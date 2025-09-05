© 2025 Ideastream Public Media

WCLV Program Guide 09-05-2025

WCLV Program Guide 09-05-2025

Published September 5, 2025 at 5:10 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
0:00:00 Liszt, Franz         Hungarian Rhapsody No. 15 in a minor, Rakoczy March  Arcadi Volodos, p           Sony      SK-60893            Arcadi Volodos- Live At Carnegie Hall     5:25 
0:05:25 Liszt, Franz         Hungarian Rhapsody No. 9 in E-flat, Carnival in Pest        Israel Phil/Zubin Mehta              CBS       MK-44926           Liszt: Hungarian Rhapsodies       13:27 
0:18:52 Liszt, Franz         Hungarian Rhapsody No. 6 in D-flat         György Cziffra, p               EMI/Ang              CDC5-56228-2  n/a         6:24 
0:26:50 Respighi, Ottorino            Vetrate di Chiesa (Church Windows)        Cincinnati Sym/Jesús López-Cobos              Telarc   CD-80356           Respighi: Church Windows, Brazilian Impressions, Roman Festivals    27:47:00 
0:54:37 Gregorian Chant              Agnus Dei XVII  Chanticleer         Teldec  99203-2               Mysteria: Gregorian Chants         1:27 
1:00:00 Caldara, Antonio              Sinfonia #9         Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal               CPO      999137-2             Sinfonie a quattro            5:07 
1:05:07 Cambini, Giuseppe Maria             Sinfonia in F       Academia Montis Regalis/Luigi Mangiocavallo   Opus 111            OPS-30-244       n/a         17:54 
1:24:42 Falla, Manuel de              The Three-Cornered Hat              Boston Pops/Arthur Fiedler               RCA      68550-2               Slaughter On Tenth Avenue         11:34 
1:36:16 Chaminade, Cecile          Callirhoé              Metz Grand Est National Orch/David Reiland               Palazzetto Bru Zane        BZ-2006 (8)        Compositrices   18:15 
1:54:31 Chaminade, Cecile          Song, Malgré nous          Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p         DG         471331-2             Chaminade * Mélodies * Anne Sofie von Otter               1:21 
2:00:00 Cooper, Julie     Continuum          Oculus Ensemble/Jessica Cottis Signum SIGCD-364               Julie Cooper       5:04 
2:05:04 Mozart, Wolfgang Amadeus         Piano Concerto No. 18 in B-Flat, K. 456  Northern Sinfonia/Imogen Cooper, p           Avie       AV-2200              Mozart * Piano Concertos 18 & 22 * Northern SInfonia * Imogen Cooper          30:24:00 
2:35:28 Mozart, Wolfgang Amadeus         Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil       Sony      SK-46696            Mozart: Deutsche Tänze               1:38 
2:37:06 Jeurissen            Lustige Streiche (1986)  Detmolder Horn Quartet MD+G Recordings               L-3324  Hornquartette (Horn Quartets/ Quatuors pour cors)           2:42 
2:39:48 Strauss, Richard              Till Eulenspiegel's Merry Pranks, Op. 28 London Sym/Claudio Abbado      DG         410518-2             Strauss: Don Juan; Jusqu'à Eulenspiegels lustige Streiche; Tod und Verklärung       14:46 
2:54:34 Wolf, Hugo         Mörike Lieder     James Gilchrist, t; Sholto Kynoch, p         Stone Records              5.06E+12            Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 2           1:39 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
3:00:00 Traditional          Shenandoah       Oregon Guitar Quartet    Cube Squared Records               C2R-601              Something Wondrous Fair * Oregon Guitar Quartet           5:44 
3:05:44 Moreno-Torroba, Federico           Suite castellana Pepe Romero, g               Philips               416384-2             Works For Guitar             7:50 
3:13:34 Barrios Mangoré, Augustìn          Las Abejas         Thibaut Garcia, g             Warner               5.05E+12            El Bohemio         1:40 
3:15:14 Zemlinsky, Anton             Symphonic poem, Die Seejungfrau (The Mermaid)               Berlin Radio Sym/Riccardo Chailly           London  417450-2             Die Seejungfrau . The Mermaid . La Néréide            40:26:00 
3:55:40 Zemlinsky, Anton             Twelve Songs, Op 27     Hans Peter Blochwitz, t; Cord Garben, p            DG         427348-2 (2)      Zemlinsky: Lieder            1:47 
4:00:00 Benda, Georg    Romeo und Julia              La Stagione/Michael Schneider  CPO               999496-2 (2)      Benda: Romeo und Julie              5:04 
4:05:04 Gounod, Charles             Roméo et Juliette            Minnesota Orch/Eiji Oue               Reference Recordings   RR-99-CD           Reveries             3:17 
4:08:21 Svendsen, Johan             Romeo and Juliet, Op 18              Latvian National Sym/Terje Mikkelsen           CPO      777372-2 (3)      Svendsen Symphonic Works      13:39 
4:23:41 Benda, Franz     Flute Concerto in e          Patrick Gallois, f; CPE Bach Chamber Orch/Peter Schreier        DG         439895-2             C.P.E. Bach, Benda, Quantz: Flute Concertos           20:57 
4:44:38 Strauss II, Johann            Waltz, “On the Beautiful Blue Danube”, Op. 314   Vienna Phil/Lorin Maazel             RCA      68421-2               J. Strauss: Waltzes         9:40 
