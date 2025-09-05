WCLV Program Guide 09-05-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 15 in a minor, Rakoczy March Arcadi Volodos, p Sony SK-60893 Arcadi Volodos- Live At Carnegie Hall 5:25
0:05:25 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 9 in E-flat, Carnival in Pest Israel Phil/Zubin Mehta CBS MK-44926 Liszt: Hungarian Rhapsodies 13:27
0:18:52 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 6 in D-flat György Cziffra, p EMI/Ang CDC5-56228-2 n/a 6:24
0:26:50 Respighi, Ottorino Vetrate di Chiesa (Church Windows) Cincinnati Sym/Jesús López-Cobos Telarc CD-80356 Respighi: Church Windows, Brazilian Impressions, Roman Festivals 27:47:00
0:54:37 Gregorian Chant Agnus Dei XVII Chanticleer Teldec 99203-2 Mysteria: Gregorian Chants 1:27
1:00:00 Caldara, Antonio Sinfonia #9 Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal CPO 999137-2 Sinfonie a quattro 5:07
1:05:07 Cambini, Giuseppe Maria Sinfonia in F Academia Montis Regalis/Luigi Mangiocavallo Opus 111 OPS-30-244 n/a 17:54
1:24:42 Falla, Manuel de The Three-Cornered Hat Boston Pops/Arthur Fiedler RCA 68550-2 Slaughter On Tenth Avenue 11:34
1:36:16 Chaminade, Cecile Callirhoé Metz Grand Est National Orch/David Reiland Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 18:15
1:54:31 Chaminade, Cecile Song, Malgré nous Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p DG 471331-2 Chaminade * Mélodies * Anne Sofie von Otter 1:21
2:00:00 Cooper, Julie Continuum Oculus Ensemble/Jessica Cottis Signum SIGCD-364 Julie Cooper 5:04
2:05:04 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 18 in B-Flat, K. 456 Northern Sinfonia/Imogen Cooper, p Avie AV-2200 Mozart * Piano Concertos 18 & 22 * Northern SInfonia * Imogen Cooper 30:24:00
2:35:28 Mozart, Wolfgang Amadeus Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil Sony SK-46696 Mozart: Deutsche Tänze 1:38
2:37:06 Jeurissen Lustige Streiche (1986) Detmolder Horn Quartet MD+G Recordings L-3324 Hornquartette (Horn Quartets/ Quatuors pour cors) 2:42
2:39:48 Strauss, Richard Till Eulenspiegel's Merry Pranks, Op. 28 London Sym/Claudio Abbado DG 410518-2 Strauss: Don Juan; Jusqu'à Eulenspiegels lustige Streiche; Tod und Verklärung 14:46
2:54:34 Wolf, Hugo Mörike Lieder James Gilchrist, t; Sholto Kynoch, p Stone Records 5.06E+12 Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 2 1:39
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Traditional Shenandoah Oregon Guitar Quartet Cube Squared Records C2R-601 Something Wondrous Fair * Oregon Guitar Quartet 5:44
3:05:44 Moreno-Torroba, Federico Suite castellana Pepe Romero, g Philips 416384-2 Works For Guitar 7:50
3:13:34 Barrios Mangoré, Augustìn Las Abejas Thibaut Garcia, g Warner 5.05E+12 El Bohemio 1:40
3:15:14 Zemlinsky, Anton Symphonic poem, Die Seejungfrau (The Mermaid) Berlin Radio Sym/Riccardo Chailly London 417450-2 Die Seejungfrau . The Mermaid . La Néréide 40:26:00
3:55:40 Zemlinsky, Anton Twelve Songs, Op 27 Hans Peter Blochwitz, t; Cord Garben, p DG 427348-2 (2) Zemlinsky: Lieder 1:47
4:00:00 Benda, Georg Romeo und Julia La Stagione/Michael Schneider CPO 999496-2 (2) Benda: Romeo und Julie 5:04
4:05:04 Gounod, Charles Roméo et Juliette Minnesota Orch/Eiji Oue Reference Recordings RR-99-CD Reveries 3:17
4:08:21 Svendsen, Johan Romeo and Juliet, Op 18 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen CPO 777372-2 (3) Svendsen Symphonic Works 13:39
4:23:41 Benda, Franz Flute Concerto in e Patrick Gallois, f; CPE Bach Chamber Orch/Peter Schreier DG 439895-2 C.P.E. Bach, Benda, Quantz: Flute Concertos 20:57
4:44:38 Strauss II, Johann Waltz, “On the Beautiful Blue Danube”, Op. 314 Vienna Phil/Lorin Maazel RCA 68421-2 J. Strauss: Waltzes 9:40
4:54:18 Strauss, Johann, Sr Seufzer-Galopp, Op 9 Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky Vanguard OVC-8016 The Willi Boskovsky Collection Vol. 2, The Charm of Old Vienna 1:41
5:00:00 Tibaldi, Giovanni Battista Trio Sonata in G, Op 2/5 Parnassi musici CPO 999633-2 Tibaldi 5:08
5:05:08 Vivaldi, Antonio Trio Sonata in d, R 63, La Folia (Op 1/12) Rebel Bridge 9173 Antonio Vivaldi: Shades of Red 10:05
5:17:04 Beethoven, Ludwig van Triple Concerto in C, Op 56 Barcelona Trio; English Chamber Orch/Edmon Colomer Harmonia Mundi HMC-905205 Beethoven 38:01:00
5:55:05 Dufaut Lute Suite in a Hopkinson Smith Astrée E-7735 François Dufaut 1:42
