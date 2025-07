WCLV Program Guide 07-14-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ravel, Maurice Miroirs Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Renié, Henriette Contemplation Paris Harp Sextet

Handel, George Frideric Harp Concerto in B-Flat, Op. 4, No. 6 Valérie Milot, h; Les Violons du Roy/Bernard Labadie

Bartók, Béla Music for Strings, Percussion and Celesta Chicago Sym Orch Members/Pierre Boulez

Farkas, Ferenc Contrafacta Hungarica (1974) Les Vents de Montréal/Jacques Lacombe

Sohy, Charlotte Triptyque champêtre, Op. 21 Mathilde Calderini, f; Omer Bouchez, v; Lou Yung-Hsin Chang, vi; Yan Levionnois, vc; Constance Luzzati, h

Rebel, Jean-Féry Les Plaisirs Champêtres La Petite Bande/Sigiswald Kuijken

Poulenc, Francis Concert champêtre Simon Preston, hc; London Sym/André Previn

Brahms, Johannes Variations on a Theme by Paganini, Op.35 Sviatoslav Richter, p

Elgar, Edward Civic Fanfare Locke Brass Consort/James Stobart

Baker, David Blues for Violin & Piano (1968) Anne Akiko Meyers, v; André-Michel Schub, p

Bond, Victoria Blue and Green Music Cassatt String Quartet

Torke Green Baltimore Sym Orch/David Zinman

Brahms, Johannes Songs, Op 63 Edith Mathis, s; Gérard Wyss, p

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No. 4 in D, BWV 1069 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Bach, Johann Sebastian Chorale, "O wir armen Sünder," BWV 407 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Stravinsky, Igor Pulcinella Soulima Stravinsky, p

Stravinsky, Igor Five Easy Pieces Minneapolis Guitar Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Six German Dances, K. 571 Tafelmusik/Bruno Weil

Mozart, Wolfgang Amadeus Serenade No. 10 in B-Flat, K. 361 American Sym Orch Wind Group/Leopold Stokowski

Mondonville Titon et l'Aurore Musiciens du Louvre/Marc Minkowski

Glazunov, Alexander Two Impromptus, Op 54 Duane Hulbert, p

Glazunov, Alexander Violin Concerto in a, Op 82 Maxim Vengerov, v; Berlin Phil/Claudio Abbado

Enescu, George Hommage à Fauré (Pièce sur le nom de Fauré) Luiza Borac, p

Koechlin, Charles Hommage à Faure Margaret Fingerhut, p

Fauré, Gabriel Pelléas et Mélisande, Op. 80 Boston Sym/Seiji Ozawa; Lorraine Hunt Lieberson, s

Sibelius, Jean Pelléas et Mélisande, Op. 46 Lahti Sym Orch/Osmo Vänskä

Berlioz, Hector The Damnation of Faust, Op. 24 Royal Phil/Thomas Beecham

Liszt, Franz Waltzes from Gounod's "Faust" Eugene Albulescu, p

Berlioz, Hector The Damnation of Faust, Op. 24 San Francisco Sym Orch/Pierre Monteux

Liszt, Franz Piano Concerto No. 1 in E-Flat Nelson Freire, p; Dresden Phil/Michel Plasson

Stevens, Halsey Trumpet Sonata (1956) Jouko Harjanne, tr; Juhani Lagerspetz, p

Handel, George Frideric Rinaldo Anthony Newman, o; New York Trumpet Ensemble

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Claude Debussy: Danse bohemiènne (1880)

Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 'Vision of Andromeda' (1982)

Claude Joseph Rouget de Lisle: Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' (1792)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes (1897)

Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)

Domenico Scarlatti: Sonata in D (1750)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Ship in the Night (1935)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard (1875)

Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' (1869)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Street Awakens (1936)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

Benjamin Godard: Suite of Three Pieces (1890)

Paul Ben-Haim: Berceuse sfaradite (1945)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 2 (1722)

Cole Porter: The Snake in the Grass Ballet (1929)

Jean-Féry Rebel: La Fidelle (1700)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)

Claude Joseph Rouget de Lisle: Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' (1792)

Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 3 (1800)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

Gerald Finzi: Love's Labour's Lost: Introduction (1946)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: He Gave them Hailstones (1739)

Hector Berlioz: Love Scene from 'Roméo et Juliette' (1839)

Gustav Holst: Brook Green Suite (1933)

Henry Mancini: Charade: Punch and Judy (1963)

Henry Mancini: Charade: Theme (1963)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Prize Song (1867)

Erik Satie: Trois gymnopédies (1888)

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne (1735)

Scott Joplin: The Entertainer (1902)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 in g (1868)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Gioacchino Rossini: La danza (1835)

Robert Schumann: Fairy Tale No. 3 (1853)

Étienne Méhul: Symphony No. 1 in g (1809)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 23 (1786)

Johann Sebastian Bach: Fugue from Violin Sonata No. 1 (1720)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Hector Berlioz: Requiem: Lacrimosa (1837)

Antonín Dvorák: Piano Concerto in g (1876)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Johannes Brahms: Song of Destiny (1871)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture (1772)

Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)

Richard Strauss: Sonatina No. 1 for 16 Winds 'From an Invalid's Workshop' (1943)

Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 (1694)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in g (1740)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 102 (1794)

George Harrison: Here Comes the Sun (1969)

Gerald Finzi: Fear No More the Heat of the Sun (1942)

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 (1888)

François Joseph Gossec: Offrande à la liberté (1792)

Karl Ditters von Dittersdorf: Symphony in C 'The Capture of the Bastille' (1790)

Michel Legrand: Summer of '42: The Summer Knows (1971)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Mario Castelnuovo-Tedesco: Fiesta from Guitar Concerto No. 2 (1953)

Augusta Holmès: Overture for a Comedy (1870)

Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite (1950)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium (1610)

Gabriel Pierné: Fantasie-Ballet (1885)

Lou Harrison: Suite for Violin & American Gamelan: Estampie (1974)

Domenico Scarlatti: Sonata in e (1750)

Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 4 'Inextinguishable' (1916)

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

William Grant Still: Festive Overture (1944)

Samuel Coleridge-Taylor: Scherzo from Clarinet Quintet in f-Sharp (1895)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 (1717)

Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz (1842)

Johann Strauss Jr: Ritter Pázmán: Csárdás (1892)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from String Quartet No. 1 (1800)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Louise Farrenc: Symphony No. 1 in c (1841)

Gerald Finzi: Concerto for Small Orchestra & Solo Violin (1927)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 10 in E-Flat 'Harp' (1809)

Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)

Roger Quilter: A Children's Overture (1914)

Boris Lyatoshinksy: Finale from Symphony No. 3 (1951)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 in b-Flat (1896)

Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois (1720)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

Antonín Dvorák: Five Bagatelles (1878)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies (1881)

23:00 QUIET HOUR

George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat (1707)

Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926)

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum (1780)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725)

George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1795)

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

Lou Harrison: Pastorale No. 7 'For My Brother' (1952)

Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings (1896)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)