WCLV Program Guide 07-29-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Peter Tchaikovsky "The Months (The Seasons)," Op. 37 Eleonora Bekova, p; Elvira Bekova, v; Alfia Bekova, vc

Samuel Barber "Summer Music," Op. 31 Michael Thompson Wind Quintet

Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in d, Op. 43 Stuttgart Radio Sym Orch/Neville Marriner

George Frideric Handel Harpsichord Suite No. 8 in f Seong-Jin Cho, p

Albert Ketelby "With Honor Crowned" London Promenade Orch/Alexander Faris

Frederick Delius Suite for Violin and Orchestra Ralph Holmes, v; Royal Phil/Vernon Handley

Leevi Madetoja "Suite pastorale," Op. 34 Mika Rannali, p

Emmanuel Chabrier "Suite pastorale" Vienna Phil/Sir John Eliot Gardiner

Jean-Philippe Rameau "Nais" Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p

Edward Elgar "There Is Sweet Music" Cambridge Singers/John Rutter

Charles Villiers Stanford Piano Trio #1, Op 35 Pirasti Trio

Ernest Tomlinson "Sweet and Dainty" Czecho-Slovak Radio Sym/Ernest Tomlinson

Andrew Boysen "Beautiful, Sweet, Delicate" (2006) Cosmos Trio

Ernest Bloch Concertino for Flute, Viola and Orchestra Michael Martin Kofler, f; Helmut Nicolai, vi; Amadeus Chamber Orch/Agnieszka Duczmal

Carl Nielsen "Die Moderen (The Mother)," Op 41 Fenwick Smith, f; Susan Miron, h

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Antonio Vivaldi Violin Concerto in D, R 216 (Op 6/4) Andrew Manze, v; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in C, K. 6 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p

Anna Amalie Erwin und Elmire Johannes Kaleschke, t; Thuringisches Kammerorchester Weimar/Martin Hoff

Johann Strauss, Sr "Schwedische-Lieder," Waltz, Op. 207 Slovak Sinfonietta/Christian Pollack

Albert Rubenson Symphony in C Umea Sym Orch/Roy Goodman

Wilhelm Peterson-Berger Song, "Nothing is like the time of waiting" Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Johann Sebastian Bach "Well-Tempered Clavier," Book 1, BWV 846/69 Sax-Chamber Orch/Lawrence Gwozdz

Johann Sebastian Bach Chromatic Fantasy and Fugue in d minor, BWV 903 Andras Schiff, p

Jean-Philippe Rameau "Dardanus" (1739) Tafelmusik Baroque Orch/Jeanne Lamon

Frederic Chopin "etudes," Op. 10 Maurizio Pollini, p

Darius Milhaud "Deux esquisses (Two Sketches)," Op. 227b Philadelphia Woodwind Quintet

Maurice Ravel String Quartet in F Kodaly String Quartet

ntonio Soler Two-Keyboard Concerto #6 Anton & Erna Heiller, hc's

Arthur Bliss Two-Piano Concerto P Donohoe, M Roscoe, Royal Scottish National Orch/D Lloyd-Jones

Frank Bridge "Cradle Song" Janice Watson, s; Roger Vignoles, p



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Tomaso Albinoni: Concerto for Strings in A (1707)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds (1775)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto (1725)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

John Philip Sousa: March 'The Glory of the Yankee Navy' (1909)

Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)

Jerome Kern: Portrait for Orchestra 'Mark Twain' (1942)

François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717)

Carlo Gesualdo: O vos omnes (1603)

Máximo Diego Pujol: Suite mágica: Tango (2008)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 in B-Flat (1821)

Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet (1950)

Kara Karayev: Seven Beauties: Waltz (1949)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 8 (1835)

Traditional: Unst Boat Song

Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d'arte (1900)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 in E-Flat (1883)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 2 in e-Flat 'Siberian' (1835)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' (1883)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: We Sail the Ocean Blue (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Overture (1919)

Gabriel Fauré: Impromptu No. 2 (1883)

Joseph Eybler: Symphony No. 1 in C (1789)

Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)

Carl Nielsen: Symphony No. 5 (1922)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto in d (1740)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Anatoly Liadov: Barcarolle (1898)

Frederick S. Converse: The Mystic Trumpeter (1904)

Ralph Vaughan Williams: Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' (1910)

Gustav Holst: A Fugal Overture (1922)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 12 in E-Flat (1825)

Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1 (1717)

Felix Mendelssohn: Finale from Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)

Édouard Lalo: Scherzo for Orchestra (1884)

Florence Price: Scherzo from Piano Quintet in a (1935)

Alexander Glazunov: Slavonic Festival (1888)

Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto in E (1740)

Joseph Haydn: Symphony No. 95 in c (1791)

Vangelis: Chariots of Fire: Theme (1981)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Joaquín Rodrigo: Aranjuez, ma pensée (1988)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897)

Traditional: Dark Eyes

Felix Mendelssohn: Trumpet Overture (1826)

Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings (1880)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

Robert McBride: Mexican Rhapsody (1935)

Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle (1864)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon (1884)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 1 (1868)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717)

Ludwig van Beethoven: Nine Variations on Paisiello's 'Quant'è più bello' (1795)

Emmanuel Chabrier: Ronde champêtre (1870)

Michael Torke: Ash (1988)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Robert Schumann: Symphony No. 4 in d (1851)

Claude Debussy: Fantaisie for Piano & Orchestra (1889)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: String Quartet No. 10 in E-Flat (1879)

Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato (1849)

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Entr'acte & Waltz (1878)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 3 in B-Flat (1770)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in G (1780)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 in C (1821)

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D (1806)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3 (1952)

Don Gillis: Prayer and Hymn for a Solemn Occasion (1951)

23:00 QUIET HOUR

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)

Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918)

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Maurice Duruflé: Notre Père (1967)

Antonín Dvorák: Dumka from Piano Quintet No. 2 (1887)

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Anonymous: There is no Rose of Such Virtue (1420)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in g 'La Notte' (1728)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)

Traditional: The Water is Wide