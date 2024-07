WCLV Program Guide 07-27-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ed Bland "Playground Dreams" (2002) Judith Olson, p

Roy Harris Symphony #1, "Symphony 1933" Louisville Orch/Jorge Mester

Camille Saint-Saens Cello Sonata No. 2 in F, Op. 123 Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p

Camille Saint-Saens Cello Concerto No. 2 in d minor, Op. 119 Laszlo Varga, vc; Westphalian Sym/Siegfried Landau

Alfredo Piatti 12 Caprices, Op 25 Carmine Miranda, vc

Pablo Milanes "Son para un festival" Cantores de Cienfuegos/Honey Moreira

George Gershwin "Cuban Overture" Rochester Phil/Jeff Tyzik

Ernesto Lecuona "Andalucia, Suite Espagnole" Rodolfo Brito, p

Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in b, Op. 54 Royal Liverpool Phil/Vasily Petrenko

Joel Ferrer "Palma sola" Cantores de Cienfuegos/Honey Moreira

Franz Liszt "Liebestraum" No. 3 in A-flat Miloslav Vildner, h; Orch/Jiri Hudec

Bedrich Smetana "Dreams" (1875) Radoslav Kvapil, p

Gabriel Faure Three Songs, Op. 7 Jules Eskin, vc; Boston Sym Orch/Seiji Ozawa

Franz Liszt "En reve" (1885) Eugene Albulescu, p

Johann David Heinichen Dresden Concerto in F, S 235 Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel

Johann Sebastian Bach "Klavierbuchlein fur Wilhelm Friedemann Bach" Wolfgang Rubsam, organ

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jacques Offenbach "La Vie parisienne" City of Birmingham Sym Orch/Louis Fremaux

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D, K. 297, "Paris" English Sinfonia/Charles Groves

American Anon 19th c The Downfall of Paris Marian Metson, o

Henri Sauguet "Tableaux de Paris" Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson

Claude Passereau Song, Il est bel et bon King's Singers

Paul Creston String Suite, Op 109 Israel Phil/David Amos

Paul Creston Viola Suite (1928) Lawrence Wheeler, vi; Ruth Tomfohrde, p

Charles Ives Song, "Chanson de Florian" Mary Ann Hart, ms; Dennis Helmrich, p

Franz Schubert Symphony No. 4 in c minor, D. 417, "Tragic" Bavarian Radio Sym/Carlo Maria Giulini

Joachim J Andersen Flute Pieces, Op 55 Paula Robison, f; Samuel Sanders, p

William Walton "Henry V" Suite (1944) Royal Phil Strings/Barry Wordsworth

William Walton "The Wise Virgins" Suite (after J.S. Bach) London Phil/Bryden Thomson

William Walton "The Wise Virgins" Suite (after J.S. Bach) London Phil/Bryden Thomson

Johann Friedrich Fasch Oboe and Violin Sonata in c Virtuosi Saxoniae/Ludwig Guttler

Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E-Flat Andre Watts, p; Dallas Sym Orch/Andrew Litton

Pauline Viardot-Garcia Song, "Serenade" Karin Ott, s; Christoph Keller, p

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Jean Françaix: Quintette: Mvt. 2 Presto-Trio Imani Winds

Aaron Copland: Appalachian Spring Suite RAI National Symphony Orchestra; David Greilsammer, conductor EBU, Arturo Toscanini RAI Auditorium, Turin, Italy

Piano Puzzler Contestant: Zachary Simpson calling from Orlando, FL

Felix Mendelssohn: Song Without Words No. 1 "Sweet Remembrance" Javier Perianes, piano

Jeff Scott: Titilayo Imani Winds University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Antonio Vivaldi: Il Giustino: Vedro con mio diletto (I will see with delight) Nicola Benedetti, violin; Scottish Chamber Orchestra; Christian Curnyn, conductor

