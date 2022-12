WCLV Program Guide 09-09-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Rowles/Mraz Music's The Only Thing on My Mind Tom Thumb

Peterson/Edison Oscar Peterson & Sweets Edison The Man I Love

Horace Silver Song for My Father The Natives Are Restless Tonight

Bar Khokba Sextet Zorn's 50th Birthday Celebration Kisofim

Stan Getz Serenity Falling In Love

Scott Hamilton Red Door Remembered It's All Right With Me

Drew/Coryell Duality Goodbye Mr. Jones

Brad Mehldau Songs: Art of the Trio-Vol 3 River Man

Mark Hynes Tribute Cheesecake

Jackie McLean Bluesnik Blues Function

Eddie Henderson Reemergence This Is For Albert

Keith Jarrett Live at the Blue Note How Long Has This Been Going On

Jack DeJohnette Earthwalk Blue

Jimmy Cobb Only for the Pure of Heart Delilah

Jazz Professors Blues and Cubes Blue Steel

Mark Whitfield The Marksman Medgar Evers' Blues

Art Hirahara Verdant Valley Ships Passing

Lauren Henderson La Bruja La Bruja

Carl Allen Work to Do Relativity

Justin Joyce Story Tales (Tales Of) Today's Tomorrow

Sonny Criss Crisscraft All Night Long

Bill Evans Interplay Interplay

Quentin Baxter Art Moves Jazz For Minors Only

Shawn Purcell 180 180

Neil Swainson Fire in the West Fell Among Thieves

Ryan/Lage/Frisell Novi Cantici per Francesco D'Assisi Admonitions

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Cedar Walton Underground Memoirs Milestones

Roberta Brenza It's My Turn to Color Estate

John Coltrane Coltrane's Sound Central Park West

Cardenas/Allison/Nash Healing Power Healing Power

Branford Marsalis Trio Jeepy Makin' Whoopee

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Swea Pea's Savvy Suave

Saltman/Knowles Native Speaker Native Speaker

David Stryker Baker's Circle Inner City Blues

Tim Warfield A Whisper in the Midnight bye bye blackbird

Charlie Parker Savoy Master Takes Donna Lee

Benny Green Bluebird It's Alright With Me

Darren Litze My Horizon Blues for 3

Yoron Israel New Dream Arioso

New York Stories ( w Yoron Israel) New York Stories Out A Day

Charles Fambroiugh ( Y Israel) The Charmer Little Man

Yoron Israel Traneing In Sayeeda's Song Flute

George Cables (w Y Israel) One for My Baby Anna Maria

Dizzy Gillespie Something Old, Something New The Day After

Michael Dease Best Next Thing With Love

Jaki Byard Maybeck Recital Hall Tribute To The Ticklers

Louis Armstrong Plays WC Handy Aunt Hagar's Blues

Eric Reed It's All Right To Swing Blues For Akmad

Tina Brooks Tina Brooks Back To The Tracks

Garrison Fewell A Blue Deeper Than Blue Out of the Past

Milt Jackson Milt Jackson Quartet My Funny Valentine

Sonny Stitt Only the Blues I Remember You

Pepper Adams Encounter Serenity

Tal Farlow Tal Farlow Quartet Rock 'n' Rye

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:04 Sir Charles Hubert H. Parry: Jerusalem (1916) Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 2:26

06:11:36 Edward Burlingame Hill: Finale from Symphony No. 4 Op 47 (1941) Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 7:14

06:22:01 Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763) Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5258 13:28

06:40:26 Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp Op 60 (1846) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 9:09

06:50:35 Sammy Fain: I'll Be Seeing You (1938) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 4:28

06:56:03 Robert Jager: Esprit de Corps (1984) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 5:01

07:04:46 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934) Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 4:28

07:10:44 Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' WoO 78 (1803) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 9:18

07:21:57 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690) Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 4:29

07:30:40 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod Op 36 (1899) BBC Symphony Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 06:06

07:40:59 Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' (1953) Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 7:08

07:51:02 Mikhail Antsev: Berceuse (1899) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:05

07:55:17 Irving Berlin: Annie Get Your Gun: Anything You Can Do I Can Do Better (1946) Giulietta Simoniato, mezzo-sop Vienna Philharmonic Herbert von Karajan Decca 4758319 3:05

08:07:20 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936) Tölz Boys Choir Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 4778778 5:13

08:14:53 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 (1907) London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 5:01

08:21:08 George Butterworth: The Banks of Green Willow (1914) London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

08:29:01 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de deux (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 4:57

08:39:04 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937) Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 6:23

08:49:00 Gabriel Fauré: Requiem: Pie Jesu (1888) Lucia Popp, soprano Philharmonia Orchestra Sir Andrew Davis Sony 87771 3:38

08:54:12 Duke Ellington: Jubilee Stomp (1928) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 2:30

08:57:05 Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song (1944) Florida Philharmonic James Judd Harmonia Mundi 907070 2:17

09:04:55 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E BWV 1042 (1723) Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 16:22

09:22:04 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo (1876) Barcelona Symphony José Serebrier BIS 1305 4:23

09:29:38 Richard Rodgers: Oklahoma: Main Title (1955) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 4:01

09:36:06 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905) Pierre-Laurent Aimard, piano Deutsche Gram 14764 6:24

09:43:53 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727) London Chorus London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 5:57

09:52:46 William Boyce: Symphony No. 1 in B-Flat Op 2 # 1 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 7:07

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:37 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 4:54

10:07:05 Bill Evans: Waltz for Debby (1964) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 1:59

10:10:40 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 4 'Orpheus' S 98 (1854) Berlin Philharmonic Zubin Mehta Sony 66834 10:43

