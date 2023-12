The Metropolitan Opera 2023-24 Season

2023-24 Robert K. Johnson Foundation-Metropolitan Opera International Radio Network Season

The live Metropolitan Opera Saturday radio broadcasts can be heard on WCLV and its live stream Saturdays at 1:00 p.m., unless noted below.

December 9, 2023 at 1:00 p.m.

FLORENCIA EN EL AMAZONAS (Daniel Catán) – Libretto by Marcela Fuentes-Berain – New Production/Met Premiere

Yannick Nézet-Séguin; Ailyn Pérez (Florencia), Gabriella Reyes (Rosalba), Mario Chang (Arcadio), Mattia Olivieri (Riolobo), Nancy Fabiola Herrera (Paula), Michael Chioldi (Álvaro), Greer Grimsley (Captain)

December 16, 2023 at 12:00 p.m.

THE MAGIC FLUTE (Mozart) – Holiday Presentation – Abridged English-language version

Patrick Furrer; Piotr Buszewski (Tamino), Janai Brugger (Pamina), Rolando Villazón (Papageno), Brindley Sherratt (Sarastro), Kathryn Lewek (Queen of the Night), Brenton Ryan (Monostatos), Patrick Carfizzi (Speaker)

December 23, 2023 at 1:00 p.m.

TANNHÄUSER (Wagner)

Donald Runnicles; Andreas Schager (Tannhäuser), Elza van den Heever (Elisabeth), Ekaterina Gubanova (Venus), Christian Gerhaher (Wolfram), Georg Zeppenfeld (Landgraf Hermann)

December 30, 2023 at 1:00 p.m.

LE NOZZE DI FIGARO (Mozart)

Honoring the centenaries of Cesare Siepi and Victoria de los Angeles with a performance from April 7, 1956

Max Rudolf; Cesare Siepi (Figaro), Victoria de los Angeles (Countess Almaviva), Nadine Conner (Susanna), Frank Guarrera (Count Almaviva),Mildred Miller (Cherubino), Sandra Warfield (Marcellina), Fernando Corena (Dr. Bartolo)

January 6, 2024 at 1:00 p.m.

NABUCCO (Verdi)

Daniele Callegari; George Gagnidze (Nabucco), Liudmyla Monastyrska (Abigaille), Dmitry Belosselskiy (Zaccaria), SeokJong Baek (Ismaele), Maria Barakova (Fenena)

January 13, 2024 at 12:30 p.m.

LA BOHÈME (Puccini)

Marco Armiliato; Elena Stikhina (Mimì), Joseph Calleja (Rodolfo), Kristina Mkhitaryan (Musetta), Adam Plachetka (Marcello), Krzysztof Bączyk (Colline), Rodion Pogossov (Schaunard), Donald Maxwell (Benoit/Alcindoro)

January 20, 2024 at 1:00 p.m.

DEAD MAN WALKING (Jake Heggie) – Libretto by Terrence McNally – Based on the Book by Sister Helen Prejean – New Production/Met Premiere

Performance from October 21, 2023

Yannick Nézet-Séguin; Joyce DiDonato (Sister Helen Prejean), Ryan McKinny (Joseph De Rocher), Susan Graham (Mrs. Patrick De Rocher), Latonia Moore (Sister Rose)

January 27, 2024 at 1:00 p.m.

CARMEN (Bizet) – New Production

Daniele Rustioni; Aigul Akhmetshina (Carmen), Piotr Beczała (Don José), Angel Blue (Micaëla), Kyle Ketelsen (Escamillo)

February 3, 2024 at 1:00 p.m.

X: THE LIFE AND TIMES OF MALCOLM X (Anthony Davis) – Libretto by Thulani Davis – Story by Christopher Davis – New Production/Met Premiere

Performance from November 18, 2023

Kazem Abdullah; Will Liverman (Malcolm), Victor Ryan Robertson (Elijah/Street), Leah Hawkins (Louise/Betty), Raehann Bryce-Davis (Ella), Michael Sumuel (Reginald)

February 10, 2024 at 1:00 p.m.

Valentines from the Met: Great Love Duets

Archival Broadcast

Romantic moments in memorable performances from the Met's radio archives

February 17, 2024 at 1:00 p.m.

UN BALLO IN MASCHERA (Verdi)

Performance from fall 2023

Carlo Rizzi; Charles Castronovo (Gustavo III), Angela Meade (Amelia), Quinn Kelsey (Count Anckarström), Liv Redpath (Oscar), Olesya Petrova (Ulrica)

February 24, 2024 at 1:00 p.m.

Mozart and Beethoven in Concert at the Met

Mozart's Requiem from February 24, 2023 and the finale of Beethoven's Symphony No. 9 from March 14, 2022

Yannick Nézet-Séguin; Golda Schultz, Emily D’Angelo, Dmytro Popov, Vladyslav Buialskyi / Elza van den Heever, Jamie Barton, Piotr Beczała, Ryan Speedo Green

March 2, 2024 at 1:00 p.m.