4:54:18 Strauss, Johann, Sr        Seufzer-Galopp, Op 9     Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky         Vanguard            OVC-8016           The Willi Boskovsky Collection Vol. 2, The Charm of Old Vienna      1:41 
5:00:00 Tibaldi, Giovanni Battista              Trio Sonata in G, Op 2/5               Parnassi musici               CPO      999633-2             Tibaldi   5:08 
5:05:08 Vivaldi, Antonio  Trio Sonata in d, R 63, La Folia (Op 1/12)              Rebel    Bridge               9173      Antonio Vivaldi: Shades of Red   10:05 
5:17:04 Beethoven, Ludwig van  Triple Concerto in C, Op 56          Barcelona Trio; English Chamber Orch/Edmon Colomer  Harmonia Mundi               HMC-905205      Beethoven               38:01:00 
5:55:05 Dufaut   Lute Suite in a    Hopkinson Smith              Astrée   E-7735  François Dufaut               1:42 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Chilly Gonzalez: Les doutes d'août (2017)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)
Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)
Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 4 (1781)
Joseph Achron: Hebrew Dance (1911)
Emmanuel Chabrier: España (1883)
George Frideric Handel: Coronation Anthem 'The King Shall Rejoice' (1727)
Thomas Tallis: Te lucis ante terminum (I) (1575)
Julius Fucik: Uncle Teddy March (1910)
Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)
Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Dawn in the Mountains (1891)
Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 (1834)
John Dowland: Clear or cloudy (1600)
Pierre Passereau: Il est bel et bon (1530)
Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance (1876)
Josef Suk: Longing from 'Spring' (1902)
Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D (1720)
Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791)
Alexandre Desplat: The King's Speech: Theme (2010)
Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite No. 1 (1953)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for Winds (1777)
Giovanni Battista Pergolesi: Concerto for 2 Harpsichords in C (1730)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)
John Williams: Lincoln: Suite (2012)
Max Steiner: King Kong: Main Title & Entrance of Kong (1933)
Richard Strauss: Don Juan (1888)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)
Ludwig van Beethoven: Minuet in G (1795)
Johann Christian Bach: Carattaco: Overture (1767)
Federico Mompou: Intimate Impressions: Pajaro triste (1914)
David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 (1945)
Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Amy Beach: From Blackbird Hills (1922)
Amy Beach: Finale from Piano Trio (1938)
Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante in E-Flat for 2 Violins & Oboe (1774)
Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)
Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Oboes, 2 Horns & Bassoon (1720)
Xaver Scharwenka: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1876)
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 in E-Flat (1783)
Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana (1786)
Joseph Haydn: Scherzando No. 2 (1765)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)
Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Amy Beach: Symphony in e 'Gaelic' (1896)
Edward Burlingame Hill: Concertino No. 2 (1939)
Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Concerto No. 2 (1868)
Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 (1852)
Joseph Haydn: String Quartet No. 52 in E-Flat (1791)
Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat (1781)
Volkmar Andreae: Symphony in C (1919)
George Gershwin: Girl Crazy: Overture (1930)
Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f (1811)
Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)
George Frideric Handel: The Triumph of Time and Truth: Sonata (1737)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)
Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto in A (1734)
Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)
Robert Schumann: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1847)
Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet (1879)
Anna Russell: Instruments of the Orchestra: The French Horn (1958)
Hugo Wolf: Italian Serenade (1887)
Astor Piazzolla: Four for Tango (1989)
Alexander Glazunov: Solemn Overture (1900)
Ben Folds: The Luckiest (2001)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante in D for 2 Flutes, 2 Violins & Cello (1768)
Amy Beach: Mazurka (1898)
Marc-André Hamelin: Etude No. 7 in e-Flat (2006)
Jean Sibelius: Pohjola's Daughter (1906)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D (1781)
Sir William Walton: Richard III: A Shakespeare Scenario (1955)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
TBA

23:00 QUIET HOUR
Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)
Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)
Traditional: Scarborough Fair
César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)
Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013)
Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)
Ludwig Schwab: Berceuse écossaise (1909)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)
Peter Tchaikovsky: Solitude (1893)
Arts & Culture