10:22:31 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 6:24

10:29:51 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture (1761) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 4:29

10:38:06 Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings (1730) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 6:09

10:46:48 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers (1887) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 3:00

10:50:25 Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931) Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 14764 22:12

11:14:14 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 Op 138 (1805) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 8:53

11:25:13 Frédéric Chopin: Polonaise No. 7 in A-Flat Op 61 'Polonaise-fantaisie' (1846) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4793449 13:09

11:40:00 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 10 (1910) Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421182 11:50

11:52:44 Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' (1907) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:04

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:47 Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e Op 98 (1885) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 37:30

12:45:34 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 10:23

12:56:45 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 (1934) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 2:43

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:30 Pablo de Sarasate: Gavota de Mignon Op 16 (1870) Gil Shaham, violin Canary 7 2:25

13:05:23 Karol Kurpinski: Polish Wedding: Mazurka (1850) London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 2:56

13:11:35 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934) Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 8:56

13:22:10 Billy Strayhorn: Lush Life (1937) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 6:25

13:30:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat K 371 (1781) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 6:26

13:41:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds K 213 (1775) Quintett.Wien Nimbus 5479 9:14

13:53:48 Jennifer Higdon: Harp Concerto (2018) Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 20:11

14:17:26 Ludwig van Beethoven: Sextet for 2 Horns & Strings Op 81b (1795) Richard King, horn Cleveland Orchestra Albany 1325 17:03

14:36:11 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 Op 43 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 14:56

14:51:56 Johann Strauss Jr: Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 (1874) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:47

15:03:02 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance (1875) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

15:07:55 Fred Cornell: Carmen Ohio (1902) Ohio State Marching Band Dr. Jon R. Woods Coronet 411 1:45

15:11:40 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 (1888) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 14:31

15:27:08 Robert Schumann: Fantasy Pieces: Soaring Op 12 # 2 (1838) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 3:11

15:33:52 Adalbert Gyrowetz: Symphony in F Op 6 # 3 (1790) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 20:12

15:55:34 Bernardino Monterde: La Virgen de la Macarena Joe Burgstaller, trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody Opening Day 7347 3:54

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:44 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 6:16

16:12:28 George Gershwin: Adagio from Piano Concerto (1925) Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 11:43

16:28:50 Lowell Mason: Joy to the World (1839) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:03

16:34:19 Girolamo Frescobaldi: Toccata (1620) Jian Wang, cello Camerata Salzburg Deutsche Gram 474236 4:36

16:40:08 Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 24427 10:02

16:51:41 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 3:15

16:56:21 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Prelude (1917) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 3:15

17:04:52 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A Op 40 # 1 'Military' (1839) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4793449 5:22

17:12:43 Gian Francesco Malipiero: Four Inventions (1933) Filarmonia Veneta Peter Maag Marco Polo 223397 10:28

17:25:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto K 622 (1791) Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 9:13

17:37:52 Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Sarabande BWV 1013 (1718) Brandon Patrick George, flute Hänssler 18039 4:53

17:44:23 Georg Philipp Telemann: Finale from Concerto in e for Recorder & Flute (1720) Michael Lynn, recorder Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 2:53

17:49:27 Ermanno Wolf-Ferrari: La dama boba: Overture (1939) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 8:13

17:58:22 Julio Sagreras: El colibrí (1954) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 1:14

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:09 Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902154 21:27

18:31:35 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:37

18:37:53 Duke Ellington: I Got it Bad [and That Ain't Good] (1941) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 2:42

18:42:36 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 after Corelli in d 'La Follia' (1726) Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

18:55:36 Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:19

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:34 Joseph Haydn: Symphony No. 6 in D 'Morning' (1761) Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 22:30

19:27:24 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in f-Sharp Op 1 (1891) Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 448219 28:39

19:57:40 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1: Russian Easter Op 5 (1893) Emanuel Ax, piano Sony 61767 2:36

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:25 Edward Burlingame Hill: Symphony No. 4 Op 47 (1941) Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 29:04

20:31:48 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821) Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:23

20:44:40 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F BWV 971 (1731) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 4795534 12:10

20:57:30 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 425 (1750) Yevgeny Sudbin, piano BIS 2138 2:45

21:03:16 Johann Nepomuk Hummel: Theme & Variations Op 97 (1820) Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Chandos 9886 15:56

21:20:33 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 7:34

21:29:09 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905) Pierre-Laurent Aimard, piano Deutsche Gram 14764 6:03

21:38:39 Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

21:50:46 Hector Berlioz: Harold in Italy Op 16 (1834) Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 40:01

22:32:01 Duke Ellington: Harlem (1950) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 14:22

22:48:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 (1776) Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

22:57:20 Johannes Brahms: Feldeinsamkeit Op 86 # 2 (1879) Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:49

23:00 QUIET HOUR

23:01:46 Patrick Hawes: Reflexionem (2009) Matthew Sharp, cello Voces8 Decca 4785703 3:25

23:05:12 Toru Takemitsu: Toward the Sea III for Alto Flute & Harp (1989) Aurèle Nicolet, flute Philips 442012 10:52

23:16:05 Percy Grainger: Walking Tune (1911) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

23:21:31 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 (1891) Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:59

23:26:31 Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' Op 202 (1891) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:41

23:34:13 William Grant Still: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1962) Alexa Still, flute New Zealand String Quartet Koch Intl 7192 3:34

23:38:53 Frederick Delius: Two Aquarelles (1932) Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 4:45

23:43:39 Traditional: Golden Slumbers Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:19

23:45:58 Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' S 558/7 (1838) Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:27

23:50:23 Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne (1941) Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 3:16

23:53:58 Percy Grainger: My Robin is to the Greenwood Gone (1912) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 4:50