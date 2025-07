WCLV Program Guide 07-16-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wagner/Liszt Flying Dutchman Idil Biret, p

Wagner, Richard Tristan und Isolde New York Phil/Pierre Boulez

Schickele, Peter Last Tango in Bayreuth New York Bassoon Quartet Leonarda

Piazzolla, Astor Histoire du Tango Similia

Wolf-Ferrari, Ermanno Suite Concertino in F, Op 16 Giuseppe Ciabocchi, bs; Rome Sym Orch/Francesco La Vecchia

Lassus, Orlandus (Roland de) Duo for Two Bassoons New York Kammermusiker

Trad, Sephardic Paxarico tu te llamas Hesperion XXI/Jordi Savall

Corelli, Arcangelo Variations in d minor on "La Follia," Op.5 no.12 Ensemble/Jordi Savall

Sirmen, Maddalena Lombardini String Quartet No. 3 in g Allegri String Quartet

Glazunov, Alexander Oriental Rhapsody, Op 29 USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Scriabin, Alexander Five Preludes, Op 74 Piers Lane, p

Pärt, Arvo Summa La Pietà/Angèle Dubeau

Tartini, Giuseppe Violin Sonata in g, "Devil's Trill" La Pietà/Angéle Dubeau, v

Liszt, Franz Mephisto Waltz No. 1, "Dance in the Village Inn" Daniel Barenboim, p

Liszt, Franz Responsories and Antiphons Leslie Howard, p

Mackenzie, Alexander Pibroch Suite, Op 42 Rachel Barton Pine, v; Scottish Chamber Orch/Alexander Platt

Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "The ploughman," H XXXIa:10 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Beethoven, Ludwig van Variations on Paisiello's "Nel cor più non mi sento," WoO 70 Cédric Tiberghien, p

Lekeu, Guillaume Thema con variazioni Wlodzimierz Prominski, v; Piotr Reichert, vi; Roman Hoffmann, vc

Farrenc, Louise Douze Études Brillantes, Op. 41 Maria Stratigou, p

Beethoven, Ludwig van Symphony No. 4 in B-Flat, Op. 60 Vienna Phil/Andris Nelsons

Visée, Robert de Mascarade (Rondeau) Andrew Lawrence-King, h

Schuller, Gunther Suite for Winds Westwood Wind Quintet

Pezel, Johann Christoph Brass Suite Philadelphia Brass Ensemble

Purcell, Henry Suite for Strings Royal Phil Strings/Barry Wordsworth

Bach, Johann Sebastian French Suite No. 6 in E, BWV 817 Andrei Gavrilov, p

Handel, George Frideric Trumpet Suite in D John Wallace, tr; English String Orch/William Boughton

Handel, George Frideric Love in Bath Royal Phil/Thomas Beecham

Poulenc, Francis Villageoises (Petites pièces enfantines)(1933) Pascal Rogé, p

Grétry, André Danses villageoises Orch de Liège/Paul Strauss

Liadov, Anatol Marionettes, Op 29 Monique Duphil, p

Stravinsky, Igor Petrouchka Philharmonia Orch/Igor Markevitch

Debussy, Claude Danses sacrée et profane Marie-Claire Jamet, h; ORTF National Orch/Jean Martinon

Attaignant, Pierre Basse danse Elena Polonska, h; La Camerata

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jacques Ibert: Trois pièces brèves (1930)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

Tylman Susato: The Danserye: Bergerette 'Sans roch' (1551)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 20 (1880)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

Ola Gjeilo: Ave Generosa (2017)

Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music (1865)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 4 (1775)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 5 (1875)

George Enescu: Finale from Symphony No. 1 (1905)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Étienne Méhul: Le trésor supposé: Overture (1802)

Samuel Coleridge-Taylor: Humoresque (1895)

Eric Whitacre: Her Sacred Spirit Soars (2002)

Louiguy: La vie en rose (1946)

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Pastoral (1918)

George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So (1935)

Fernando Sor: Variations on 'La Folia' (1810)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Anonymous: Spiritual 'Hark, I Hear the Harps Eternal'

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia (1731)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza de la moza donosa (1937)

Heitor Villa-Lobos: Suite populaire brésilienne: Mazurka-Choro (1912)

Ludwig van Beethoven: Serenade in D (1801)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)

Daniel Auber: Gustave III: Allemande & Pas des folies (1833)

Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat (1825)

Herbert Howells: Three Dances (1915)

Paul Gilson: Sailors' Dances (1892)

Joseph Lanner: Styrian Dances (1841)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Zoltán Kodály: Háry János: Suite (1927)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g (1926)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

William Bolcom: The Brooklyn Dodge (2012)

John Philip Sousa: March 'The National Game' (1925)

Robert Schumann: Scenes from Childhood (1838)

Eugène Bozza: Children's Overture (1964)

Francesco Maria Veracini: Orchestral Suite No. 6 (1722)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 1 in f (1925)

Paul Ben-Haim: Psalm from Symphony No. 1 (1940)

Ralph Vaughan Williams: The Old Hundreth Psalm Tune (1953)

Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 1 (1965)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 'Sunday Morning' (1944)

Bernard Herrmann: Beneath the 12 Mile Reef: The Sea & The Lagoon (1953)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concertino (1816)

Anthony Holborne: Pavan No. 3 (1599)

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

Erich Wolfgang Korngold: Between Two Worlds: Main Title & Mother and Son (1944)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G (1720)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' (1850)

Traditional: Wayfaring Stranger (1801)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 in c-Sharp (1842)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Robert Fuchs: Finale from Serenade No. 5 'Homage to Strauss' (1895)

William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 (1948)

Édouard Lalo: Rondo from Symphonie espagnole (1874)

Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande: Prélude (1898)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio (1737)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 (1915)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Arthur Foote: Suite for Strings (1908)

Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture (1839)

Felix Mendelssohn: Psalm 2 'Warum toben die Heiden' (1843)

Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture (1723)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: You Spotted Snakes (1842)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Franz Xaver Mozart: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1818)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A (1774)

20:00 OVATIONS:

Akron Symphony

Christopher Wilkins, conductor; Theron Brown, Piano

Augusta Read Thomas: Of Our New Day Begun

William Grant Still: Symphony No. 4 ‘Autochthonous’

Leonard Bernstein: Candide Overture & Suite

George Gershwin: Rhapsody In Blue

21:00 OVATIONS POSTLUDE

TBA

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 13 in E-Flat (1801)

Florence Price: String Quartet in G 'Unfinished' (1929)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 2 in G (1777)

Eubie Blake: Charleston Rag (1899)

Ann Ronell: Willow Weep for Me (1932)

23:00 QUIET HOUR

Antonín Dvorák: Songs My Mother Taught Me (1880)

Amy Beach: Dreaming (1892)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo (1873)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 29 'Hammerklavier' (1818)

Samuel Barber: Agnus Dei (1967)

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Camille Saint-Saëns: Romance in D (1871)

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo (1742)

Astor Piazzolla: Rio Sena (1955)