Andrea Casarrubios: Overture & Chorale Caitlin Lynch, viola; Sarah Darling, viola; Celia Hatton, viola; Jason Fisher, viola; Francesca McNeeley, cello; Hannah Collins, cello; Rafael Popper-Keizer, cello A Far Cry, Jordan Hall, Boston, MA

Antonio Vivaldi: Concerto for Lute in D Major, RV 93 Jason Vieaux, guitar; Williamsburg Symphony Orchestra; Michael Butterman, conductor Williamsburg Symphony Orchestra, Williamsburg Community Chapel, Williamsburg, VA

Maurice Ravel: Piano Trio in A minor Inon Barnatan, piano; Augustin Hadelich, violin; Efe Baltacigil, cello La Jolla Music Society, The Baker-Baum Concert Hall at The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

William Walton "The Wise Virgins" Suite (after J.S. Bach) London Phil/Bryden Thomson

Johann Friedrich Fasch Oboe and Violin Sonata in c Virtuosi Saxoniae/Ludwig Guttler

Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E-Flat Andre Watts, p; Dallas Sym Orch/Andrew Litton

Pauline Viardot-Garcia Song, "Serenade" Karin Ott, s; Christoph Keller, p

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded January 2023

This week features young musicians studying at the Colburn School in LA. They range from a 14-year-old cellist with a mature performance of Beethoven to the winners of a major chamber music competition whose secret to success just might be their musical handshake. We also hear from an incredible trumpeter, a globe-trotting teen violinist, and a 15-year-old pianist performing Mendelssohn.

Erre Maqueos, 15, trumpet, from Los Angeles, CA Sonata for Trumpet and Piano, Mvmt I Kent Kennan (1913-2003)

Eiline Tai, 14, cello, from Irvine, CA Sonata for Cello No. 4 in C major, Op. 102 No. 1 I. Andante - Allegro vivace Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Olive Trio: Anais Feller, violin, Mira Kardan, cello, Daniel Wang, piano, teenagers from Southern California Roots I: Mvmt IV Boogie Woogie David Baker (1931-2016)

BREAK PIECE: Peter Dugan, piano, Excerpt from A Child Is Born by Thad Jones.

Kayden Kelly, 15, piano, from Santa Fe, NM Rondo Capriccioso, Op. 14 Felix Mendelssohn (1809-1847)

Yejoon Kwon, 16, violin, from Los Angeles, CA Scherzo-Tarantelle for Violin and Piano, Op. 16 Henryk Wieniawski (1835-1880)

CLOSING PIECE: Reprise from Kayden Kelly, Rondo Capriccioso, Op. 14, by Felix Mendelssohn

13:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)

Franz Schubert: Erlkönig (1815)

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 in A (1812)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Enrique Granados: Suite on Galician Songs (1899)

Fritz Kreisler: Caprice viennois (1910)

Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' (1824)

Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture (1877)

15:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

Marc-André Hamelin with the Grand Teton Music Festival Orchestra

Joseph Haydn: Symphony No. 101 in D 'Clock'--Donald Runnicles, conductor

Steven Sérpa: Mountain Fado (Fado da montanha, World premiere)--Holly Mulcahy, violin; Adelle Eslinger Runnicles, piano

Maurice Ravel: Piano Concerto in D for the Left Hand--Marc-André Hamelin, piano; Stéphane Denève, conductor

16:00 CENTER STAGE AT WOLF TRAP with Lee Anne Myslewski & Rich Kleinfeldt

Brentano Quartet

Mario Davidovsky: String Quartet No. 5 (Dank an Op. 132)

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 2 in A minor, Op. 13

Preview: John Corigliano - PUBLIQuartet

Ludwig van Beethoven: String Quartet (1995) Movement 4

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Hans Zimmer Inc.

