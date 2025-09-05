WCLV Program Guide 09-05-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 15 in a minor, Rakoczy March Arcadi Volodos, p Sony SK-60893 Arcadi Volodos- Live At Carnegie Hall 5:25

0:05:25 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 9 in E-flat, Carnival in Pest Israel Phil/Zubin Mehta CBS MK-44926 Liszt: Hungarian Rhapsodies 13:27

0:18:52 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 6 in D-flat György Cziffra, p EMI/Ang CDC5-56228-2 n/a 6:24

0:26:50 Respighi, Ottorino Vetrate di Chiesa (Church Windows) Cincinnati Sym/Jesús López-Cobos Telarc CD-80356 Respighi: Church Windows, Brazilian Impressions, Roman Festivals 27:47:00

0:54:37 Gregorian Chant Agnus Dei XVII Chanticleer Teldec 99203-2 Mysteria: Gregorian Chants 1:27

1:00:00 Caldara, Antonio Sinfonia #9 Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal CPO 999137-2 Sinfonie a quattro 5:07

1:05:07 Cambini, Giuseppe Maria Sinfonia in F Academia Montis Regalis/Luigi Mangiocavallo Opus 111 OPS-30-244 n/a 17:54

1:24:42 Falla, Manuel de The Three-Cornered Hat Boston Pops/Arthur Fiedler RCA 68550-2 Slaughter On Tenth Avenue 11:34

1:36:16 Chaminade, Cecile Callirhoé Metz Grand Est National Orch/David Reiland Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 18:15

1:54:31 Chaminade, Cecile Song, Malgré nous Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p DG 471331-2 Chaminade * Mélodies * Anne Sofie von Otter 1:21

2:00:00 Cooper, Julie Continuum Oculus Ensemble/Jessica Cottis Signum SIGCD-364 Julie Cooper 5:04

2:05:04 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 18 in B-Flat, K. 456 Northern Sinfonia/Imogen Cooper, p Avie AV-2200 Mozart * Piano Concertos 18 & 22 * Northern SInfonia * Imogen Cooper 30:24:00

2:35:28 Mozart, Wolfgang Amadeus Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil Sony SK-46696 Mozart: Deutsche Tänze 1:38

2:37:06 Jeurissen Lustige Streiche (1986) Detmolder Horn Quartet MD+G Recordings L-3324 Hornquartette (Horn Quartets/ Quatuors pour cors) 2:42

2:39:48 Strauss, Richard Till Eulenspiegel's Merry Pranks, Op. 28 London Sym/Claudio Abbado DG 410518-2 Strauss: Don Juan; Jusqu'à Eulenspiegels lustige Streiche; Tod und Verklärung 14:46

2:54:34 Wolf, Hugo Mörike Lieder James Gilchrist, t; Sholto Kynoch, p Stone Records 5.06E+12 Hugo Wolf: The Complete Songs Volume 2 1:39

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Traditional Shenandoah Oregon Guitar Quartet Cube Squared Records C2R-601 Something Wondrous Fair * Oregon Guitar Quartet 5:44

3:05:44 Moreno-Torroba, Federico Suite castellana Pepe Romero, g Philips 416384-2 Works For Guitar 7:50

3:13:34 Barrios Mangoré, Augustìn Las Abejas Thibaut Garcia, g Warner 5.05E+12 El Bohemio 1:40

3:15:14 Zemlinsky, Anton Symphonic poem, Die Seejungfrau (The Mermaid) Berlin Radio Sym/Riccardo Chailly London 417450-2 Die Seejungfrau . The Mermaid . La Néréide 40:26:00

3:55:40 Zemlinsky, Anton Twelve Songs, Op 27 Hans Peter Blochwitz, t; Cord Garben, p DG 427348-2 (2) Zemlinsky: Lieder 1:47

4:00:00 Benda, Georg Romeo und Julia La Stagione/Michael Schneider CPO 999496-2 (2) Benda: Romeo und Julie 5:04

4:05:04 Gounod, Charles Roméo et Juliette Minnesota Orch/Eiji Oue Reference Recordings RR-99-CD Reveries 3:17

4:08:21 Svendsen, Johan Romeo and Juliet, Op 18 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen CPO 777372-2 (3) Svendsen Symphonic Works 13:39