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Chilly Gonzalez: Les doutes d'août (2017)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)
Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)
Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 4 (1781)
Joseph Achron: Hebrew Dance (1911)
Emmanuel Chabrier: España (1883)
George Frideric Handel: Coronation Anthem 'The King Shall Rejoice' (1727)
Thomas Tallis: Te lucis ante terminum (I) (1575)
Julius Fucik: Uncle Teddy March (1910)
Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)
Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Dawn in the Mountains (1891)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 (1834)
John Dowland: Clear or cloudy (1600)
Pierre Passereau: Il est bel et bon (1530)
Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance (1876)
Josef Suk: Longing from 'Spring' (1902)
Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D (1720)
Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791)
Alexandre Desplat: The King's Speech: Theme (2010)
Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite No. 1 (1953)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for Winds (1777)
Giovanni Battista Pergolesi: Concerto for 2 Harpsichords in C (1730)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)
John Williams: Lincoln: Suite (2012)
Max Steiner: King Kong: Main Title & Entrance of Kong (1933)
Richard Strauss: Don Juan (1888)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)
Ludwig van Beethoven: Minuet in G (1795)
Johann Christian Bach: Carattaco: Overture (1767)
Federico Mompou: Intimate Impressions: Pajaro triste (1914)
David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 (1945)
Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Amy Beach: From Blackbird Hills (1922)
Amy Beach: Finale from Piano Trio (1938)
Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante in E-Flat for 2 Violins & Oboe (1774)
Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)
Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Oboes, 2 Horns & Bassoon (1720)
Xaver Scharwenka: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1876)
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 in E-Flat (1783)
Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana (1786)
Joseph Haydn: Scherzando No. 2 (1765)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)
Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Amy Beach: Symphony in e 'Gaelic' (1896)
Edward Burlingame Hill: Concertino No. 2 (1939)
Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Concerto No. 2 (1868)
Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 (1852)
Joseph Haydn: String Quartet No. 52 in E-Flat (1791)
Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat (1781)
Volkmar Andreae: Symphony in C (1919)
George Gershwin: Girl Crazy: Overture (1930)
Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f (1811)
Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)
George Frideric Handel: The Triumph of Time and Truth: Sonata (1737)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)
Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto in A (1734)
Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)
Robert Schumann: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1847)
Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet (1879)
Anna Russell: Instruments of the Orchestra: The French Horn (1958)
Hugo Wolf: Italian Serenade (1887)
Astor Piazzolla: Four for Tango (1989)
Alexander Glazunov: Solemn Overture (1900)
Ben Folds: The Luckiest (2001)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante in D for 2 Flutes, 2 Violins & Cello (1768)
Amy Beach: Mazurka (1898)
Marc-André Hamelin: Etude No. 7 in e-Flat (2006)
Jean Sibelius: Pohjola's Daughter (1906)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D (1781)
Sir William Walton: Richard III: A Shakespeare Scenario (1955)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
TBA
23:00 QUIET HOUR
Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)
Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)
Traditional: Scarborough Fair
César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)
Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013)
Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)
Ludwig Schwab: Berceuse écossaise (1909)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)
Peter Tchaikovsky: Solitude (1893)