3)     Vivaldi: Juditha Triumphans, RV644         5:40 
12:05:40a            Vivaldi, Antonio  Trio Sonata in C, R 82    Avi Avital, m; Mahan Esfahani, hc; Ophira Zakai, l; Patrick Sepec, vc             DG         479 4017             Vivaldi   8:56 
12:14:36a            Handel, George Frideric Trio Sonata in g, Op. 2, No. 5      The Brook Street Band      Avie       AV-2282              Handel: Trio Sonatas, Op. 2         10:50 
12:27:00a            Enescu, George               Poème roumain (Roumanian Poem), Op. 1               Monte Carlo Phil/Lawrence Foster            Erato     ECD-75179         Suites Pour Orchestre / Orchestral Suites / Orchestersuiten   28:32:00 
12:55:32a            Couperin, Louis Suite in C            Blandine Verlet, hc          Astrée   E-8819 (5)               Louis Couperin: Les pièces de clavessin 1:36 
01:00:00a            Rachmaninoff, Sergei     Preludes, Op. 23              Vassily Primakov, p               Bridge   9348      Sergei Rachmaninoff * Preludes and Élégie from Opp 3, 23 & 32 * Vassily Primakov, Piano 5:42 
01:05:42a            Mozart, Wolfgang Amadeus         Piano Concerto No. 21 in C, K. 467               Vassily Primakov, p; Odense Sym/Simon Gaudenz            Bridge   9339      Mozart * Piano Concertos, Vol 2 * Primakov, Odense SO, Gaudenz             27:30:00 
01:34:53a            Gismonti, Egberto            Baiao Malandro Aquarelle Guitar Quartet               Chandos              CHAN-10609      Dances -- Aquarelle Guitar Quartet           4:37 
01:39:30a            Villa-Lobos, Heitor           A prole do bebê, set 1    Helen Huang, p (b 10/1982)               Teldec  13148-2               For Children       15:51 
01:55:21a            Bizet, Georges  Jeux d'enfants, Op. 22    French National Orch/Seiji Ozawa               EMI/Ang              CDM5-66230-2  N/A        1:45 
02:00:00a            Strauss II, Johann            Waltzes, "Frühlingsstimmen (Voices of Spring)," Op. 410        Ensemble Wien Koch      3-6564-2              New Year's Concert In Vienna 1999               5:53 
02:05:53a            Schumann, Robert          Symphony No. 1 in B-Flat, Op. 38, "Spring"               Orchestre Révolutionnaire et Romantique/Sir John Eliot Gardiner Archive 457591-2 (3)          Schumann: Complete Symphonies           30:02:00 
02:35:55a            Loewe, Carl        Song, "Frühling," Op. 107/3          Monica Groop, ms; Cord Garben, p            CPO      777355-2 (21)    Loewe: Lieder & Balladen Complete Edition               1:47 
02:37:42a            Ravel, Maurice  Introduction et allegro     Galway, f; Stoltzman, cl; Lehwalder, h; Tokyo String Quartet  RCA      62552-2               Impressions - Debussy, Ravel     10:51 
02:48:33a            Gershwin, George           Three Preludes  Richard Stoltzman, cl; London Sym/Eric Stern  RCA      61790-2               Copland: Clarinet Concerto/ Bernstein, Gershwin               6:46 
02:55:19a            Capers, Valerie Portraits in Jazz (1976)  Maria Thompson Corley, p               Albany  TROY-857          Soulscapes        1:26 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
03:00:00a            Beethoven, Ludwig van  Christ on the Mount of Olives, Op 85        Das Neue Orchester/Christoph Spering       Opus 111            OPS-30-281       N/A        5:25 
03:05:25a            Beethoven, Ludwig van  Piano Sonata #2 in A, Op 2/2      Paul Lewis, p               Harmonia Mundi               HMX-2901902.11 (10)    Beethoven * Complete Piano Sonatas * Paul Lewis      24:36:00 
03:30:01a            Schoeck, Othmar             Five Songs, Op. 31          Nathan Berg, br; Julius Drake, p              New Classical Adventure              234405 (12)        Othmar Schoeck Complete Edition, Vol 1      1:53 
03:31:54a            Telemann, Georg Philipp              Suite in a for flute and strings     Michala Petri, r; Berlin Baroque Soloists  RCA      57130-2               Bach / Telemann              23:28 
03:55:22a            Telemann, Georg Philipp              Song, "Gemüts=Ruhe"   Klaus Mertens, br; Ludger Rémy, hc             CPO      777045-2             Singe-, Spiel- Und Generalbaß-Übungen 1733      1:51 
04:00:00a            Chopin, Frédéric              Mazurkas, Op. 56            Maurizio Pollini, p             DG               4836475              Pollini Chopin     5:41 
04:05:41a            Arne, Thomas    Overture #6 in B-Flat      Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood        L'Oiseau Lyre    4759117              Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood       6:26 
04:12:07a            Elgar, Edward    Polonia, Op 76   New Zealand Sym/James Judd  Naxos               8.557273             Elgar Marches   14:25 
04:28:02a            Karlowicz, Mieczyslaw   Eternal Song, Op 10       BBC Phil/Yan Pascal Tortelier              Chandos              CHAN-9986        Karlowicz            26:57:00 
04:54:59a            Trabaci, Giovanni Maria Versi     Joan Benson, clavichord              Clavier Classics              CC-108 (2)         The Joan Benson Collection        1:44 
05:00:00a            Debussy, Claude              Berceuse héroïque          Jerry Wong, p    MSR Classics              MS-1678             Of Motion and Dance      5:32 
05:05:32a            Bozza, Eugene  Oboe Sonata (1971)       Alex Klein, ob; Phillip Bush, p               Cedille  CDR-90000186  20th Century Oboe Sonatas        12:55 
05:18:27a            Bozza, Eugene  En Forêt              Gregory Hustis, fh; Steven Harlos, p               Crystal  CD-770 Lyrical Gems for the Horn             6:36 
05:26:37a            Dvorák, Antonín From the Bohemian Forest, Op 68            Yo-Yo Ma, vc; Boston Sym/Seiji Ozawa               Sony      SK-46687            Dvorak In Prague (A Celebration)               6:20 
05:32:57a            Kozeluch, Johann Anton               Clarinet Concerto in E-Flat           Emma Johnson, cl; Royal Phil/Gunther Herbig   ASV       CDDCA-763       Crusell, Kozeluch and Krommer: Clarinet Concertos      21:40 
05:54:37a            Dvorák, Antonín Minuets, Op 28  Tomas Visek, p Rosa     RD-1318               Piano Music