4:23:41 Benda, Franz Flute Concerto in e Patrick Gallois, f; CPE Bach Chamber Orch/Peter Schreier DG 439895-2 C.P.E. Bach, Benda, Quantz: Flute Concertos 20:57

4:44:38 Strauss II, Johann Waltz, “On the Beautiful Blue Danube”, Op. 314 Vienna Phil/Lorin Maazel RCA 68421-2 J. Strauss: Waltzes 9:40

4:54:18 Strauss, Johann, Sr Seufzer-Galopp, Op 9 Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky Vanguard OVC-8016 The Willi Boskovsky Collection Vol. 2, The Charm of Old Vienna 1:41

5:00:00 Tibaldi, Giovanni Battista Trio Sonata in G, Op 2/5 Parnassi musici CPO 999633-2 Tibaldi 5:08

5:05:08 Vivaldi, Antonio Trio Sonata in d, R 63, La Folia (Op 1/12) Rebel Bridge 9173 Antonio Vivaldi: Shades of Red 10:05

5:17:04 Beethoven, Ludwig van Triple Concerto in C, Op 56 Barcelona Trio; English Chamber Orch/Edmon Colomer Harmonia Mundi HMC-905205 Beethoven 38:01:00

5:55:05 Dufaut Lute Suite in a Hopkinson Smith Astrée E-7735 François Dufaut 1:42

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Chilly Gonzalez: Les doutes d'août (2017)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)

Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)

Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 4 (1781)

Joseph Achron: Hebrew Dance (1911)

Emmanuel Chabrier: España (1883)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'The King Shall Rejoice' (1727)

Thomas Tallis: Te lucis ante terminum (I) (1575)

Julius Fucik: Uncle Teddy March (1910)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Dawn in the Mountains (1891)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 (1834)

John Dowland: Clear or cloudy (1600)

Pierre Passereau: Il est bel et bon (1530)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance (1876)

Josef Suk: Longing from 'Spring' (1902)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D (1720)

Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791)

Alexandre Desplat: The King's Speech: Theme (2010)

Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite No. 1 (1953)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for Winds (1777)

Giovanni Battista Pergolesi: Concerto for 2 Harpsichords in C (1730)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

John Williams: Lincoln: Suite (2012)

Max Steiner: King Kong: Main Title & Entrance of Kong (1933)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)

Ludwig van Beethoven: Minuet in G (1795)

Johann Christian Bach: Carattaco: Overture (1767)

Federico Mompou: Intimate Impressions: Pajaro triste (1914)

David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 (1945)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Amy Beach: From Blackbird Hills (1922)

Amy Beach: Finale from Piano Trio (1938)

Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante in E-Flat for 2 Violins & Oboe (1774)

Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Oboes, 2 Horns & Bassoon (1720)

Xaver Scharwenka: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 in E-Flat (1783)

Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana (1786)

Joseph Haydn: Scherzando No. 2 (1765)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Amy Beach: Symphony in e 'Gaelic' (1896)

Edward Burlingame Hill: Concertino No. 2 (1939)

Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Concerto No. 2 (1868)

Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 (1852)

Joseph Haydn: String Quartet No. 52 in E-Flat (1791)

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat (1781)

Volkmar Andreae: Symphony in C (1919)

George Gershwin: Girl Crazy: Overture (1930)

Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f (1811)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

George Frideric Handel: The Triumph of Time and Truth: Sonata (1737)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto in A (1734)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)

Robert Schumann: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1847)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet (1879)

Anna Russell: Instruments of the Orchestra: The French Horn (1958)

Hugo Wolf: Italian Serenade (1887)

Astor Piazzolla: Four for Tango (1989)

Alexander Glazunov: Solemn Overture (1900)

Ben Folds: The Luckiest (2001)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante in D for 2 Flutes, 2 Violins & Cello (1768)

Amy Beach: Mazurka (1898)

Marc-André Hamelin: Etude No. 7 in e-Flat (2006)

Jean Sibelius: Pohjola's Daughter (1906)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D (1781)

Sir William Walton: Richard III: A Shakespeare Scenario (1955)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)

Traditional: Scarborough Fair

César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)

Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Ludwig Schwab: Berceuse écossaise (1909)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)

Peter Tchaikovsky: Solitude (1893)