Listeners' Choice: Great Met Broadcasts

Opera TBA

March 9, 2024 at 12:00 p.m.

LA FORZA DEL DESTINO (Verdi) – New Production

Yannick Nézet-Séguin; Lise Davidsen (Leonora), Brian Jagde (Don Alvaro), Igor Golovatenko (Don Carlo di Vargas), Soloman Howard (Marquis of Calatrava/Padre Guardiano), Judit Kutasi (Preziosilla), Patrick Carfizzi (Fra Melitone)

March 16, 2024 at 12:00 p.m.

TURANDOT (Puccini)

Oksana Lyniv; Elena Pankratova (Turandot), SeokJong Baek (Calàf), Aleksandra Kurzak (Liù),Vitalij Kowaljow (Timur)

March 23, 2024 at 1:00 p.m.

ROMÉO ET JULIETTE (Gounod)

Yannick Nézet-Séguin; Nadine Sierra (Juliette), Benjamin Bernheim (Roméo), Will Liverman (Mercutio), Alfred Walker (Frère Laurent), Samantha Hankey (Stéphano), Frederick Ballentine (Tybalt)

March 30, 2024 at 1:00 p.m.

REQUIEM (Verdi)

Performance from September 27, 2023

Yannick Nézet-Séguin; Leah Hawkins, Karen Cargill, Matthew Polenzani, Dmitry Belosselskiy

April 6, 2024 at 1:00 p.m.

L’ELISIR D’AMORE (Donizetti)

Performance from April 6, 1974

Max Rudolf; Luciano Pavarotti (Nemorino), Judith Blegen (Adina), John Reardon (Belcore), Ezio Flagello (Dr. Dulcamara)

April 13, 2024 at 1:00 p.m.

DIE FLEDERMAUS (J. Strauss)

Celebrating the opera’s 150th anniversary with a performance from December 31, 1986

Jeffrey Tate; Kiri Te Kanawa (Rosalinde), Håkan Hagegård (Eisenstein), Judith Blegen (Adele), Tatiana Troyanos (Orlofsky), David Rendall (Alfred), Michael Devlin (Dr. Falke), Franz Mazura (Frank), Otto Schenk (Frosch)

April 20, 2024 at 1:00 p.m.

LA RONDINE (Puccini)

Speranza Scappucci; Angel Blue (Magda), Jonathan Tetelman (Ruggero), Emily Pogorelc (Lisette), Bekhzod Davronov (Prunier)

April 27, 2024 at 1:00 p.m.

FIRE SHUT UP IN MY BONES (Terence Blanchard) – Libretto by Kasi Lemmons

Performance from spring 2024

Evan Rogister; Ryan Speedo Green (Charles), Latonia Moore (Billie), Brittany Renee (Destiny/Loneliness/Greta)

May 4, 2024 at 1:00 p.m.

EL NIÑO (John Adams) – New Production/Met Premiere

Marin Alsop; Julia Bullock (Soprano), Daniela Mack (Mezzo-Soprano), Davóne Tines (Bass-Baritone), Key’mon W. Murrah (Countertenor), Siman Chung (Countertenor), Eric Jurenas (Countertenor)

May 11, 2024 at 1:00 p.m.

MADAMA BUTTERFLY (Puccini)

Xian Zhang; Asmik Grigorian (Cio-Cio-San), Jonathan Tetelman (Pinkerton), Elizabeth DeShong (Suzuki), Lucas Meachem (Sharpless)

May 18, 2024 at 1:00 p.m.

THE HOURS (Kevin Puts) – Libretto by Greg Pierce

Kensho Watanabe; Renée Fleming (Clarissa Vaughan), Joyce DiDonato (Virginia Woolf), Kelli O’Hara (Laura Brown), Kyle Ketelsen (Richard), Sean Panikkar (Leonard Woolf), Brandon Cedel (Dan Brown), William Burden (Louis)

May 25, 2024 at 1:00 p.m.

LA FANCIULLA DEL WEST (Puccini)

Performance from October 27, 2018

Marco Armiliato; Eva-Maria Westbroek (Minnie), Jonas Kaufmann (Dick Johnson), Željko Lučić (Jack Rance), Carlo Bosi (Nick), Michael Todd Simpson (Sonora), Matthew Rose (Ashby), Oren Gradus (Jake Wallace)

June 1, 2024 at 1:00 p.m.

CINDERELLA (Massenet) – Abridged English-language version by Kelley Rourke

Performance from January 1, 2022

Emmanuel Villaume; Isabel Leonard (Cinderella), Emily D'Angelo (Prince Charming), Stephanie Blythe (Madame de la Haltière), Laurent Naouri (Pandolfe), Jessica Pratt (Fairy Godmother)

June 8, 2024 at 1:00 p.m.

ORFEO ED EURIDICE (Gluck)

Christian Curnyn; Anthony Roth Costanzo (Orfeo), Ying Fang (Euridice), Elena Villalón (Amore)