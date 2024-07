WCLV Program Guide 07-26-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Edwin Carr "Mardi Gras" Overture (1950) Queensland Sym Orch/Edwin Carr

Douglas Lilburn "Aotearoa" Overture New Zealand Sym Orch/James Judd

Percy Grainger "The Immovable Do" Martin Jones, p

Robert Schumann Symphony No. 1 in B-Flat, Op. 38, "Spring" San Francisco Symphony/Michael Tilson Thomas

Robert Schumann "Madchenlieder", Op. 103 Felicity Lott, s; Ann Murray, ms; Graham Johnson, p

Bela Bartok "Romanian Folk Dances" Adelphi Saxophone Quartet

Kodaly, Zoltan "Dances of Galanta" National Orch/Ernest Bour

Francois-Joseph Gossec Symphony in E-Flat, Op 5/2 London Mozart Players/Matthias Bamert

Luigi Boccherini String Quintet in C, Op 25/4 Europa Galante

Corona Schroter Song, "Fur Manner uns zu plagen" Patrice Michaels Bedi, s, David Schrader, fortepiano

Haydn Wood "Moods Suite" Michael Stairs, p

Samuel Coleridge-Taylor "Four Characteristic Waltzes," Op. 22 RTE Concert Orch/Adrian Leaper

Percy Grainger "Youthful Suite" (1899) Martin Jones, p

Percy Grainger "Train Music" City of Birmingham Sym/Sir Simon Rattle

Richard Strauss Violin Concerto in d, Op. 8 Ulf Hoelscher, v; Dresden Staatskapelle/Rudolf Kempe

Richard Strauss Six Songs, Op. 19 Brenden Gunnell, t; Malcolm Martineau, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Josef Lanner "Styrian Dances," Op 165 Orch/Robert Stolz

Johann Strauss II Waltzes, "Wiener Blut," Op. 354 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Johannes Brahms "Neue Liebeslieder" Waltzes, Op. 65 Edith Mathis, s; Brigitte Fassbaender, ms; Peter Schreier, t; Dietrich Fischer-Dieskau, br

Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in g minor, Op. 25 Gilbert Kalish, p; New York Woodwind Quintet

Edwin Carr "The Twelve Signs" (1974) Melbourne Sym Orch/Edwin Carr

Georg Philipp Telemann Trumpet & Two-Oboe Concerto in D Eugenia Zukerman, f; Pinchas Zukerman, v

Max Bruch Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26 Pinchas Zukerman, v; London Phil/Zubin Mehta

Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Quintet, Op 143 Andres Segovia, g; Quintetto Chigiano

Fritz Kreisler "Schon Rosmarin" James Galway, f; National Phil/Charles Gerhardt

Edward Elgar "Sospiri," Op 70 English String Orch/William Boughton

Edward Elgar "La Capricieuse," Op 17 Arthur Grumiaux, v; Istvan Hajdu, p

Vincent D'Indy Symphony #2 in B-Flat, Op 57 Monte Carlo Phil/James DePreist

Henry F Gilbert "Mazurka" Malcolm Frager, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giuseppe Sarti: Now the Powers of Heaven (1780)

Anonymous: Greensleeves to a Ground (1600)

Alberto Ginastera: Estancia: Suite (1941)

Antonio Lotti: Alessandro Severo: Sinfonia (1717)

Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 3 (1917)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 10 in A (1765)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles (1910)

Victor Herbert: Babes in Toyland: March of the Toys (1903)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz (1885)

Alexander Borodin: Prince Igor: Overture (1887)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: March (1873)

Franz Schubert: Overture in D (1817)

William Alwyn: Seven Irish Tunes (1936)

Pedro I of Brazil: Hymn to the Independence of Brazil (1822)

John Barry: Dances With Wolves: Two Socks & John (1990)

Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 (1937)

Georg Philipp Telemann: Concerto for 3 Oboes & 3 Violins (1740)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

Fredrik Schoyen Sjölin: Shore (2016)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Neapolitan Dance (1911)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Robert Burns: Auld Lang Syne Variations (1788)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

Richard Strauss: Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' (1896)

Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Sous-bois (1881)

François Couperin: Suite No. 25: Wandering Souls (1728)

Joachim Raff: Octet for Strings in C (1872)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 in C (1772)

Igor Stravinsky: Symphony in E-Flat (1907)

Leonardo Leo: Cello Concerto in A (1737)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes (1897)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture (1789)

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)

Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931)

Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 (1891)

John Field: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1816)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 (1914)

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 4 in e (1896)

John Taverner: O splendor gloriae (1540)

Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 16 (1615)

Frederick Loewe: My Fair Lady: Suite (1956)

Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme (1960)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Chaconne (1737)

Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy (1883)

Claude Joseph Rouget de Lisle: Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' (1792)

John Rutter: First Movement from 'Beatles' Concerto (1977)

Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 4 (1885)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 'Octave' (1838)

Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins (1720)

Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)

Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Der Engel (1858)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D (1806)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 7 in B-Flat (1942)

John Williams: Summon the Heroes (1996)

Leo Arnaud: Three Fanfares (1958/1979)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in B-Flat (1773)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

John Field: Piano Concerto No. 2 in A-Flat (1811)

Sergei Prokofiev: Summer Night Suite (1950)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823)

Ottorino Respighi: Roman Festivals (1928)

Giuseppe Verdi: Te Deum from 'Four Sacred Pieces' (1897)

Franz Xaver Mozart: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1818)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Passepied (1905)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Richard Strauss: An Alpine Symphony (1915)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.2: Prelude & Fugue No. 10 (1742)

Max Reger: The Violin-Playing Hermit (1913)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Johann Sebastian Bach: Adagio from Keyboard Concerto No. 3 (1740)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from 'Lambach' Symphony (1766)

Percy Grainger: Walking Tune (1911)

John Field: Nocturne No. 13 in C 'Rêverie-Nocturne' (1821)

César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)

Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? (1866)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Frederick S. Converse: Serenade (1903)