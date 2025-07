WCLV Program Guide 07-15-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Royer, Pancrace Pyrrhus Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg

Guerre, Elisabeth Jacquet de la Violin Sonata No. 1 in d Sophie de Bardonnèche, v; Lucile Boulanger, viga;

Saint-Saens, Camille Danse macabre, Op. 40 Andrew Wan, v; Montreal Sym Orch/Kent Nagano

Fauré, Gabriel Violin Sonata #1 in A, Op 13 Mayumi Fujikawa, v; Jorge Federico Osorio, p

0:54:35 Rameau, Jean-Philippe Sibaris Le Concert de l'Hostel Dieu/Emmanuel Conte Pierre Verany PV-700012 Sibaris 1:46

Still, William Grant Incantation and Dance Stephen Caplan, ob; Carol Urban-Stivers, p

Perkinson, Coleridge-Taylor Grass: Poem for Piano, Strings, and Percussion Joseph Joubert, p; Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

Mozart, Leopold Trumpet Concerto in D Rolf Smedvig, tr; Scottish Chamber Orch/Jahja Ling

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata No. 11 in A, K. 331 Alfred Brendel, p

Mozart, Franz Xaver Song, "Erntelied" Barbara Bonney, s; Malcolm Martineau, p

Mckay, Catriona The Swan Aquarelle Guitar Quartet

Villa-Lobos, Heitor Song of the Black Swan Julian Lloyd Webber, vc; John Lenehan, p

Sibelius, Jean Four Legends from the Kalevala, Op. 22 Los Angeles Phil/Esa-Pekka Salonen

Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 Earl Wild, p

Brahms, Johannes Piano Quartet no.3 in c minor, Op.60 Isaac Stern, v; Jaimé Laredo, vi; Yo-Yo Ma, vc; Emanuel Ax, p

Des Prez, Josquin Song, "Vous l'arez s'il vous plaist" King's Singers

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rimsky-Korsakov, Nicolai Cantata, "Song of Alexis, Man of God" Chorus of the Moscow Academy of Choral Art & Moscow Symphony Orchestra/Vladimir Ziva

Rimsky-Korsakov, Nicolai Allegro in B-Flat Camerata Bariloche/Elias Khayat

Rimsky-Korsakov, Nicolai Four Songs, Op. 41 Mikhail Lanskoy, ms; Ilya Scheps, p

Vaughan Williams, Ralph Symphony No. 3, "Pastoral" (1921) London Sym Orch/Bryden Thomson; Yvonne Kenny, s

Trad, American Spiritual, Saints Bound for Heaven Robert Shaw Festival Singers/Robert Shaw

Strauss, Johann, Jr Ägyptischer Marsch (Egyptian March), Op. 335 Vienna Phil/Riccardo Muti

Arensky, Anton Egyptian Nights, Op 50a USSR Radio Sym Orch/Boris Demchenko

Glazunov, Alexander Les ruses d'amour, Op 61 Roumanian State Orch/Horia Andreescu

Strauss, Richard Cello Sonata in F, Op. 6 Marcy Rosen, vc; Susan Walters, p

Strauss, Johann, Jr Veilchen Polka, Op. 132 Vienna Phil/Riccardo Muti

Haydn, Franz Joseph Welsh Folksong, "Loth to depart," H XXXIb:57 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 33 in C Philharmonia Hungarica/Antal Dorati

Sibelius, Jean Five Piano Pieces, Op. 85 Havard Gimse, p

Sibelius, Jean En Saga, Op. 9 Philharmonia/Vladimir Ashkenazy

Fischer, Johann Caspar Ariadne Musica Joseph Payne, o

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jacques Ibert: Histoires: Le petit âne blanc (1933)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 39 (1788)

Alberto Ginastera: Estancia: Suite (1941)

Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture (1792)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Butterfly (1884)

Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927)

George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword (1739)

Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872)

Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue (1975)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance (1892)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Percy Grainger: Colonial Song (1912)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 6 in E (1741)

Frederick Loewe: Gigi: Suite (1958)

Erik Satie: Je te veux (1897)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Henry Purcell: Abdelazer: Hornpipe (1695)

Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933)

Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 2 (1897)

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

Johann Strauss Jr: Artists Quadrille (1858)

Igor Stravinsky: Suite Italienne (1932)

Victor Ewald: Moderato from Brass Quintet No. 1 (1890)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the Captain of the Pinafore (1878)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in d (1734)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andante from Guitar Quintet (1950)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' (1747)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 (1788)

André Grétry: Céphale et Procris: Menuetto (1773)

Richard Strauss: Duet Concertino (1947)

Max Reger: Fugue from Variations on a Mozart Theme (1914)

Frédéric Chopin: Finale from Piano Trio (1829)

Robert Schumann: Piano Sonata No. 1 in f-Sharp (1835)

Samuel Barber: Medea's Dance of Vengeance a (1956)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Charles Tomlinson Griffes: Bacchanale (1915)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e (1885)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sergei Rachmaninoff: Waltz for Piano 4-hands (1894)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

Leonard Bernstein: Chichester Psalms (1965)

Lukas Foss: Salomon Rossi Suite (1975)

Franz Schubert: Finale from String Quintet in C (1828)

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat 'Rhenish' (1850)

Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 (1916)

Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' (1919)

Herbert Howells: Pastoral Rhapsody (1923)

Roy Harris: The Girl I Left Behind Me from Symphony No. 4 (1939)

Morton Gould: American Ballads: Saratoga Quick Step (1976)

Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 7 in E-Flat (1775)

Johann Stamitz: Finale from Clarinet Concerto (1755)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

Max Steiner: Sergeant York: Overture (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

Edvard Grieg: Finale from Piano Concerto (1868)

Traditional: Bonnie Banks of Loch Lomond (1841)

Louise Farrenc: Minuetto from Piano Trio No. 1 (1843)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 10 after Corelli in F (1726)

Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus (1876)

William Grant Still: Vignettes (1962)

Luigi Cherubini: Concert Overture in G (1815)

Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: November 'Troika' (1876)

Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony (1795)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Heitor Villa-Lobos: Concerto for Guitar & Small Orchestra (1951)

Robert Schumann: Larghetto from Symphony No. 1 'Spring' (1841)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 32 in g (1773)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

Alan Hovhaness: Symphony No. 48 'Vision of Andromeda' (1982)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Paul Taffanel: Wind Quintet in g (1900)

Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances (1957)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in d (1740)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Harmoniemusik (1782)

Claude Bolling: Invention (1975)

Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 13 (1723)

John Rutter: Suite for Strings (1971)

Antonín Dvorák: Legends (1881)

Ludwig van Beethoven: Arietta from Piano Sonata No. 32 (1822)

Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' (1896)

23:00 QUIET HOUR

Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings (1866)

Gustav Holst: The Planets: Neptune (1917)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)

Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)

Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Ottorino Respighi: Aria for Strings (1901)

Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

Paul Ben-Haim: Canzonetta (1939)