Hans Zimmer: Rain Man: Theme—Brussels Philharmonic/Dirk Brossé

Hans Zimmer: Driving Miss Daisy: Driving—Brussels Philharmonic/Dirk Brossé

Hans Zimmer: The Lion King: Suite – Contemporary Youth Orchestra/Liza Grossman

Klaus Badelt: Curse of the Black Pearl: Main Themes—Cleveland Pops/Carl Topilow3

Hans Zimmer: Dead Man’s Chest: Jack Sparrow—Tim Gill, cello; Royal Philharmonic/Nic Raine

Mark Mancina: Tarzan: Suite— Contemporary Youth Orchestra/Liza Grossman

Hans Zimmer: Thelma & Louise: Thunderbird (excerpt)—Brussels Philharmonic/Dirk Brossé

Hans Zimmer: Gladiator: Am I Not Merciful?—Brussels Philharmonic/Dirk Brossé

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Vocal Minority

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

Franz Schubert: Piano Trio No. 1 in B-Flat (1827)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Iceland Symphony, Eva Ollikainen, conductor; Kian Soltani, cello

Richard Wagner: Prelude to ‘Parsifal’

Sir Edward Elgar: Cello Concerto in E minor

Anna Thorvaldsdottir: AIŌN Symphony

Uuno Klami: Kalevala Suite—Petri Sakari, conductor

22:00 OVATIONS: 2024 She Scores Music Festival – the four-day Spring concert series took place in Mixon Hall at the Cleveland Institute of Music and featured works written by female and non-binary living composers performed by talented regional musicians.

Chloe Arnold: ... and then there were none (2022)—Ross Karre • Katalin LaFavre • Dylan Moffitt percussion

Yi Yao: An Eclipse of Searing Whisper (2023)—Mary Kay Robinson, flute • Ben Chen, clarinet

Emily Cornelius, violin • Robert Nicholson, cello

Jennifer Conner: Ruminations (2010) Poetic Reflections by Rumi, Translations by Coleman Barks for Soprano, Baritone & Piano

Alexis Lamb: Lyric Dusk (2023) for percussion sextet and electronics—Mell Csicsila • Katalin LaFavre • Matthew Larson, Matthew Holm • Ross Karre • Dylan Moffitt percussion

Nora Farley: Sowing (2022) [Text by Miguel Otero Silva, translated by Emily Toder]—Kira McGirr, mezzo-soprano • Wendy Case, violin, David Ellis, cello • Megan Denman, piano

Marina López: Folia (2020, rev. 2023)—Kyra Kester, flute • Stanislav Golovin, clarinet, Andrea Belding Elson, violin • Amber Rogers, viola, Jeffrey Singler, cello

Mickie Wadsworth: Mirror, Mirror, (2023)—Madelyn Hasebein, soprano • Matthew Holm, fixed media

Cara Haxo: Recurrences (2011)—Perry Roth, soprano saxophone; Tyler Young, alto saxophone; Drew Hosler, tenor saxophone; Gabriel Piqué, baritone saxophone

Kirsten Strom: The Book of Life (2022)—Robert Nicholson, cello • Matthew Holm, electronics

Margi Griebling-Haigh: Triskaidekaphilia (2015) for three violins [I. Chiasmus, II. Apostrophe, III. Aristeia]—Ken Johnston • Leah Goor-Burtnett • Emily Cornelius, violins

Qianyu (Yuki) Huang: Twine (2023)—Kyra Kester, flute

Karen Griebling: Fractal Heart: Dialogues d’amour et de la mort (2015) V. Last Will and Testament—Lara Troyer, soprano • Megan Denman, piano

Elizabeth Start: Nostalgia (2023) [1. Rag Tag Too, 2. True Blue Too, 3. Tangled Tango Too]—Linda White, flute • Leah Goor-Burtnett, violin; Laura Shuster, viola • Julie Myers King, cello

Annick Odom: Last Week’s Flowers (2022)—Kira McGirr, mezzo-soprano • Ann Gilbert, double bass; Ross Karre, percussion • Katalin LaFavre, percussion

Amelia Kaplan: Insidious (2006)—Mary Kay Robinson, flute • Ben Chen, clarinet; Emily Cornelius, violin • Robert Nicholson, cello; Ross Karre, percussion • Eric Charnofsky, piano; Dean Buck, conductor