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Leroy Anderson: Chicken Reel (1946)
Florence Price: Finale from Symphony No. 3 (1940)
Julius Fucik: Little Ballerinas Waltz (1909)
Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Bolero (1943)
Cole Porter: Anything Goes: Overture (1934)
Bernhard Crusell: Divertimento for Oboe & Strings (1823)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 (1806)
Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Gavotte (1723)
Edwin Franko Goldman: March 'Bugles and Drums' (1936)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 in G (1770)
Alberto Ginastera: Suite of Native Dances (1946)
Sergei Prokofiev: Cinderella: Mazurka (1944)
Johann Sebastian Bach: Fugue No. 2 in c from Well-Tempered Clavier Bk. 1 (1722)
Glenn Gould: So You Want to Write a Fugue? (1963)
Dag Wirén: Serenade for Strings (1937)
Franz Schubert: Auf dem Wasser zu singen (1823)
Monty Norman: James Bond Theme (1962)
Albert Ketèlbey: In a Persian Market (1921)
Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)
Joseph Lamb: Ragtime Nightingale (1915)
Michael Praetorius: Terpsichore: La Bourée (1612)
George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)
Herbert Howells: Suite for Orchestra: Overture 'The B's' (1914)
Giuseppe Verdi: Macbeth: Chorus of the Scottish Refugees (1847)
Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 (1931)
Claude Debussy: Images, Book 1: Hommage à Rameau (1905)
Frank Loesser: Guys and Dolls: Medley (1950)
George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)
Sir Edward German: Henry VIII: Three Dances (1892)
Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' (1838)
Gilbert & Sullivan: The Mikado: Three little maids from school (1885)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet (1822)
Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet (1800)
Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)
Sir William Walton: Capriccio burlesco (1968)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante (1778)
Juan Arriaga: Symphony in D (1825)
Ricardo Castro: Polonaise from Piano Concerto (1887)
Silvestre Revueltas: Janitzio (1933)
Reynaldo Hahn: Sonatina in C (1907)
Joaquín Rodrigo: Bolero from Concierto Andaluz (1967)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Jean Sibelius: Symphony No. 7 in C (1924)
Sergei Prokofiev: Symphony No. 7 in c-Sharp (1952)
Alexander Griboyedov: Waltz in A-Flat (1825)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)
E. J. Moeran: Sinfonietta (1944)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Étienne Méhul: Finale from Symphony No. 3 (1809)
Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 (1878)
Traditional: Red River Valley
Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 4 'Jota navara' (1878)
Clara Schumann: Concerto Movement in f (1847)
Michael Torke: Oracle (2013)
Michael Haydn: Symphony No. 30 in D (1785)
Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Mxyzptlk (1988)
George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)
George Frideric Handel: Dixit Dominus: Gloria Patri et filio (1707)
Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Carl Philipp Emanuel Bach: Keyboard Concerto in D (1772)
Alexander Glazunov: March on a Russian Theme (1901)
Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909)
Ludwig van Beethoven: Variations on 'Bei Männern, welche liebe fühlen' (1801)
John Williams: Superman: March (1978)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Claude Debussy: La mer (1905)
Max Bruch: Symphony No. 3 in E (1887)

20:00 OVATIONS:
Apollo’s Fire: Classical Sparks Jeannette Sorrell, conductor; Jonathan Pierce Rhodes, tenor; Alan Choo, violin
 
Mozart: Overture to La Finta semplice Mozart: Violin Concerto No. 3
Bologne: Selections from L’Amant anonyme: Gavottes I & II, “Depuis longtemps”
Mozart: Don Giovanni: “Amici miei…Il Mio Tesoro”
Haydn: Symphony No. 8 “Le soir”

21:00 OVATIONS POSTLUDE
Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)
Joaquín Turina: Silueta nocturna (1931)
Antonín Dvorák: Cypress No. 3 (1887)
Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' (1896)
Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción (1961)
Randall Thompson: Alleluia (1940)
Alexander Scriabin: Etude in b-Flat (1894)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Platero and I: Melancolia (1960)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama (1889)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
Franz Xaver Mozart: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1818)
Ulysses Kay: Six Dances for String Orchestra (1954)
Morton Gould: Revival: A Fantasy on Six Spirituals (1947)
Fela Sowande: Akinla from 'African Suite' (1955)

23:00 QUIET HOUR
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)
Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' (1724)
Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)
Franz Schubert: Adagio from Octet (1824)
Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)
Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo (1873)
Emmanuel Chabrier: Prélude pastorale (1888)
Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)
Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)
